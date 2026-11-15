3 مرات يومياً... عادة يابانية قديمة قد تقلل خطر العدوى بنسبة 36 %

قد تكون الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية أبسط مما يتصور البعض، إذ تشير الأبحاث إلى أن عادة يابانية قديمة، تعتمد على المضمضة والغرغرة بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، ربما تساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 36 في المائة.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تُعرف هذه العادة باسم «أوغاي»، وهي ممارسة شائعة في اليابان منذ قرون، حيث يحرص كثيرون على الغرغرة بالماء في المنزل والمدارس وأماكن العمل، وغالباً ما يمارسونها بالتزامن مع غسل اليدين.

وتقوم الفكرة على أن المضمضة والغرغرة بالماء تساعدان على التخلص من الميكروبات الضارة الموجودة في الفم والحلق، قبل أن تتمكن من التسبب في العدوى.

واختبر باحثون فاعلية هذه العادة في دراسة أُجريت عام 2005، وشملت 387 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، واصلت الأولى عاداتها اليومية دون غرغرة، بينما غرغرت الثانية بالماء العادي ثلاث مرات يومياً، واستخدمت الثالثة محلولاً مخففاً من مادة مطهرة تُعرف باسم «بوفيدون اليود» ثلاث مرات يومياً.

واستمرت المتابعة خلال موسم الشتاء على مدار شهرين، وهي الفترة التي شهدت إصابة عدد من المشاركين بالأمراض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استخدموا الماء العادي في الغرغرة سجلوا معدل إصابة أقل بنسبة 36 في المائة، مقارنةً بالمجموعات الأخرى.

في المقابل، سجلت المجموعة التي استخدمت المحلول المطهِّر انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابة، لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية، أي إن النتائج لم تكن كافية لإثبات أن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثير المحلول.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن المشاركين الذين أُصيبوا رغم الغرغرة بالماء العادي عانوا أعراضاً أكثر اعتدالاً، من بينها السعال.

ورغم هذه النتائج اللافتة، فإن الدراسة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، كما أن الأبحاث اللاحقة لم تنجح في تأكيد فوائد الغرغرة بالماء بصورة قاطعة.

ففي دراسة أُجريت عام 2014، قارن الباحثون بين الأشخاص الذين استخدموا ماء الصنبور في الغرغرة وآخرين لم يمارسوا هذه العادة، ولم يجدوا اختلافاً في معدلات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي بين المجموعتين.

كما خلص تحليل تجميعي للدراستين الصادرتين عامي 2005 و2014 إلى وجود أدلة محدودة للغاية، أو شبه معدومة، على أن الغرغرة بالماء وحده تساعد على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2012، وجد الباحثون أن الغرغرة بالماء قد تقلل احتمالات إصابة الأطفال الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 أعوام، بالحمى، إلا أن الشاي الأخضر حقق نتائج أفضل.

واتجهت دراسات لاحقة إلى بحث دور الشاي الأخضر في الوقاية من العدوى التنفسية، نظراً لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم «الكاتيكينات»، يُعتقد أنها قد تساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد.

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2024 أن الغرغرة بالشاي الأخضر ساعدت على خفض معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية مقارنةً بالماء، بينما لم تجد دراسة أخرى أُجريت عام 2026 فرقاً ذا دلالة إحصائية بين الطريقتين.

كذلك أشارت دراسة أُجريت عام 2025 إلى أن استخدام غسول الفم قد يساعد على الوقاية من الأمراض التنفسية، لكنَّ الباحثين قاسوا الأعراض التي ظهرت على المشاركين، ولم يتحققوا من وجود إصابات مؤكدة، وهو ما يحد من إمكانية الاستناد إلى نتائجها لإثبات فاعلية الغسول في منع العدوى.

ورغم عدم حسم الأدلة العلمية بشأن دور الغرغرة في منع الإصابة بالأمراض التنفسية، فإن بعض الدراسات تشير إلى فائدتها في تخفيف الأعراض بعد حدوث العدوى بالفعل.

فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الغرغرة بالماء المالح، إلى جانب غسل الأنف بالمحلول الملحي، ساعدت في تقصير مدة الإصابة بنزلات البرد بنحو يومين.

كما وجدت دراسة أخرى أن الغرغرة بغسول فم مطهر ساعدت في تخفيف آلام الحلق.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الممارسات قد تساعد في تقليل التورم والالتهاب، بما يخفف الشعور بالألم والانزعاج المصاحبين للعدوى.