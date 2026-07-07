إردوغان: ترمب وعد بتزويد تركيا بـ5 طائرات «إف-35»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293265-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%805-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-35
مصافحة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ف.ب)
أنقرة :«الشرق الأوسط»
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أنقرة :«الشرق الأوسط»
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إردوغان: ترمب وعد بتزويد تركيا بـ5 طائرات «إف-35»
مصافحة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ف.ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات «إف-35» المقاتلة، وذلك بعد لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في أنقرة، اليوم (الثلاثاء).
وأضاف أن ترمب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات، وأنه «دائماً ما يفي بوعوده»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
بدوره، قال الرئيس الأميركي إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات «إف-35»، بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسياً.
وقال ترمب الذي وصل إلى العاصمة التركية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): «هذا قرار سنتخذه... إنها طائرة رائعة، أفضل طائرة بفارق كبير، وهي بالتأكيد أمر سنأخذه في الاعتبار».
كانت تركيا من بين مشتري طائرات «إف-35» ومصنِّعيها قبل استبعادها من البرنامج عام 2020 بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية «إس-400». ووصفت تركيا هذا الإجراء بأنه غير عادل، وطالبت باستعادة الطائرات التي دفعت ثمنها أو إعادتها إلى البرنامج أو تعويضها عن ثمنها.
ومنذ تولي ترمب منصبه، عبّر الجانبان علناً عن رغبتيهما في حل هذه المسألة.
وفي حديثه للصحافيين إلى جانب ترمب في القصر الرئاسي في أنقرة قبل اجتماعهما الثنائي، قال إردوغان أيضاً إنه سيناقش الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الأميركي.
ثُلث البالغين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293273-%D8%AB%D9%8F%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فتاة فلسطينية تملأ أوعيةً بالماء المستخرج من بقايا أنابيب تحت الأرض بمخيم للنازحين جراء الحرب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
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واشنطن:«الشرق الأوسط»
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ثُلث البالغين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة
فتاة فلسطينية تملأ أوعيةً بالماء المستخرج من بقايا أنابيب تحت الأرض بمخيم للنازحين جراء الحرب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (أ.ف.ب)
بعد عقود من الدعم الحزبي الموثوق لإسرائيل، يكشف استطلاع رأي جديد أجرته وكالة «أسوشييتد برس» ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، عن تراجع حاد في تأييد الحليف الأميركي القديم، مع تصاعد المعارضة من الديمقراطيين وظهور بوادر انقسام بين الجمهوريين.
يأتي هذا الاستطلاع في وقت يشهد فيه موضوع السياسة الخارجية الأميركية، الذي كان يحظى بإجماع واسع، استقطاباً متزايداً بين الأميركيين على أسس حزبية وجيلية، مدفوعاً بانتقادات لسلوك إسرائيل بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اندلاع حربها الأخيرة على قطاع غزة.
ووفق الاستطلاع، يعتقد نحو ثلث البالغين الأميركيين - بمن فيهم نصف الديمقراطيين تقريباً - أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة، وهو اتهام وجّهته بعض منظمات حقوق الإنسان ونفته إسرائيل والحكومة الأميركية. ويقول نحو 2 من كل 10 أميركيين إن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، بينما لا يملك النصف المتبقي معلومات كافية للحكم على الأمر.
وتقول نسبة مماثلة، 30 في المائة، من البالغين اليهود إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، في حين ينفي ذلك نحو النصف، 49 في المائة، ذلك.
وفي هذا الصدد، قال هارولد كالموس، ديمقراطي يبلغ من العمر 69 عاماً من أردن بولاية ديلاوير، ويصف نفسه بأنه يهودي المولد، لوكالة «أسوشييتد برس» إنه يتذكر فخره بإسرائيل في شبابه، لكن هذا لم يعد صحيحاً، وقال عن الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: «أدرك وجود تهديد من (حماس)، وأدرك أنهم في وضع صعب للغاية، لكن ما فعلوه فظاعة لا توصف. إنهم يحاولون محو حضارة بأكملها».
تُظهر هذه النتائج تراجعاً حاداً في النظرة إلى إسرائيل في الولايات المتحدة، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الحرب في غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، بمن فيهم أكثر من ألف قتيل منذ بدء سريان الهدنة الأخيرة.
انتقادات سابقة لإسرائيل
وينظر ثلث البالغين الأميركيين فقط إلى إسرائيل على أنها قضية «بالغة الأهمية» أو «مهمة جداً» بالنسبة لهم شخصياً. لكنها أصبحت موضوعاً شائكاً في السياسة الأميركية؛ إذ لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة، قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترمب.
وقد انتقد نائب الرئيس جي دي فانس مؤخراً القادة الإسرائيليين الذين أعربوا عن استيائهم من ترمب، في حين حقق منتقدو إسرائيل البارزون فوزاً ساحقاً على الديمقراطيين المدعومين من المؤسسة السياسية في الانتخابات التمهيدية في نيويورك وكولورادو.
ووفقاً للاستطلاع، يقول نحو 58 في المائة من الديمقراطيين الآن إن الولايات المتحدة «تدعم الإسرائيليين أكثر من اللازم»، مقارنةً بـ45 في المائة في استطلاع رأي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» ومركز نورك في يناير (كانون الثاني) 2024، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن في منصبه. ويشمل ذلك 51 في المائة من الديمقراطيين اليهود في الاستطلاع الجديد.
«نتنياهو غير محبوب»
وفي سياق متصل، يُظهر الحزب الجمهوري تأييداً لإسرائيل، لكن هذا التأييد يتراجع بين الجمهوريين الشباب. فقط 13 في المائة من الجمهوريين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، مع وجود فجوة واضحة بين الفئات العمرية. ويقول نحو 2 من كل 10 جمهوريين دون سن 45 عاماً إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، في حين يقول نحو 1 من كل 10 جمهوريين ممن تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر الشيء نفسه.
يُعدّ نتنياهو غير محبوبٍ بشكلٍ خاص بين البالغين اليهود؛ إذ ينظر إليه نحو 6 من كل 10 نظرةً سلبية، في حين ينظر إليه نحو الثلث نظرةً إيجابية، وفقاً للاستطلاع.
أما الشباب، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فهم أكثر ميلاً من كبار السن إلى القول بأنهم لا يملكون رأياً في نتنياهو. ولكن في حين ينظر الجمهوريون الأكبر سناً إلى نتنياهو نظرةً إيجابية أكثر من السلبية، فإن آراء الجمهوريين الأصغر سناً تميل نحو السلبية.
وأفاد تقرير الوكالة بأن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية لا تُعدّ من أهم أولويات الكثير من الأميركيين وهم يفكرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
تحقيق مع ضابط إسرائيلي بعد إلقائه قنبلةً صوتية داخل سيارة فلسطينيين في قلندياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293263-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9%D9%8B-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7
أقارب الفتى الفلسطيني وليد نضال وليد أبو سنينة الذي قتله الجيش الإسرائيلي يلتفون حول جثمانه في مستشفى برام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تل أبيب :«الشرق الأوسط»
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تل أبيب :«الشرق الأوسط»
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تحقيق مع ضابط إسرائيلي بعد إلقائه قنبلةً صوتية داخل سيارة فلسطينيين في قلنديا
أقارب الفتى الفلسطيني وليد نضال وليد أبو سنينة الذي قتله الجيش الإسرائيلي يلتفون حول جثمانه في مستشفى برام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مع أحد عناصر شرطة حرس الحدود، بعد انتشار تسجيل مصوّر يُظهره وهو يلقي قنبلةً صوتية داخل سيارة تقل شباناً فلسطينيين خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس، في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
ويُظهر التسجيل، الذي التقطته كاميرات مراقبة ونشرته منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، الضابط وهو يتقدم نحو السيارة ويصرخ في وجه ركابها. وبعد تبادلٍ قصيرٍ للكلمات، سحب قنبلةً صوتية من حزامه وألقاها داخل المركبة عبر بابها المفتوح، قبل أن يدفع الباب لإغلاقه بينما كان السائق يحاول الخروج منها.
ويسمع في التسجيل الضابط وهو يصرخ قائلاً: «أغلق فمك... من تظن نفسك حتى تخاطبني بهذه الطريقة؟».
وبعد لحظات، انفجرت القنبلة داخل السيارة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان، فيما فر الراكبان من الجهة المقابلة للمركبة. كما يُظهر التسجيل الضابط وهو يطلق النار من بندقيته بينما كان الشابان يحاولان الاحتماء. وأكدت منظمة «بتسيلم» أن جميع من كانوا داخل السيارة نجوا من الحادث.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن تصرف الضابط «لا يتوافق مع الإجراءات المعمول بها»، مؤكدةً أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل باشرت تحقيقاً في الواقعة، وأن الضابط أُوقف عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.
وتُستخدم القنابل الصوتية لإحداث صدمة وتشويش من خلال وميضٍ شديد وانفجارٍ ذي صوت مرتفع، إلا أنها قد تتسبب في إصاباتٍ خطيرة، لا سيما إذا انفجرت على مسافةٍ قريبة من الأشخاص.
وتأتي الحادثة في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1175 مدنياً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ عام 2020 على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وكان ربع الضحايا على الأقل من الأطفال. كما تشير البيانات إلى أنه لم تُوجَّه أي اتهاماتٍ جنائية في تلك القضايا حتى الآن.
وخلال المداهمة نفسها في مخيم قلنديا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى وليد أبو سنينة (16 عاماً)، وإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين بجروح، فيما أُصيب طفلان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في أطرافهما السفلية.
ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليقٍ فوري على الحادثة، رغم طلبات وسائل الإعلام الحصول على تعقيب.
وفي حادثةٍ أخرى وقعت في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، توفي الرضيع الفلسطيني أحمد معروف زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر، بعدما تعذر وصوله إلى سيارة إسعاف كانت بانتظاره، إثر تأخر عبور عائلته أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به أسرته للصحيفة البريطانية.
وقالت العائلة إنها اضطرت إلى نقل الطفل، الذي كان في حالةٍ صحية حرجة، عبر طرقٍ ترابية وجبلية وعرة باتجاه مدينة رام الله، ما أدى إلى تأخر وصوله إلى الرعاية الطبية لأكثر من ساعة. في المقابل، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تكون القوات قد منعت العائلة من عبور الحاجز لتلقي العلاج.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى أمير أحمد جابر (15 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في مدينة رام الله.
وقالت يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة «بتسيلم»، إن «الارتفاع غير المسبوق في أعداد الأطفال واليافعين الفلسطينيين الذين يُقتلون في الضفة الغربية يعكس سياسةً أوسع تسمح بممارسة العنف بحق الفلسطينيين من دون مساءلة أو محاسبة».
إسرائيل: الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روماhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5293188-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
العلمان اللبناني (يمين) والإسرايلي يظهران عند نصب تذكاري بالقرب من الحدود الإسرائيلية- اللبنانية خارج المطلة بإسرائيل (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
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تل أبيب:«الشرق الأوسط»
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إسرائيل: الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما
العلمان اللبناني (يمين) والإسرايلي يظهران عند نصب تذكاري بالقرب من الحدود الإسرائيلية- اللبنانية خارج المطلة بإسرائيل (رويترز)
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء، أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس «قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا».
يأتي ذلك بعدما قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء أمس الإثنين جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات، في خرق جديد لوقف لإطلاق النار المعلن بين «حزب الله» واسرائيل منذ أكثر من أسبوعين.
وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أنه هاجم «أربعة مشتبه بهم» في سيارة كانت تقترب من «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان.
ودخل لبنان الحرب في الثاني من آذار (مارس) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).
وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.