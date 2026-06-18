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يوميات الشرق

المركز الفرنسي يُطلق «ليلة الأفكار» في لبنان بعنوان «دروب وخيال»

الحدث يتضمَّن لقاءات شعرية وحفلات موسيقية

تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
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المركز الفرنسي يُطلق «ليلة الأفكار» في لبنان بعنوان «دروب وخيال»

تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)
تجري فعاليات «ليلة الأفكار» بين مدينتي بيروت وطرابلس (المركز الثقافي الفرنسي)

على مدى يومين متتاليين في 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي، يُنظِّم المركز الفرنسي في لبنان الدورة الـ11 من «ليلة الأفكار» في بيروت. وبالشراكة مع مؤسسة «شارل قرم» تقام هذه التظاهرة الثقافية بين مدينتي بيروت وطرابلس.

تحمل الدورة عنوان «دروب وخيال» وتتضمن أمسيات شعرية وموسيقية. كما توجه دعوة مفتوحة إلى منبر حرٍ لمشاركة النصوص باللغة العربية أو الفرنسية أمام رواد «ليلة الأفكار». كما سيُصار إلى قراءات تجمع أصواتاً من مختلف الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، وذلك احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال.

وتأتي «ليلة الأفكار» بوصفها موعداً سنوياً ينتظره اللبنانيون، ومعه ينضمُّون إلى أكثر من مائة دولة عبر القارات الخمس، تحتفي بهذا الحدث حول العالم. وتوفِّر التظاهرة سنوياً فضاءً فريداً لتبادل المعارف والحوار والتفكير في القضايا المعاصرة الكبرى. وفي لبنان، تُسلِّط دورة عام 2026 الضوء على الجيل الشاب، والأصوات الصاعدة، والسبل الجديدة للتفكير في عالم الغد وبنائه.

يتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية (المركز الثقافي الفرنسي)

يشير كريستوف موزيتيللي، رئيس المركز الفرنسي في لبنان، إلى أن العنوان الذي اختير لدورة لبنان، ينبع من روح هذه الأمسية ومعانيها. ويتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إنه يترجم الرسالة التي تحملها (ليلة الأفكار) بحيث يتردد صداها في هذا الزمن القاسي. كما أن كلمة دروب تعني فتح آفاق وإمكانيات جديدة للبناء معاً. في حين تعود كلمة خيال إلى قدرتنا على الحلم وابتكار طرق جديدة للتفكير».

ويؤكد موزيتيللي في سياق حديثه أنه من خلال هذا العنوان تحاول «ليلة الأفكار» إيصال رسالة مليئة بالأمل والثقة إلى الشعب اللبناني. فهو يعيش في بلد شهد كثيراً من التحديات، ولا بدَّ من تذكيره بأن الثقافة والإبداع والحوار بإمكانها أن تفتح آفاقاً جديَّة نحو مستقبل أفضل. ويتابع: «لطالما كان لبنان بلد الإبداع والحضارات؛ وهذه الدورة هي بمثابة دعوة لسماع أصوات الشباب الملهمة للتفكير معاً بآفاقٍ جديدة».

وتحت شعار الشعر والمشاركة والإبداع تحل فعاليات هذا الحدث في 18 يونيو في بيروت، وفي 19 منه في طرابلس. وتستضيف مؤسسة «شارل قرم» في بيروت أمسيتين شعريتين إضافة إلى حفلين موسيقيين.

ويتضمَّن البرنامج قراءات وإلقاءات شعرية باللغتين العربية والفرنسية، يقدِّمها الفائزون في مسابقة «التحدِّي الشعري». كما يشارك فيها طلاب مشروع «مخاطبة الغد - لبنان»، إلى جانب عدد من الأصوات الملهمة من المشهد الثقافي اللبناني. كما تتخلَّل الأمسية فقرات موسيقية على البيانو وآلة «الهاندبان»، تقدِّمها غادة كركي.

أما الجمعة 19 يونيو، فيفتح معرض «رشيد كرامي» في طرابلس أبوابه لاستضافة الحدث. تُنظَّم هذه الأمسية بالشراكة مع ثانوية ألفونس دو لامارتين الفرنسية - اللبنانية، والجمعية الوطنية لأساتذة اللغة الفرنسية في لبنان (ANEFL)، وتحتفي بالشعر والإبداع.

يُعدُّ موزيتيللي هذا الحدث بمثابة رسالة أمل وثقة للشعب اللبناني (المركز الثقافي الفرنسي)

ويتضمَّن البرنامج منبراً مفتوحاً ودعوة للجميع إلى مشاركة نصوصهم باللغة العربية أو الفرنسية، إلى جانب قراءات تجمع أصواتاً من جميع الأعمار، من الأجيال الشابة إلى الأكثر خبرة، احتفاءً بالشعر والحوار بين الأجيال. وتقدِّم الأمسية هالة مغنية، بمرافقة إبراهيم رجب على آلة العود، وتُختتم بعرض موسيقي للفنانة رفيف دندشي.

ومن خلال هذين الموعدين، تدعو «ليلة الأفكار» الجمهور إلى الإصغاء والمشاركة وتخيُّل آفاق جديدة، مؤكدة قوة الشعر والشباب والحوار في شقِّ طرق نحو عوالم الغد.

ويختم كريستوف موزيتيللي لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنوات عدَّة، أصبحت (ليلة الأفكار) موعداً ثابتاً ومنتظراً عند اللبنانيين. فهي تجمع بين الفنانين، والمثقفين، والطلاب، والمعلمين للتحدث بمستقبل واحد. وفي هذه الدورة نُخصِّص مساحة لا يُستهان بها لجيل الشباب والأصوات الناشئة مع تعزيز اللقاءات مع الشخصيات الملهمة من العالم الثقافي. هذا الحوار بين الأجيال ضروري لأنه يتيح تبادل الخبرات، ووجهات النظر، وظهور أفكار جديدة».

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لون الطماطم يطغى على يوم السيدات في سباق أسكوت

أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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لون الطماطم يطغى على يوم السيدات في سباق أسكوت

أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)
أمير وأميرة ويلز في اليوم الثاني من سباق أسكوت (أ.ب)

في اليوم الثالث من سباق أسكوت، المعروف بـ«يوم السيدات»، تتنافس زائرات مضمار السباق في مقاطعة بيركشير على اختيار القبعات المزينة والمزخرفة والغريبة في تصاميمها، وكلما كان التصميم أكثر لفتاً للأنظار، ازدادت فرص صاحبته في جذب عدسات المصورين.

ووفقاً لمقال نشرته مجلة «هالو» البريطانية، تتبارى السيدات في هذا اليوم لتجسيد صورة إليزا دوليتل، بطلة فيلم «سيدتي الجميلة». ففي الفيلم، تظهر النجمة أودري هيبورن بإطلالة لافتة بالأبيض والأسود، معتمرة قبعة فخمة تزينها الريش والورود والدانتيل. وفي «يوم السيدات»، تحاول كل واحدة من الحاضرات تقمّص شخصية إليزا دوليتل بطريقتها الخاصة؛ فبعضهن ينجحن إلى حد ما، لكن صورة أودري هيبورن بزيّها وقبعتها تبقى، في الغالب، النموذج الأبرز للأناقة الإنجليزية في سباق أسكوت.

ألوان زاهية وقبعات مزركشة (إ.ب.أ)

يوم السيدات

في اليوم الثالث يُقام حدثان من أبرز فعاليات أسكوت: «كأس الذهب»، أقدم سباقات أسكوت، و«يوم السيدات».

تاريخياً يعود أصل هذا المصطلح إلى عام 1823، عندما وصف شاعر مجهول يوم الخميس في أسكوت بأنه «يوم السيدات... حيث تبدو النساء، كالملائكة، في غاية الجمال والروعة».

وتشير صحيفة «ذا صن» إلى أن العادة جرت في السابق على منح النساء تذاكر مجانية أو مخفضة في «يوم السيدات»، في حين كانت هذه الامتيازات مقصورة على الرجال في الأيام الأخرى. ورغم أن نظام التذاكر القائم على النوع الاجتماعي لم يعد معمولاً به، فإن «يوم السيدات» في عدد من سباقات الخيل بالمملكة المتحدة لا يزال يُعد مرادفاً لمسابقات الأناقة والموضة. ففي مضمار كيلسو، على سبيل المثال، تُمنح جوائز لفئات مثل «أكثر السيدات أناقة»، و«أكثر زوجين أناقة»، و«أفضل قبعة». أما في أسكوت، فالوضع مختلف؛ إذ إنه رغم شيوع استخدام مصطلح «يوم السيدات»، وبقاء المناسبة الحدث الأبرز على صعيد الموضة خلال أسبوع السباقات، فإن إدارة أسكوت لا تعتمد هذه التسمية رسمياً.

الورود الحمراء تتألق (إ.ب.أ)

ويعكس الموقع الإلكتروني لسباق «رويال أسكوت» السمعة التي يحظى بها هذا اليوم بوصفه مناسبة للاحتفاء بالأناقة، إذ يصف «يوم السيدات»، وهو اليوم الثالث من السباق، بأنه «يوم نابض بالحياة، احتفالي وعريق في تقاليده، ويشكّل مناسبة للظهور والتألق»، مضيفاً أنه «حدث استثنائي تتصدر فيه الأزياء الراقية وقبعات السيدات المشهد».

كيت اختارت اللون الأصفر لإطلالتها (رويترز)

العائلة المالكة في سباق أسكوت

وكانت الملكة إليزابيث من الحضور الدائمين للسباق، خاصة لما عرف عنها من حب الخيل والسباقات المختلفة، ويظهر أعضاء العائلة بشكل دائم في أيام السباق، وهذا العام ظهر أمير وأميرة ويلز بإطلالة أنيقة على مضمار سباق رويال أسكوت في اليوم الثاني، برفقة الملك والملكة.

وبينما انصبّ الاهتمام على إطلالة كيت الجريئة بفستان أصفر زاهٍ وقبعة كبيرة متناسقة، كاد تفصيلٌ مهم في زي الأمير ويليام يمرّ مرور الكرام. بدا أمير ويلز أنيقاً في بدلة من 3 قطع وقبعة سوداء عالية يوم الأربعاء، ملتزماً تماماً بقواعد اللباس الرسمية لسباق رويال أسكوت. وبينما كان يلوّح للحضور لدى وصوله في عربة تجرها الخيول، كان يضع زهرة نرجس صفراء مثبتة على طية سترته. لم تكن هذه الزهرة الزاهية متناسقة مع لون زي زوجته فحسب، بل كانت أيضاً بمثابة تحية رقيقة ودعم لويلز. ويُعتبر النرجس الزهرة الوطنية لويلز.

لون الطماطم

وأضفى دليل الأزياء الرسمي لهذا العام، الذي أشرف عليه المدير الإبداعي دانيال فليتشر، لمسةً جديدةً على أزياء يوم السباق، مُبرزاً لون «الطماطم الزاهية» بوصفه لوناً مميزاً لهذا الموسم؛ لذا ظهرت السيدات بأزياء استوحت درجات الأحمر النابضة بالحياة. وبينما بقيَت قواعد اللباس الصارمة الشهيرة للحدث دون تغيير، يشجع الدليل الضيوف على التعبير عن شخصياتهم ضمن القواعد، من خلال تجربة الألوان والأنماط والإكسسوارات اللافتة، مع الحفاظ على تقاليد أسكوت في عالم الأزياء.

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سباق الخيول بريطانيا
يوميات الشرق

«ذا فويس كيدز» يصل إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور»

أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
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«ذا فويس كيدز» يصل إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور»

أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)
أندريا طايع قدمت مسابقات «ذا فويس» (إم بي سي)

وصلت النسخة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس كيدز» إلى المحطة الأخيرة بانتظار «حسم الجمهور» للفائز بلقب الموسم الجديد، بين 3 مواهب واعدة خاضت تدريبات مكثفة على مدار شهور مع مدربي البرنامج الثلاثة السعودية داليا مبارك، والمصري رامي صبري، والسوري عبد الرحمن فواز (الشامي).

وأكدت «الشرق الأوسط» تصوير الحلقة في استوديوهات «أوليفوود» بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي شهدت تسجيل كل حلقات الموسم الجديد، مع تجهيزات متعددة للتعامل مع الأطفال المشاركين في البرنامج بشكل يتناسب مع احتياجاتهم ومرافقة العائلات لهم لحضور التدريبات وحتى التشجيع في الأماكن المخصصة قبل صعودهم على المسرح.

وشهدت أجواء التسجيل عدداً من المواقف التي جمعت المتسابقين مع أسرهم في الكواليس، مع حصولهم على استراحات قبل الصعود على المسرح في المنطقة المواجهة لاستوديو التسجيل، والعودة قبل الصعود على المسرح بوقت قصير، مع تخصيص أماكن لمتسابقي كل فريق.

وصل محمد عادل من فريق رامي صبري إلى النهائي (إم بي سي)

وقدّمت الفنانة اللبنانية أندريا طايع موسماً كانت حريصة فيه خلال الحلقات على التفاعل مع الأطفال وتشجيعهم في الكواليس، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم، لا سيما عند مغادرتهم البرنامج، إذ كانت تحفّزهم بكلمات حماسية تؤكد أهمية وصولهم إلى هذه المرحلة الحاسمة من البرنامج.

وشهدت الحلقة مفاجأة «الفرصة الثانية» من العيار الثقيل، بعد أن قرر المدربون كسر قواعد اللعبة المتعارف عليها، وضخ دماء جديدة، مع إعادة موهبة مستبعدة من كل فريق، ما أشعل الأجواء داخل الاستوديو، وقلب الحسابات رأساً على عقب، واضعاً الجميع أمام تحدٍّ يحبس الأنفاس في الأمتار الأخيرة للسباق على اللقب.

وخلف الستار، لم تكن هناك منافسة جماعية تقليدية، بل فُرضت حالة من العزلة والتركيز الشديد؛ حيث صعدت كل موهبة إلى المسرح بشكل منفرد ومستقل عن البقية، في أجواء لم تخلُ من الترقب حتى اللحظات الأخيرة، في حين بدأت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج الترويج لدور التصويت في حسم اللقب فور انتهاء الحلقة.

والتحضير للحلقة قبل الأخيرة لم يكن فقط بالمسرح وقت التسجيل، ولكن أيضاً خارجه، فالفنانة داليا مبارك فضلت كسر حدة التوتر النفسي والرهبة، عبر اصطحاب فريقها في رحلة تخييم ليلية تحت النجوم. وبينما خطفت لما قيس بطاقة الفريق للتأهل إلى النهائي، استطاع ساري الصليبي الفوز في المواجهة الختامية مع زملائه في فريق الشامي، كما وصل محمد عادل من فريق رامي صبري إلى النهائيات، لتكون المنافسة المحتدمة بين الثلاثي ليس فقط على الفوز باللقب بتصويت الجمهور، ولكن أيضاً على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار جرى الإعلان عنها من «الحلم».

المنافسة النهائية تدور بين 3 متسابقين (إم بي سي)

الإعلان عن المتسابقين الذين سيصلون إلى التصفية النهائية جرى فيها تحييد مدرب الفريق من أعضاء لجنة التحكيم ليختار العضوان الآخران الموهبة المتألقة للنهائي، وسط تفاعل وحماس من الجمهور بالمسرح، فيما أثنى المدربون على تطور المواهب خلال حلقات البرنامج، وقدرتهم على تقديم ألوان غنائية مختلفة خلال الرحلة.

وفي كواليس التصوير كانت الأجواء حماسية بين عازفين يقومون بالتحضير للعزف «لايف» خلف المواهب الشابة، وكاميرات تصوير تستغل فترات التوقف القصيرة في الفواصل من أجل التسجيل مع المدربين أو المواهب، وبين مقدمة البرنامج أندريا طايع التي وقفت تُراجع المرحلة التالية، مع التركيز في الحركة على المسرح والتعامل بشكل دقيق مع كل خطوة.

ورغم أن حلقة البرنامج سجّلت قبل إذاعتها فإن الانضباط في الاستوديو كان يسير بشكل دقيق وكأن الحلقة تبث على الهواء مباشرة من دون توقف يذكر، مع بروفات مكثفة سبقت الوصول إلى مرحلة التسجيل، في حين لم يتوقف المدربون الثلاثة عن النقاشات بشكل مستمر بينهم خلف الكاميرا بفترات الفواصل.

ولم يتوقف حماس الجمهور تجاه المواهب خلال تقديمهم الأغنيات، فيما كانت العائلات تتابع من مقاعد المتفرجين ردود الفعل بترقّب، وسط إشادات باختيار أغنيات ملائمة لقدرات المشاركين، ما زاد من صعوبة قرار المحكّمين رغم ثنائهم على جميع المواهب.

سيحدد الجمهور عبر التصويت هوية الفائز في الموسم الجديد (إم بي سي)

وعبّرت مقدمة البرنامج أندريا طايع لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتها بالتجربة مع وصولها إلى المرحلة قبل الأخيرة، وردود الفعل التي لمستها على البرنامج، مشيرة إلى أنه على الرغم من كونها المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل فإنها سعدت بالخبرة التي اكتسبتها، وبالمواهب التي تعرفت عليها وشهدت تطورها حلقة بعد الأخرى.

وأكد مخرج البرنامج، وسيم سكر، لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور الذي شهده الموسم الجديد من البرنامج تطلب تغييراً في طريقة العمل، مع مراعاة طريقة التعامل مع الأطفال المشاركين حال خروجهم، بالإضافة إلى توفير وتهيئة المسرح لهم ليقوموا بالغناء من دون رهبة مع فرقة موسيقية محترفة من العازفين»، مشيراً إلى أن الترتيبات التي سبقت التصوير والبروفات التي جرت والتأكد من جاهزية المسرح بشكل كامل لعبت دوراً في خروج التصوير بالصورة التي شاهدها الجمهور.

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غناء الأردن
يوميات الشرق

فينشو نتشوغو: «امرأة واحدة» يفتش عن إرث الاستعمار بأفريقيا

قدّم سكان القرية التي شهدت التصوير مساعدات لوجيستية إلى صناع الفيلم (الشركة المنتجة)
قدّم سكان القرية التي شهدت التصوير مساعدات لوجيستية إلى صناع الفيلم (الشركة المنتجة)
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فينشو نتشوغو: «امرأة واحدة» يفتش عن إرث الاستعمار بأفريقيا

قدّم سكان القرية التي شهدت التصوير مساعدات لوجيستية إلى صناع الفيلم (الشركة المنتجة)
قدّم سكان القرية التي شهدت التصوير مساعدات لوجيستية إلى صناع الفيلم (الشركة المنتجة)

بعد أقل من عام على انطلاقته العالمية الأولى في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، واصل الفيلم الكيني «امرأة واحدة... حمالة صدر واحدة» رحلته الدولية عبر عرضه للمرة الأولى في أميركا الشمالية ضمن الدورة الحالية من مهرجان «ترايبيكا» في نيويورك، ليحصد تنويهاً خاصاً من لجنة تحكيم المهرجان الأميركي البارز بعد عرضه ضمن برنامج «وجهات نظر».

الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة الكينية فينشو نتشوغو، ويُعدّ أول أعمالها الروائية الطويلة، يروي قصة امرأة تعيش على هامش مجتمعها الريفي وتخوض رحلة شاقة بحثاً عن جذورها وهويتها، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بالانتماء وإرث الاستعمار وموقع المرأة داخل المجتمعات الأفريقية المعاصرة.

تقول المخرجة الكينية لـ«الشرق الأوسط»، في مقابلة عبر «زووم»، إن فكرة الفيلم ولدت من انشغال طويل بأسئلة الهوية الأفريقية وما آلت إليه القارة بعد عقود من الاستعمار والتحولات السياسية والاجتماعية المتلاحقة، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب في تقديم فيلم سياسي مباشر أو خطاب آيديولوجي، بل فضلت الاقتراب من تلك القضايا عبر حكاية إنسانية بسيطة تبدو في ظاهرها شخصية للغاية، قبل أن تكشف تدريجياً عن أبعاد أوسع تتعلق بالمجتمع والتاريخ والذاكرة الجماعية.

وأضافت أن شخصية «ستار» جاءت بوصفها نموذجاً لإنسان يبحث عن مكانه داخل عالم لا يمنحه إجابات واضحة، فالبطلة، وهي امرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها، لا تعرف شيئاً تقريباً عن والديها أو جذورها العائلية، الأمر الذي يجعلها غريبة داخل مجتمع ريفي يقوم في الأساس على الروابط العائلية والقبلية.

وأوضحت أنها من خلال هذه الشخصية، أرادت طرح تساؤلات حول معنى الانتماء، ومن يملك الحق في الأرض، وكيف يمكن للفرد أن يثبت وجوده في مجتمع يربط الحقوق بالأنساب والعلاقات العائلية، لافتة إلى أن الفيلم لا يتناول الاستعمار بوصفه حدثاً تاريخياً انتهى، بل يحاول رصد تأثيراته المستمرة على الحياة اليومية للأفارقة.

يواصل الفيلم الكيني رحلة عروضه بالمهرجانات (الشركة المنتجة)

وأشارت إلى أن كثيراً من الأزمات التي تواجه المجتمعات المحلية اليوم ترتبط بصورة أو بأخرى بإرث طويل من الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدة أن السينما قادرة على مناقشة هذه القضايا عبر قصص إنسانية مؤثرة أكثر من قدرتها على ذلك عبر الخطابات المباشرة.

وأضافت أن كثيراً من المشاهدين الذين تابعوا الفيلم بالمهرجانات التي عرض بها وجدوا أنفسهم داخل القصة رغم أنهم لا ينتمون إلى أفريقيا أو يعرفوا الكثير عن المجتمع الكيني، لافتة إلى أن نساء كثيرات تحدثن معها بعد العروض عن شعورهن بالقرب من تجربة البطلة، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن القضايا التي يناقشها الفيلم تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتلامس أسئلة إنسانية مشتركة.

وأكدت نتشوغو أن علاقتها بأفريقيا لم تتأثر بإقامتها في الولايات المتحدة لأن الجزء الأكبر من مسيرتها المهنية ارتبط بالقارة السمراء، مؤكدة أنها عملت لسنوات منتجة لمشاريع سينمائية وإعلامية في كينيا ونيجيريا وملاوي وتنزانيا، كما شاركت في تدريب وتطوير عدد من المنتجين الشباب داخل أفريقيا، الأمر الذي جعل ارتباطها بالواقع الأفريقي قائماً على نحو يومي ومستمر.

وأضافت أنها تنظر إلى نفسها بوصفها ابنة عالمين مختلفين، فمن جهة نشأت في قرية كينية صغيرة وتحمل داخلها الكثير من تفاصيل الثقافة المحلية، ومن جهة أخرى عاشت سنوات طويلة في الولايات المتحدة واكتسبت خبرات متنوعة من العمل والدراسة هناك، معتبرة أن هذا التداخل بين الثقافتين منحها زاوية نظر خاصة انعكست بوضوح على أسلوبها في صناعة الأفلام.

المخرجة الكينية فينشو نتشوغو (حسابها على «فيسبوك»)

وعن رحلة إنتاج الفيلم، أوضحت نتشوغو أن المشروع تلقى دعماً مهماً من برنامج «بينالي كوليدج سينما» التابع لمهرجان فينيسيا، وهو البرنامج الذي يختار عدداً محدوداً من المشاريع المستقلة ويوفر لها فرص التطوير والتمويل، مؤكدة أن حصول الفيلم على هذا الدعم منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، لكنه لم يكن كافياً وحده لإنجاز المشروع بالشكل الذي تطمح إليه.

وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي تمثل في بناء فريق قادر على تنفيذ العمل بإمكانات محدودة، لذا لجأت إلى إقناع عدد من المحترفين بالمشاركة في المشروع انطلاقاً من إيمانهم بالفكرة نفسها، لافتة إلى أن بعض أعضاء الفريق سبق لهم العمل في مشاريع عالمية ضخمة، لكنهم قبلوا الانضمام إلى الفيلم لأنهم رأوا فيه صوتاً مختلفاً يستحق الدعم.

وتحدثت المخرجة مطولاً عن صعوبات التصوير في المناطق الريفية البعيدة عن العاصمة نيروبي، مؤكدة أن الوصول إلى مواقع التصوير كان يتطلب ساعات طويلة من السفر عبر طرق وعرة وفي ظروف مناخية قاسية، موضحة أن الفريق واجه منذ الأيام الأولى تحديات غير متوقعة، من بينها الفيضانات التي قطعت الطريق المؤدي إلى موقع التصوير، وأجبرت أفراد الطاقم على قضاء الليل داخل عيادة صحية محلية.

ورغم تلك الصعوبات، أوضحت نتشوغو أن سكان القرية لعبوا دوراً محورياً في نجاح المشروع، لأن الأهالي تعاملوا مع الفيلم باعتباره مشروعاً يخصهم أيضاً، فقدم المجتمع المحلي دعماً كبيراً للفريق وساهم في حل كثير من المشكلات اللوجستية التي واجهتهم خلال التصوير.

واجه الفيلم صعوبات في التصوير (الشركة المنتجة)

وتطرقت نتشوغو إلى اختيار الممثلة سارة كاري لتجسيد شخصية «ستار»، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت من أصعب القرارات التي واجهتها أثناء التحضير للفيلم، لكونها كانت تبحث عن ممثلة قادرة على حمل العمل بأكمله، نظراً إلى أن الشخصية الرئيسية تظهر في معظم مشاهد الفيلم وتشكل محوره الأساسي.

وأكدت أن مستقبل السينما الأفريقية لا ينبغي أن يظل مرتبطاً حصراً بالأسواق التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية مع وجود فرصاً واسعة للتعاون مع العالم العربي وآسيا، مشيرة إلى أن التجربة التي عاشتها خلال عرض الفيلم في الصين أقنعتها بأن القصص المحلية الصادقة قادرة على الوصول إلى أي جمهور مهما اختلفت خلفيته الثقافية.

وأضافت أنها كلما سافرت بالفيلم إلى مكان جديد، ازدادت اقتناعاً بأن الناس يبحثون عن المشاعر الإنسانية نفسها. قد تختلف اللغات والثقافات، لكن الرغبة في الانتماء والبحث عن الهوية والدفاع عن الكرامة تبقى قضايا يفهمها الجميع، مؤكدة قناعتها بأن السينما الأفريقية ما زالت تمتلك الكثير لتقدمه للعالم.

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