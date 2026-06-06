كولومبيا: استقطاب رئاسي خطير بين اليسار واليمين

منذ عقود لم تسقط كولومبيا من مراكز الصدارة في قائمة البلدان الأكثر عنفاً في العالم: أولاً، بسبب الحركات الثورية المسلحة التي كانت تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد وتفرض فيها سلطتها، متحدّية الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية التي كانت في مواجهة دائمة معها، وثانياً، بسبب الاغتيالات وأعمال العنف والخطف والتهديد والابتزاز التي كانت تمارسها المجموعات المسلحة التابعة لعصابات إنتاج المخدرات وتهريبها. في عام 2016، وبعد سنوات من المفاوضات العسيرة التي رعتها النرويج وكوبا، توصلت الحكومة الكولومبية والحركات الثورية المسلّحة إلى اتفاق نهائي يضع حداً لما يزيد على 50 سنة من النزاع، ويؤسس لبناء السلم المستقر والدائم. وكان لقرار الحركات الثورية تفكيك بناها العسكرية وحلّ المجموعات المسلحة التابعة لها أثر واضح في انحسار موجة العنف وتراجعها، وبالأخص، في المناطق الريفية النائية. لكن الدولة لم تتمكن من ملء الفراغ الذي تركته تلك المجموعات، ولم تستطع استيعاب السواد الأعظم من أفرادها الذين نظموا تشكيلات مسلحة جديدة انصرفت إلى أنماط مختلفة من العنف لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية، من بينها العنف الموجه ضد القيادات السياسية والنقابية والأمنية، والذي ينشط عادة إبان الحملات الانتخابية، كما تبيّن خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي أُجريت دورتها الأولى الأحد الماضي. إذ اغتيل أحد المرشحين في بدايتها، وتعرّض آخرون لمحاولات قتل وأعمال تهديد وخطف، في حين كان المرشحون البارزون - الذين تعرضوا لتهديدات بالقتل - يتنقلون تحت حراسة مشددة.

بترو... الرئيس المنتهية ولايته (آ ب)

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الدوري، الذي صدر مطالع الشهر الماضي، بأن التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة في كولومبيا قد بلغت أرفع مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية. وأن المعارك الكبرى انتقلت من الأرياف النائية إلى المناطق المأهولة في المدن الكبرى، بالتزامن مع استخدام تقنيات حديثة مثل المسيّرات، وازدياد أعمال العنف والقتل، والاختطاف، والتهديدات والاعتداءات الجنسية التي أصبحت سمات عادية في حياة المواطنين اليومية.

وحقاً، شهدت على ذلك أجواء العنف التي تعصف حالياً بكولومبيا، ثانية كبرى دول أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان بعد البرازيل. ذلك أن المرشح اليساري للرئاسة إيفان سيبيدا، الذي حلّ ثانياً في الدورة الأولى من الانتخابات، كان يخاطب أنصاره في المهرجانات الانتخابية محاطاً بعشرات الحراس المدججين بالسلاح والسترات الواقية من الرصاص، ولا يفارقونه لحظة واحدة خلال تنقلاته. أما مرشح اليمين المتطرف آبيلاردو دي لا إسبريلّا، الذي شكّل ظفره بالمركز الأول في الدورة الأولى المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات، فكان يخطب أمام مناصريه دائماً من وراء زجاج مصفّح.

تزايد منسوب العنف

الرئيس الكولومبي اليساري الحالي غوستافو بترو يرفض بشدة الادعاءات التي تقول إن ولايته شهدت ازدياداً في منسوب العنف، إلا أنه يعجز عن دعم نفيه بالإحصاءات والأرقام. ذلك أنها تشير بوضوح إلى ارتفاع عدد جرائم الخطف والابتزاز، والتهديدات التي تعرّض لها المرشحون في الانتخابات البلدية والإقليمية.

ووفق الأرقام الواردة في تقارير العديد من المنظمات الحقوقية، فإن الرئيس الكولومبي الجديد، الذي تبدأ ولايته في السابع من أغسطس (آب) المقبل، سيتسلّم بلداً ينشط فيه ما يزيد على 27 ألفاً من أفراد الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتشهد فيه 14 مقاطعة مواجهات مسلحة بين هذه الجماعات والأجهزة الأمنية الرسمية.

من جهة ثانية، يقول الخبراء إن خروج الحركات الثورية المسلحة من المشهد الكولومبي بعد عقود من المواجهة مع الدولة، ترك فراغاً كبيراً استغلته مجموعات أخرى مسلحة، فبادرت إلى السيطرة على مناطق معينة، وركزت جهودها على الاستفادة من الاقتصاد غير الشرعي خارج سلطة الدولة التي عجزت أجهزتها عن ملء ذلك الفراغ. وتبيّن الاعتداءات المسلحة العديدة التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة مرشحون لمجلسي الشيوخ والنواب، من جميع الأطياف السياسية، أن سياسة «السلم الشامل» التي وعد بها الرئيس بترو في مستهل ولايته، لم تثمر النتائج المنشودة.

إيفان سيبيدا، المرشح اليساري للرئاسة، وعد بمواصلة سياسة الرئيس بترو القائمة على الحوار مع الجماعات المسلحة، على الرغم من ممانعة تيار واسع داخل الحزب الحاكم. وفي المقابل، يدعو المرشح اليميني المتطرف آبيلادو دي لا إسبريلّا إلى التشدّد في سياسة القمع ضد الجماعات المسلحة، وتعديل القانون الجنائي لفرض عقوبات قاسية على مرتكبي أعمال العنف والذين يهددون السلم الأهل، وتكليف القوات المسلحة صلاحيات أوسع في هذا المجال.

كان المرشح اليساري سيبيدا يراهن على فوزه بالرئاسة في الدورة الأولى ليغدو ثاني رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، التي طيلة عقود كان يتناوب على رئاستها الحزبان اليمينيان، الليبرالي والمحافظ، اللذان لا يختلفان كثيراً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما دفع الروائي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز إلى القول يوماً: «الفارق الكبير بين الحزبين الليبرالي والمحافظ، هو أن أتباع الأول يذهبون إلى الكنائس يوم الأحد لحضور قداس الساعة العاشرة، بينما أتباع الآخر يذهبون إلى قداس الساعة الثانية عشرة».

رهان سيبيدا يواجه ... وحدة اليمين

لقد كان سيبيدا يعتمد في رهانه للفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، على رصيد مشهود له بالرصانة في الخطاب السياسي وأدائه كعضو في مجلس الشيوخ، وأيضاً على وحدة صف القوى والأحزاب اليسارية التي قرّرت منذ سنوات خوض جميع المعارك الانتخابية تحت راية حزب موحد «الميثاق التاريخي». وبالفعل، ساعدت هذه الوحدة على فوز اليسار بغالبية المقاعد في مجلس الشيوخ، إلى جانب كتلة واسعة في مجلس النواب. وكان ما يزيد من حظوظ المرشح اليساري في الوصول إلى الرئاسة من الدورة الأولى، أن لا منافس له على الأصوات التقدمية وأصوات الذين يرغبون في إخراج كولومبيا نهائياً من دوامة التناوب بين القوى المحافظة التي تتموّه وراء تسميات مختلفة. بيد أن فوز إسبريلّا بالمركز الأول ومسارعة المرشحة المحافظة إلى إعلان تأييدها له في الدورة الثانية، يلقي بشكوك حول قدرة سيبيدا على تكرار تجربة الرئاسة اليسارية في كولومبيا.

خروج الحركات الثورية المسلحة من المشهد ترك فراغاً استغلته مجموعات أخرى مسلحة فبادرت إلى السيطرة على مناطق معينة والاستفادة من الاقتصاد غير الشرعي