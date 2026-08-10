رفض إسرائيلي لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة رفضه لوثيقة النقاط الـ15 بشأن غزة التي قدمها «مجلس السلام» التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن إسرائيل لن تقوم بأي سحب لقواتها من القطاع قبل أن يتم نزع سلاح حركة «حماس» بالكامل.

وجاءت صريحات نتنياهو أمس، بعد عدة أيام من الصمت، رداً على الانتقادات الموجهة إليه بسبب عدم إعلانه بصفة شخصية معارضته للخطة.

وقال نتنياهو إنه يختلف في هذا الشأن مع أقرب الأصدقاء في واشنطن، وتباهى بأنه لم يرضخ للضغط الأميركي في هذا الشأن.

من جانبها، دعت حركة «حماس»، أمس، الإدارة الأميركية إلى الضغط على تل أبيب لإلزامها تنفيذ الخطة؛ إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم: «ننتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه خريطة الطريق وعدم تعطيل المسار».