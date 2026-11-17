نشرت مجموعة من الباحثين المتخصصين في سكري الأطفال بجامعة كولورادو أنشوتز University of Colorado Anschutz في الولايات المتحدة، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي في موقع الرابطة الأميركية لمرض السكري American Diabetes Association، توصيات سريرية عملية لاستخدام العلاج المناعي الأول لمرض السكري من النوع الأول، لدى الأطفال والمراهقين المصابين حديثاً بالمرض، بهدف مساعدة فرق الرعاية الصحية والعائلات على التعامل مع هذا الخيار العلاجي الجديد.

توسيع نطاق استخدام علاج مناعي

في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، قامت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بتوسيع نطاق الموافقة على عقار تيبليزوماب teplizumab (وهو علاج مناعي يعمل على إبطاء تدمير الجهاز المناعي لخلايا الجسم المتبقية المنتجة للإنسولين)، ليشمل الأطفال والمراهقين من الذين تم تشخيصهم بالنوع الأول من مرض السكري، بهدف تأخير تراجع قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين ذاتياً.

من المعروف أن العلاج بالإنسولين هو العلاج الأساسي في مرض السكري من النوع الأول، لكنه لا يعالج التفاعل المناعي الذي يدمر الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين. ويساعد دواء تيبليزوماب في الحفاظ على بعض خلايا بيتا، وبالتالي يزيد من قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين. والهدف هو التدخل مبكراً بما يكفي لإحداث فرق ملموس.

حاول الباحثون معرفة الآلية التي يمكن بها التطبيق الفعلي للدواء في العيادة، لأن علاج المرضى في الواقع العملي لا يتطابق دائماً مع نتائج التجارب السريرية. وتُعد هذه القاعدة آلية عامة للتعامل مع أي دواء يتم التوصل إليه، لذلك تُعد هذه التوصيات بمثابة توجيهات عملية للأطباء تساعدهم في إجراء حوارات مع عائلات الأطفال، واتخاذ قرارات آمنة.

توصيات طبية

*تأكيد العامل المناعي في الإصابة بداء السكري من النوع الأول. شددت التوصيات على ضرورة تأكيد العامل المناعي في الإصابة بداء السكري من النوع الأول في المرحلة الثالثة (المرحلة التي تظهر فيها الأعراض) قبل استخدام الدواء، وذلك عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة الذاتية في البنكرياس. وإذا كانت النتيجة سلبية، أو كان هناك تشخيص بديل، فلا يُنصح باستخدام العلاج المناعي للمرض، حيث يستهدف تيبليزوماب الخلايا المناعية المسؤولة عن تدمير خلايا بيتا في البنكرياس. والهدف هو الحفاظ على جزء من إنتاج الجسم للإنسولين.

*تحديد الفئة العمرية المستهدفة بالعلاج. كما ينبغي تحديد الفئة العمرية المستهدفة بالعلاج، وحتى تتحقق الفائدة القصوى منه، يجب أن يستخدم في المراهقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، لأن النتائج على الفئات العمرية الأقل من 8 سنوات غير مؤكدة حتى الآن.

* تعافي الطفل تماماً من أي حالة طارئة. يجب أن يتعافى الطفل تماماً من أي حالة طارئة، مثل الغيبوبة الحمضية الكيتونية DKA (تحدث هذه الغيبوبة نتيجة لنقص الإنسولين، وعدم قدرة خلايا الجسم على امتصاص الغلوكوز، ما يؤدي لتكسير الدهون لإنتاج الطاقة الناتجة، ما يؤدي إلى تراكم مخلفات حمضية تسمى الأجسام الكيتونية)، أو التقلبات الحادة في سكر الدم قبل بدء العلاج.

*بدء العلاج. يجب البدء في العلاج خلال 8 أسابيع فقط من تشخيص الإصابة بالمرحلة الثالثة من السكري من النوع الأول، حيث يفضل الأطباء التدخل المبكر قدر الإمكان، للحفاظ على أكبر قدر من خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين.

علاج مكمّل

أوضحت التوصيات أن العلاج المناعي يُعد نوعاً من العلاجات المكملة للعلاج، وليس بديلاً عن العلاج الرئيس، وهو الإنسولين، بحيث يكون الهدف الأساسي من استخدامه تقليل جرعات الإنسولين على المدى الطويل، ما يقلل من عبء المرض على الأطفال، وأسرهم، مع ضرورة ضبط جرعات الإنسولين اليومية بناءً على قراءات السكر الفعلية وتغيراتها اليومية، بدلاً من تخفيضها بشكل روتيني مسبق قبل تلقي جرعات العلاج المناعي.