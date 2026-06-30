مقتل عنصرين من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح غرب إيران

قطر تنفي لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران

قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وسطاء في الدوحة، لبحث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وملفات إقليمية أخرى، مؤكدة أنه لا توجد، حسب علمها، أي لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحافية أسبوعية، إن زيارة ويتكوف وكوشنر تأتي «في إطار الالتقاء مع الوسطاء هنا في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، ومنها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها». وأضاف: «حسب علمي، ليس هناك أي لقاء رفيع المستوى بين الطرفين»، ولا «لقاءات مباشرة بين الطرفين في الأيام المقبلة».

وجاء التوضيح القطري بعد تصريحات متباينة من واشنطن وطهران بشأن طبيعة التحركات المرتقبة في الدوحة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إن إيران طلبت عقد اجتماع، وإن اللقاء سيُعقد، الثلاثاء، في العاصمة القطرية، قبل أن يصفه لاحقاً بأنه قد يكون «مهماً، وقد لا يكون»، مؤكداً أن هدف الولايات المتحدة هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، إن مسؤولين أميركيين توجهوا إلى الدوحة، مضيفاً: «سنرى كيف ستسير الأمور». وربط المحادثات بما وصفه بـ«نزع السلاح النووي من إيران»، قائلاً إن طهران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، وإنها وافقت على ذلك.

من جهته، قال البيت الأبيض إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى، بالتزامن مع محادثات فنية.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن ويتكوف كان في طريقه إلى قطر، في حين قال مصدر دبلوماسي إن فرقاً فنية من الجانبين يُتوقع أن تكون موجودة في الدوحة هذا الأسبوع.

لكن طهران نفت وجود أي مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة على أي مستوى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد خبراء إيرانياً سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإن سفر الوفد الأميركي لا يرتبط بمهمة الوفد الإيراني.

وقف هشّ للضربات

تأتي التحركات بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران، حسب مسؤول أميركي، على وقف الهجمات مؤقتاً والسماح للسفن بالتحرك بحرية في مضيق هرمز، عقب أربعة أيام من تبادل الضربات هددت مذكرة التفاهم الموقعة في منتصف يونيو (حزيران).

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن طهران ملتزمة بالمذكرة ما دامت واشنطن تفي بالتزاماتها، مضيفاً أن «التفاهم المتبادل طريق ذو اتجاهين».

لكنه حذر من أن إيران ستعتمد «العقلانية والكرامة الإنسانية» في قراراتها، وستدافع «بحزم ومن دون خوف» عندما يقتضي الأمر.

وكانت المذكرة، التي توسطت فيها قطر وباكستان، قد منحت الطرفَين مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع وقف الأعمال القتالية، وتخفيف العقوبات النفطية، وضمان الملاحة في مضيق هرمز، ومناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني والأصول المجمدة.

وفي الشق المالي، أعلن بزشكيان أن قطر ستُفرج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 ملياراً من الأصول الإيرانية المجمدة. وقال مسؤول أميركي إن الأموال ستُستخدم لشراء منتجات غذائية أميركية للشعب الإيراني، فيما قالت طهران إن وفدها سيبحث الترتيبات التنفيذية للإفراج عنها.

وأكد بقائي أن إيران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على الاتفاق النهائي، وأن بدءها مشروط بتنفيذ الالتزامات الأولية واستمرارها خلال المرحلة المقبلة من الاتفاق.

وتتركز الخلافات الأكثر إلحاحاً على إدارة المضيق، فقد تباطأت حركة الملاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد هجومين على سفن؛ إذ عبرت 29 سفينة محملة بالمواد الخام السبت، و12 سفينة الأحد، مقارنة بسبعين سفينة الأربعاء، وفق بيانات شركة «كبلر».

وتصر إيران على أن السفن يجب أن تستخدم مساراً ملاحياً بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف السفن التي تعبر من مسار غير مصرح به.

وفي المقابل، أعلنت سلطنة عُمان فتح ممر بحري مؤقت قرب سواحلها، وقال وزير خارجيتها بدر البوسعيدي إن مسقط لا تؤيد فرض رسوم عبور، رغم بحث رسوم مرتبطة بخدمات السلامة والملاحة ومنع التلوث.

خلاف على إزالة الألغام

تصاعد الخلاف أيضاً بشأن إزالة الألغام من المضيق، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق التعاون لتنفيذ عمليات مشتركة وتأمين حرية الملاحة من دون شروط أو قيود.

ورد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأن إزالة الألغام ستتولاها إيران وحدها، محذراً فرنسا من «تعقيد الأمور» عبر ما وصفه بالتحركات الاستفزازية. وقال إن طهران لا تعترف بالمسار الموازي قرب الساحل العُماني، ولن تضمن سلامة السفن التي تستخدمه.