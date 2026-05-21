«أنا لحبيبي» و«ابعد عنّا الشر»... وشوم عربيّة على أجساد مشاهير الغرب

يوم ختمت آن هاثاوي مجموعة من الأماني الشخصية بعبارة «إنشالله»، أشعلت صفحات التواصل الاجتماعي. وبينما استغرب أهلُ الغرب أن تستخدم الممثلة الأميركية كلمة عربيّة بطريقة عفويّة وسط مقابلة صحافية، هلّل العربُ للاستعارة.

في وقتٍ لا يكاد يخلو أي حوار في العالم العربي من كلماتٍ مستعارة من اللغات الأجنبية مثل «هيللو» (hello)، و«ثانك يو» أو «ميرسي» (thank you, merci)، وغيرها الكثير، من العادل أن تخترق اللغة العربية بدورها القواميس الأجنبية.

«عزيمة» أنجلينا جولي

إذا كان النُّطق باللغة العربية قد تأخّر في الوصول إلى أَلسِنةِ نجوم الغرب، فإنّ الكتابة بلغة الضادّ قد سبقته بأشواطٍ إليهم. كثيرون هم مشاهير العالم الذين اختاروا أن يَشِموا أجسادَهم بعباراتٍ مكتوبة بالعربية. منها ما أصاب المعنى، ومنها ما تعثّرَ في ذلك، ربما لأنّ صانع الوشم لم يكن عربياً.

متأثّرةً بمهمتها إلى جانب «المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» والتي قادتها إلى العالم العربي في زياراتٍ عدة، وشمت أنجلينا جولي على زندها اليمنى عبارة «العزيمة» باللغة العربية. حصلت الممثلة الأميركية على هذا الوشم عام 2009، وهو يعبّر عن شخصيتها وعن الدروس التي تعلّمتها خلال جولاتها الإنسانية على مخيمات اللجوء.

منذ 2009 أنجلينا جولي موشومة بكلمة «العزيمة» (أ.ف.ب)

تُعَدّ جولي من أكثر نجمات هوليوود ذات الأجساد الموشومة، إذ يفوق عدد وشومها الـ15، ومن بينها الإحداثيّات الجغرافية لمواقع ولادة أبنائها الستة، ونمر كبير على ظهرها، إضافةً إلى عبارة باللغة الفارسية لجلال الدين الرومي: «هناك حقلٌ بعيد عن كل مفاهيم الصواب والخطأ. سأقابلك هناك».

أحد أقوال جلال الدين الرومي موشوماً بالفارسية على زند أنجلينا جولي (إنستغرام)

زين مالك... «أبو خاي»

حطّم زين مالك الرقم القياسي في الوشوم العربية المطبوعة على جسد فنان أجنبيّ. فالمغنّي البريطاني ذو الأصول الباكستانية وجّه تحيةً بالحِبر وبالحروف العربية إلى جدّه والتر، فكان هذا أول وشومه.

يُضاف إلى قائمة الأسماء الموشومة على جسد مالك، خاي وهو اسمُ ابنته من العارضة جيجي حديد. ويتميز هذا الوشم الذي يظهر على معصمه الأيمن، بأنه كُتب بالحِبر الأحمر. وقد فعلت شريكتُه السابقة بالمثل فحصلت على وشمٍ مطابق باسمِ ابنتها.

لشقيقاته دنيا ووالهة وصفاء حصّة من وشومه بالحروف العربية على زنده اليسرى. وللصداقة وشمُها كذلك، إذ خصّ زين مالك صديقته الممثلة درو باريمور بوشمٍ يحمل اسمها باللغة العربية.

بعيداً عن الأسماء، وجد المغنّي الشاب متسعاً من المساحة على جسده الممتلئ وشوماً، كي يطبع عبارةً إنجليزية بالحروف العربية، وهي «بي ترو تو هو يو آر» أي «كن صادقاً مع نفسك».

بعض من وشوم زين مالك باللغة العربية (إكس)

جورجينا تطرد الشرّ وتحلم

بعد أكثر من 3 سنوات أمضتها في المملكة العربية السعودية إلى جانب شريكها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، كان لا بدّ لجورجينا رودريغيز أن تتأثّر بالثقافة واللغة العربيتَين. العام الماضي وبالتزامن مع نشرها صورة خاتم الخطوبة الذي قدّمه لها رونالدو، فاجأت رودريغيز المتابعين بعبارة «وابعد عنّا الشر آمين» موشومةً على يدها اليسرى.

وكانت رودريغيز قد كشفت سابقاً، ضمن الوثائقي الخاص بها على «نتفليكس»، عن وشمٍ آخر باللغة العربية هو «احلَم»، في تحيةٍ ثانية لحياتها وعائلتها في بلدٍ عربي.

عبارة «وابعد عنّا الشر آمين» موشومة على يد جورجينا رودريغيز (إنستغرام)

نجوم الكرة موشومون بالعربي

ترك كريستيانو رونالدو مهمة الوشوم لجورجينا، فهو يمتنع عن ذلك بما أنه يتبرّع بدمه بانتظام وهذا يتناقض ووشم الجسم. غير أنّ لاعبي كرة قدم آخرين طبعوا اللغة العربية على أجسادهم، ومن بين هؤلاء زلاتان إبراهيموفيتش، وهو سويديّ من أصول بوسنيّة.

قال اللاعب المعتزل إنه وشمَ جسمه بأسماء والده شفيق، وأولاده ماكسيميليان وفنسنت باللغة العربية كي يشعر بأنهم يرافقونه طوال الوقت. أمّا الوشم العربي الرابع على زند نجم مانشستر السابق فهو اسمُه باللغة العربية، وبحروفٍ كبيرة.

استخدم إبراهيموفيتش الوشوم كذلك خدمةً لقضايا إنسانية، ففي عام 2015 وأثناء وجوده في فريق باريس سان جيرمان، كشف عن وشوم مؤقتة باللغة العربية تحمل 50 اسماً لأشخاص يعانون من الجوع العالمي، في تسليط للضوء على دعمه «برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية».

يُضاف إلى قائمة نجوم كرة القدم الموشومين بالعربيّة، اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس. لكن يبدو أنّ مَن صنع له الوشم ليس ضالعاً في اللغة العربية، لأنّ العبارة الموشومة غير مفهومة المعنى. «شيءٌ لك الحياة في بلدي»، هذا ما كُتب على زند بوسكيتس، وقد فسّره البعض على أنه تحية إلى بلاده.

لاعب الكرة سيرجيو بوسكيتس ووشم «شيء لك الحياة في بلدي» (رويترز)

ليونا تستعير من فيروز

لوَشم المغنية البريطانية ليونا لويس حكاية مؤثّرة. فهي استعارت عنوان أغنية فيروز فطبعت على معصمها «أنا لحبيبي وحبيبي إلي»، تخليداً لقصة حبّها الأولى مع شابٍ من أصول سورية يُدعى لو الشماع، وقد انتهت القصة بعد 10 سنوات بانفصالٍ تسبب في إحباطٍ كبير للويس.

«أنا لحبيبي وحبيبي إلي» على معصم المغنية ليونا لويس (إنستغرام)

وشوم الحب بالعربي

في فلك الحب، يدور معظم الوشوم العربية المطبوعة على أجساد النجمات العالميات. العارضة بيلا حديد والتي تفاخر، كما سائر أفراد أسرتها، بهويّتها الفلسطينية، طبعت كلمة «أحبّك» على كتفها اليمنى و«حبيبتي» على اليسرى. وقد تزامن ذلك مع ولادة ابنة شقيقتها خاي، ما فُسّر على أنه إهداء لها.

«أحبك» و«حبيبتي» على كتفَي العارضة بيلا حديد (إنستغرام)

عام 2014 وبعد انفصالٍ آخر عن حبيبها آنذاك المغنّي جاستن بيبر، قررت الفنانة الأميركية سيلينا غوميز أن تركّز على حب الذات والاستقرار النفسي واسترجاع القوة. توجّهت إلى أحد أبرز فناني الوشم في نيويورك، حيث دمغت ظهرها بعبارة «أحب نفسك أولاً».

الفنانة الأميركية سيلينا غوميز ووشم «أحب نفسك أولاً» (إنستغرام)

أخطاء لغوية

تطول لائحة المشاهير الأجانب المدموغين بالحروف العربية، ومن بين هؤلاء المغنية ريهانا ووشمها «الحرية في المسيح»، والممثل كولن فاريل الذي اختار كلمة «الحرية»، والمغنية كريستينا بيري التي وشمت زندها بكلمة «مكتوب». وبينما اكتفت عارضة الأزياء إيفا غونزاليز بالنسخة العربية من اسمها، وشمت الممثلة كيم مارش اسمَي ولدَيها ديفيد وإميلي بالخطّ العربي.

وشمت الممثلة البريطانية كيم مارش اسمَي ولدَيها بالعربية (فيسبوك)

لكن ضمن اللائحة مَن لم يحالفهم الحظّ فاضطرّوا إلى العيش مع وشومٍ فارغة من المعنى، وأخرى تشوبُها أخطاء لغويّة. بنيّةٍ طيبة وشمت الفنانة زوي كرافيتز على ظهرها عبارة «دع الحب القاعدة»، لكن لم يكن ثمة من يدقق لها القواعد اللغوية.

مثلُها فعل لاعب الكريكيت مايكل كلارك الذي طبع على زنده جملة معقّدة بعض الشيء: «ألم الانضباط مثل الألم من خيبة الأمل». أما الممثلة زوي سالدانيا التي لم تجد من يوجّهها لغوياً، فاكتفت بكلمتَي «أريد» و«اسألها».

خطة مصرية لإنعاش «ماسبيرو» واستعادة «تأثيره»

تباشر الحكومة المصرية خطة لإنعاش «الهيئة الوطنية للإعلام» (ماسبيرو)، بهدف استعادة تأثيره، مع تسريع وتيرة تسديد المديونيات المتراكمة على مدار سنوات ضمن جدول زمني واضح.

وناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة عدد من الوزراء ورئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» أحمد المسلماني وخلال اجتماع عقد (الاثنين) بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، ملف تطوير «الهيئة الوطنية للإعلام»، وآليات تسوية مديوناتها، مع الالتزام بتنفيذ خطة التطوير.

وأكد مدبولي أن خطة الدولة تستهدف عودة «ماسبيرو» لسابق عهده كقوة ناعمة كبرى، وعدم تكرار تراكم المديونيات، مشيراً إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.

وتحدث وزير المالية أحمد كجوك عن العمل على توفير موارد مالية مستدامة للهيئة لتصبح قادرة على الانطلاق، فيما أكد المسلماني على استمرار العمل بخطة التطوير التي بدأت الفترة الماضية، وتضمنت خفض النفقات، والعمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مع «ماسبيرو»، بالإضافة إلى إحداث «نقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وفق البيان.

مجلس الوزراء ناقش استعادة تأثير ماسبيرو (رئاسة مجلس الوزراء)

ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن حجم المديونية الحالية على «ماسبيرو»، فإن رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» قال خلال اجتماع في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي إن أصل الدين والجزء الأكبر من المديونية 42.6 مليار جنيه (الدولار يساوي 52.25 جنيهاً في البنوك) لصالح بنك الاستثمار ناتج عن تمويل أصول وطنية تم تحميلها على ميزانية «ماسبيرو».

وأكد خلال الاجتماع أن التوجه لحل جذري ونهائي لكافة الديون المتراكمة لصالح الضرائب، والتأمينات، والمرافق يجري مناقشته عبر حزمة واحدة تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة، ودعم الدولة بأراضٍ إضافية.

وخلال الشهور الماضية، اشتكى عدد من العاملين بالتلفزيون الذين بلغوا سن التقاعد من عدم صرف المستحقات الخاصة بهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، منهم الإعلامية بثينة كامل التي نشرت شكواها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بينما اشتكى آخرون من عدم صرف تكاليف العلاج الخاصة بهم، والتي يفترض أن تتحمل جهة عملهم جزءاً منها.

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب (البرلمان) عماد الدين حسين إن هناك رغبة حقيقية في إحداث تغيير إيجابي بالتلفزيون، سواء من الحكومة، أو قيادات الهيئة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات صعبة، ومتراكمة لا تقتصر فقط على الأمور المالية، ولكن تتضمن تحديات مرتبطة بإعادة الهيكلة، والمحتوى المقدم، وإعادة المشاهدين لشاشات «ماسبيرو».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحديات تمثل عبئاً إضافياً يجب النظر إليه، فالتطور الرقمي جعل عادات المشاهدين تتغير، بالإضافة إلى وجود مشكلات، وديون متراكمة منذ عقود، هناك نية حقيقية للتعامل معها، وحلحلتها، رغم إدراك تعقيدات الأمر من جوانب عدة».

عقد المسلماني اجتماعات عدة مع مسؤولي التلفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن السعي الحكومي لتسوية المديونيات هو أساس التعامل مع ملف «ماسبيرو»، بينما يبقى الحديث عن التطوير بلا نتيجة حقيقية، في ظل غياب الإحصائيات، والبيانات المحدثة عن عدد الاستوديوهات، وافتقار البرامج لميزانيات توفر الحد الأدنى من الظهور التلفزيوني المناسب، والقادر على المنافسة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الماضية شهدت الإعلان عن عدة مشاريع تستهدف عودة التلفزيون، منها عودة قطاع الإنتاج، وهو الذراع الإنتاجية للدراما التلفزيونية لـ(ماسبيرو)، لكن في الواقع هذه العودة لم تتحقق بشكل فعلي».

لكن الناقد الفني المصري، محمد عبد الخالق، اعتبر قرار مدبولي وضع آليات واضحة لتسوية المديونيات خطوة مهمة للغاية في طريق إعادة «ماسبيرو» إلى مكانته التاريخية باعتباره مؤسسة تستحق دعماً حقيقياً يعيد لها تأثيرها الواسع على الشارع، والرأي العام.

وأضاف عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك الحكومي الحالي يستحق التحية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأمر لا يجب أن يتوقف عند سداد الديون فقط، لأن التطوير الحقيقي لـ(ماسبيرو) يحتاج إلى خطة موازية تقوم على تحديث البنية التحتية بالكامل، بداية من الاستوديوهات، والكاميرات، وحتى التقنيات المستخدمة داخل قطاعات الإنتاج، والبث، مع أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع التطوير التقني، من خلال إطلاق دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة تشمل جميع العاملين».

بريطانيا تسجّل حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 33.5 درجة

سجّلت بريطانيا، الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو (أيار)، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت إلى 33.5 درجة قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

كانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقاً في مايو 32.8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في عام 2025. وحذّر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغيّر المناخ بفعل الإنسان.

كان مكتب الأرصاد قد توقّع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرقي إنجلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي: «وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخراً إلى 33.5 درجة، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي المسجَّل في مايو».

أشخاص يستمتعون بركوب القوارب في بحيرة سيربنتين بهايد بارك بلندن وسط موجة حر شديدة 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق: «عادةً ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، مما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام».

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، توم مورغان، لوكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسييشن»: «قلَّما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف، لذا فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر مايو... أمر غير مسبوق».

ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، مما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.

وحذّر خبراء المناخ الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، من أن البلاد «بُنيت لمناخ لم يعد موجوداً»، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احتراراً.

مصر: عودة موسم التندُّر بـ«العجول الهربانة» وسط جدل الرفق بالحيوان

عاد موسم «التندر» بمقاطع فيديو «العجول الهربانة» إلى الواجهة مجدداً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتصدرت «الترند» على منصة «إكس» في مصر «العجول الهربانة»، الاثنين، مع تداول واسع لفيديوهات تعود لسنوات ماضية، مصحوبة بتعليقات «سوشيالية» تحمل نبرة سخرية، في حين احتجت بعض التعليقات المناصرة لجمعيات الرفق بالحيوان بأنه لا يجوز التهكم بهذا الأمر؛ لأن هذه العجول غالباً ما تكون في طريقها للذبح.

وتوالت الفيديوهات التي تظهر فيها العجول وهي تهرب من أصحابها، بل تطارد البعض الآخر في حالة هياج شديد، مع تعليقات تتندر بهذا المشهد. ونشر بعض مستخدمي «إكس» معترضين على هذه الظاهرة، وقال أحدهم: «كل عيد الناس تعتبر موضوع العجول الهربانة مادة للضحك والسخرية، لكنها بجد قمة الوجع، لما روح خلقها ربنا تكون خايفة وبتحاول تهرب من مصيرها، خاصة أن أسلوب وطريقة بعض الجزارين غير آدمية بالمرة».

من جانبه، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «عودة فيديوهات (العجول الهربانة) لصدارة (الترند) لا تعتبر مجرد صدفة موسمية؛ فهي تبدو وكأنها جزء من ذاكرة رقمية يعاد تشغيلها كلما اقترب عيد الأضحى»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الصفحات والحسابات تعرف أن هذا النوع من المقاطع يحقق تفاعلاً سريعاً سواء كانت حديثة أو قديمة؛ لأنك تشاهد مطاردة مصحوبة بتعليقات ساخرة، فتضمن تفاعلاً معها بعدد الإعجابات والمشاركات، أما الرفق بالحيوان فهو ضرورة؛ لأن الأمر في جوهره أضحية تجسد شعيرة ورحمة لا مشهد فوضى للكاميرات».

وكانت دار الإفتاء المصرية تصدت لهذا الأمر في العام الماضي؛ إذ كتب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد، وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافى كليّاً مع الأمر الإلهي: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195]، ويناقِض أيضاً الأمر النبوي: (وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحة)». وأضاف أن «الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَح وبإحسان».

أصول شرعية وصحية لذبح الأضاحي (وزارة الزراعة المصرية)

وبينما اعتاد بعض الأهالي ذبح الأضاحي بالقرب من منازلهم أو في جراجات العمارات، فقد حذرت وزارة الزراعة المصرية من الذبح العشوائي، ونشرت فيديو تبرز فيه الفارق بين الذبح الصحي في المجازر الحكومية، وبين الذبح العشوائي في الشارع أو لدى الأهالي وما يمكن أن يسببه من أضرار وتلوث. وتدعو المواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

في السياق نفسه، أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التندر بمشاهد «العجول الهربانة» هو أمر غير إنساني، وضد الشرع أيضاً الذي يوصي بالإحسان للأضحية، ويحدد طريقة معينة للذبح، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز التندر بمثل هذه الفيديوهات، ولكن للأسف البعض ربما يتخذونها وسيلة للتسلية أو حتى للتكسب من وراء المشاهدات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية وقواعد الرفق بالحيوان».

