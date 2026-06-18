المركز الفرنسي يُطلق «ليلة الأفكار» في لبنان بعنوان «دروب وخيال»

على مدى يومين متتاليين في 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي، يُنظِّم المركز الفرنسي في لبنان الدورة الـ11 من «ليلة الأفكار» في بيروت. وبالشراكة مع مؤسسة «شارل قرم» تقام هذه التظاهرة الثقافية بين مدينتي بيروت وطرابلس.

تحمل الدورة عنوان «دروب وخيال» وتتضمن أمسيات شعرية وموسيقية. كما توجه دعوة مفتوحة إلى منبر حرٍ لمشاركة النصوص باللغة العربية أو الفرنسية أمام رواد «ليلة الأفكار». كما سيُصار إلى قراءات تجمع أصواتاً من مختلف الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، وذلك احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال.

وتأتي «ليلة الأفكار» بوصفها موعداً سنوياً ينتظره اللبنانيون، ومعه ينضمُّون إلى أكثر من مائة دولة عبر القارات الخمس، تحتفي بهذا الحدث حول العالم. وتوفِّر التظاهرة سنوياً فضاءً فريداً لتبادل المعارف والحوار والتفكير في القضايا المعاصرة الكبرى. وفي لبنان، تُسلِّط دورة عام 2026 الضوء على الجيل الشاب، والأصوات الصاعدة، والسبل الجديدة للتفكير في عالم الغد وبنائه.

يتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية (المركز الثقافي الفرنسي)

يشير كريستوف موزيتيللي، رئيس المركز الفرنسي في لبنان، إلى أن العنوان الذي اختير لدورة لبنان، ينبع من روح هذه الأمسية ومعانيها. ويتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إنه يترجم الرسالة التي تحملها (ليلة الأفكار) بحيث يتردد صداها في هذا الزمن القاسي. كما أن كلمة دروب تعني فتح آفاق وإمكانيات جديدة للبناء معاً. في حين تعود كلمة خيال إلى قدرتنا على الحلم وابتكار طرق جديدة للتفكير».

ويؤكد موزيتيللي في سياق حديثه أنه من خلال هذا العنوان تحاول «ليلة الأفكار» إيصال رسالة مليئة بالأمل والثقة إلى الشعب اللبناني. فهو يعيش في بلد شهد كثيراً من التحديات، ولا بدَّ من تذكيره بأن الثقافة والإبداع والحوار بإمكانها أن تفتح آفاقاً جديَّة نحو مستقبل أفضل. ويتابع: «لطالما كان لبنان بلد الإبداع والحضارات؛ وهذه الدورة هي بمثابة دعوة لسماع أصوات الشباب الملهمة للتفكير معاً بآفاقٍ جديدة».

وتحت شعار الشعر والمشاركة والإبداع تحل فعاليات هذا الحدث في 18 يونيو في بيروت، وفي 19 منه في طرابلس. وتستضيف مؤسسة «شارل قرم» في بيروت أمسيتين شعريتين إضافة إلى حفلين موسيقيين.

ويتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية، يقدِّمها الفائزون في مسابقة «التحدِّي الشعري». كما يشارك فيها طلاب مشروع «مخاطبة الغد - لبنان»، إلى جانب عدد من الأصوات الملهمة من المشهد الثقافي اللبناني. كما تتخلَّل الأمسية فقرات موسيقية على البيانو وآلة «الهاندبان»، تقدِّمها غادة كركي.

أما الجمعة 19 يونيو، فيفتح معرض «رشيد كرامي» في طرابلس أبوابه لاستضافة الحدث. تُنظَّم هذه الأمسية بالشراكة مع ثانوية ألفونس دو لامارتين الفرنسية - اللبنانية، والجمعية الوطنية لأساتذة اللغة الفرنسية في لبنان (ANEFL)، وتحتفي بالشعر والإبداع.

يُعدُّ موزيتيللي هذا الحدث بمثابة رسالة أمل وثقة للشعب اللبناني (المركز الثقافي الفرنسي)

ويتضمَّن البرنامج منبراً مفتوحاً ودعوة للجميع إلى مشاركة نصوصهم باللغة العربية أو الفرنسية، إلى جانب قراءات تجمع أصواتاً من جميع الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال. وتقدِّم الأمسية هالة مغنية، بمرافقة إبراهيم رجب على آلة العود، وتُختتم بعرض موسيقي للفنانة رفيف دندشي.

ومن خلال هذين الموعدين، تدعو «ليلة الأفكار» الجمهور إلى الإصغاء والمشاركة وتخيُّل آفاق جديدة، مؤكدة قوة الشعر والشباب والحوار في شقِّ طرق نحو عوالم الغد.

ويختم كريستوف موزيتيللي لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنوات عدَّة، أصبحت (ليلة الأفكار) موعداً ثابتاً ومنتظراً عند اللبنانيين. فهي تجمع بين الفنانين، والمثقفين، والطلاب، والمعلمين للتحدث بمستقبل واحد. وفي هذه الدورة نُخصِّص مساحة لا يُستهان بها لجيل الشباب والأصوات الناشئة مع تعزيز اللقاءات مع الشخصيات الملهمة من العالم الثقافي. هذا الحوار بين الأجيال ضروري لأنه يتيح تبادل الخبرات، ووجهات النظر، وظهور أفكار جديدة».