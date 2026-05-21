«أنا لحبيبي» و«ابعد عنّا الشر»... وشوم عربيّة على أجساد مشاهير الغرب

يوم ختمت آن هاثاوي مجموعة من الأماني الشخصية بعبارة «إنشالله»، أشعلت صفحات التواصل الاجتماعي. وبينما استغرب أهلُ الغرب أن تستخدم الممثلة الأميركية كلمة عربيّة بطريقة عفويّة وسط مقابلة صحافية، هلّل العربُ للاستعارة.

في وقتٍ لا يكاد يخلو أي حوار في العالم العربي من كلماتٍ مستعارة من اللغات الأجنبية مثل «هيللو» (hello)، و«ثانك يو» أو «ميرسي» (thank you, merci)، وغيرها الكثير، من العادل أن تخترق اللغة العربية بدورها القواميس الأجنبية.

«عزيمة» أنجلينا جولي

إذا كان النُّطق باللغة العربية قد تأخّر في الوصول إلى أَلسِنةِ نجوم الغرب، فإنّ الكتابة بلغة الضادّ قد سبقته بأشواطٍ إليهم. كثيرون هم مشاهير العالم الذين اختاروا أن يَشِموا أجسادَهم بعباراتٍ مكتوبة بالعربية. منها ما أصاب المعنى، ومنها ما تعثّرَ في ذلك، ربما لأنّ صانع الوشم لم يكن عربياً.

متأثّرةً بمهمتها إلى جانب «المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» والتي قادتها إلى العالم العربي في زياراتٍ عدة، وشمت أنجلينا جولي على زندها اليمنى عبارة «العزيمة» باللغة العربية. حصلت الممثلة الأميركية على هذا الوشم عام 2009، وهو يعبّر عن شخصيتها وعن الدروس التي تعلّمتها خلال جولاتها الإنسانية على مخيمات اللجوء.

منذ 2009 أنجلينا جولي موشومة بكلمة «العزيمة» (أ.ف.ب)

تُعَدّ جولي من أكثر نجمات هوليوود ذات الأجساد الموشومة، إذ يفوق عدد وشومها الـ15، ومن بينها الإحداثيّات الجغرافية لمواقع ولادة أبنائها الستة، ونمر كبير على ظهرها، إضافةً إلى عبارة باللغة الفارسية لجلال الدين الرومي: «هناك حقلٌ بعيد عن كل مفاهيم الصواب والخطأ. سأقابلك هناك».

أحد أقوال جلال الدين الرومي موشوماً بالفارسية على زند أنجلينا جولي (إنستغرام)

زين مالك... «أبو خاي»

حطّم زين مالك الرقم القياسي في الوشوم العربية المطبوعة على جسد فنان أجنبيّ. فالمغنّي البريطاني ذو الأصول الباكستانية وجّه تحيةً بالحِبر وبالحروف العربية إلى جدّه والتر، فكان هذا أول وشومه.

يُضاف إلى قائمة الأسماء الموشومة على جسد مالك، خاي وهو اسمُ ابنته من العارضة جيجي حديد. ويتميز هذا الوشم الذي يظهر على معصمه الأيمن، بأنه كُتب بالحِبر الأحمر. وقد فعلت شريكتُه السابقة بالمثل فحصلت على وشمٍ مطابق باسمِ ابنتها.

لشقيقاته دنيا ووالهة وصفاء حصّة من وشومه بالحروف العربية على زنده اليسرى. وللصداقة وشمُها كذلك، إذ خصّ زين مالك صديقته الممثلة درو باريمور بوشمٍ يحمل اسمها باللغة العربية.

بعيداً عن الأسماء، وجد المغنّي الشاب متسعاً من المساحة على جسده الممتلئ وشوماً، كي يطبع عبارةً إنجليزية بالحروف العربية، وهي «بي ترو تو هو يو آر» أي «كن صادقاً مع نفسك».

بعض من وشوم زين مالك باللغة العربية (إكس)

جورجينا تطرد الشرّ وتحلم

بعد أكثر من 3 سنوات أمضتها في المملكة العربية السعودية إلى جانب شريكها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، كان لا بدّ لجورجينا رودريغيز أن تتأثّر بالثقافة واللغة العربيتَين. العام الماضي وبالتزامن مع نشرها صورة خاتم الخطوبة الذي قدّمه لها رونالدو، فاجأت رودريغيز المتابعين بعبارة «وابعد عنّا الشر آمين» موشومةً على يدها اليسرى.

وكانت رودريغيز قد كشفت سابقاً، ضمن الوثائقي الخاص بها على «نتفليكس»، عن وشمٍ آخر باللغة العربية هو «احلَم»، في تحيةٍ ثانية لحياتها وعائلتها في بلدٍ عربي.

عبارة «وابعد عنّا الشر آمين» موشومة على يد جورجينا رودريغيز (إنستغرام)

نجوم الكرة موشومون بالعربي

ترك كريستيانو رونالدو مهمة الوشوم لجورجينا، فهو يمتنع عن ذلك بما أنه يتبرّع بدمه بانتظام وهذا يتناقض ووشم الجسم. غير أنّ لاعبي كرة قدم آخرين طبعوا اللغة العربية على أجسادهم، ومن بين هؤلاء زلاتان إبراهيموفيتش، وهو سويديّ من أصول بوسنيّة.

قال اللاعب المعتزل إنه وشمَ جسمه بأسماء والده شفيق، وأولاده ماكسيميليان وفنسنت باللغة العربية كي يشعر بأنهم يرافقونه طوال الوقت. أمّا الوشم العربي الرابع على زند نجم مانشستر السابق فهو اسمُه باللغة العربية، وبحروفٍ كبيرة.

استخدم إبراهيموفيتش الوشوم كذلك خدمةً لقضايا إنسانية، ففي عام 2015 وأثناء وجوده في فريق باريس سان جيرمان، كشف عن وشوم مؤقتة باللغة العربية تحمل 50 اسماً لأشخاص يعانون من الجوع العالمي، في تسليط للضوء على دعمه «برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية».

يُضاف إلى قائمة نجوم كرة القدم الموشومين بالعربيّة، اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس. لكن يبدو أنّ مَن صنع له الوشم ليس ضالعاً في اللغة العربية، لأنّ العبارة الموشومة غير مفهومة المعنى. «شيءٌ لك الحياة في بلدي»، هذا ما كُتب على زند بوسكيتس، وقد فسّره البعض على أنه تحية إلى بلاده.

لاعب الكرة سيرجيو بوسكيتس ووشم «شيء لك الحياة في بلدي» (رويترز)

ليونا تستعير من فيروز

لوَشم المغنية البريطانية ليونا لويس حكاية مؤثّرة. فهي استعارت عنوان أغنية فيروز فطبعت على معصمها «أنا لحبيبي وحبيبي إلي»، تخليداً لقصة حبّها الأولى مع شابٍ من أصول سورية يُدعى لو الشماع، وقد انتهت القصة بعد 10 سنوات بانفصالٍ تسبب في إحباطٍ كبير للويس.

«أنا لحبيبي وحبيبي إلي» على معصم المغنية ليونا لويس (إنستغرام)

وشوم الحب بالعربي

في فلك الحب، يدور معظم الوشوم العربية المطبوعة على أجساد النجمات العالميات. العارضة بيلا حديد والتي تفاخر، كما سائر أفراد أسرتها، بهويّتها الفلسطينية، طبعت كلمة «أحبّك» على كتفها اليمنى و«حبيبتي» على اليسرى. وقد تزامن ذلك مع ولادة ابنة شقيقتها خاي، ما فُسّر على أنه إهداء لها.

«أحبك» و«حبيبتي» على كتفَي العارضة بيلا حديد (إنستغرام)

عام 2014 وبعد انفصالٍ آخر عن حبيبها آنذاك المغنّي جاستن بيبر، قررت الفنانة الأميركية سيلينا غوميز أن تركّز على حب الذات والاستقرار النفسي واسترجاع القوة. توجّهت إلى أحد أبرز فناني الوشم في نيويورك، حيث دمغت ظهرها بعبارة «أحب نفسك أولاً».

الفنانة الأميركية سيلينا غوميز ووشم «أحب نفسك أولاً» (إنستغرام)

أخطاء لغوية

تطول لائحة المشاهير الأجانب المدموغين بالحروف العربية، ومن بين هؤلاء المغنية ريهانا ووشمها «الحرية في المسيح»، والممثل كولن فاريل الذي اختار كلمة «الحرية»، والمغنية كريستينا بيري التي وشمت زندها بكلمة «مكتوب». وبينما اكتفت عارضة الأزياء إيفا غونزاليز بالنسخة العربية من اسمها، وشمت الممثلة كيم مارش اسمَي ولدَيها ديفيد وإميلي بالخطّ العربي.

وشمت الممثلة البريطانية كيم مارش اسمَي ولدَيها بالعربية (فيسبوك)

لكن ضمن اللائحة مَن لم يحالفهم الحظّ فاضطرّوا إلى العيش مع وشومٍ فارغة من المعنى، وأخرى تشوبُها أخطاء لغويّة. بنيّةٍ طيبة وشمت الفنانة زوي كرافيتز على ظهرها عبارة «دع الحب القاعدة»، لكن لم يكن ثمة من يدقق لها القواعد اللغوية.

مثلُها فعل لاعب الكريكيت مايكل كلارك الذي طبع على زنده جملة معقّدة بعض الشيء: «ألم الانضباط مثل الألم من خيبة الأمل». أما الممثلة زوي سالدانيا التي لم تجد من يوجّهها لغوياً، فاكتفت بكلمتَي «أريد» و«اسألها».