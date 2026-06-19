الشعاب المرجانية ترفض الاستسلام لتغيُّر المناخ

في المياه الشفّافة قبالة ساحل كينيا، تزدهر الشعاب المرجانية، وهو ما يُعدُّ دلالةً على قصة جيدة نادرة في معركة حماية المحيطات من الآثار المُدمِّرة للتغيُّر المناخي.

وكشفت دراسة حديثة، عُرضت في مؤتمر «أور أوشن» (محيطنا) في مومباسا، ونقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنَّ 166 ألف كيلومتر مربّع من الشعاب المرجانية حول العالم، أي نحو ثلث مساحتها الإجمالية، قد تتمتَّع بما يُتُعرف بـ«المرونة المناخية»، أيّ القدرة على البقاء عند حدوث احتباس حراري كبير في المحيطات.

وأعدَّت هذه الدراسة «جمعية الحفاظ على الحياة البرية» بالتعاون مع جامعة ماكواري الأسترالية، لتقدِّم نتائج تتعارض مع تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، وهي الجهة الرسمية العالمية المتخصّصة بالتغيُّر المناخي، التي حذَّرت سابقاً من احتمال فقدان ما بين 70 و90 في المائة من الشعاب المرجانية عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، و99 في المائة منها عند ارتفاعها درجتين مئويتين عن ذلك المستوى.

وقالت المديرة التنفيذية للحفاظ على البيئة البحرية في الجمعية، ستايسي جوبيتر: «إنّ النماذج الخاصة بنا تشير إلى مستقبل أكثر تفاؤلاً فيما يتعلّق بالشعاب المرجانية. نتوقَّع وجود كثير من الشعاب حول العالم القادرة على الصمود والاستمرار رغم التغيُّرات المناخية».

ورغم ذلك، لا تزال هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، إذ إنَّ 28 في المائة فقط من هذه الشعاب المرنة تخضع حالياً لإجراءات حماية فعّالة.

الأزرق يدافع عن نفسه (أ.ف.ب)

وفي قرية مكويرو بجزيرة واسيني الكينية، جنوب مومباسا، يُقدِّم السكان المحلّيون نموذجاً للطريقة المثلى. فعند عودة الصيادين إلى الشاطئ مُحمَّلين بصيدهم، يُوزن ما اصطادوه وتُسجَّل بياناته بدقة بواسطة فرق محلّية متخصّصة في جمع المعلومات داخل القرية.

كذلك يتولّى أعضاء آخرون في دورية «وحدة إدارة الشاطئ» مراقبة المياه لمنع الصيد الجائر واستخدام المعدّات المدمِّرة، في حين يشارك آخرون في زراعة الأعشاب البحريّة وأشجار المانغروف وجمع المخلفات من المناطق الساحلية.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرّية الكينية عن متنزه كيسيتي البحري القريب، إدوارد كارانغا: «نريد الحفاظ على فطرة النظام البيئي البحري قدر الإمكان لأننا نعلم فوائد ذلك»، مشيراً إلى أهمية السياحة والصيد بالنسبة إلى السكان المحلّيين.

وأثمرت هذه الجهود عن حصول المتنزه عام 2021 على جائزة «بلو بارك» الذهبية التي يمنحها «معهد الحفاظ على الحياة البحريّة» في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول موقع في كينيا ينال هذا التكريم.

«بنوك البذور الحيّة»

ويحدث ابيضاض الشعاب المرجانية عندما ترتفع حرارة المياه درجة أو درجتين؛ ممّا يؤدي إلى إجهاد الأنسجة الحيّة للمرجان ودفعها إلى طرد الطحالب التي تعيش معها، فتفقد ألوانها وتتحوَّل إلى اللون الأبيض.

ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أنَّ كثيراً من الشعاب يتمتّع بقدرات طبيعية على التكيُّف، سواء لوجوده في مناطق باردة أو نتيجة تطوّره على نحو يسمح له بتحمُّل درجات الحرارة المرتفعة أو التعافي منها بسرعة أكبر من غيره من الشعاب المرجانية.

وقالت جوبيتر: «الطريقة التي نرى بها استجابة الشعاب المرجانية لموجات الحر أكثر تعقيداً وتنوّعاً مما كنا نعتقد في السابق».