بعوضة غازية تُهدد مدن أفريقيا بالملاريا

انتشرت بعوضة ناقلة للملاريا شديدة الغزو، ومقاومة للمبيدات الحشرية، تزدهر في المدن، حيث لم تكن الملاريا تُشكل تهديداً كبيراً، في جميع أنحاء أفريقيا على نطاق أوسع وبسرعة أكبر مما كان يخشاه حتى أكثر العلماء تشاؤماً، كما كتبت: ستيفاني نولين(*).

مقاومة جينية للمبيدات الكيميائية

ويعتقد كثير من خبراء الصحة العامة أنه قد فات الأوان للقضاء عليها، أو حتى احتواء انتشارها. وأظهر تحليل جينومي جديد للبعوضة، المسماة «أنوفيلس ستيفنسي» Anopheles stephensi، باستخدام عينات جُمعت من 10 دول، أن تلك الموجودة في أفريقيا لديها مقاومة جينية لجميع المواد الكيميائية المستخدمة حالياً في حملات الرش وغيرها من جهود مكافحة البعوض، ما يعني أن هذه المبيدات الحشرية لن تقضي عليها.

من جيبوتي إلى غانا وكينيا

ينتشر هذا النوع من البعوض بكفاءة وسرعة مرعبتين عبر الأراضي المنبسطة والمفتوحة والعاصفة، متجهاً غرباً نحو غانا وجنوباً عبر كينيا، منذ وصوله الأول إلى القارة الأفريقية في جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي قبل أكثر من عقد من الزمان. يقول تريستان دينيس، الباحث في علم جينوم النواقل بجامعة كوينزلاند في أستراليا، الذي قاد التحليل الجديد المنشور في مجلة «ساينس»: «في العامين الماضيين، قلّ الحديث عن ضرورة احتواء هذا الغزو، لأن كل من لديه دراية بالأمر يدرك أن هذا المرض قد خرج عن السيطرة تماماً».

طفيل يزدهر في المناطق الحضرية والريفية

ويثير هذا البعوض قلق خبراء الصحة لأنه، على عكس الأنواع التي كانت تنشر الملاريا في أفريقيا تاريخياً، يزدهر في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ولا يتأثر بفصول الجفاف. وهذا يعني أن الملاريا، التي تُعدّ بالفعل من أكثر الأمراض فتكاً في أفريقيا، قد تصبح مشكلة خطيرة في المدن الكبرى مثل لاغوس في نيجيريا، وكينشاسا في الكونغو، حيث يبلغ عدد سكان كل منهما حوالي 20 مليون نسمة.

إريك أوشومو رئيس قسم علم الحشرات في معهد كينيا للأبحاث الطبية

ملاريا على مدار العام

وقال الدكتور إريك أوشومو، رئيس قسم علم الحشرات في معهد كينيا للأبحاث الطبية: «لم نكن مضطرين للقلق بشأن الملاريا في المناطق الحضرية». وأضاف أن معظم سكان المدن لا يتمتعون بمناعة ضد الملاريا، وأن الطفيل يُسبب مرضاً خطيراً. وعندما يستقر طفيل ستيفنسي، فإنه ينقل الملاريا على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الأمطار الذي تُركز عليه معظم برامج مكافحة الملاريا الحالية. وأضاف أوشومو: «سيؤدي ذلك إلى تعقيد قدرتنا على إدارة الملاريا بشكل كبير».

في معظم البلدان، لم يستوطن طفيل ستيفنسي بعد في تجمعات سكانية كبيرة بما يكفي لرصد تأثيره على معدلات الإصابة بالملاريا. ولكن في جيبوتي وإثيوبيا، وهما أول دولتين غزاهما، يُمكن ملاحظة الخطر الذي يُمثله. إذ وقبل وصول ستيفنسي في عام 2013، كانت جيبوتي على وشك إعلان القضاء على الملاريا في عام 2012، سُجلت 27 حالة إصابة.

ارتفاع الإصابات في جيبوتي وإثيوبيا

ولكن وبعد عام من اكتشاف طفيل ستيفنسي، ارتفعت الحالات إلى ما يقارب 1700 حالة. وفي كل عام لاحق، ازداد العدد تدريجياً، وفي عام 2020، شهدنا انفجاراً هائلاً: أكثر من 70 ألف حالة. في دير داوا، ثاني أكبر مدن إثيوبيا، تسبب طفيل ستيفنسي في ارتفاع حاد في حالات الملاريا عام 2022، وهو ما أثار حيرة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يعتادوا تشخيص المرض أو علاجه.

ويُعدّ انتشار ستيفنسي انتكاسة أخرى في معركة مكافحة البعوض المتعثرة أصلاً في أفريقيا، ففي عام 2024، سُجّلت 9 ملايين حالة ملاريا إضافية مقارنةً بعام 2023. ورغم أن البيانات الكاملة لعام 2025 لم تُنشر بعد، وستكون أقل شمولاً بسبب تخفيضات تمويل البرامج الصحية، فإن هناك دلائل واضحة على عودة الملاريا للظهور.

رصد انتشار البعوض الجديد

تعمل فرق من العلماء معاً، غالباً في ظلّ النزاعات المسلحة والنزوح الناجم عن تغير المناخ، لتوحيد جهودها المحدودة في مجال الرصد ورسم خريطة لأبعاد هذا التهديد الجديد. في عام 2024، قام ماهامان لامين، عالم الطفيليات في مدينة زيندر بدولة النيجر الواقعة غرب أفريقيا، بنصب كمّ هائل من البعوض حول البرك مع اثنين من طلابه. في مختبره الجامعي، طلب من الطلاب تحديد أنواع البعوض لإجراء مسح للتنوع البيولوجي، وكأنه تذكر فجأةً، ذكّرهم بنوع ستيفنسي، وهو نوع غازي تم رصده في مناطق أخرى من أفريقيا. وبعد فترة وجيزة، ذكر طلابه أنهم عثروا على بعضٍ منه في عيناتهم. «قلتُ: لا، لا، لا!» استيقظ لامين.

لم يُعثر على ستيفنسي في النيجر قط. لكن لامين أعاد فحص البعوض باستخدام مفتاح تصنيفي، ثم مفتاح آخر. تطابقت النتائج. سرعان ما أرسل طالباً على متن حافلة إلى مدينة كانو، عبر الحدود في نيجيريا، حاملاً عينات للبعوض عبر منطقة تشهد تمرداً مسلحاً، للوصول إلى مختبر قادر على إجراء تأكيد جزيئي. كان الطلاب على حق: فقد وصل بعوض الأنوفيلس ستيفنسي إلى النيجر.

اتجاهات نحو اليمن والسودان

أظهر التحليل الجينومي المنشور حديثاً أنه بعد وصوله إلى جيبوتي، انقسمت مجموعة ستيفنسي الأفريقية الجديدة إلى ثلاث مجموعات. اتجهت إحداها إلى إثيوبيا، ثم جنوباً إلى كينيا؛ وقفزت أخرى من جيبوتي عبر قناة ضيقة في البحر الأحمر إلى اليمن؛ واتجهت الثالثة إلى السودان، ومن هناك شرقاً عبر منطقة الساحل إلى غرب أفريقيا.

باحث علمي يعرض بعوضة من نهر بوتوجي في إثيوبيا

«لم نرَ من قبل هذا النوع من الانتشار»

وقد تكهّن علماء آخرون بأنّ بعوضة ستيفنسي قد دخلت من جنوب آسيا عبر موانئ غرب أفريقيا في حوادث منفصلة، ​​لكنّ التحليل الجينومي قدّم دليلاً قاطعاً على مدى كفاءة انتقال هذه البعوضة عبر منطقة الساحل المنبسطة والعاصفة، موسعةً نطاق انتشارها بما يصل إلى 300 ميل سنوياً. وقال أوشومو، الذي أسهم بعينات من البعوض في الدراسة: «لم نرَ شيئاً مثل هذا من قبل، هذا النوع من الانتشار. لم نتخيّل أبداً أن تنتشر بعوضة بهذه السرعة».

قبل بضع سنوات، كان يتوقع أن تشكّل بعوضة ستيفنسي تهديداً فقط في شمال كينيا الجافّ جداً. وقد وُجدت بالفعل وهي تنتشر بثبات جنوباً وتنتشر عبر أنواع مختلفة من الموائل.

وصلت بعوضة ستيفنسي إلى أفريقيا حوالي عام 2013، على الأرجح على متن سفينة مقبلة من باكستان أو الهند. وحدّدها باحثون في جيبوتي بينما كانوا يسعون جاهدين إلى تفسير الارتفاع الهائل في حالات الملاريا ببلد كان على وشك القضاء على المرض.

ويخشى العلماء أن يكون حشرة ستيفنسي قد وصلت أيضاً إلى دولٍ أخرى، بما في ذلك تشاد والصومال وإريتريا وجنوب السودان، وهي دولٌ لا تملك الموارد اللازمة للمراقبة الوطنية للنواقل.

تعاون علماء من السعودية وأفغانستان وباكستان واليمن والسودان وإثيوبيا وكينيا وإيران وأميركا

وقد تعاون علماءٌ من أفغانستان وباكستان واليمن والسودان وإثيوبيا وكينيا وإيران والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء الدراسة الجينومية، لتحديد منشأ سلالة ستيفنسي الأفريقية. وشهدت جميع هذه الدول تقريباً صراعاتٍ عنيفةً عند بدء البحث، أو انزلقت إلى حربٍ خلال السنوات الأربع التي استغرقها العمل.

وفي السودان أسهم حمودة توتو كافي، عالم الحشرات الطبية في وزارة الصحة السودانية، بعيناتٍ من بلاده، حيث جمع آخرها قبل أسابيعٍ قليلةٍ من اندلاع الحرب الأهلية. كان كافي على أهبة الاستعداد لبدء بحث حول ما إذا كان بعوض ستيفنسي يُسهم في نقل الملاريا في البلاد، وكيفية حدوث ذلك. وقال: «لكن هذا ليس بالأمر الهين في ظل الحرب».

وفي اليمن، أشرف الدكتور طارق سلطان بن حوايل، أخصائي الصحة العامة، على فريق جمع عينات للدراسة، وشارك نتائج مُقلقة مع باحثين في أفريقيا. وجد فريقه بعوض ستيفنسي في المخيمات الضخمة المُحيطة بالعاصمة اليمنية عدن، التي تأوي نازحين بسبب الحرب الأهلية. وقد عثر على يرقات البعوض في خزانات المياه داخل منازل الناس وخيامهم، تعيش جنباً إلى جنب مع نوع آخر من البعوض، الزاعجة المصرية، الذي ينقل حمى الضنك وفيروسات أخرى.

نتائج قاتمة

تُعد أفريقيا موطناً لما يقرب من نصف إجمالي عدد النازحين في العالم؛ فهناك 15 مليون نازح بسبب الحرب في السودان وحده.

بعد أن أسهمت الشبكة العالمية من العلماء بعينات، أجرى دينيس التحليل الجينومي. وكانت النتائج التي توصل إليها قاتمة. قال دينيس: «جميع جينات المقاومة في السلالة الغازية تكتسب مقاومة لجميع المبيدات الحشرية التي نستخدمها تقريباً في مكافحة نواقل الأمراض، لذا فإن هذا في الواقع أسوأ مما كنا نتصور».

على الرغم من ازدياد الأدلة حول كيفية انتشار فيروس ستيفنسي ومكانه، فإن هناك مؤشرات قليلة على تحويل الموارد لمواجهته. قال دينيس: «يمكنك الحصول على هذه البيانات التي تخبرك بشيء معين، ولكن إذا لم تكن هناك بنية تحتية لتطبيق استجابة عملية، فلن تُجدي نفعاً كبيراً».

* خدمة «نيويورك تايمز»