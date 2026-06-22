8 أعشاب طبيعية قد تعزز مناعة الجسم

تلعب الأعشاب الطبيعية دوراً مهماً في الطب التقليدي والتغذية الصحية، إذ تشير أبحاث علمية حديثة إلى أن بعض النباتات العطرية والتوابل قد تسهم في دعم جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

في هذا السياق، استعرض موقع «فيري ويل هيلث» العلمي أبرز الأعشاب التي تُعزز جهاز المناعة، وهي كما يلي:

الإشنسا

تُعرَف عشبة الإشنسا بكونها من النباتات الشائعة في أميركا الشمالية، وتُستخدم غالباً على أنها مكمل طبيعي للمساعدة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

ويشير بعض الدراسات إلى أنها تتمتع بخصائص مضادة للفيروسات قد تُحسِّن استجابة الجهاز المناعي للفيروسات المُسبِّبة لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

البلسان

يُستخلص البلسان من شجرة البلسان الأسود، ويُستخدم تقليدياً خلال مواسم البرد.

ويفيد بعض الدراسات بأن تناوله قد يساعد في تخفيف أعراض العدوى التنفسية مثل السعال واحتقان الأنف، كما قد يسهم في تقليل مدة نزلات البرد.

الثوم

يُعد الثوم نباتاً عشبياً شائع الاستخدام في الطبخ، ويحتوي على الأليسين؛ وهو مركب نباتي قوي يعزز جهاز المناعة.

وقد وجدت الأبحاث أن تناول الأليسين قد يُنشط خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى.

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل، على نطاق واسع، في الطهي، ويشتهر بفوائده الهضمية وقدرته على تخفيف الغثيان.

كما يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب قد تساعد في تقليل التهابات الجسم، وقد تسهم في تقصير مدة بعض الأمراض التنفسية.

الكركم

يتميز الكركم بلونه الذهبي واحتوائه على مادة الكركمين؛ وهي مركب يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكركم قد تدعم جهاز المناعة أثناء الإصابة بالعدوى التنفسية، وقد تساعد في تخفيف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

الأوريغانو

الأوريغانو عشب من عائلة النعناع، ​​شائع الاستخدام في أطباق البحر الأبيض المتوسط ​​والمطبخ الإيطالي.

ويتميز الأوريغانو بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وقد يساعد في تقليل نمو بعض أنواع الفطريات الضارة بالجسم، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم توازن بكتيريا الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

القرفة

تُستخدم القرفة، على نطاق واسع، في الطهي والحلويات، وتتميز بخصائص طبيعية مضادة للميكروبات.

وتشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في إبطاء نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض، مما قد يسهم في الوقاية من بعض أنواع العدوى المنقولة عبر الغذاء، إلى جانب فوائدها الهضمية المحتملة.

الأستراغالوس

الأستراغالوس هو نبات يُستخدم جذره في علاجات الطب الصيني التقليدي. وقد يُعزز هذا العشب استجابة الجهاز المناعي لبعض أنواع العدوى، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات الجلد.

ويعتمد عدد من الدراسات التي تناولت فوائد الأستراغالوس على عيّنات صغيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه العشبة آمنة وفعّالة في تعزيز جهاز المناعة.