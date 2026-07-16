إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب

طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية، في خطوة قد توسع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، وتضع اثنين من أهم مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية تحت تهديد متزامن.
وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ومصدر مطلع لوكالة «رويترز»، الخميس، إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وإن الحوثيين أُبلغوا أخيراً بالاستعداد للتحرك.
ولم تحدد المصادر كيفية نقل الطلب إلى الحوثيين، أو ما إذا كان أُرسل بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باستهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات.
وقال مصدر مقرب من الحوثيين إن الجماعة أتمت استعداداتها لشن هجمات على السفن، ونشرت صواريخ وطائرات مسيّرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن، قرب مضيق باب المندب، وإنها تنتظر إشارة البدء.
وأضاف المصدر أن ممثلين لـ«الحرس الثوري» موجودين في اليمن سيشاركون في تحديد توقيت التحرك لإغلاق المضيق، وفق «رويترز».
ويأتي التهديد في وقت تراجعت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات متدنية، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، واستمرار الهجمات على السفن ومسارات العبور.
وكان مضيق هرمز، قبل الحرب، ممراً لنحو خُمس شحنات النفط والغاز العالمية. ومن شأن اضطراب باب المندب في الوقت نفسه أن يضغط على المسار البديل عبر البحر الأحمر، ويضاعف المخاطر التي تواجه صادرات الطاقة من الخليج العربي.
«هرمز» شبه خالٍ
أظهرت بيانات منصة «كبلر» أن تسع سفن فقط عبرت مضيق هرمز، الأربعاء، في أول يوم كامل بعد إعادة فرض الحصار الأميركي، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق.
وعبرت معظم السفن عبر المسار القريب من الساحل الإيراني. ولم تُرصد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال خلال ذلك اليوم.
ودخلت الخليج خمس سفن فارغة، بينها ثلاث ناقلات نفط صغيرة وناقلتان للحبوب، فيما غادرت أربع سفن تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود والأسمدة.
كما أظهرت بيانات «كبل» أن ناقلة من فئة «سويزمكس» تحمل مليون برميل من الخام السعودي غادرت المضيق، الثلاثاء، بعد إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.
وتصاعدت المخاطر منذ إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز في وقت متأخر السبت. وأدت العمليات العسكرية والهجمات على السفن إلى تقليص الحركة في الممر، بعدما كانت الملاحة تعتمد لعقود على نظام فصل حركة أنشأته المنظمة البحرية الدولية عام 1968.
ومنذ اندلاع الحرب، دفعت الألغام والتهديدات السفن إلى استخدام مسارين مؤقتين، أحدهما بمحاذاة الساحل الإيراني، والآخر قرب الساحل العُماني تحت إشراف أميركي.
لكن شركات شحن بدأت تتجنب المسار العُماني بعد تعرض سفن لهجمات في مياهه. وقالت سبعة مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحريين إن المخاوف بشأن سلامة الطواقم جعلت بعض الشركات ترفض العبور رغم التنسيق مع القوات الأميركية.
وأظهر تحليل لبيانات بحرية أن خمس سفن تعرضت لهجمات في المياه العُمانية منذ 7 يوليو (تموز)، بينها ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة، وناقلة غاز طبيعي مسال، وسفينة حاويات.
وقال مصدر في قطاع الشحن إن الوضع أعطى انطباعاً بأن الولايات المتحدة لا تسيطر على الممر، وإن شركته قررت تعليق العبور بسبب تدهور البيئة الأمنية.
وفي المقابل، قال مسؤول دفاعي أميركي إن أكثر من 100 سفينة نسقت مباشرة مع الجيش الأميركي خلال أسبوع، وإن أكثر من 300 سفينة عبرت المنطقة إجمالاً، مع إقراره بأن الحركة لا تزال دون مستوياتها قبل الحرب.
الحصار الأميركي
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن قواتها عطلت ناقلة النفط «بيلما»، التي ترفع علم كوراساو، أثناء محاولتها الإبحار فارغة باتجاه جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران.
وأضافت أن السفينة تجاهلت تحذيرات متكررة خلال محاولتها انتهاك الحصار، قبل أن تطلق طائرة أميركية صواريخ «هيلفاير» على مدخنتها، مما أدى إلى تعطيلها ومنعها من مواصلة الإبحار إلى إيران.
وقالت «سنتكوم» إن القوات الأميركية أعادت توجيه سفينتين وعطلت سفينة ثالثة منذ استئناف الحصار البحري.
وتؤكد واشنطن أن الحصار يستهدف السفن المرتبطة بالموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وأن المضيق يظل مفتوحاً أمام السفن الأخرى. وقال ترمب إن «مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية».
لكن شركات أمن بحري شككت في إمكان العبور بأمان. ورفع المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تقوده البحرية الأميركية، مستوى المخاطر في المضيق من «كبيرة» إلى «شديدة»، وهي درجة تقل بمرتبة واحدة عن المستوى «الحرج».
وقالت شركة أمن بحري يونانية إنه لا توجد ضمانات حالياً لعبور المضيق بمستوى مقبول من الأمان، فيما نصحت شركة أخرى بتعليق الرحلات مؤقتاً.
كما بقيت نحو تسع ناقلات غاز طبيعي مسال تديرها شركات يونانية عالقة داخل الخليج بعدما دخلت لتحميل شحناتها، بسبب المخاوف من العودة عبر المضيق.