عودة «الكلاسيكية» بنفحة استعراضية

تغيب إيطاليا عن كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، لكن الموضة، وهي قوة ناعمة أخرى ترتبط بها، لم تغب. فقد شهدت ميلانو أسبوعها السنوي للأزياء الرجالية في أجواء لم يتأثر فيها الحدث بغياب إيطاليا عن البطولة ولا بانجذاب المشاهدات نحو الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، بقدر ما تأثر بارتفاع درجات الحرارة. فقد بلغت في ميلانو ذروتها لتسجل نحو 35 إلى 36 درجة مئوية.

ثوم براون

من عرض «ثوم براون» (رويترز)

ويبدو أن المصمم ثوم براون قد توقَّع هذا الارتفاع واستعد له، ربما لأنه قدّم عرضه في فناء قصر «سيربيلوني» المفتوح. وزَع مظلات سوداء على الحضور، الأمر الذي خلق مشهداً سريالياً، تحوّل فيه الضيوف من دون تخطيط مسبق، من مجرد متابعين إلى «كومبارس» في مسرحية أتقن المصمم تصميمها وأطلق عليها عنوان «حديقة ثوم». لم يكن توفير المظلات صدفة، فقد كانت جزءاً من العرض نفسه. ظهرت على منصة العرض، كإكسسوار فاخر بمقابض ذهبية منحوتة بدقة على شكل رؤوس غربان وحيوانات أخرى، لتتناغم مع ثيمة العرض المستوحاة من عوالم الحكايات الخيالية وفيلم «حياة حشرة».

من عرض «ثوم براون» (رويترز)

إلى جانب المظلات، أطل العارضون بأقنعة من التول تغطي رؤوسهم ووجوههم، تشبه تلك التي يرتديها مربو النحل، بينما ازدانت البدلات بتطريزات ثلاثية الأبعاد لخلايا نحل ودبابير وعناكب مشغولة بخيوط ذهبية فوق قماش «السيرساكر» الصيفي المخطط وأقمشة أخرى لا تقل انتعاشاً. وحتى يكتمل السيناريو، ظهر المصمم في آخر العرض مرتدياً قناع ضفدع أخضر ضخم. اللافت أن هذه التفاصيل، رغم طابعها المسرحي، لم تحجب واقعية الأزياء التي بدت أكثر واقعية مقارنة بعروضه السابقة.

جورجيو أرماني

في عرض «جورجيو أرماني» روح الماضي بنفس الحاضر (رويترز)

في دار «جورجيو أرماني» كانت «القَصة» مختلفة، إذ تتبنى الدار في الغالب المدرسة الكلاسيكية كما أرساها المؤسس منذ عقود. قد يكون هذا التوجه وفاءً لروحه، كما قد يكون مردّه لسوق الرفاهية التي لا تزال تعاني من تراجع كبير في المبيعات.

المهم أن بصمات السنيور جورجيو كانت واضحة في الكثير من الإطلالات، سواء في الألوان التي غلبت عليها الدرجات الترابية والمطفية، أو في الأقمشة الطبيعية المرنة أو في التصاميم الانسيابية. ‌ليو ديل أوركو، ‌رئيس قسم تصميم الأزياء الرجالية ورئيس المؤسسة الحالي، علَّق على ذلك قائلاً إن «هناك ولاءً كبيراً للراحل جورجيو أرماني، ولكننا نتطلع ⁠أيضاً ⁠نحو الأمام».

الألوان الترابية والمطفية لم تغب من عرض «جورجيو أرماني» (إ.ب.أ)

في فناء داخل مبنى تاريخي في قلب المدينة، أقيم العرض وأطل العارضون وهم يرتدون ملابس خفيفة، ⁠شملت سراويل بتصاميم انسيابية ​وسترات تناسب رحلات السفاري، كما تناسب أجواء المدن. كل ما فيها كان أنيقاً ومعاصراً حتى في كلاسيكيته، وهذا ما يُحسب لليو ديل أوركو أنه لم يقم بقطيعة تامة لإرث الدار، بل احترمه من دون أن يقع أسيراً له. فهناك قدر من العفوية والخفة في هذه المجموعة تستشف فيها روحاً جديدة.

المصمم ليو ديل أوركو وسيلفانا حفيدة جورجيو أرماني في لقطة مع العارضين بعد انتهاء العرض (إ.ب.أ)

ربما يكون الجديد في هذه المجموعة ذلك المزج بين الطابع الشرقي الذي كان يميل إليه أرماني مع التفصيل الناعم والتركيز على ملمس الخامات والبنية النسيجية، أضفت على العديد من الإطلالات مزيجاً منعشاً يتراقص على الناعم والخشن، وعلى الهادئ والقوي، ما أكسبها روحها المختلفة نوعاً ما.

بول سميث

من عرض بول سميث (أ.ب)

أما المخضرم بول سميث، فلا يزال يؤكد لنا موسماً بعد آخر، وبعد أكثر من خمسين عاماً في المهنة أنه لا يزال يؤمن بالكلاسيكيات مع لمسة شقاوة بريطانية. هذا الموسم لم يختلف كثيراً عن سابقيه. قال إنه استلهم المجموعة من صور لجده على الشاطئ مرتدياً بدلة مع سروال مطوي الأطراف، عاد بعدها أيضاً إلى بعض مجموعاته السابقة من تسعينيات القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت أوجه، ليقدِم ترجمة معاصرة لهذا الماضي، كل ما فيه يتكلم لغة الحاضر بسلاسة. والأهم من هذا لا تبدو أي قطعة فيها كما لو أنها اجترار للماضي واعتماد على نجاحات قديمة، بقدر ما يبدو التزاماً بالقناعات.

دولتشي آند غابانا

التطريزات السخية في عرض «دولتشي آند غابانا» (إ.ب.أ)

لعبت هي الأخرى على عنصر الخفة والنعومة بنفس مستلهم من خمسينيات القرن الماضي، مع وفرة التصاميم المفصلة بتطريز سانغالو.

لكنها ربما تكون الأكثر جُرأة من ناحية مخاطبتها الجانب الاستعراضي والفني للرجل. لم تكتف بالتفصيل، وأضافت إليه كما من التطريزات ارتقت بكل قطعة إلى مستوى الـ«هوت كوتور». وربما كانت النية منها أيضاً إغراء المرأة على سرقتها من خزانة الرجل. هذا السخاء في التطريز والبذخ في التصميم، لم يعكس ما تعانيه حالياً من أزمات تتعلق بديون تُقدّر بنحو 391 مليون جنيه إسترليني ولا الجدل الذي أحاط بعروضها الأخيرة، إلى جانب استقالة ستيفانو غابانا واحد من مؤسسيها من رئاسة الشركة في مارس (آذار) الماضي.

الجينز ممزق والسترة مطرزة في عرض «دولتشي آند غابانا» (إ.ب.أ)

كان المشهد على منصة العرض في المقابل، أقرب إلى عُرس صيفي، ظهرت فيه قمصان ضيقة تُبرز العضلات، وسراويل قصيرة وأخرى من الجينز المهلهل لكن المطرز بالأحجار، وطبعاً بدلات مفصلة تليق برجل يميل للتأنق.

«برادا»

دار «برادا» أيضاً غلبت عليها الروح الكلاسيكية من خلال مجموعة ركزت فيها كل من ميوتشا برادا وراف سيمونز على ما هو أساسي وفق ما صرَحت به. جاء في بيان الدار الصحافي إن عنوان المجموعة، وهو «كلاريتي»، أي الوضوح، يعكس ما تسعى إليه، وهو الأساسيات التي تتضمن قيمة جوهرية من خلال قطع صممت لتصمد أمام اختبار ‌الزمن.

من عرض «برادا» (رويترز)

وأضافت ميوتشا وراف سيمونز: «نحن نطمح ​إلى ابتكار ⁠شيء جديد من (اللا شيء)... بعيداً عن المبالغة والمواد المعقدة والتصميمات التي لا فائدة منها». عندما تأتي هذه الملاحظات من مصممة مُحنَكة مثل برادا، فإنها تعني أنها قرأت نبض الشارع والتحوَّلات التي تمر بها السوق العالمية. فالوقت الحالي، بأزماته السياسية وتذبذباته الاقتصادية، لا يستحمل المبالغات والجرأة الإبداعية، وبالتالي يكون اللعب على الأناقة الهادئة والتنوع الذي يخاطب كل الأذواق والأعمار أضمن.

من عرض «برادا» (إ.ب.أ)

طبعاً هذا لا يعني الاستغناء تماماً عن بعض البهارات لمنح العرض نكهته المثيرة. ظهر العارضون على منصة اتسمت بطابع مستقبلي أضاءتها شرائط نيون من تحت الأرضية، وأحاطت بها مقاعد شفافة تحت إضاءة ⁠بيضاء تميل للزرقة، شكّلت خلفية جيدة لمعاطف بيضاء ‌خفيفة وقمصان وسراويل بتفاصيل تستعرض ​تفاصيل الخياطة، بالإضافة ‌إلى صديريات من التريكو برقبة مثلثة ‌عليها نقوش هندسية، أو بدلات من الجينز وسترات جلدية قصيرة نسقتها مع سراويل ضيقة.