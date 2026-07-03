«تماسيح النيل» تثير الذعر مجدداً في دلتا مصر

جانب من أعمال البحث عن تمساح بالقليوبية (محافظة القليوبية)
أثارت بلاغات وفيديوهات انتشرت حول وجود تماسيح في المجاري المائية بمحافظات الدلتا حالة من الذعر والجدل، ففي حين تقوم الجهات الإدارية بمتابعة هذه البلاغات أو ما ينتشر من فيديوهات وطمأنة المواطنين باتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، يلفت خبراء إلى أن هذه التماسيح يمكن أن تكون نتيجة لممارسات بعض الهواة في تربية التماسيح وليست من النيل مباشرة.
وأحدث الوقائع ما رصده مقطع فيديو انتشر عبر مواقع «سوشيالية» يظهر فيه تمساح بأحد المجاري المائية، قبل يومين، زعم مروجو المقطع أنه بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، ومع تصاعد مخاوف المواطنين حول مدى صحة الأمر وبعد انتشار مقطع الفيديو تحركت جهات الإدارة المحلية لإجراء معاينة ميدانية ومسح شامل للمجرى المائي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. وتصدر التمساح قوائم «الترند» على «غوغل» في مصر، الجمعة.
وقبل أيام انتشرت واقعة أثارت دهشة وفزع الأهالي، إثر العثور على تمساح يسبح في مياه نهر النيل بقرية الحصابة بمحافظة القليوبية في دلتا مصر (شمال القاهرة)
ودفعت وزارة البيئة بفرقها المختصة، بالتنسيق مع محافظة القليوبية والجهات المعنية، لإجراء أعمال تمشيط ورصد مكثفة بالموقع، عقب التحقق من صحة الفيديو المتداول.
وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أعلنت عن نجاح الفرق المختصة في اصطياد تمساح نيلي بمصرف قرية الحصافة بالقليوبية، وذلك بعد تمشيط مكثف للموقع على مدار يومين إثر تداول فيديو لظهوره، مع استمرار أعمال البحث الاحترازية بالمنطقة.
وتم ضبط تمساح بطول يقارب المتر، وتشير المؤشرات إلى إلقائه بالمصرف من قِبل أحد الأشخاص. ووفق بيان الوزارة «نقل التمساح لإعادة تأهيله وفق الإجراءات العلمية تمهيداً لإطلاقه ببيئته الطبيعية في بحيرة ناصر».
وتكررت خلال الفترة الأخيرة وقائع وبلاغات ونشر فيديوهات حول وجود تماسيح في مجاري مائية بعدة محافظات، حيث ظهرت تماسيح صغيرة في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين والخبير الزراعي حسين أبو صدام، الخبير الزراعي، إن ظاهرة ظهور تماسيح النيل بعيداً عن بيئتها الطبيعية بـ900 كيلومتر يمكن تفسيرها بأمرين لا ثالث لهما: «إما أن تكون إشاعة أو نتيجة شراء بطرق غير مشروعة بغرض الاقتناء».
مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل البلاغات في الآونة الأخيرة لظهور تماسيح في مجارٍ أو مصارف مائية بالوجه البحري كانت نتيجتها العثور علي تماسيح صغيرة في العمر أو عدم وجود تماسيح نهائياً».
وأوضح أن آخر بلاغ منذ 3 أيام عثر فيه على تمساح النيل كان بشبين القناطر وكان طول التمساح نحو 70سم، بما يفيد بأن عمره يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر حيث ينمو التمساح الصغير بمعدل 30 سم تقريباً في السنة الأولى من عمره.
وأشار أبو صدام إلى أنه غالبا ما تكون بلاغات رؤية تماسيح النيل بمحافظات الوجه البحري إشاعات تهدف إلي جمع أكبر عدد من المشاهدات لركوب «التريند» وحصد بعض المكاسب، والسبب الآخر يكون مصدر التمساح التجارة غير المشروعة، حيث يستحيل سباحة تمساح من بحيرة ناصر إلى الوجه البحري لمسافة تزيد على 900 كيلو متر وصعوبة تسلل التماسيح أصلاً من توربينات السد العالي والشباك التي توضع لمنع مرورها، كما يستحيل أن تكون هذه التماسيح نتيجة تكاثر داخل هذه المناطق بما يرجح أن «معظم هذه التماسيح يتم شراؤها من التجار بطريقة غير مشروعة بغرض الزينة أو الاقتناء لأسباب أخرى، ويتم التخلص منها بإلقائها في أقرب مصرف أو مجرى مائي في حالة صعوبة السيطرة عليها أو لارتفاع تكاليف التربية»، على حد تعبيره.
وتستوطن التماسيح بحيرة ناصر بأسوان (جنوب مصر) ويصل عددها وفق دراسة سابقة لوزارة البيئة إلى نحو ألف تمساح مع تحذيرات من أنه حيوان مهدد بالانقراض، فيما قدرت دراسات أخرى أعداد التماسيح في بحيرة ناصر بأكثر من 6 آلاف تمساح.
لويز باغنال: الرسوم المتحركة تشهد طفرة عالمية عبر دمج الواقع و«الفانتازيا»
مخرجة الفيلم لويز باغنال (الشركة المنتجة)
قالت المخرجة الآيرلندية لويز باغنال إن الشغف الكبير بكتاب الأطفال الشهير «جوليان حورية بحر» (Julián is a Mermaid) للكاتبة جيسيكا لوف، كان المحرك الأساسي وراء حماسها لتقديم فيلم «الأنيميشن» الجديد «جوليان» بعد رحلة عمل شاقة وملهمة، موضحة أن فكرة تحويل العمل إلى فيلم رسوم متحركة طويل بدأت تتبلور في ذهنها فور رؤيتها للكتاب لأول مرة، بعدما شعرت بـ«شرارة خاطفة» جعلتها تدرك على الفور أن هذه القصة الفريدة تمتلك كافة الإمكانات البصرية والدرامية لتتوسع وتتحول إلى تجربة سينمائية تناسب الشاشة الكبيرة.
وأضافت لويز باغنال في مقابلة عبر «زووم» مع «الشرق الأوسط» بعد عرض فيلمها في مهرجان «أنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة» بفرنسا، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن وسيط الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد كان الخيار البديهي والوحيد منذ البداية لمحاكاة الجماليات البصرية والرسومات اليدوية البديعة التي تميز بها الكتاب الأصلي، لافتة إلى أنها شعرت فيه بحرية إخراجية هائلة للغوص في العالم الداخلي لبطل العمل، ورؤية كافة التفاصيل بعينَيه.
وأكدت أن «الأنيميشن» يسمح بالارتقاء بالواقع المحيط وجعله أكثر إشراقاً وحيوية وتنوعاً بالألوان ليعكس براءة الطفل، «فضلاً عن قدرته على الدمج السلس والدقيق بين عناصر السحر والخيال الفانتازي وبين الواقع المعيش في الفيلم دون أي انقطاع بصري»، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن الإنتاج واجه تحديات بالغة في بداية الطريق، لعل أبرزها كيفية اقتباس كتاب مصور قصير جداً يتكون من 36 صفحة فقط، وتوسيعه إلى نص روائي طويل يمتد لنحو 85 دقيقة.
تدور أحداث الفيلم حول الطفل الصغير «جوليان»، الذي يقضي فصل الصيف في مدينة نيويورك برفقة جدته «أبويلا» التي لا يعرفها كثيراً، وهناك يتسع أمامه العالم في قلب الأحياء الشعبية ببروكلين، فيكتشف شقتها العتيقة المليئة بالكنوز العائلية، ويتعرف بعمق على تراثه الكاريبي الغني ومجتمعه المحيط.
ويرصد الفيلم رحلة الطفل ومفاجأته الكبرى عندما يكتشف في أعماق خياله أنه في الحقيقة حورية بحر، ليبدأ في استكشاف رغباته والتعبير عن ذاته بحرية مستقلة، مستعيناً بمخيلته الخصبة ودعم عائلته، وسط أجواء تحتفي بقوة الخيال والتقبل الإنساني.
وأكدت المخرجة أن «البحث عن الأصالة والواقعية في تفاصيل النص فرضت الاستعانة بالكاتب جولياني تافيراس لصياغة السيناريو؛ نظراً لخبرته الشخصية كأميركي من أصول دومينيكانية نشأ في بروكلين؛ مما مكّنه من صبغ الأحداث ببعد صادق، وتعميق صلة جوليان بتراثه وثقافته الأفرو-كاريبية، من خلال تفاصيل دقيقة تشمل الموسيقى، والأطعمة، والمفردات الإسبانية التي تتحدث بها الجدة».
ولفتت إلى أن طبيعة العمل كإنتاج مشترك معقد بين أربع دول (آيرلندا، ولوكسمبورغ، وكندا، والدنمارك) زادت من الصعوبات اللوجستية؛ إذ كان يتم تحريك أجزاء من الفيلم في بلد، في حين تتم المؤثرات والتركيب في بلد آخر عبر مساحات زمنية مختلفة، مما تطلب تنسيقاً هائلاً وإبقاء الجميع على المسار نفسه للحفاظ على وحدة الرؤية الفنية، لا سيما في التتابعات البصرية المعقدة، والمشاهد التي يغوص فيها «جوليان» تحت الماء وسط حركات التحول السحرية ومؤثرات الرسوم الدقيقة.
وقالت إن «التحدي الأكبر على مستوى البناء الدرامي كان يتلخص في الحفاظ على الطفل (جوليان) في مركز الأحداث والمحرك الرئيسي للحبكة»، لافتة إلى أن فريق العمل كان كلما تعمق في كتابة تفاصيل شخصية الجدة «أبويلا» وجد أنها تزداد جاذبية وثراءً بشكل قد يغري بالاسترسال في قصتها، مما فرض عليهم خلق توازن درامي محكم يضمن إبراز العلاقة المتنامية والروابط العاطفية القديمة بين الجدة والحفيد دون أن تطغى تفاصيل ماضي الجدة على رحلة التطور الشخصية للبطل.
وأبدت باغنال اقتناعها بأن الإخراج الناجح يعتمد على المرونة والتعاون الإيجابي، وترك مساحة للأفكار كي تتنفس وتتطور من خلال تجارب وذكريات المبدعين المشاركين في صناعة العمل.
وعن مشاركتها في مهرجان «أنسي الدولي»، أعربت لويز باغنال عن سعادتها الكبيرة واعتزازها بقبول الفيلم ليحظى بعرضه العالمي الأول في المهرجان، معتبرة الأمر بمنزلة حلم تحقق؛ كونها اعتادت حضور المهرجان منذ أن كانت طالبة قبل عشرين عاماً، والعودة إليه بفيلمها الروائي الطويل الأول كانت لحظة استثنائية، واستكمالاً لمسيرتها المهنية.
وشددت على أن «النظرة النمطية لأفلام التحريك تشهد تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بالمهرجانات والمسابقات الرسمية، مع تراجع الفكرة القديمة بأنها موجهة للأطفال فقط لصالح تصنيفها كـتجربة عائلية متكاملة تجمع الصغار والبالغين معاً»، مستشهدة بالطفرة الكبيرة في إنتاج أعمال رسوم متحركة للبالغين بقوالب الخيال العلمي، مما يؤكد مرونة وقوة هذا الوسيط السينمائي، وقدرته على استيعاب كل الأنواع الدرامية بجدارة.
الكشف عن مدينة سكنية بيزنطية بواحة الداخلة المصريةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5291737-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
الكشف عن مدينة سكنية بيزنطية بواحة الداخلة المصرية
المدينة السكنية المكتشفة في واحة الداخلة (وزارة السياحة والآثار)
كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن مدينة سكنية متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي، شُيدت جميع مبانيها من الطوب اللبن، وذلك في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع عين السبيل الأثري بواحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر).
وتضم المدينة «مختلف العناصر المعمارية اللازمة لمجتمع سكني متكامل، من بينها الكنيسة البازيليكية التي ترجع إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، وبقايا برجين للمراقبة عند أطراف المدينة، إلى جانب حصن ذي أسوار سميكة، ومجموعة من المنازل التي تضم صالات واسعة وأسقفاً مقببة، فضلاً عن أفران للخبز ومطابخ وأدوات لطحن الغلال»، وفق تصريحات لرئيس البعثة ومدير آثار الدخلة الدكتور محمود مسعود.
موضحاً أن من أبرز المباني التي تم الكشف عنها منزل «تيسوس» شماس الكنيسة، الذي يرجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، ومنزل «تابيبوس» الذي يعود إلى بدايات القرن الرابع الميلادي، ويرجح استخدامه ككنيسة منزلية قبل تشييد الكنيسة البازيليكية بالمدينة.
وعثرت البعثة على مجموعة متميزة من اللقى الأثرية التي تعكس جوانب متعددة من الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية لسكان المدينة، شملت أواني فخارية للاستخدامات المنزلية، وقنينات لحفظ الزيوت والعطور، ومسارج للإضاءة، بالإضافة إلى بقايا أدوات حجرية استخدمت في طحن الغلال»، حسب بيان لوزارة السياحة والآثار.
وعدّ وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، هذا الكشف «إضافة مهمة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، حيث يسهم في إبراز التنوع الحضاري الذي شهدته الواحات المصرية عبر العصور المختلفة»، مضيفاً في بيان للوزارة، الجمعة، أن «مثل هذه الاكتشافات تثري المقاصد السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وتدعم جهود الدولة في تنمية المنطقة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن «أهمية الكشف تكمن فيما يقدمه من معلومات جديدة ودقيقة عن طبيعة الحياة اليومية للمجتمع المصري بواحة الداخلة خلال العصر البيزنطي».
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ضياء زهران، إلى أن المدينة المكتشفة اتبعت تخطيطاً عمرانياً منظماً، حيث تضم شوارع رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب، تتقاطع معها شوارع عرضية من الشرق إلى الغرب، مكونة من ميادين وساحات مفتوحة، فيما تتوسطها كنيسة بازيليكية.
ومن أهم المكتشفات مجموعة كبيرة من الوثائق المكتوبة، تمثلت في نحو 200 قطعة من الأوستراكا المدونة باللغتين القبطية واليونانية، التي وثقت معاملات البيع والشراء والمراسلات وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية للسكان. حسب تصريحات الدكتور زهران مهدي مدير إدارة الحفائر بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
كما عثرت البعثة على عدد كبير من العملات البرونزية بحالة حفظ جيدة، تحمل صوراً للأباطرة البيزنطيين وكتابات لاتينية ورموزاً مسيحية، إلى جانب مجموعة من العملات الذهبية التي تعود إلى عصر الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس الثاني، الذي حكم الإمبراطورية خلال الفترة من 337 إلى 361 ميلادية.
وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «الكشف الأثري الجديد في عين السبيل بواحة الداخلة يحمل دلالات مهمة تتجاوز مجرد العثور على مبانٍ أو لقى أثرية، لأنه يكشف عن صورة متكاملة لمدينة عاشت تفاصيل الحياة اليومية خلال العصر البيزنطي».
مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود شوارع منظمة وساحات مفتوحة وكنيسة تتوسط المدينة يعكس طبيعة التخطيط العمراني في تلك الفترة، ويؤكد أن الواحات المصرية لم تكن مناطق معزولة، بل شهدت أنماطاً حضرية متطورة ارتبطت بالحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية».
ولفتت إلى أن عناصر المدينة تبدو مترابطة بشكل واضح: «منازل سكنية، أفران، أدوات لطحن الغلال، وأبراج مراقبة، وهو ما يشير إلى مجتمع مستقر يمتلك مقومات الحياة الكاملة. كما أن الكنيسة البازيليكية الموجودة في قلب المدينة توضح الدور المركزي للمؤسسة الدينية داخل المجتمع البيزنطي، ليس من الناحية الروحية فقط، وإنما باعتبارها محوراً للحياة العامة أيضاً»، على حد تعبيرها.
وتتابع أن «أهمية الكشف تبرز أكثر مع العثور على وثائق مكتوبة بالقبطية واليونانية، لأنها تمنح تصوراً مباشراً عن طبيعة المعاملات اليومية بين السكان، سواء في البيع والشراء أو المراسلات. وهذه النوعية من المكتشفات عادة ما تكون ذات قيمة كبيرة في فهم تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن الروايات التاريخية العامة».
«طرق المعرفة»... فنانون سعوديون يعبرون من الجمال إلى البحثhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5291712-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
«طرق المعرفة»... فنانون سعوديون يعبرون من الجمال إلى البحث
لقطة من أعمال ظلال باسودان في معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون (تصوير: تركي العقيلي)
يستكشف أكثر من 30 فناناً وفنانة من السعوديين والمقيمين في المملكة مفهوم الفنّ أداةً للبحث وإنتاج المعرفة، عبر أكثر من 45 عملاً فنياً تحتضنها النسخة الرابعة من معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون لصيف 2026، التي أطلقها معهد مسك للفنون بعنوان «طرق المعرفة: الفن بحث متعدّد التخصّصات»، جامعاً تجارب تتقاطع فيها الفنون البصرية، والتصوير، والفيديو، والأعمال التركيبية، والوسائط الرقمية.
ويطرح المعرض رؤى فنية تنطلق من التساؤل والتجربة نحو البحث والاستكشاف وبناء المعنى. كما تستعرض الأعمال تقاطعات بين الفن والمجالات الاجتماعية والثقافية، من خلال ممارسات معاصرة تُحاكي العلاقة بين الصورة، والصوت، والحركة، والنصّ.
وتحدّث عدد من الفنانين المشاركين عن أعمالهم وتجاربهم، كاشفين عن القصص والأفكار التي تقف وراءها، وذلك خلال جولة لـ«الشرق الأوسط» في المعرض، وكيف تحوَّلت التجربة الشخصية والبحث الفني إلى أعمال تستكشف الذاكرة، والهوية، والتراث، والمعرفة.
«رقصة الصخور»
وأعرب أحد رواد الحركة التشكيلية في المنطقة الشرقية، سامي الحسين، عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وقال: «هذه المبادرات تُشكّل دعماً حقيقياً للفنان السعودي، من خلال توفير بيئة احترافية للعرض، إلى جانب جمهور يمتلك ذائقة فنية مختلفة تُسهم في إثراء تجربة الفنان».
وأوضح أن هذه ليست مشاركته الأولى مع معهد مسك للفنون، إذ سبق أن شارك، قبل نحو 4 سنوات، بمجموعة من الأعمال، فيما يشارك هذا العام بعمل يحمل عنوان «رقصة الصخور». وكشف عن الفكرة وراءه قائلاً: «ينطلق من إعادة تقديم الصخور بصورة مختلفة عما اعتاده المتلقّي. فالصخور ترتبط في أذهاننا بالجمود، والخشونة، والثبات، لكنني حاولت أن أمنحها ليونة وحركة، وأجعلها تبدو كأنها ترقص. وتضم خلفية اللوحة ألواناً ذات طابع روحاني تعكس حالة نفسية هادئة، فيما ترتكز الصخور على قاعدة تمنحها الإحساس بالثبات، رغم الحركات والانحناءات التي تُوحي بالرقص. كما يتضمّن العمل حمامتَيْن ترمزان إلى الحرية، والسلام، والاستقرار».
وأشار إلى أنّ إنجاز اللوحة استغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، مرَّت خلالها بمراحل متتابعة من الإضافة، والحذف، وإعادة التوازن بين العناصر، مؤكداً أنّ العمل الفني لا يُولد دفعة واحدة، وإنما يتطوّر تدريجياً حتى يصل إلى صورته النهائية. وتأتي علاقته بالفنّ ضمن تجربة تمتد أكثر من 35 عاماً؛ إذ بدأ الرسم منذ الصغر، وخاض تجارب مع خامات وتقنيات متعدّدة، من بينها الرصاص، والألوان المائية، والباستيل، والزيت، فيما يعتمد اليوم على ألوان الأكريليك في تنفيذ أعماله.
وأشاد الحسين بالحركة الفنية السعودية، وما يقدّمه الفنانون الشباب من أفكار وتجارب، مؤكداً أنه يلمس تطوّراً كبيراً في مستوى الأعمال، وقال: «أدعو الفنانين إلى التريُّث وعدم الاستعجال في عرض أعمالهم حتى تخرج بأفضل صورة».
«جناح أوراق النصريين» و«انعكاس»
من جانبها، قالت عضوة هيئة التدريس في جامعة جدة والمتخصصة في الفن الإسلامي، ظلال باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركتها في معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون جاءت عبر 3 أعمال خزفية، وأضافت: «تُجسّد هذه الأعمال جزءاً من مشروعي البحثي خلال مرحلة الدكتوراه، الذي ركز على قصر الحمراء في إسبانيا، وتحديداً على الخزف الذي ازدهر في عهد الدولة النصرية داخل القصر». وأوضحت أنّ المشروع انطلق من دراسة جماليات الخزف الإسلامي، وسعى في الوقت عينه إلى تقديم رؤية معاصرة، مضيفةً: «كانت رسالتي الأساسية إنتاج خزف إسلامي معاصر يحافظ على هويته التاريخية، ويُواكب الممارسات الفنية المعاصرة محلّياً وعالمياً».
وتحمل هذه الأعمال الفنّية عنوان «مزهرية جناح أوراق النصريين»، ونُفّذت باستخدام البورسلين والطين الورقي وتقنيات الحفر بالليزر، إلى جانب عملَين خزفيَّين آخرَين يستكملان المشروع البحثي نفسه تحت عنوان «انعكاس»، ويستندان إلى أنماط هندسية ثلاثية البُعد و5 قطع من الطين الورقي.
وأثنت على الدور الذي تؤدّيه «مسك» في دعم الحركة الفنية السعودية، وتهيئة منصات تتيح للفنانين عرض مشاريعهم البحثية والإبداعية. كما أشادت بمستوى الأعمال المشاركة في المعرض، الذي يمثّل تجربة تُثري الممارسة الفنّية، وتوسّع شبكة العلاقات المهنية بين الفنانين من مختلف مناطق السعودية. وتحظى ظلال باسودان بمسيرة أكاديمية فنية، إذ درست الفنون الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز، قبل أن تكمل دراسة الدكتوراه في جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنّ تخصّصها يجمع بين الفنون الإسلامية وفنّ الخزف.
«جلسة بنات»... محاكاة شعور الغربة
واستعرضت الفنانة منيرة الذيب لوحة بعنوان «جلسة بنات»، تستلهم تجربة شخصية مرتبطة بالشعور بالغربة والوحدة، رغم الوجود بين أفراد العائلة. وأخبرت «الشرق الأوسط» أنّ اللوحة تصور جلسة منزلية تجمعها بشقيقاتها: «تعكس إحساساً داخلياً لازمني منذ الطفولة، يتمثّل في الشعور بأنني غريبة بين أقرب الناس إليّ، قبل أن أدرك لاحقاً أنّ هذا الإحساس كان ذاتياً أكثر من كونه واقعاً». وأضافت: «حرصتُ على تجسيد هذه الفكرة بلغة بصرية هادئة، بعيداً عن الطابع القاتم، لذلك اعتمدت ألواناً ناعمة وخافتة تبرز حساسية المشاعر التي تتناولها اللوحة».
وأشارت إلى أنّ الحمامة تُعدّ عنصراً متكرّراً في أعمالها الفنية، وتمثّل بالنسبة إليها شخصية طفولية تبحث دائماً عن الاهتمام والاحتواء. وفي هذه اللوحة تحديداً، تظهر الحمامات متشابهة، فيما تبدو الفتاة في منتصف التكوين مختلفة عن محيطها، في إشارة إلى حالة الانفصال الداخلي التي يعبّر عنها العمل، موضحةً أنّ إنجاز اللوحة استغرق نحو شهر ونصف الشهر، تخلّلته مراحل متكررة من التعديل، والإضافة، والحذف، حتى وصلت إلى صورتها النهائية.
من قاعة الدرس إلى صالة العرض
واستهلَّ معلّم الفنون في مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، الفنان طارق علي السهلي، حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن مشاركته الأولى في معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون، قائلاً: «أعتزّ أن تكون هذه البداية في أحد أبرز الصروح الثقافية والفنية في السعودية». وأوضح أن العمل الذي يشارك به يمثّل سبورة مدرسية حقيقية استخدمها مع طلابه خلال حصص إضافية لمادة الفنون، وعُرضت كما هي من دون أن تُمحى، لتحتفظ بكل ما كُتب عليها، وتكون جزءاً من ذاكرة المكان والعملية التعليمية. وأضاف: «تتجاوز السبورة كونها وسيلة للتدريس، إذ تُجسّد حالة من التساؤل والترقُّب، وتحمل آثار نظرات الطلاب الذين جلسوا أمامها يوماً بعد آخر، كما تستحضر ما شهدته من دروس وأفكار وتجارب، لتتحوّل إلى عمل فنّي يوثّق لحظات عابرة بقيت آثارها حاضرة».
ورأى السهلي أنّ الاهتمام الذي يوليه معهد مسك للفنون يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذا المجال، مشيراً إلى أنّ التربية الفنية لا تقل أهمية عن بقية المواد الدراسية، لِما لها من دور في بناء الوعي الثقافي وتنمية الإبداع، إلى جانب إسهامها في دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» من خلال الاستثمار في الثقافة والفنون.
ويستمر المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالعاصمة الرياض حتى الأول من أغسطس (آب)، ويرافقه برنامج من الجلسات الحوارية والأنشطة الثقافية، يتيح للزوار التفاعل مع الأعمال المشاركة واستكشاف أبعادها البحثية والإبداعية. ويأتي امتداداً لجهود معهد مسك للفنون في تمكين الفنانين عبر منظومة تجمع بين التعليم، والممارسة، والخبرات متعددة التخصصات، فيما تستعرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التجارب الفنية المعاصرة التي تعكس الحراك الثقافي المتنامي في السعودية.
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