وكالة «فارس» الإيرانية تنشر مقطع فيديو بعنوان «أين نقتل ترمب؟»

نشرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية التابعة لـ«الحرس الثوري» مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغة الإنجليزية، بعنوان «أين نقتل ترمب؟».

وتم نشر مقطع الفيديو، من بين أماكن أخرى على قناة «تلغرام» التابعة للوكالة، وتم إزالة نسخة، تم نشرها على منصة «إكس»، التي يملكها إيلون ماسك منذ ذلك الحين، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويزعم مقطع الفيديو أنه يُظهر الطريق الذي سلكه موكب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، ويحدّد جسراً باعتباره نقطة ضعف أمنية محتملة.

غير أن الطريق الموضح لا يتطابق بشكل مباشر مع الخرائط المتاحة بشكل علني للمنطقة.

ومن المعروف أيضاً أن طريق سفر ترمب في فلوريدا تم تغييره في يناير (كانون الثاني) عام 2026، بعد العثور على جسم مشبوه في أحد المطارات.

يأتي ذلك وسط دعوات من قبل القيادة الإيرانية للرد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقُتل خامنئي في غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته الرسمي في 28 فبراير (شباط).

وفي حديثه في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، الأسبوع الماضي، قال ترمب إن إيران تستهدفه، وأضاف: «إنني رقم 1 في قائمة إيران الخاصة بالاغتيالات».

ورداً على هذه التهديدات، كتب ترمب يوم السبت الماضي على موقعه الإلكتروني «تروث سوشيال»: «تم تجهيز وإعداد وتوجيه ألف صاروخ نحو جمهورية إيران الإسلامية، وستتبعها آلاف الصواريخ الأخرى على الفور».