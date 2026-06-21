موجة حر حارقة تضرب أوروبا... وتلقي بظلالها على عيد الموسيقى في فرنسا

العالم يكتشف التمر... فوائد صحية كثيرة وابتكارات جذّابة تضاعف المبيعات

في نهاية الرُّبع الأول من القرن الـ21 اكتشف الغرب التمر! إحدى أقدم الثمار في التاريخ تُذهل القارتَين الأميركية والأوروبية، وتشهدُ صعوداً مطرداً في المبيعات والابتكارات ومؤشّرات البحث على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

خلال السنتين الماضيتَين، تحوَّل التمر إلى الوجبة الخفيفة المفضّلة حول العالم، لا سيّما بالنسبة إلى الرياضيِّين والأشخاص الملتزمين بحميةٍ صحّية. ويتوقّع خبراء السوق لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن تكون هذه مجرّد البداية لأنَّ «أفضل أيام هذه الفاكهة لم تأتِ بعد».

تحوَّل التمر إلى الوجبة الخفيفة المفضَّلة لدى الرياضيِّين (بكسلز)

لماذا تحوّل التمر إلى «ترند»؟

من ثمرةٍ مجبولةٍ بالتاريخ والحضارة عُرفت بأنَّها أفضل ما يمكن تناولُه لكسر الصيام وألطَف ما يمكن أن يكرم به الضيف، ومن شجرةٍ تكتنز بها أراضي الشرق الأوسط والخليج العربي ودول شمال أفريقيا، تحوَّلت التمرة الصغيرة إلى ظاهرةٍ كبيرة.

لعبت عوامل عدّة دوراً في تَصدُّر التمر قائمة الأغذية الصحية لعامَي 2025 و2026، أوّلها سعيٌ عالميٌّ جماعيّ لإيجاد بدائل مفيدة عن السكّر، واستهلاك أطعمةٍ طبيعية غنية بالألياف بعيداً عن المأكولات المصنّعة. كما دخل صنّاع الحلويات والعلامات التجارية الغذائية على الخطّ، مبتكرين خلطاتٍ ووصفاتٍ جديدة أساسُها التمر. وقد استكملوا النكهة اللذيذة بالشكل الجذّاب، فصار التمر يأتي مغمّساً بالشوكولاته أو محشواً بزبدة الفستق وغيرهما الكثير من الأشكال. كما استُبدلت أكياس ملوّنة وعلب لافتة للنظر بالأغلفة الشفافة والأطباق البلاستيكية الاعتيادية التي كان يوضع فيها.

التمر... مئات الابتكارات أبرزها التغميس بالشوكولاته والحشو بالمكسّرات (بكسلز)

قفزات نوعيّة في مبيعات التمر

تفيد صحيفة «غارديان» البريطانية بأنَّ مبيعات التمر المجدول، وهو الأشهر بين التمور، قد ارتفعت بنسبة 100 في المائة خلال السنة الماضية، بينما زادت عمليات البحث عن زبدة التمر والتمر بالشوكولاته بنسبة 458 في المائة للأولى و135 في المائة للثانية.

لا يقتصر الأمر على إشباع الفضول بالقراءة عن التمر عبر الإنترنت ولا بالاكتفاء بمطالعة وصفاته الكثيرة، إذ إنّ المستهلكين ينفقون بالفعل على تلك الثمرة، خصوصاً الأميركيين من بينهم. فوفق شركة «سيركانا» لأبحاث السوق، قفزت مبيعات التمر في أكبر المحال التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة ما بين 2024 و2025.

فرضت فورة التمر واقعاً زراعياً جديداً، فأمام عجز القطاع عن رفدِ السوق باحتياجاتها، وفي محاولةٍ للحدّ من استيراد التمر، يعمد المزارعون الأميركيون إلى شراء الأراضي من أجل زرع المزيد. وتتركّز زراعة النخيل في كلٍ من وادي كوتشيلا جنوب كاليفورنيا، ومنطقة يوما في ولاية أريزونا.

تتركز زراعة النخيل في الولايات المتحدة في ولايتَي كاليفورنيا وأريزونا (بكسلز)

التمر بديلاً غذائيّاً صحياً

وسط زحمة بدائل السكّر والمُحلّيات التي غالباً ما تكون عبارة عن موادّ كيميائية ومصنّعة على غرار «الأسبرتام» و«السوربيتول» وغيرهما، يبقى التمر مصدراً طبيعياً للتحلية. وما عاد استخدامه يقتصر على وصفات الحلويات، بل انسحب على أطباق ومشروبات كثيرة.

أما أبرز الابتكارات المرتكزة على الثمرة التاريخية والرائجة مؤخراً فهي: التمر المغمّس بالشوكولاته، وذلك المزيّن بالفاكهة المجفّفة، إضافةً إلى التمر المحشو بالمكسّرات وبزبدة الفستق واللوز، وكُرات وألواح الطاقة بالتمر، والبقلاوة والدونات بالتمر، وألواح الشوكولاته الرقيقة المقرمشة المحشوّة بالتمر وهي الأكثر رواجاً.

ثم تأتي الابتكارات الأكثر جرأةً كالصلصات الحارّة المحلّاة بالتمر مثل السيراتشا والباربكيو، ومكعّبات الطحينة المحلّاة بالتمر ذات النكهة الشبيهة بالكراميل، ولا ننسى الزبادي الممزوج مع قطع صغيرة من التمر.

كيف ينوب التمر عن السكّر؟

تُحلّى الأطعمة بالتمر، لا سيّما المجدول الذي يُعَدُّ أفضل التمور؛ نظراً لقوامه الطريّ ونكهته الحلوة. وبالإمكان تحويله إلى:

* معجون التمر: تُنقع الثمار منزوعة النوى في الماء الساخن ثم تُطحن حتى تصبح معجوناً شبيهاً بالكراميل، هو الرفيق المثالي للمخبوزات والعصائر.

* شراب التمر: تُغلى الحبّات المنزوعة النوى مع الماء ثم تُصفَّى للحصول على سائلٍ شبيه بالعسل، يذوب جيداً في القهوة والشاي، كما يمكن سَكبه على الحلويات بديلاً عن القطر أو الشيرة.

التمر المجدول هو أكثر الأصناف الملائمة للتحويل إلى مواد مُحَلّية (بكسلز)

* سكّر التمر: تُجفّف الثمار في الفرن على حرارة 100 درجة لمدة 3 ساعات، ثم تُطحَن حتى تتحوَّل إلى مسحوق ناعم مكوّن من الحبَيبات. وعلى عكس سكّر المائدة، يحتفظ سكّر التمر بأليافه الغذائية الطبيعية وهو بديل ممتاز في الخبز، لكنه لا يذوب تماماً في السوائل.

* مكعّبات سكّر التمر: تُنقع حبّات التمر بالمياه لمدّة 10 دقائق، ثم توضع في الخلّاط حتى تتحوَّل إلى عجينة سميكة. تُسكَب في قوالب صغيرة وتوضع في الثلّاجة 3 ساعات حتى تتجمّد. تُزال من القوالب وتوضع في وعاء مُقفل بإحكام داخل الثلّاجة.

التمر... فوائد غذائية بالجملة

تحتوي 3 حبّات من التمر على 5 غرامات من الألياف المفيدة لصحة الأمعاء وعملية الهضم والوقاية من الإمساك. ورغم كثافة حلاوة تلك الثمرة، فإنَّها لا ترفع مؤشّر السكّر في الدم كما يفعل السكّر المصنّع.

التمر غني بالألياف ولا يرفع منسوب السكّر في الدم (بكسلز)

التمور غنية بالمواد المضادة للأكسدة، الكفيلة بتقليل مخاطر الإصابة بداء السكّري، وبأمراض القلب والسرطان. كما أنَّها تزخر بالبوتاسيوم، والمغنسيوم، والكالسيوم، والحديد، وفيتامين «ب 6».

ووفق دراسة طبية نُشرت في 2025، فإنَّ تناول 6 حبّات من التمر خلال الشهر الأخير من الحمل يساعد على توسيع عنق الرحم خلال الولادة، ويقصّر مدّة المخاض.

وصفات سهلة أساسُها التمر

* كُرات الطاقة بالتمر

في الخلّاط الكهربائي، يُمزَج كوب من التمر منزوع النوى، وكوب من المكسرات المنوّعة (لوز، جوز)، ونصف كوب من الشوفان، وملعقة كبيرة من العسل حتى تتكوَّن عجينة متماسكة. يلي ذلك تشكيل كُرات صغيرة من العجينة، ثم توضع في الثلّاجة حتى تشتدّ.

كرات الطاقة بالتمر وجبة خفيفة مثاليّة قبل التمارين الرياضية (بكسلز)

* كيكة التمر بالشوكولاته الداكنة

يوضع كوب من التمر منزوع النوى في وعاء مع الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ثم يُخلَط التمر مع مياه النقع حتى يصبح المزيج ناعماً. يُضاف ربع كوب من الزيت إلى المزيج ليُخلط مرة أخرى.

في وعاء منفصل، يُمزج كوب من دقيق القمح الكامل، مع ثلث كوب من مسحوق الكاكاو غير المُحلّى، وملعقة صغيرة من البيكنغ باودر، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا. يُضاف المزيج السائل إلى المكوّنات الجافّة حتى الامتزاج، ثم يُضاف ربع كوب من التمر المفروم.

يُسكب الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت ويخبَز على حرارة 175 درجة مئوية لمدّة تتراوح ما بين 35 و40 دقيقة.

* سموثي الفواكه بالتمر

تُنقع 4 حبات من التمر منزوع النوى في الماء 10 دقائق، ثمّ تُصفّى. تُخلط على سرعة عالية ولمدة دقيقتين مع نصف كوب من حليب اللوز أو الشوفان، إضافةً إلى موزة ونصف كوب من الفراولة وربع كوب من مكعّبات الثلج وربع ملعقة صغيرة من القرفة.