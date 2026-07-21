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شؤون إقليمية

سموتريتش: لا مصلحة لإسرائيل في المشاركة بالقتال الدائر بين أميركا وإيران

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (إ.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (إ.ب.أ)
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سموتريتش: لا مصلحة لإسرائيل في المشاركة بالقتال الدائر بين أميركا وإيران

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (إ.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إنه «لا مصلحة لإسرائيل» في الانجرار إلى القتال الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عدة عن الوزير، الذي ينتمي لليمين المتطرف، قوله خلال مؤتمر: «الوضع الحالي مناسب لنا، وليس لدينا مصلحة في أن ندفع بأنفسنا إليه».

وأوضح سموتريتش أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الإجراءات الاقتصادية.

يشار إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تصاعد مجدداً في غضون الأيام الأخيرة، حيث شنت واشنطن غارات جوية متكررة على إيران، وردت طهران بهجمات على دول في المنطقة تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

يُذْكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا معا حرباً ضد إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي، حيث تم اغتيال المرشد علي خامنئي، وقيادات أخرى.

ورداً على ذلك، فرضت طهران حصاراً بحرياً على مضيق هرمز؛ ما تسبب في ارتفاع التضخم على مستوى العالم.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار لأول مرة في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن استئناف القتال يشير إلى أن الحل طويل الأمد للنزاع لا يزال بعيد المنال.

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