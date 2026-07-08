ترمب يؤكد النظر في بيع مقاتلات «إف ــ 35» إلى تركيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، في أنقرة، أن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات «إف - 35»، بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسياً.

وقال ترمب لدى وصوله إلى العاصمة التركية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»: «هذا قرار سنتخذه... إنها طائرة رائعة، أفضل طائرة بفارق كبير، وهي بالتأكيد أمر سنأخذه في الاعتبار». كما أوضح ترمب أن بلاده سترفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا) التي فُرضت بسبب اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».

وجدد ترمب، من جهة أخرى، انتقاداته للدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو» إزاء موقفها خلال حرب إيران. وقال إن أميركا أنفقت مليارات الدولارات على أمن هذه الدول، ولم أقل لهم إننا نحتاج إلى دعمهم في إيران، لكنهم أحجموا عن تقديم هذا الدعم في مشكلة مضيق هرمز. وأضاف: «لم نكن نريد أي مساعدة على الإطلاق، وبطريقة ما، كنت أختبر الناس، كنت أختبرهم لأرى ما إذا كانوا سيقفون إلى جانبنا؛ لأنني قلت على الدوام إننا ساعدناهم، لكنني غير واثق مما إذا كانوا سيقومون بالأمر ذاته».