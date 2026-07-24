ملكة جمال مصر تُثير جدلاً بشأن «طريقة الاختيار»

أعلنت «ملكة الجمال»، الفنانة المصرية الشابة إيرينا يسري، رفضها تسليم «التاج» الذي توجت به العام الماضي بوصفها «ملكة جمال مصر عالمياً»، وأثارت طبيبة الأسنان والممثلة الشابة جدلاً واسعاً حول «طريقة الاختيار» داخل المسابقة التي تُقام سنوياً، وذلك عقب تدوينها منشوراً «سوشيالياً» تضمن بعض تفاصيل المسابقة وكواليسها، حسب رأيها.

وكتبت إيرينا يسري، عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، «بصفتي ملكة جمال مصر عالمياً، ومع بداية تصفيات الموسم الجديد، وبناءً على ما تعرّضت له من ظلم واضح لحساب شخصية أخرى بطرق غير سليمة، آخرها إزالتي من لجنة تحكيم المسابقة لحساب هذه الشخصية، وكلنا يعلم السبب، واخترت الصمت طويلاً لكل المشكلات التي تعرضت لها منذ التتويج احتراماً لكم وللتاج».

وأضافت إيرينا يسري، «أعلن قراري بعدم تسليم التاج للملكة الجديدة التي ستحمل لقبي الرسمي، نظراً لظروف وممارسات بعيدة كل البعد عن المعايير العادلة التي تستحقها من تحمل اللقب، ولأن الاختيارات أصبحت تفتقر إلى الشفافية، وتخضع لاعتبارات أخرى بعيدة عن الكفاءة والاستحقاق»، وفق ما كتبته. لافتة إلى أنها ستتحدث قريباً عن التفاصيل.

ونوهت إيرينا يسري بأن قرارها بعدم تسليم التاج جاء بسبب الظلم، مضيفة: «لست وحدي من تعرضت لذلك لحساب شخصية أخرى، والتزمت الصمت لمدة عام كامل، وكنت أكتفي بالشكوى لمسؤولي المسابقة، لكنهم تضامنوا معها لمنافع بينهما»، وفق قولها.

إيرينا يسري (صفحتها على «فيسبوك»)

وردّاً على ما كتبته إيرينا يسري، أكد مصدر بالمسابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقب الذي تُوّجت به إيرينا العام الماضي هو «ملكة جمال مصر عالمياً»، موضحاً أن اللقب الرسمي لملكة جمال مصر حصلت عليه سما كامل، وهي الوحيدة بالمسابقة التي ستقوم بتسليم تاجها للفائزة الجديدة باللقب أثناء الحفل الذي سيقام خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف: «التاج الذي ارتدته إيرينا يسري لن يسلم لغيرها، وليست مطالبة بتسليمه من الأساس»، لافتاً إلى أن «اللقب الذي حصلت عليه كان يؤهلها للسفر إلى الخارج للمنافسة بالمسابقة العالمية، لكنها لم تحضر».

وفي شهر مايو (أيار) الماضي أفادت إيرينا يسري، التي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي عبر مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» مع الفنان ياسر جلال، عبر منشور على حساباتها «السوشيالية»، بتعرضها لأمر يُهدد حياتها ومستقبلها، لافتة إلى أنها منذ حصولها على لقب «ملكة جمال مصر»، ومشاركتها في التمثيل بأول مسلسل لها، وجدت شخصاً يكتب لها تعليقات غريبة.

وكشفت إيرينا يسري حينها أن هذا الشخص يطاردها ويتتبع خطواتها، وعقب نشرها الاستغاثة أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

إيرينا يسري شاركت مع ياسر جلال في «كلهم بيحبوا مودي» (صفحتها على «فيسبوك»)

في السياق، بدأت مسابقة ملكة جمال مصر 2026، استعداداتها للانطلاق، وحسب بيان صحافي، فإن لجنة التحكيم لهذا العام ستشارك فيها الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، والمذيعة ياسمين الخطيب، والفنان تامر فرج، وإلهام وجدي، ومحمد سراج، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، والاستايلست كاميليا حسين، وعلي يوسف مستر إيكو إنترناشونال 2026، وملكة جمال مصر 2025 سما كامل، والمصور محمد الكشكي.

وكشفت منظمة ورئيسة المسابقة، الدكتورة آمال رزق، كواليس اختيار 60 متسابقة سيتم التصفية بينهن بناءً على الشكل العام والثقافة والثقة بالنفس، واختيار الملابس المناسبة والتعليم، وحسب البيان فإن «Miss Egypt... بنت مصر» تُعد من مسابقات الجمال في مصر، وتعتمد على معايير معينة، وتضم المنافسات أكثر من مسابقة مخصصة لفئات عمرية مختلفة أبرزها «Miss Egypt» و«Mrs Egypt» إلى جانب «Miss Eco Teen Egypt».