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شؤون إقليمية

العراق يرفض مناقشة حصر السلاح في «عواصم أخرى»

عشية زيارة الزيدي طهران بأجندة «التعاون الاقتصادي»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)
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العراق يرفض مناقشة حصر السلاح في «عواصم أخرى»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)

يتوجه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى العاصمة الإيرانية طهران الخميس، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتركز على ملفات الطاقة والتجارة والنقل والزراعة، بينما أكدت الحكومة العراقية أن ملف «حصر السلاح بيد الدولة» لن يكون ضمن جدول أعمال الزيارة، مشددة على أنه «شأن سيادي عراقي».

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على زيارة أجراها الزيدي إلى الولايات المتحدة، في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها بغداد مع شركائها الإقليميين والدوليين، في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية الحفاظ على توازن علاقاتها بكل من واشنطن وطهران وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، وإن الزيدي سيرافقه وفد رفيع لإجراء مباحثات ثنائية تشمل ملفات الطاقة والتجارة والنقل والزراعة، مضيفاً أن ملف الغاز سيكون أيضاً على طاولة المباحثات «وفق ما تقتضيه المصلحة العراقية».

ولم يشر العبودي إلى إدراج أي ملفات أمنية أو عسكرية ضمن جدول أعمال الزيارة، بل شدد بصورة مباشرة على أن «حصر السلاح شأن سيادي عراقي لا يناقَش في عواصم أخرى»، مضيفاً أن هذا الملف يمثل «قراراً وطنياً» يندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الزيدي قد يطلب من الجانب الإيراني ممارسة ضغوط على فصائل مسلحة من أجل تسليم صواريخ وطائرات مسيّرة وإنهاء ما تصفه الحكومة بـ«ملف السلاح المنفلت» قبل الموعد الذي حددته بغداد في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

غير أن تصريحات الحكومة الأربعاء استبعدت إدراج هذا الملف ضمن المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين؛ إذ أكد العبودي أن قضية «حصر السلاح» تبقى شأناً عراقياً داخلياً لا يخضع للنقاش مع أي دولة.

ويعدّ ملف «حصر السلاح بيد الدولة» أحد أبرز التعهدات التي أعلنتها حكومة الزيدي منذ تشكيلها؛ إذ تؤكد بغداد أن هدفها هو إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في حين تدعو إلى معالجة هذا الملف عبر الأطر القانونية والحوار بما يحفظ الاستقرار الداخلي.

توقعات الخبراء

مع ذلك، يشكك مراقبون في قدرة الحكومة على احتكار أسلحة الفصائل. وقال الباحث سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «موافقة بعض الفصائل على حصر السلاح هو تكتيك مرحلي لتجنب التصادم مع الإدارة الأميركية»، مضيفاً أن «حصر السلاح لا يتم بمجرد إعلان هذا الفصيل أو ذاك؛ إنما عبر السيطرة على السلاح وجرده، من ثم إعادة هيكلة الألوية والأفواج حتى لا تبقى جسماً واحداً».

من جانبه، قال الأكاديمي عباس عبود لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب توقع حدوث صدامات مسلحة بين الدولة والفصائل من أجل تفكيك منظومة السلاح»، مشيراً إلى أن الحكومة ستحافظ على «الحوار بوصفه وسيلةً ممكنةً لحصر السلاح».

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (يمين) يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في النجف يوم 7 يوليو 2026 (المكتب الإعلامي الحكومي)

في شأن متصل، قال المتحدث الحكومي إن العراق يحمل خلال تحركاته الخارجية مبادرة تستند إلى الحلول الدبلوماسية للتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة مع توسع نطاق الحرب مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الزيدي كشف خلال مقابلة مع مجلة «أتلانتك»، عن اقتراحه للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأجيل انتقامه من إيران رداً على مقتل جنود أميركيين في العراق والأردن.

وتسعى بغداد خلال الأشهر الأخيرة إلى ترسيخ سياسة تقوم على تجنيب العراق الانخراط في الصراعات الإقليمية، مستفيدة من علاقاتها بأطراف متنافسة في المنطقة، مع تأكيدها أن استقرار العراق يتطلب خفض التوترات الإقليمية وعدم تحويل أراضيه ساحةً لتصفية الحسابات، وأن «المفاوضات هي الطريق الأنسب لمعالجة التداعيات الخطرة على المنطقة والعالم».

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