مصر: رسوم لمشاهدة مباريات المونديال في الـ«فان زون» بعد واقعة تخريب

بعد انتقال الشغب الكروي من الملاعب إلى ساحات الفرجة العامة في مصر، يبدو أن هذه الساحات تتجه لضبط إيقاعها عبر الفرز الجماهيري، بعد الإعلان عن أسعار تذكرة دخول «الفان زون» بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة) بمقابل مادي تراوحت التعليقات حوله بين التأييد والتندر والرفض؛ إذ كان دخول المنطقة مجانياً خلال المرحلة الأولى من التصفيات قبل أحداث الشغب أخيراً.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية وعربية، طرحت شركة «تذكرتي» تذاكر حضور مباريات دور الـ32 لتصفيات كأس العالم بمنطقة المشجعين (فان زون) في العاصمة الإدارية الجديدة لتبدأ أسعارها من 300 جنيه للتذكرة (الدولار يساوي نحو 49 جنيهاً مصرياً)، وفق موقع «تذكرتي».

إلى ذلك، أعلنت الشركة تأجيل تشغيل «الفان زون» خلال مباراة مصر وإيران والاعتذار عن عدم استقبال الجماهير لمدة 48 ساعة بسبب إقامة المباراة في السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، مما يؤثر على كفاءة الرؤية.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمّن قيام عدد من الأشخاص بإتلاف المقاعد المخصصة للمواطنين بالمنطقة الترفيهية بالعاصمة الجديدة بالقاهرة عقب الانتهاء من مشاهدة إحدى المباريات الرياضية.

القبض على متهمين بالتخريب في منطقة «الفان زون» بمصر (وزارة الداخلية)

ووفق بيان «الداخلية»، فقد «تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (10 أشخاص مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، والمنوفية، والغربية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22 الحالي خلال الاحتفال بفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

ووفق المادة 90 من قانون العقوبات المصري، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرّب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام»، ويؤكد القانون أنه «يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خرّبها».

ويصف الناقد الرياضي المصري سعد صديق ما حدث في «الفان زون» بأنه «تصرف غير مسؤول من قلة حضرت لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني في الجولة الثانية لكأس العالم أمام نيوزيلندا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الدولة المصرية قادرة على محاسبة كل من تجاوز وخرّب في مشهد محزن، ولم أجد مبرراً لهذه التصرفات الهمجية، ولا بد من الضرب بيد من حديد ضد أي شخص تعمد إتلاف ممتلكات عامة».

وكانت شركة العاصمة الجديدة المسؤولة عن «الفان زون» أعلنت إغلاق المنطقة والاعتذار عن عدم استقبال الجمهور خلال مباراة المنتخب المصري مع نظيره الإيراني المقررة فجر السبت، بتوقيت القاهرة، مؤكدة في بيان أصدرته الأربعاء أن «القرار جاء استباقياً عقب مراجعة تقنية دقيقة أظهرت أن جودة العرض على الشاشة العملاقة لن تكون بالوضوح والكفاءة المطلوبة خلال توقيت المباراة».

وكانت منطقة «الفان زون» شهدت توافد حشود من الجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم على الشاشة العملاقة في المنطقة، بالإضافة للاستفادة من الخدمات الترفيهية بالمكان، وكان يُسمح بحجز تذاكر الدخول لمنطقة المشجعين مجاناً من خلال موقع «تذكرتي»، مع السماح باستخدام «المونوريل» للوصول مجاناً إلى المنطقة.

منطقة «الفان زون» بالعاصمة الجديدة (شركة العاصمة الجديدة)

ويرى الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «ما حدث في العاصمة الإدارية محزن جداً أن تتحول منطقة لتجمعات عائلية ومشاهدة مباريات منتخب مصر إلى ساحة للتخريب والإفساد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة تحملت عبئاً كبيراً في دعوة الحضور وتشجيعهم وتوفير كل الإمكانات، لنفاجأ بمشهد لا نريد أن نراه لا في الملاعب ولا في أي مكان آخر».

وتابع: «أتمنى ألا تتراجع الدولة عن هذه النوعية من الاحتفالات، بل أتمنى أن نراها في كل ميادين مصر، وعلى القانون أن يسود ويفرض نفسه على الجميع، ومن يخطئ لا بد أن يعاقب».

وحول إعلان سعر التذكرة 300 جنيه بدلاً من الدخول المجاني، قال البرمي: «هذا الأمر يتعلق غالباً بضمان التزام الناس وتعويض التلفيات، وهو في النهاية نظام تحدده الجهات المسؤولة عن المنطقة».