مقتل عنصرين من «الباسيج» بهجوم في مشهد

قتل عنصران من قوات الأمن الإيرانية في هجوم وقع بمدينة مشهد، حيث ووري الخميس جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» السبت.

ولم تذكر الوكالة تاريخ وقوع الهجوم أو هوية منفذيه. وقالت إن القتيلين ينتميان إلى «قوات الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وأوضحت أن العنصرين قتلا فيما كانا «يقومان بدورية في مدينة مشهد على بعد نحو 15 كلم من مقام» الإمام الرضا، حيث ووري علي خامنئي في وقت مبكر الجمعة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفتت أيضاً إلى «إصابة أحد المارة ونقله إلى المستشفى».

واستمرت مراسم تشييع خامنئي 6 أيام، وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق، غاب عنها نجله وخليفته مجتبى خامنئي.