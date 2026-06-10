إردوغان يُحذّر من أي تهديد لشمال قبرص بعد اتفاق بين نيقوسيا وباريس

توعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء)، بالرد على أي تهديد قد تتعرض له جمهورية شمال قبرص التركية، بعد توقيع نيقوسيا وباريس اتفاقية لاستضافة جنود فرنسيين في الجزيرة المتوسطية.

وقال إردوغان في الكلمة أمام نواب حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان: «ليكن الأمر واضحاً أن ردنا سيكون صريحاً للغاية، وحازماً للغاية في حال المسّ بحقوق... تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط».

وأضاف: «نشهد الآن محاولة لإشعال نار الفتنة في منطقة المتوسط، خصوصاً في جزيرة قبرص».

وقبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، مقسّمة منذ عام 1974، إثر الغزو التركي لشمال الجزيرة، عقب انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري اليوناني آنذاك.

وأعلنت جمهورية شمال قبرص التركية استقلالها في عام 1983، لكن لا تعترف بها سوى أنقرة. وهي تقع في الشطر الشمالي، وتمتد على نحو ثلث مساحة الجزيرة. وتبسط جمهورية قبرص سلطتها على الشطر الجنوبي من الجزيرة؛ حيث الغالبية من القبارصة اليونانيين.

ووقّعت فرنسا وقبرص، الاثنين، اتفاقاً ينظم وجود قوات فرنسية في قبرص؛ حيث تُقيم بريطانيا قاعدتين عسكريتين.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن الخطوة ستُعزز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتسهم في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى بلاده رئاسته الدورية حالياً.

وخلال زيارة أجراها إلى الجزيرة في أبريل (نيسان)، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده وقبرص تسعيان إلى بناء الإطار اللازم لاستضافة القوات الفرنسية «لعمليات إنسانية في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط».

كما زار قبرص في مارس (آذار)، بُعيد تعرّضها لهجمات بمسّيرات إيرانية، خلال الحرب في الشرق الأوسط، كانت استهدفت بشكل رئيسي القاعدتين البريطانيتين. وكانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي نشرت قدرات عسكرية دفاعية في قبرص عقب الهجمات، في حين أرسلت تركيا 6 طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» إلى شمال الجزيرة.

إردوغان: هجمات إسرائيل تُهدد تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمته في برلمان بلاده، الأربعاء، إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حداً يُهدد تركيا أيضاً، مضيفاً أن «العدوان» الإسرائيلي يُشكل تهديداً للعالم كله، ويجب وقفه.

وأشار أيضاً إلى وجود مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، وحذّر من أنه «ينبغي ألا يندفع أحد وراء المغامرات»، أو ينضم إلى «قارب الفتنة» الإسرائيلية، مؤكداً أن رد أنقرة على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك والقبارصة الأتراك سيكون واضحاً وقوياً.