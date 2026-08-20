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صحتك

علاج جديد بالموجات فوق الصوتية يوقف رعشة باركنسون خلال دقائق

الأطباء يستطيعون استهداف مناطق مختلفة في الدماغ بحسب الأعراض الأكثر إزعاجاً لكل مريض (أرشيفية - رويترز)
الأطباء يستطيعون استهداف مناطق مختلفة في الدماغ بحسب الأعراض الأكثر إزعاجاً لكل مريض (أرشيفية - رويترز)
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علاج جديد بالموجات فوق الصوتية يوقف رعشة باركنسون خلال دقائق

الأطباء يستطيعون استهداف مناطق مختلفة في الدماغ بحسب الأعراض الأكثر إزعاجاً لكل مريض (أرشيفية - رويترز)
الأطباء يستطيعون استهداف مناطق مختلفة في الدماغ بحسب الأعراض الأكثر إزعاجاً لكل مريض (أرشيفية - رويترز)

عانى باد ليفيل (72 عاماً) لسنوات من رعشة حادة ناجمة عن مرض باركنسون، حرمته من ممارسة هوايته المفضلة في إصلاح أجهزة الراديو داخل مرأب منزله.

ووفق تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، شهدت حالته تحولاً لافتاً بعد خضوعه لعلاج جديد بالموجات فوق الصوتية؛ إذ اختفت الرعشة في غضون دقائق.

وتلقى ليفيل العلاج في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن. ويعتمد العلاج على توجيه موجات فوق صوتية مركزة إلى مناطق محددة في عمق الدماغ، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي في الجمجمة، بخلاف تقنية التحفيز العميق للدماغ.

وبحسب طبيبه، استمر التحسن خلال المتابعة الأخيرة، وبقيت الرعشة تحت السيطرة كما كانت مباشرة بعد العلاج. وعندما سُئل ليفيل عن وضعها، أجاب: «أي رعشة؟».

نهج غير جراحي

شُخّص ليفيل بمرض باركنسون عام 2017، مباشرة بعد خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الغدة الدرقية.

وقال: «كان صوتي ضعيفاً وخشناً، وخلال بضعة أيام بدأت رعشة في يدي اليمنى». وأضاف أنه كان قد لاحظ قبل ذلك تراجعاً تدريجياً في حاسة الشم.

وجعلت الرعشة أداء بعض المهام «صعباً ومحبطاً»؛ خصوصاً تلك التي تتطلب مهارات حركية دقيقة باليد التي يعتمد عليها، مثل استخدام المنظار أو النقر بفأرة الكومبيوتر.

وعرّف الدكتور بهافيا شاه، اختصاصي الأشعة العصبية في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن، ليفيل إلى خيار العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة، الذي وافقت عليه «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2026، لعلاج الأعراض الحركية الأساسية لمرض باركنسون، بما في ذلك التيبس وبطء الحركة.

وقال شاه: «تُركّز موجات فوق صوتية عالية الطاقة عبر الجمجمة على أهداف محددة في الدماغ. وتعمل طاقة الموجات فوق الصوتية على تسخين هذه النوى، أو حزم الأعصاب، وإزالتها. وهذا يوقف الانتقال المرضي للنشاط الكهربائي الذي يسبب الرعشة أو غيرها من الأعراض».

وأوضح أن مرضى باركنسون يُعالجون عادة بالأدوية، مضيفاً: «تُناقش خيارات التدخل عندما تصبح الأدوية أقل فاعلية أو عندما يعاني المرضى من آثار جانبية. وتشمل هذه الخيارات التحفيز العميق للدماغ، والآن الموجات فوق الصوتية المركزة». وأشار شاه إلى أن مرض باركنسون يمكن أن يؤثر في المرضى بطرق مختلفة.

وقال: «ميزة الموجات فوق الصوتية المركزة هي أنه قبل إزالة الأنسجة بشكل دائم، يمكننا استخدام موجات منخفضة الطاقة، لمعرفة ما إذا كانت أعراض المريض تستجيب للمنطقة المستهدفة. وهذا مهم جداً، لأن الهدف الأمثل قد يختلف من مريض إلى آخر».

ويستخدم المركز أيضاً تقنيات تصوير متقدمة لرسم خريطة لدماغ المريض قبل الإجراء؛ ما يمنح الأطباء صورة أكثر وضوحاً للمنطقة التي ستستهدفها الموجات فوق الصوتية.

وفي حالة ليفيل، استجابت الرعشة بقوة حتى للموجات منخفضة الطاقة المستخدمة في المرحلة الأولية؛ ما منح الفريق الطبي الثقة بأنه حدد المنطقة المناسبة.

وأضاف شاه: «على الرغم من أن الأعراض الأساسية لمرض باركنسون هي البطء والتيبس، فإن أكثر الأعراض إزعاجاً لباد كانت الرعشة، لذلك كان هدفنا الأساسي التخلص من الاهتزاز». وأشار إلى أن الأطباء يستطيعون اختيار مناطق مختلفة في الدماغ، بحسب الأعراض الأكثر إزعاجاً لكل مريض.

وقال: «كان الفريق بأكمله الذي أشرف على الإجراء محترفاً للغاية، وأظهر مرونة كبيرة في ضمان أن تكون العملية سهلة بالنسبة إليّ».

وفور تلقيه العلاج بالموجات فوق الصوتية في 13 أبريل (نيسان)، قال ليفيل إن الرعشة اختفت.

وأضاف: «أستطيع إبقاء يدي ثابتة، سواء كنت أحمل أداة أم لا، أو أثناء العمل على مشروع. كما أستطيع إيصال الشوكة أو الملعقة المحملة بالطعام إلى فمي بسهولة. لكن هذا قد يتحول إلى مشكلة أخرى، لأنني أحب الأكل!».

مخاطر ومفاضلات محتملة

وأشار شاه إلى وجود بعض المخاطر المحتملة المرتبطة بالعلاج، من بينها الخدر والوخز حول الفم وأطراف الأصابع، وصعوبة المشي أو الكلام أو البلع، وفي بعض الأحيان ضعف الأطراف العلوية أو السفلية، ومشكلات التوازن أو صعوبات في الذاكرة العرضية.

وأضاف الطبيب: «تحدث الآثار الجانبية في نحو 20 إلى 30 في المائة من الحالات، وتتحسن عموماً مع مرور الوقت».

وهناك أيضاً فارق أساسي مقارنة بالتحفيز العميق للدماغ؛ إذ يمكن تعديل جهاز التحفيز العميق إذا عادت الأعراض أو ازدادت سوءاً، في حين لا يوجد في العلاج بالموجات فوق الصوتية جهاز يمكن إعادة برمجته.

وهذا يعني أنه إذا عادت الأعراض بعد العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة، فقد يحتاج المريض إلى الخضوع لعلاج آخر.

وعلى الرغم من أن العلاج أظهر فاعلية على المدى القصير، فإنه لا تتوفر حتى الآن بيانات طويلة الأمد عنه نظراً إلى حداثة هذه التقنية.

وقال شاه: «بالنسبة إلى المرضى الذين يبحثون عن بديل لجهاز يُزرع في الجسم، تمثل الموجات فوق الصوتية المركزة خياراً واعداً». وأضاف أن على المريض الذي يفكر في هذه الخيارات إجراء مناقشة شاملة مع طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة لفهم إيجابيات كل علاج وسلبياته.

وأعرب شاه عن تفاؤله بمستقبل علاجات مرض باركنسون، وإمكان استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة في تطبيقات أخرى. وقال: «رغم أن هذا العلاج ليس حلاً شاملاً لمرض باركنسون، فإنه إجراء يحدث تغييراً جذرياً في حياة المريض».

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صحتك

سر جديد وراء طول العمر... خلايا مناعية قد تهاجم السرطان قبل أن يبدأ

هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
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سر جديد وراء طول العمر... خلايا مناعية قد تهاجم السرطان قبل أن يبدأ

هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)
هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم (رويترز)

كشفت دراسة جديدة رائدة عن أن هناك خلايا مناعية نادرة موجودة لدى المعمرين قد تُسهِم في الحفاظ على طول أعمارهم من خلال القضاء على الخلايا السرطانية قبل نموها.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد كانت هذه الخلايا المناعية المتخصصة معروفة بقدرتها على قتل بعض الخلايا السرطانية. وتُظهر الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في جامعة أوساكا باليابان، أنها تلعب دوراً أيضاً في الشيخوخة الصحية لدى المعمرين.

ويقول الباحثون إن هذه الخلايا تُسمى خلايا CD4 CTL، وهي سمة مميزة للمعمرين الخارقين الذين يعيشون لأكثر من 110 أعوام.

وفي الدراسة، حلل الباحثون عينات دم من 28 بالغاً، قُسّموا إلى ثلاث فئات عمرية: 70 -99 عاماً، 100 -109 أعوام، و110 أعوام فأكثر. ووجدوا أن نسبة خلايا CD4 CTL، تكون أعلى لدى الأشخاص الذين تجاوزوا مائة عام، وخصوصاً من تخطوا سن مائة وعشر سنوات.

وقال كوسوكي هاشيموتو، أحد المشاركين في الدراسة: «خلايا CD4 CTL هي مجموعة غير نمطية ونادرة نسبياً من الخلايا التائية؛ ولذلك فإن ارتفاعها الملحوظ لدى الأشخاص الذين تجاوزوا مائة وعشر سنوات قد يقدم أدلة مهمة حول كيفية الحفاظ على جهاز المناعة في سن متقدمة للغاية».

ولفت إلى أنه، حين يتعرض الجهاز المناعي لهجوم أو تهديد مستمر، تستطيع هذه الخلايا نسخ نفسها والتكاثر بأعداد كبيرة، وهي عملية تُعرف باسم التوسع الاستنساخي.

ورغم النتائج اللافتة، يحذّر الباحثون من تفسيرها بصفتها دليلاً على أن هذه الخلايا تمنع الإصابة بالسرطان أو تجعل الإنسان يعيش فترة أطول.

وأشاروا إلى أنه إذا أكدت دراسات مستقبلية هذه النتائج وحددت الأهداف التي تهاجمها هذه الخلايا بدقة؛ فقد تمهد الطريق مستقبلاً أمام أساليب جديدة لمواجهة السرطان المرتبط بالتقدم في العمر.

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صحتك

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟
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ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

ما فوائد تناول الكركديه بشكل يومي على ضغط الدم؟

يُعدّ الكركديه من المشروبات العشبية الشائعة، ويتميز بلونه الأحمر الداكن ومذاقه المنعش، كما يحتوي على مجموعة من المركَّبات النباتية ومضادات الأكسدة التي ارتبطت بفوائد صحية محتملة.

وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يعمل مدراً طبيعياً للبول وقد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية. وتبرز بين فوائده المحتملة خصوصاً قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم.

قد يساعد شاي الكركديه على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، رغم أنه لا يُعد بديلاً عن الأدوية. وتشير دراسات إلى أن تناوله يومياً قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كوبين من شاي الكركديه بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت، فيما تشير الأبحاث عموماً إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي، أي الرقم الأعلى في قراءة الضغط، بنحو 5 إلى 7 ملم زئبق.

وقد يسهم الكركديه في خفض ضغط الدم بعدة طرق، أبرزها غناه بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهابات وتحمي بطانة الأوعية الدموية من التلف.

كما يعمل الكركديه مدراً طبيعياً للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، الأمر الذي قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه قد يثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية. وقد يساعد تثبيط هذا الإنزيم على استرخاء الأوعية وخفض ضغط الدم.

متى يُفضل شرب الكركديه؟

لا يوجد وقت محدد لتناول شاي الكركديه، ونظراً إلى خلوه من الكافيين، يمكن شربه في أي وقت من اليوم من دون أن يؤثر في النوم. وتشير بعض الدراسات إلى تمتعه بخصائص تساعد على الاسترخاء، ما قد يجعل تناوله قبل النوم بساعة أو ساعتين خياراً مناسباً.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً قد يساعد في خفض ضغط الدم.

كما قد يكون تناول الكركديه بعد الوجبات مفيداً، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحسن حساسية الجسم للإنسولين ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

مخاطر ومحاذير

يُعد شاي الكركديه آمناً عموماً لمعظم البالغين الأصحاء، لكنه قد لا يكون مناسباً للجميع، ويُنصح بالحذر أو تجنبه في بعض الحالات.

فقد يؤدي الكركديه إلى زيادة بعض إنزيمات الكبد لدى المصابين بأمراض الكبد. كما ينبغي لمن يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم الحذر، إذ إن تأثيره الخافض للضغط قد يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفرط.

ويُنصح كذلك بتجنب الكركديه خلال الحمل، بسبب احتمال زيادة خطر الإجهاض، وأثناء الرضاعة لاحتمال تأثيره سلباً في الرضيع. كما لا تتوافر أدلة علمية كافية حتى الآن لتأكيد سلامة تناوله لدى الأطفال والمراهقين.

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صحتك

حصوات الكلى تبدأ من عادات يومية بسيطة... احذر 4 أشياء

ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
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حصوات الكلى تبدأ من عادات يومية بسيطة... احذر 4 أشياء

ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)
ما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى؟ (بيكسلز)

تبدأ حصوات الكلى غالباً عندما يصبح البول شديد التركيز ببعض المعادن والأملاح، ما يسمح بتكوّن بلورات صغيرة تتجمع تدريجياً وتتحول إلى حصوات قد تسبب ألماً شديداً عند تحركها داخل المسالك البولية. وبينما تلعب عوامل مثل التاريخ العائلي وبعض الحالات الصحية دوراً في زيادة خطر الإصابة، يمكن لبعض العادات اليومية أن تسهم أيضاً في تكوينها.

فما العادات التي قد تزيد احتمال ظهور حصوات الكلى، وكيف يمكن الحد من هذا الخطر؟

1. قلة شرب الماء

يُعد عدم الحصول على كمية كافية من السوائل من أبرز العوامل التي قد تزيد خطر حصوات الكلى. فعندما تقل كمية الماء في الجسم، يصبح البول أكثر تركيزاً، ما يسهل تجمع المعادن والأملاح وتكوّن البلورات.

لذلك، يساعد الحفاظ على ترطيب جيد للجسم في تخفيف تركيز المواد التي يمكن أن تتجمع لتكوين الحصوات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها كل شخص حسب الطقس والنشاط البدني والحالة الصحية.

2. الإكثار من الملح

يمكن لتناول كميات كبيرة من الصوديوم أن يزيد كمية الكالسيوم التي تطرحها الكلى في البول، وهو ما قد يرفع احتمال تكوّن بعض أنواع حصوات الكلى.

ويُعد تقليل الأطعمة شديدة الملوحة، مثل الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمعلبة وبعض الوجبات السريعة، من الخطوات المفيدة للحفاظ على صحة الكلى وتقليل عوامل الخطر.

3. الإفراط في البروتين الحيواني

قد يؤدي الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وبعض مصادر البروتين الحيواني إلى تغيرات في كيمياء البول، بما في ذلك زيادة حمض اليوريك وتقليل بعض المواد التي تساعد على منع تكوّن البلورات.

ولا يعني ذلك ضرورة تجنب البروتين الحيواني، بل الأفضل أن يكون النظام الغذائي متوازناً، مع تنويع مصادر البروتين وإدخال مزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وفق الاحتياجات الغذائية للشخص.

4. تأخير التبول لفترات طويلة

الاحتفاظ بالبول لفترات طويلة ليس من أبرز الأسباب المثبتة لتكوّن حصوات الكلى بحد ذاته، لكن تجاهل الحاجة إلى التبول باستمرار قد لا يكون عادة صحية للمسالك البولية.

والأهم في الوقاية من الحصوات هو الحفاظ على ترطيب جيد وإنتاج كمية كافية من البول، إلى جانب معالجة العوامل الغذائية والطبية التي تزيد خطر تكوّنها.

ما الذي يحدث داخل الكلى؟

تحتوي الكلى على البول الذي يحمل مواد مختلفة، بينها الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك. وعندما ترتفع تركيزات بعض هذه المواد بدرجة تتجاوز قدرة البول على إبقائها مذابة، يمكن أن تبدأ البلورات في التكوّن.

ومع استمرار الظروف التي تشجع على التبلور، قد تكبر هذه البلورات وتتجمع لتشكل حصوة. ويعتمد نوع الحصوة على المواد التي تتكون منها؛ فحصوات الكالسيوم هي الأكثر شيوعاً، إلى جانب حصوات حمض اليوريك وأنواع أخرى.

كيف تقلل خطر حصوات الكلى؟

يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد على خفض خطر الإصابة، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة لتكوين الحصوات:

- شرب كمية كافية من الماء والسوائل على مدار اليوم.

- الحد من تناول الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم.

- تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالخضراوات والفواكه.

- عدم تجاهل الأعراض أو تأخير التقييم الطبي عند تكرار حصوات الكلى.

وتختلف النصائح الغذائية حسب نوع الحصوة وسبب تكوّنها، لذلك قد يحتاج الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بحصوات متكررة إلى تقييم طبي وتحليل نوع الحصوة أو البول لتحديد أفضل طرق الوقاية.

متى تحتاج حصوات الكلى إلى رعاية طبية؟

قد تسبب الحصوات ألماً شديداً في جانب الظهر أو أسفل البطن، وقد يصاحبها دم في البول أو الغثيان والقيء أو ألم في أثناء التبول. وفي حال ظهور حمى أو قشعريرة مع أعراض حصوات الكلى، أو صعوبة في التبول، أو ألم شديد ومستمر، ينبغي طلب الرعاية الطبية سريعاً، لأن انسداد المسالك البولية المصحوب بعدوى قد يكون حالة طارئة.

والوقاية لا تعني فقط شرب الماء، بل تعتمد على فهم سبب تكوّن الحصوات ونوعها والعادات التي قد تزيد خطر عودتها.

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