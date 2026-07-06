«SRMG للحلول الإعلامية» تدمج إعلانات «تيك توك» مع أكبر محفظة إعلامية في المنطقة

أعلنت «SRMG للحلول الإعلامية» (SMS)، الذراع التجارية والإعلانية لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG)، عن توقيع اتفاقية جديدة مع «تيك توك»، تمنح فيها هذه الاتفاقية المعلنين وصولاً مدمجاً لإعلانات المنصة، وأكبر محفظة إعلامية في المنطقة عبر شراكة تجارية واحدة.
وبصفتها شريك المبيعات الإعلانية الرسمي لـ«تيك توك» في السعودية، ستدير «SMS» مبيعات إعلانات المنصة للعلامات التجارية، والوكالات في المملكة. كما ستقدم دعماً متكاملاً يشمل صياغة استراتيجية الحملات، والتخطيط، والتفعيل، وقياس الأداء بدقة.
كما تُقدم هذه الاتفاقية نموذجاً تجارياً فريداً يختلف عن الشراكات الإعلانية التقليدية. حيث يمكن للعلامات التجارية والوكالات عبر جهة واحدة تخطيط وشراء وتنفيذ حملاتها على «تيك توك»، ومنصات «SRMG» معاً، مما يتيح استهدافاً أفضل للجمهور، وتعاوناً أسهل مع صناع المحتوى، وقياساً واضحاً للأداء عبر مختلف المنصات.
وتُتوج هذه الاتفاقية علاقة ممتدة لسنوات بين «تيك توك» و«SRMG». فبعد التعاون في تطوير المحتوى، ودعم الابتكار، والتفاعل الجماهيري، تنتقل الشراكة اليوم لتشمل مبيعات الإعلانات، وتقديم حلول تجارية متكاملة.
وكجزء من ذلك، ستدمج «SMS» إعلانات «تيك توك» مع أكبر شبكة إعلامية في المنطقة. وسيحظى المعلنون بإمكانية الوصول إلى منصات «SRMG» المتنوعة، الإخبارية، والرياضية، والترفيهية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المتابعين، وصناع المحتوى، واستوديوهات الإنتاج، وحقوق الملكية الحصرية. ويوفر هذا الدمج بين انتشار المنصة، وموثوقية الشبكة الإعلامية فرصة استثنائية، وغير مسبوقة في السوق.
وتصل شبكة «SMS» إلى أكثر من 270 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 25 علامة إعلامية. وخلال عام 2025، نفذت الشركة أكثر من 3900 حملة لـ600 معلن، وحققت 50 مليار ظهور، و30 مليار مشاهدة.
وتتيح الاتفاقية خيارات واسعة للمعلنين عبر منصات «SRMG»، مثل: «الشرق الأوسط»، و«عرب نيوز»، و«الشرق بلومبرغ»، و«بيلبورد عربية»، وقوت (GOAT)، و«مانجا العربية»، و«سيدتي»، و«الرجل»، و«ثمانية»، و«الثقافية»، إلى جانب الحقوق الرياضية الحصرية، كحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين.
وتتزامن هذه الشراكة مع النمو المتسارع لسوق الإعلانات السعودية، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الإعلاني الرقمي بنسبة 16.8 في المائة في 2026 ليبلغ 4.68 مليار دولار، مقترباً من حاجز الـ8 مليارات دولار بحلول 2029...
وفي هذا السياق، قالت نداء المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«SRMG للحلول الإعلامية» (SMS): «لن يضطر المعلنون بعد اليوم للاختيار بين الانتشار الواسع والبيئات الإعلامية المتميزة. فمن خلال جهة واحدة، نتيح لهم اليوم دمج قدرات (تيك توك) الإعلانية مع شبكتنا الإعلامية الرائدة. نحن نؤسس نموذجاً جديداً للإعلانات المتكاملة في السعودية، يجمع بين قوة المنصة، والمحتوى الموثوق، والمجتمعات المتفاعلة، وصناع المحتوى، والحقوق الحصرية».