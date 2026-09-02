تركيا: غرق سفينة شحن في بحر مرمرة وفقدان عشرة بحارة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية بحث قبالة سواحل إسطنبول، بعد اصطدام سفينتين وانقطاع الاتصال بإحداهما وبطاقمها المؤلف من 10 أفراد.

ووقع حادث الاصطدام الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي في بحر مرمرة، على بعد ما يزيد قليلاً عن 32 كيلومتراً جنوب سيليفري، الضاحية الواقعة غربي إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، وذلك بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب محافظ إسطنبول.

وأوضح مكتب المحافظ أن الاتصال بطاقم سفينة الشحن «توجبيرك إمام أوغلو» التي ترفع العلم التركي، انقطع بعد اصطدامها بسفينة الشحن «ألسو» التي ترفع العلم التركي أيضاً، والتي يبدو أنها لم تتعرض لأذى.

وكانت سلطات الملاحة البحرية التركية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن سفينة شحن غرقت بعد اصطدامها بسفينة أخرى ليلاً في بحر مرمرة، جنوب غربي إسطنبول. وقالت المديرية التركية للشؤون البحرية، في منشور على منصة «إكس»، إنه «نظراً لأن سفينة توغبيرك إمام أوغلو لم تستجب لأي نداء، وبقيت الهواتف المحمولة لأفراد طاقمها غير قابلة للوصول (...) يُعتقد أنها غرقت»، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت، على الفور.

كان مكتب حاكم إسطنبول قد قال، في وقت سابق، إن سفينتين تجاريتين ترفعان العَلم التركي اصطدمتا قبالة سواحل إسطنبول في بحر مرمرة، الأربعاء.

وأضاف أنه جرى إرسال سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث، للبحث والإنقاذ، ولم تظهر أي أضرار على إحدى السفينتين، وأن السلطات لم تتمكن من التواصل مع طاقم السفينة الأخرى المكوّن من عشرة أفراد، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.