إسرائيل: الانتخابات «الجبهة التاسعة» في حروب نتنياهو

عداء مع الخارج

وتعدى نتنياهو حدود إسرائيل في هذا الانقلاب. فدخل في عداء مع دول أوروبا وسائر الغرب، مع أن هذه الدول هي التي أسّست إسرائيل وناصرتها وزوّدتها بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، وانضم إلى حلف مع اليمين المتطرف لإحداث انقلابات فيها.

وحتى في الولايات المتحدة، الحليف الأكبر، اختار الحرب. فإسرائيل، التي حرصت كل حكوماتها على بناء علاقات ودية عميقة مع الحزبين الحاكمين، الجمهوري والديمقراطي، رسم لها نتنياهو معالم سياسة جديدة. فحارب بنعومة إدارة بيل كلينتون، ثم بشراسة حارب إدارة الرئيس باراك أوباما، ثم إدارة جو بايدن. ووضع كل ثقله في حضن الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ هو أيضاً يملّ أسلوب نتنياهو، ويتهمه بالتآمر عليه داخل الولايات المتحدة.

الصحافي باراك رافيد، الذي يتّصل به الرئيس ترمب مرتين على الأقل في الأسبوع، وهو مراسل «القناة 12» الإسرائيلية وموقع «أكسيوس» الأميركي، ويعمل معلّقاً سياسياً في «سي إن إن»، يتكلم الآن عن «انكسار» في العلاقات الشخصية مع ترمب. ويضيف: «إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تتعرّض للضرر بشكل ملموس. لكن، في إسرائيل هناك (حالة إنكار)، وربما قطيعة مع الواقع، ترفض إدراك هذا الخطر. لا يفهمون ببساطة أنه خطر كبير. ولا أقصد بذلك فقط القيادة السياسية الهزيلة عندنا، بل أيضاً القيادة العسكرية والأمنية لا تفهم».

رافيد، قال أمام «مؤتمر الحصانة القومية» في مدينة هرتسليا: «أستطيع أن أقول لكم، من مصدر أول، إن هناك خللاً عميقاً. نحن نتكلم اليوم عن قيادة جمهورية برئاسة الصديق ترمب، ومع ذلك أنا أسمع منهم أموراً فظيعة. وليس هم فقط، بل أيضاً القيادات من الدرجات الوسطى والدنيا، في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية و(البنتاغون) والمخابرات. نظرتهم إلى إسرائيل اليوم سلبية جداً. إنهم ينظرون نظرة دونية إلى الحكومة، ويعتبرونها مهزوزة وغير مستقرة في قراراتها. حكومة غير متوقعة التصرفات. لديها أطماع توسعية وعدوانية. لم أصدق في أي يوم أن أسمع تفوّهات كهذه. أناس مهمون جداً يقولون إن لديهم شعوراً بالقرف من حكومة إسرائيل الحالية في بعض الأحيان. وأذكّركم بأننا نتكلّم عن إدارة جمهورية. وإن وتيرة ازدياد أولئك عالية جداً».

المعركة الانتخابية «الجبهة التاسعة»

إزاء كل هذه الممارسات، التي يسمّيها خصومه «موبقات»، يخوض نتنياهو الانتخابات كمعركة أخرى، فيها حسابات شخصية كثيرة، وتعتبر ليس فقط «جبهة تاسعة»، بل الجبهة الأساسية. إنها حرب وجودية، ومسألة حياة وموت سياسياً. في اعتقاده أن خصومه لا يريدون فقط إسقاطه عن الحكم، بل إدخاله إلى السجن. وإذا نجحوا في إسقاطه، فسيشكّلون «لجنة تحقيق» رسمية تحكم بتحميله المسؤولية الكبرى عن إخفاقات 7 أكتوبر، وربما يورّطونه في إدانة أخرى في قضية الغواصات... فلا يُحكم عليه بالسجن سنتين أو ثلاثاً، كما يُتوقع من محاكمة الفساد، بل يبقى في السجن طول حياته.

من هنا تأتي شراسة المعركة الانتخابية، هذه المرة، أكثر من أية مرة سابقة. وما يخنق نتنياهو تماماً، هو أن خطته لمواجهة خصومه في إسرائيل تنهار مدماكاً وراء الآخر.

استطلاعات الرأي تُجمع على أنه سيخسر ربع قوته وأكثر. والجمهور في غالبيته مقتنع بأنه فشل في إدارة الحرب، ولم يحقق أياً من أهدافها. وبعدما كانت المعارضة تبدو تعيسة وضعيفة، بدأ الجمهور يُعجب بالجنرال غادي آيزنكوت، ويرى أنه أكثر ملاءمة من نتنياهو في منصب رئيس الحكومة.

وحتى الرئيس ترمب، الذي كان يروّج لنتنياهو كـ«البطل القومي الذي أدار الحرب بشكل ممتاز»، صار يتهرّب من مقابلته، ويطعن في صداقته، بل يتهمه بإدارة حملة ضده داخل الولايات المتحدة، يدفع فيها الملايين، ويفتح قنوات اتصال مع خصومه.

الناخبون العرب والبدائل المحتملة

من جهة أخرى، يحذّر المراقبون نتنياهو من مواصلة إدارة معركته الانتخابية بالطريقة الحالية. ويرون أن أساليب العنف و«العربدة» التي ينتهجها ستنقلب ضده، كما حصل هذا الأسبوع مع شريط الفيديو الذي روّجه ضد آيزنكوت؛ إذ استخدم نتنياهو شخص نجل آيزنكوت، الذي قُتل في الحرب، لكي يُظهر أنه يفضّل منصور عباس عليه. لكن غالبية الذين شاهدوا الفيديو اتخذوا موقفاً سلبياً من نتنياهو، وعملياً انقلبوا ضده.

لقد أراد نتنياهو أن يجعل موضوع تشكيل حكومة بمشاركة سياسيين عرب، مثل منصور عباس، «تهمة خطيرة»؛ لأنه يعرف أن غالبية الإسرائيليين لا يريدون عرباً في الحكومة. لكن هذا التوجّه العنصري أظهر نتنياهو لدى كثرة من الإسرائيليين قائداً بلا رحمة ولا أخلاق، وساءهم المساس هكذا بجنرال في الجيش الإسرائيلي بقامة آيزنكوت.

أيضاً أثار الفيديو من جديد نقاشاً حول مشاركة العرب في الائتلاف؛ إذ قال 44 في المائة من ناخبي المعارضة، و18 في المائة من ناخبي الائتلاف، إنهم لا يرون غضاضة في مشاركة كهذه. واعتبر عباس هذه النتيجة بداية تغيير للأفضل، بل كشفت مصادر مقربة من عباس أنه ينوي المجيء باقتراح «سيزلزل الحلبة السياسية»؛ إذ إنه سيسعى لتحويل قائمته «العربية الموحدة»، والتابعة للحركة الإسلامية، إلى قائمة عربية يهودية يضم إليها عدداً من الشخصيات المعتدلة التي تؤمن بالمساواة. وذكر في هذا السياق، نائب الوزير السابق، يوآف سيجالوفيتش، وهو لواء سابق في الجيش وفي الشرطة الإسرائيلية، كان قد تولى في الحكومة السابقة مهمة مكافحة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وخلال سنة ونصف السنة حقق نجاحاً نسبياً بتخفيض جرائم القتل بنسبة 16 في المائة.

إذا نجحت فكرة كهذه فقد تقلب الحسابات، وتدخل الحكومة بلا مشكلة، وتضمن غالبية مطلقة للمعسكر المناوئ لنتنياهو برئاسة آيزنكوت؛ من 63 إلى 65 مقعداً (من مجموع 120 مقعداً). وبما أن آيزنكوت تعهد بأن تكون أول خطوة يقوم بها في حال فوزه برئاسة الحكومة، هي إعادة الحميمية والثقة للعلاقات مع الإدارة الأميركية، فإن نتنياهو يرتعب ويشعر أنه خسر سنده الأول؛ الرئيس ترمب.

بالتالي، يقول البروفسور بوعز غنور، رئيس جامعة رائخمان في هرتسليا ومدير مدرسة مكافحة الإرهاب، إن المعركة الانتخابية في إسرائيل ستكون هذه المرة «مصيرية بكل معنى الكلمة» إذا عرفت المعارضة كيف تطرح مواقفها للجمهور المتعطش للتغيير. ويضيف: «علينا أن نستعد بشكل مختلف للحرب التالية، القادمة حتماً، مع إيران. سيكون علينا أن نأخذ في الاعتبار أن إيران ستكون نووية أو على حافة النووي. ويجب أن نوقف سياسة الضبابية في الموضوع النووي، حتى لو دخلنا في صدام مع واشنطن. ويجب أن نحدد سياسة الردع ونوجّه ضربات حربية سريعة وموجعة، كما يفعل (الموساد)، وبالأحابيل تُصنع الحرب. علينا أن نسرع عملية إنتاج الصواريخ بالليزر، كهدف قومي. علينا أن نعزّز قوة إسرائيل الدفاعية لمواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ. ولكن الأهم هو أن نعزّز قوة الصمود في أرض الوطن لفترة طويلة».

ويتابع غنور: «على الجبهة الداخلية يجب الاستعداد لحالات الحرب الطويلة بشكل مختلف، نرى فيه ضمان احتياطي ضخم من الماء والغذاء والدواء والذخيرة. على إسرائيل أن تعزّز تحالفاتها الإقليمية من خلال صد المحاولات الإيرانية للمساس بالاتفاقيات الإبراهيمية، والسعي إلى إقامة حلف إقليمي بمشاركة الدول العربية المعتدلة، حتى لو كان ثمن ذلك تقديم مبادرات حسنة في الحلبة الفلسطينية».

ويستطرد: «على إسرائيل العمل على تحسين مكانتها الدولية من خلال مبادرات تلقى قبولاً لدى الجماهير الشابة في العالم. والمبادرة إلى وحدة الصف الوطنية، وتعزيز الحصانة، والامتناع عما يفسخ المجتمع. ولكن فوق كل هذا، وأهم منه، على إسرائيل أن تتخلى عن ثقافة الغرور والغطرسة، وتعترف بمحدودية القوة العسكرية، وبلوَرة أفق سياسي وتفكير استراتيجي بعيد النظر. إذا لم نفعل ذلك كله، فستجد إسرائيل نفسها إزاء تحقيق بعض المكاسب التكتيكية، لكنها ستُهزم في المعركة الاستراتيجية بشكل قد يهدّد وجودها. هذه هي الرسالة التي يجب أن نطرحها في هذه الانتخابات، كي يعرف الإسرائيليون أن ثمة أملاً، وأن هناك قادة جدداً يمتلكون الفكر والأدوات للتخلص من القيادة الحالية، والتوجّه إلى قيادة تغيير حقيقي».