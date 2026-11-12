استشارات: متى يُنصح بتلقي لقاح الحزام الناري؟

* متى يُنصح بتلقي لقاح الحزام الناري؟

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ أن الهربس النطاقي (ويسمى أحياناً بالقوباء النطاقية أو الحزام الناري) عدوى يسببها فيروس الحماق النطاقي. الذي يتسبب في ظهور طفح جلدي مؤلم وتلف في الأعصاب.

والحماق النطاقي هو نفس الفيروس المسبب لجدري الماء، ولذا إذا أصيب الشخص بجدري الماء سابقاً، فقد يُصاب بالهربس النطاقي في مرحلة ما، إذ يبقى الفيروس غير نشط في الجسم، ثم يُمكن أن يُعاد تنشيطه في الأعصاب في مرحلة لاحقة. ولا يُعرف سبب عودته للنشاط بعد سنوات من الخمول، لكن الأطباء يعتقدون أنه قد يحدث عندما يضعف جهاز المناعة مع تقدمنا في السن. ولا يُمكن نقل الحزام الناري إلى شخص آخر، ولكن يُمكن نقل جدري الماء إلى شخص لم يُصب به من قبل.

والعرض الأكثر شيوعاً للهربس النطاقي أو الحزام الناري هو الطفح الجلدي، الذي قد يكون مؤلماً أو بارزاً أو على شكل بثور وطفح، حيث يظهر الطفح الجلدي عادةً على الصدر أو الوجه أو الرقبة أو الظهر أو البطن.

وقد تصاحب الطفح الجلدي أو تسبقه أعراضٌ أخرى، بما في ذلك ألم الأعصاب وتغير لون الجلد والحمى أو القشعريرة. وبعد بضعة أيام سيظهر الطفح الجلدي على شكل بثور، ثم يتقشر ويتحوَّل إلى قشور بعد نحو 10 أيام. وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تختفي القشور تماماً.

إن لقاح الحزام الناري مفيد جداً، وخصوصاً ابتداءً من سن 50 عاماً، أو في الأعمار الأصغر لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالنظر في استخدام اللقاح المؤتلف للوقاية من الحزام الناري ومضاعفاته لدى كبار السن وبعض المصابين بأمراض مزمنة.

والسبب وراء الاهتمام بهذا الأمر هو أن الحزام الناري ليس مجرد طفح جلدي مؤقت، بل لأن أكثر مضاعفاته شيوعاً هو الألم العصبي التالي للهربس، وقد يستمر أشهراً أو حتى سنوات بعد اختفاء الطفح، كما يمكن أن تحدث مضاعفات عينية وعصبية في بعض الحالات.

واللقاح المستخدم حالياً هو لقاح الحماق النطاقي المؤتلف. ومكونات اللقاح غير حيَّة، ولذلك يمكن استخدامه لدى كثير من الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، بعكس اللقاحات الحية القديمة.

وقد أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أنه يتجاوز 90 في المائة في فاعليته في الوقاية من الحزام الناري والألم العصبي التالي له لدى البالغين بعمر 50 عاماً فأكثر. وتُعطى لمن هم في سن الـ50 عاماً فأكثر جرعتان، عادةً بفاصل 2 إلى 6 أشهر، وكذلك تعطى لمن في عمر الـ19 سنة وأكثر ولديهم ضعف أو تثبيط المناعة جرعتان أيضاً. ولكن قد يُقصر الفاصل بينهما إلى 1 -2 شهر في بعض الحالات. وحتى لو سبقت إصابة الشخص بالحزام الناري، يظل التطعيم موصى به. لأن الإصابة السابقة لا تمنع تكرار حدوثه مرة أخرى.

والآثار الجانبية غالباً مؤقتة. وتحديداً ألم أو احمرار في موضع الحقن، تعب، ألم عضلي، صداع أو ارتفاع حرارة. وهي تختفي عادة خلال بضعة أيام. ولذا، إذا كان الشخص عمره 50 عاماً أو أكثر ولم يتلقَّ لقاح الحزام الناري، فالتطعيم يستحق المناقشة بجدية مع الطبيب، حتى لو سبق أن أصيب بالحزام الناري.

معالجة ارتجاع الصمام الميترالي

* لدي درجة متوسطة من ارتجاع الصمام الميترالي. هل أحتاج إلى جراحة القلب؟

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي أن ارتجاع الصمام الميترالي يحصل بدرجات مختلفة الشدة، وله أسباب مختلفة أيضاً، وطرق معالجة مختلفة. كما لاحظ معي النقاط التالية:

1. يُصنف ارتجاع الصمام الميترالي إلى درجات، هي:

- ارتجاع «طفيف» شائع للغاية. ولدى 75 في المائة من الناس إما لا يوجد أو يوجد ارتجاع طفيف. ويعتبره الأطباء متغيراً فسيولوجياً طبيعياً وليس مرضاً.

- ارتجاع «خفيف» شائع. وبعض الإحصائيات تفيد أنه لدى 17 في المائة من الناس. وهو لا يسبب أي أعراض ولا يتطلب علاجاً.

- ارتجاع «متوسط» لدى نحو 6 في المائة من الناس. تعتبر هذه الدرجة ملحوظة من الناحية الطبية؛ حيث تعني أن كمية مؤثرة من الدم تتسرب إلى الخلف. وعادةً ما يتابعها الأطباء بمرور الوقت لأنها قد تتطور أو تشكل ضغطاً على القلب.

- ارتجاع «شديد» نادر بين عامة الناس (أقل من 1.7 في المائة). ولكنه يصبح أكثر شيوعاً مع تقدم العمر أو عند المصابين بفشل عضلة القلب. ويتسبب الارتجاع الشديد في زيادة العبء والجهد على القلب، وغالباً ما يتطلب تدخلاً طبياً أو جراحياً.

2. من ناحية الأسباب، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين. وهما:

- الارتجاع الميترالي الأولي: وهنا تكون المشكلة في الصمام نفسه أو في مكوناته، أي الوريقات، الحبال الوترية أو العضلات الحليمية التي تسند وريقات الصمام وتثبتها في جدار عضلة القلب.

- الارتجاع الميترالي الثانوي: هنا قد يكون الصمام نفسه طبيعياً نسبياً من الناحية التشريحية، لكن البطين أو الأذين يتغير حجمه أو شكله، فيصبح الصمام غير قادر على الإغلاق بصورة طبيعية.

3. معالجة ارتجاع الصمام الميترالي (أو تسريب الصمام الميترالي) تعتمد أساساً على شدة الارتجاع، وسببه، والأعراض، وحجم ووظيفة البطين الأيسر، وضغط الشريان الرئوي. ولذا لا يحتاج كل ارتجاع إلى عملية أو يحتاج إلى تناول دواء. وقد يكون الخيار الرئيسي للعلاج هو المتابعة فقط للأعراض والتصوير بالأشعة فوق صوتية للقلب (الإيكو)، وذلك في الارتجاع الخفيف أو المتوسط، خصوصاً إذا لم توجد أعراض ولم تتأثر وظيفة القلب، حيث تُجرى متابعة دورية بالإيكو لمراقبة الصمام وحجم ووظيفة البطين الأيسر. إذْ لا يوجد دواء يعيد الصمام المتضرر إلى طبيعته.

هذا مع ملاحظة أهمية علاج ارتفاع ضغط الدم، لأن خفض الضغط يقلل الحمل الواقع على البطين الأيسر وقد يُخفف من درجة الارتجاع في الحياة اليومية. وكذلك في الارتجاع الناتج عن الرجفان الأذيني، قد يحتاج المريض إلى علاج اضطراب النظم ومضادات التخثر وفق خطر السكتة الدماغية.

4. إذا كان الارتجاع الأولي شديداً، يكون التدخل الجراحي عادةً موصى به إذا كان خطر الجراحة مقبولاً في حالتين:

- لدى المريض أعراض من ضيق التنفس أو تراكم السوائل الجسم، الناجمان عن ارتجاع الصمام واحتباس السوائل في الجسم (في القدمين أو الرئتين).

- وجود دلائل على أن القلب بدأ يتأثر: مثل انخفاض وظيفة البطين الأيسر، توسُّع البطين الأيسر، توسُّع الأذين الأيسر بدرجة مهمة، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

والمبدأ الأساسي هو إصلاح الصمام جراحياً، وذلك عندما يُتوقع أن يكون الإصلاح ناجحاً ودائماً، وذلك وفق عناصر عدة يُقيمها جراح القلب. وهذا أهم من مجرد استبدال الصمام عندما يكون الإصلاح ممكناً. ومع ذلك، فإن استبدال الصمام يُلجأ إليه عندما لا يكون إصلاح الصمام ممكناً أو يُتوقع ألا يعطي نتيجة جيدة، ويمكن أن يكون الاستبدال بصمام ميكانيكي أو نسيجي بحسب عمر المريض وعوامل أخرى.

كما يمكن إصلاح الصمام بتقنية المشبك الميترالي عبر القسطرة (دون الجراحة)، في المرضى الذين لديهم ارتجاع أولي شديد ويكونون غير مناسبين للجراحة أو لديهم خطورة جراحية مرتفعة، بشرط أن يكون تشريح الصمام مناسباً وأن يقرر ذلك فريق طبي متخصص.

5. إذا كان الارتجاع ثانوياً بسبب البطين، فإن الخطوة الأولى هي علاج قصور القلب والسبب الذي أدَّى إلى توسع/ضعف البطين. مثل علاج مرض الشرايين التاجية إذا كان موجوداً، أو علاج الرجفان الأذيني واضطرابات النظم. والسبب مهم جداً، وهو أن جزءاً من حالات الارتجاع الثانوي يتحسن بعد علاج قصور القلب. وتشير الإرشادات إلى أن نحو 40 في المائة من المرضى قد يتحسن لديهم مقدار الارتجاع بعد ما بين 1 إلى 3 أشهر من العلاج الدوائي الأمثل.

وإذا ظل لدى المريض ارتجاع ميترالي ثانوي شديد مع الشكوى من أعراض مستمرة رغم العلاج الدوائي الأمثل لقصور القلب، عندها يناقش الأمر مع المريض حول التدخل الجراحي أو بالقسطرة لعلاج أو استبدال الصمام. لقاح فيروس الحزام الناري