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صحتك

3 مرات يومياً... عادة يابانية قديمة قد تقلل خطر العدوى بنسبة 36 %

الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
TT
TT

3 مرات يومياً... عادة يابانية قديمة قد تقلل خطر العدوى بنسبة 36 %

الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)

قد تكون الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية أبسط مما يتصور البعض، إذ تشير الأبحاث إلى أن عادة يابانية قديمة، تعتمد على المضمضة والغرغرة بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، ربما تساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 36 في المائة.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تُعرف هذه العادة باسم «أوغاي»، وهي ممارسة شائعة في اليابان منذ قرون، حيث يحرص كثيرون على الغرغرة بالماء في المنزل والمدارس وأماكن العمل، وغالباً ما يمارسونها بالتزامن مع غسل اليدين.

وتقوم الفكرة على أن المضمضة والغرغرة بالماء تساعدان على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق، قبل أن تتمكن من التسبب في العدوى.

واختبر باحثون فاعلية هذه العادة في دراسة أُجريت عام 2005، وشملت 387 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، واصلت الأولى عاداتها اليومية دون غرغرة، بينما غرغرت الثانية بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، واستخدمت الثالثة محلولاً مخففاً من مادة مطهرة تُعرف باسم «بوفيدون اليود» ثلاث مرات يومياً.

واستمرت المتابعة خلال موسم الشتاء على مدار شهرين، وهي الفترة التي شهدت إصابة عدد من المشاركين بالأمراض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استخدموا الماء العادي في الغرغرة سجلوا معدل إصابة أقل بنسبة 36 في المائة، مقارنةً بالمجموعات الأخرى.

في المقابل، سجلت المجموعة التي استخدمت المحلول المطهِّر انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابة، لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية، أي إن النتائج لم تكن كافية لإثبات أن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثير المحلول.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن المشاركين الذين أُصيبوا رغم الغرغرة بالماء العادي عانوا أعراضاً أكثر اعتدالاً، من بينها السعال.

ورغم هذه النتائج اللافتة، فإن الدراسة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، كما أن الأبحاث اللاحقة لم تنجح في تأكيد فوائد الغرغرة بالماء بصورة قاطعة.

ففي دراسة أُجريت عام 2014، قارن الباحثون بين الأشخاص الذين استخدموا ماء الصنبور في الغرغرة وآخرين لم يمارسوا هذه العادة، ولم يجدوا اختلافاً في معدلات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي بين المجموعتين.

كما خلص تحليل تجميعي للدراستين الصادرتين عامي 2005 و2014 إلى وجود أدلة محدودة للغاية، أو شبه معدومة، على أن الغرغرة بالماء وحده تساعد على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2012، وجد الباحثون أن الغرغرة بالماء قد تقلل احتمالات إصابة الأطفال الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 أعوام، بالحمى، إلا أن الشاي الأخضر حقق نتائج أفضل.

واتجهت دراسات لاحقة إلى بحث دور الشاي الأخضر في الوقاية من العدوى التنفسية، نظراً لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم «الكاتيكينات»، يُعتقد أنها قد تساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد.

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2024 أن الغرغرة بالشاي الأخضر ساعدت على خفض معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية مقارنةً بالماء، بينما لم تجد دراسة أخرى أُجريت عام 2026 فرقاً ذا دلالة إحصائية بين الطريقتين.

كذلك أشارت دراسة أُجريت عام 2025 إلى أن استخدام غسول الفم قد يساعد على الوقاية من الأمراض التنفسية، لكنَّ الباحثين قاسوا الأعراض التي ظهرت على المشاركين، ولم يتحققوا من وجود إصابات مؤكدة، وهو ما يحد من إمكانية الاستناد إلى نتائجها لإثبات فاعلية الغسول في منع العدوى.

ورغم عدم حسم الأدلة العلمية بشأن دور الغرغرة في منع الإصابة بالأمراض التنفسية، فإن بعض الدراسات تشير إلى فائدتها في تخفيف الأعراض بعد حدوث العدوى بالفعل.

فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الغرغرة بالماء المالح، إلى جانب غسل الأنف بالمحلول الملحي، ساعدت في تقصير مدة الإصابة بنزلات البرد بنحو يومين.

كما وجدت دراسة أخرى أن الغرغرة بغسول فم مطهر ساعدت في تخفيف آلام الحلق.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الممارسات قد تساعد في تقليل التورم والالتهاب، بما يخفف الشعور بالألم والانزعاج المصاحبين للعدوى.

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3 مرات يومياً... عادة يابانية قديمة قد تقلل خطر العدوى بنسبة 36 %

الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
TT
TT

3 مرات يومياً... عادة يابانية قديمة قد تقلل خطر العدوى بنسبة 36 %

الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)
الغرغرة بالماء قد تساعد على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق (بيكسلز)

قد تكون الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية أبسط مما يتصور البعض، إذ تشير الأبحاث إلى أن عادة يابانية قديمة، تعتمد على المضمضة والغرغرة بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، ربما تساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 36 في المائة.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تُعرف هذه العادة باسم «أوغاي»، وهي ممارسة شائعة في اليابان منذ قرون، حيث يحرص كثيرون على الغرغرة بالماء في المنزل والمدارس وأماكن العمل، وغالباً ما يمارسونها بالتزامن مع غسل اليدين.

وتقوم الفكرة على أن المضمضة والغرغرة بالماء تساعدان على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق، قبل أن تتمكن من التسبب في العدوى.

واختبر باحثون فاعلية هذه العادة في دراسة أُجريت عام 2005، وشملت 387 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، واصلت الأولى عاداتها اليومية دون غرغرة، بينما غرغرت الثانية بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، واستخدمت الثالثة محلولاً مخففاً من مادة مطهرة تُعرف باسم «بوفيدون اليود» ثلاث مرات يومياً.

واستمرت المتابعة خلال موسم الشتاء على مدار شهرين، وهي الفترة التي شهدت إصابة عدد من المشاركين بالأمراض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استخدموا الماء العادي في الغرغرة سجلوا معدل إصابة أقل بنسبة 36 في المائة، مقارنةً بالمجموعات الأخرى.

في المقابل، سجلت المجموعة التي استخدمت المحلول المطهِّر انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابة، لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية، أي إن النتائج لم تكن كافية لإثبات أن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثير المحلول.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن المشاركين الذين أُصيبوا رغم الغرغرة بالماء العادي عانوا أعراضاً أكثر اعتدالاً، من بينها السعال.

ورغم هذه النتائج اللافتة، فإن الدراسة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، كما أن الأبحاث اللاحقة لم تنجح في تأكيد فوائد الغرغرة بالماء بصورة قاطعة.

ففي دراسة أُجريت عام 2014، قارن الباحثون بين الأشخاص الذين استخدموا ماء الصنبور في الغرغرة وآخرين لم يمارسوا هذه العادة، ولم يجدوا اختلافاً في معدلات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي بين المجموعتين.

كما خلص تحليل تجميعي للدراستين الصادرتين عامي 2005 و2014 إلى وجود أدلة محدودة للغاية، أو شبه معدومة، على أن الغرغرة بالماء وحده تساعد على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2012، وجد الباحثون أن الغرغرة بالماء قد تقلل احتمالات إصابة الأطفال الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 أعوام، بالحمى، إلا أن الشاي الأخضر حقق نتائج أفضل.

واتجهت دراسات لاحقة إلى بحث دور الشاي الأخضر في الوقاية من العدوى التنفسية، نظراً لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم «الكاتيكينات»، يُعتقد أنها قد تساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد.

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2024 أن الغرغرة بالشاي الأخضر ساعدت على خفض معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية مقارنةً بالماء، بينما لم تجد دراسة أخرى أُجريت عام 2026 فرقاً ذا دلالة إحصائية بين الطريقتين.

كذلك أشارت دراسة أُجريت عام 2025 إلى أن استخدام غسول الفم قد يساعد على الوقاية من الأمراض التنفسية، لكنَّ الباحثين قاسوا الأعراض التي ظهرت على المشاركين، ولم يتحققوا من وجود إصابات مؤكدة، وهو ما يحد من إمكانية الاستناد إلى نتائجها لإثبات فاعلية الغسول في منع العدوى.

ورغم عدم حسم الأدلة العلمية بشأن دور الغرغرة في منع الإصابة بالأمراض التنفسية، فإن بعض الدراسات تشير إلى فائدتها في تخفيف الأعراض بعد حدوث العدوى بالفعل.

فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الغرغرة بالماء المالح، إلى جانب غسل الأنف بالمحلول الملحي، ساعدت في تقصير مدة الإصابة بنزلات البرد بنحو يومين.

كما وجدت دراسة أخرى أن الغرغرة بغسول فم مطهر ساعدت في تخفيف آلام الحلق.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الممارسات قد تساعد في تقليل التورم والالتهاب، بما يخفف الشعور بالألم والانزعاج المصاحبين للعدوى.

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صحتك

لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
TT
TT

لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)

قد يبدو فقدان الوزن بعد سن الخمسين مختلفاً عما كان عليه في العقود السابقة؛ فالاستراتيجيات التي كانت فعالة في الثلاثينات من العمر قد لا تحقق النتائج نفسها مع التقدم في السن. ورغم أن ذلك قد يكون محبِطاً، فإنه ليس مجرد شعور؛ إذ يمر الجسم بتغيرات فعلية مع التقدم في العمر، وتؤدي التغيرات في الكتلة العضلية والهرمونات ومعدل الأيض إلى زيادة صعوبة فقدان الوزن.

لكن الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي بالكامل أو حساب كل سعرة حرارية، إذا كان هدفك إنقاص الوزن، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

فبدلاً من التركيز المفرط على الأطعمة التي ينبغي استبعادها من طبقك، هناك عادة واحدة يُنصح بتبنيها أولاً، وهي إدراج البروتين في كل وجبة.

وتقول الدكتورة ليزا يونغ، اختصاصية التغذية المسجلة: «تُعد إضافة البروتين إلى كل وجبة واحدة من أفضل العادات لفقدان الوزن بعد سن الخمسين».

وتساعد هذه العادة البسيطة الجسم على التعامل مع كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، كما يسهل دمجها في نمط الحياة اليومي دون الحاجة إلى الالتزام الصارم بحساب السعرات الحرارية.

لماذا ينبغي أن يكون البروتين عنصراً أساسياً في طبقك؟

لا يُعد البروتين عنصراً غذائياً سحرياً؛ لكنه يساعد على مواجهة كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في الوقت نفسه. وفيما يلي ما يحدث داخل الجسم، والأسباب التي تجعل إعطاء الأولوية للبروتين خياراً مناسباً مع التقدم في السن.

يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية

تقول يونغ: «مع تقدمنا في العمر، نفقد الكتلة العضلية بصورة طبيعية، علماً بأن العضلات تساعد في الحفاظ على نشاط عملية الأيض».

وتُعرف ظاهرة فقدان العضلات المرتبطة بالتقدم في العمر باسم «ساركوبينيا» (sarcopenia)، وهي تصبح أكثر شيوعاً مع مرور السنوات، وقد تؤثر في عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

وتكتسب المحافظة على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن بعد سن الخمسين أهمية أكبر مما يدركه كثيرون.

فما يُعرف بـ«السمنة المصحوبة بفقدان العضلات» (sarcopenic obesity)، وهي حالة تجمع بين فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر وزيادة الدهون في الجسم، باتت مصدر قلق متزايد لدى كبار السن، نظراً لارتباطها بتراجع القدرات البدنية، وانخفاض جودة الحياة، وارتفاع المخاطر الصحية عموماً.

وتشير البحوث إلى أن التغذية الموجهة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، وتبنِّي عادات صحية أخرى، تؤدي دوراً مهماً في التعامل مع هذه الحالة.

وهنا تبرز الأهمية العملية للبروتين؛ فإذا كان التقدم في العمر يؤثر سلباً في كتلتك العضلية، فإن ما تتناوله يصبح من الأدوات الفعالة التي يمكنك الاستعانة بها للتعامل مع هذا التغير.

ورغم أن إعطاء الأولوية للبروتين لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فإنه يمد الجسم بالمواد الأساسية التي يحتاج إليها للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

رجل مسن يتناول طبقاً من «الباستا» (بيكسلز)

يساعد على الشعور بالشبع

إلى جانب دوره في بناء العضلات، يؤثر البروتين في الشهية ومدى الشعور بالشبع بين الوجبات.

وتقول يونغ: «يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة دون وعي».

وتشير البحوث إلى أن البروتين يسهم في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، من خلال تأثيره في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية.

وعملياً، يعني ذلك أن الوجبة الغنية بالبروتين لا تمنحك شعوراً أكبر بالشبع عند تناولها فحسب؛ بل قد تساعد أيضاً على الحد من الجوع في وقت لاحق من اليوم.

وهنا تتضح فائدة إعطاء الأولوية للبروتين؛ فعندما تمنحك وجباتك شعوراً حقيقياً بالشبع والرضا، تقل احتمالات اللجوء إلى تناول وجبات خفيفة إضافية بسبب الجوع خلال بقية اليوم.

ويساعد ذلك بدوره على تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى حساب كل سعرة حرارية تتناولها.

كما أن تحديد كمية مستهدفة من البروتين في كل وجبة قد يكون أكثر فائدة من الانشغال بإجمالي الكمية المستهلكة خلال اليوم.

وتقول ماغي بيل، الممرض واختصاصية التغذية: «أوصي عادة بتناول ما بين 30 و50 غراماً من البروتين في كل وجبة، للمساعدة في الحفاظ على العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم».

يدعم صحة العضلات خلال مرحلة انقطاع الطمث

بالنسبة للنساء، قد تجعل التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث وبعدها الحفاظ على الكتلة العضلية أكثر صعوبة.

وتقول ويتني ستيوارت، اختصاصية التغذية المسجلة: «بعد انقطاع الطمث، يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى تسريع تكسُّر العضلات وتقليل الإشارات البنائية (anabolic signaling)، مما يسبب فقدان الكتلة العضلية ما لم يكن تناول البروتين كافياً».

وتضيف: «ونظراً إلى أن العضلات تحرق مزيداً من السعرات الحرارية أثناء الراحة، فإن فقدانها قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض، وهو ما يفسر سبب زيادة الوزن لدى كثير من النساء رغم عدم تغير عاداتهن الغذائية».

كما يميل استهلاك البروتين إلى الانخفاض خلال المرحلة الانتقالية نحو انقطاع الطمث.

وتشير البحوث إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين، نسبة إلى وزن أجسامهن، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة، مما قد يسهم في تفاقم التغيرات المرتبطة بفقدان العضلات.

ولهذا السبب، يُنظر باستمرار إلى تناول كميات كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة بوصفهما من أكثر الوسائل العملية غير الدوائية، للحفاظ على صحة العضلات خلال هذه المرحلة من العمر.

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مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
TT
TT

مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)

سعى باحثون إلى فهم تأثير أحد المكملات الغذائية في البالغين المصابين بالسمنة، وتوصلوا إلى أنه قد يُحدث تأثيراً ملحوظاً في الدماغ، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ووجد باحثون في جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» (Urolithin A) شهدوا زيادة في تدفُّق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة ذهنية. وتؤدي الدورة الدموية الدماغية، أي تدفق الدم عبر شبكة الأوعية الدموية في الدماغ، دوراً أساسياً في تمكين الدماغ من أداء وظائفه.

وقالت آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، المؤلفة الأولى للدراسة الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما: «يحتاج الدماغ إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط الذهني».

وأضافت: «وجدنا أن مادة (يوروليثين أ) تزيد تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتعلق بالذاكرة، مما يشير إلى أن هذا المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والمغذيات عندما يبذل جهداً أكبر».

وتُعد مادة «يوروليثين أ» من المركَّبات التي ينتجها الجسم بالفعل أثناء هضم أطعمة معينة، مثل الفراولة والرمان والجوز. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحالية إلى أن كمية هذه المادة التي ينتجها الجسم تتراجع مع التقدُّم في العمر، وكذلك مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وتنتشر السمنة على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة؛ إذ يعاني منها أكثر من اثنين من كل خمسة أميركيين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعد السمنة أيضاً أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من بينها السكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن التدهور الإدراكي في مراحل لاحقة من العمر.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتباط السمنة بهذه الحالات يتمثل في تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«خلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية» (endothelial dysfunction)، وهي حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية وتضيق، مما يؤثر سلباً في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم.

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

شملت الدراسة 50 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 40 و64 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 30 أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنَّف طبياً ضمن فئة السمنة لدى البالغين.

وتلقى المشاركون إما ألف ملليغرام من مادة «يوروليثين أ» يومياً، مقسمة على جرعتين، تحتوي كل منهما على كبسولتين بتركيز 250 ملليغراماً للكبسولة الواحدة، وإما دواءً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» شهدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة مرتبطة بالذاكرة، وكان هذا التغير ملحوظاً بصورة خاصة في المنطقة الدماغية المسؤولة عن «الذاكرة العاملة».

ومع ذلك، لم تؤدِّ زيادة تدفق الدم إلى تحسن في أداء المشاركين خلال المهمة.

كما لم يظهر أن المكمل الغذائي أحدث تأثيراً في تدفق الدم على مستوى الجسم عموماً؛ إذ لم تُرصد تغيرات ملموسة في بعض مناطق الجسم.

وخلال فترة الدراسة، أبلغ المشاركون عن عدد من الآثار الجانبية، كان الصداع أكثرها شيوعاً، إلى جانب آلام الظهر والإسهال والغثيان والقيء وأعراض أخرى.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاركين تحملوا المكمل بصورة جيدة عموماً، ولم يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت مادة «يوروليثين أ» قادرة على تقديم فوائد ملموسة لصحة الدماغ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

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