«تحكم» راعٍ استراتيجي للذكاء الاصطناعي في «ليب 2026»

بمزيج يجمع بين الخصوصية العائلية والفخامة والإطلالات البحرية، تقدم الفلل الشاطئية في فندق فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو تجربة إقامة مصممة للباحثين عن الهدوء والرفاهية على ساحل البحر المتوسط، لتبرز بوصفها خياراً لافتاً أمام العائلات والزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خصوصاً مع ما توفره من مساحات مستقلة ومسابح خاصة وحدائق خلابة وخدمات فندقية راقية.

وفي مدينة تمتزج فيها عراقة التاريخ بسحر البحر، تضيف الفلل الشاطئية بُعداً جديداً لتجربة الإقامة في الإسكندرية؛ إذ تمنح ضيوفها فرصة الاستمتاع بأجواء أقرب إلى منتجع عائلي خاص، مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة والضيافة الذي يقدمه الفندق.

وتضم المجموعة 22 فيلا شاطئية فاخرة على شاطئ الفندق الخاص، وتتنوع خياراتها بين فلل بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بما يلائم الأزواج والعائلات والمجموعات العائلية الباحثة عن إقامة رحبة تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية.

خصوصية تلائم العائلات السعودية والخليجية

وتشكل الخصوصية إحدى أبرز سمات تجربة الفلل الشاطئية، حيث تتميز بموقع مستقل يضيف مزيداً من الخصوصية والرفاهية، ما يمنح الضيوف حرية أكبر في الاستمتاع بأوقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، بعيداً عن ازدحام المساحات المشتركة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات السعودية والخليجية التي تبحث خلال عطلاتها عن مساحات إقامة واسعة ومستقلة تجمع أفراد الأسرة في مكان واحد، مع حدائق خاصة خلابة ومسابح خاصة ومساحات داخلية وخارجية توفر الراحة والهدوء، إلى جانب سهولة الاستفادة من الخدمات الفندقية.

وتفتح الفلل أبوابها مباشرة على أجواء البحر المتوسط، حيث تمتزج نسمات البحر بمشهد المياه الممتدة وألوان الغروب، فيما توفر الحدائق والشرفات الخاصة مساحات مثالية للاسترخاء وقضاء الأمسيات العائلية في أجواء هادئة.

مسابح خاصة وحدائق خلابة

وتعد المسابح الخاصة من أبرز عناصر الجذب في الفلل المكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تمنح العائلات تجربة أكثر خصوصية، وكأنها تقيم في منتجع شاطئي مستقل.

وتحيط بالفلل حدائق غنّاء ومساحات للاسترخاء وشرفات مشمسة تطل على مياه المتوسط، لتوفر للضيوف فرصة قضاء معظم أوقات الإجازة داخل محيط الفيلا، سواء بالسباحة أو الاسترخاء في الحديقة أو الاجتماع مع أفراد الأسرة حول وجبة خاصة.

كما تتيح المساحات الخارجية الرحبة للفيلا إقامة حفلات الشواء والجلسات العائلية بجانب المسبح، فيما تضم كل فيلا مطبخاً مجهزاً بالكامل، مع إمكانية الاستعانة بشيف خاص لتحضير وجبات الغداء للعائلة أو ترتيب عشاء مميز بجانب المسبح الخاص.

تجربة جديدة على مستوى الإسكندرية

وقال نهاد يوسل، المدير العام للفندق: «تمثل فللنا الشاطئية إضافة نوعية غير مسبوقة لمشهد الضيافة الفاخرة في الإسكندرية، حيث توفر لضيوفنا مستوى استثنائياً من الخصوصية والراحة والخدمات الراقية. ومنذ افتتاحها، تواصل الفلل استقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم، وقد حظيت بإشادات واسعة ومستويات عالية من الرضا من كل من اختبر هذه التجربة الفريدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتقديم تجارب إقامة استثنائية تلبي أعلى التوقعات وتفوقها».

وأضاف أن المساحات الداخلية والخارجية الواسعة، والتصميمات المستلهمة من البحر والشاطئ، إلى جانب الراحة والخدمة وكرم الضيافة، توفر للضيوف كل ما يحتاجون إليه للاستمتاع بأجمل الأوقات مع أسرهم وأحبائهم، وصنع ذكريات لا تُنسى على ساحل المتوسط.

عطلات عائلية في أجواء المنتجع الخاص

ولا تقتصر التجربة على الإقامة داخل الفيلا، إذ تتوفر مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة، من بينها ملاعب الأطفال والتنس وكرة اليد الشاطئية والنادي الصحي، فضلاً عن نشاط صيد السمك.

أما عشاق الرياضة واللياقة البدنية، فيمكنهم الاستفادة من فريق مدربي اللياقة لترتيب جلسات خاصة في حديقة الفيلا المطلة على البحر، إلى جانب ممارسة الرياضة على الشاطئ أو الاستمتاع بالهرولة الصباحية أمام مياه المتوسط.

وتمنح هذه الخيارات العائلات فرصة تصميم يومها وفق رغباتها، ما بين الاسترخاء في المسبح الخاص، والاستمتاع بالشاطئ والأنشطة الرياضية، أو قضاء الوقت في الحديقة بعيداً عن صخب المدينة.

ملاذ خاص للأزواج

وتوفر الفلل المكونة من غرفة نوم واحدة خياراً مناسباً للأزواج الباحثين عن الهدوء والخصوصية والأجواء الرومانسية، حيث تمتد أماكن الإقامة بمحاذاة الشاطئ، وتمنح ضيوفها فرصة الاستيقاظ على مشهد البحر المتوسط وأشعة الشمس المنعكسة على مياهه.

ويمكن للأزواج قضاء النهار في أجواء من الاسترخاء، وصولاً إلى أمسيات هادئة في الحديقة الخاصة، وسط أجواء تمنحهم مساحة من الخصوصية بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

الإسكندرية... رفاهية البحر بروح عائلية

وبين تاريخ الإسكندرية الممتد عبر الحضارات وسحر البحر المتوسط، تقدم فلل فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو مفهوماً للإجازة الشاطئية يقوم على الفخامة والخصوصية والراحة العائلية.

ومع المسابح الخاصة والحدائق الخلابة والإطلالات البحرية والمساحات الرحبة والشاطئ الخاص والخدمات الشخصية، تبرز الفلل بوصفها خياراً جديراً بالاهتمام للزوار من السعودية ودول الخليج الباحثين عن إقامة تجمع أجواء المنزل الخاص ورفاهية المنتجع الفاخر في قلب الإسكندرية.

وندعو ضيوفنا للاستفادة من عرض الفلل الحصري والحجز قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026 للاستمتاع بهذه التجربة الاستثنائية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.