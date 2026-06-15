من بلقيس إلى نفرتيتي... معرض فني يحاكي حضارتي مصر واليمن

تحت عنوان «من بلقيس إلى نفرتيتي» يسعى الفنان اليمني محمد سبأ إلى محاكاة العمق الثقافي والفني الذي يربط بين الحضارتين المصرية واليمنية، من خلال معرضه الذي يقام في دار الأوبرا المصرية (وسط القاهرة)، ويضم كثيراً من اللوحات التشكيلية إلى جانب الأزياء التقليدية والحلي التراثية.

وفق تصريحات الفنان محمد سبأ «تمثل الأعمال تجربة جديدة تُقدم الثقافة اليمنية، بشكل جديد يجمع بين الأعمال التشكيلية وعرض مجموعة الأزياء والحلي التقليدية والمشغولات اليدوية التي تعكس الثقافة والهوية اليمنية، وينقل المعرض المُشاهد في جولة فنية في الثقافة اليمنية».

الأزياء التقليدية والأسواق الشعبية ضمن أعمال المعرض (الشرق الأوسط)

ويلفت إلى أن «عنوان المعرض يعكس عمق العلاقات الثقافية اليمنية المصرية عبر العصور، ويرمز لاستمرار التواصل بين الثقافتين من خلال استحضار رمزية الملكة بلقيس والملكة نفرتيتي كأشهر الملكات في الحضارتين اليمنية والمصرية».

ويضم المعرض 50 لوحة تشكيلية بخامات وموضوعات وأساليب متنوعة تمزج بين مدارس فنية مثل التعبيرية والتكعيبية والتأثيرية، إلى جانب التركيز على البورتريه والمناظر الطبيعية والأسواق الشعبية ومفردات الحياة اليومية في المجتمع اليمني.

أزياء تراثية إلى جانب اللوحات (الشرق الأوسط)

يقول محمد سبأ لـ«الشرق الأوسط»: «يحمل المعرض رمزية للتواصل بين الثقافتين المصرية واليمنية، سواء في عمقهما الحضاري أو حضورهما العصري الواقعي، وأردت من خلاله نقل فكرة عن الثقافة اليمنية والهوية اليمنية بشكل عام، بما في ذلك لوحات تجسد الثقافة والتراث اليمني، بالإضافة إلى لوحات من مصر تشير إلى تأثري بالثقافة المصرية».

ويضيف سبأ: «بحكم تجربة دراستي في مصر وإعدادي رسالة الماجستير في أكاديمية الفنون المصرية، تعلمت على يد فنانين كبار وشاهدت مجموعة من الأعمال المصرية الرائدة، كما أن دراستي في أكاديمية الفنون والمشاركات في الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة ساهمت في صقل تجربتي وفتح آفاق مختلفة لرؤيتي التشكيلية».

جانب من بوستر المعرض (الشرق الأوسط)

ويضم المعرض مجموعة من الحلي والأزياء والمشغولات اليدوية اليمنية التي تعطي فكرة عن التراث اليمني والفنون التقليدية والتراثية في اليمن، كما يقول الفنان، حيث يستعرض المعرض مجموعة من الأزياء التراثية اليمنية، من مناطق متعددة مثل صنعاء -عدن - حضرموت - تهامة - تعز - المهرة - يافع - شبوة - إب وغيرها. كما يضم ركن الحُلي التقليدية مجموعة من الحُلي المصنوعة بمهارة عالية من الفضة والمرجان والكهرمان ومشغولات الزينة التقليدية من مختلف مناطق اليمن.

أزياء يمنية ذات طابع تراثي ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

فيما يضم ركن التحف والمشغولات اليدوية مجموعة من المشغولات اليدوية والحرف اليمنية مثل: أطباق الخوص وغيرها من المشغولات اليدوية التي تستخدم في الحياة اليومية بالعديد من المدن والقرى اليمنية. وإلى جانب اللوحات والحلي والمشغولات اليدوية يضم المعرض مجموعة من مؤلفات محمد سبأ الفنان والباحث في التراث والثقافة والفنون، من بينها «موسوعة الأزياء والحلي التقليدية اليمنية» خمسة أجزاء، و«فنون التشكيل الشعبي في اليمن» و«الفنون والحرف التقليدية في اليمن»، و«حكايات من التراث الشعبي اليمني»، وقدم الفنان عدداً من المعارض سابقاً، من بينها معرض «في حب مصر واليمن» و«اليمن مهد الحضارة».

قلادة يمنية من الفضة يزيد عمرها على مائة عام ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

يشار إلى أن المعرض الذي يقام لمدة 3 أيام، وينتهي في 16 يونيو (حزيران) الحالي، هو المعرض الفردي الرابع للفنان اليمني في القاهرة، ويستعرض مجموعة من الأعمال التشكيلية الجديدة التي رسمها خلال 10 سنوات بين عامي 2016 وعام 2026.