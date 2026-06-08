«الحرس الثوري» يعلن استهداف قاعدتين جويتين ومجمع بتروكيميائي في إسرائيل

قال «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، إنه استهدف قاعدتَي نيفاتيم وتل نوف العسكريتين في إسرائيل، في ظل تبادل للقصف هو الأول من حجمه منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان لـ«الحرس الثوري»: «نُفذت العملية رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّه النظام الصهيوني ضد مواقع رادار في ثلاثة أماكن مختلفة داخل إيران».

وأضاف البيان أن الهجوم استهدف قاعدتي نيفاتيم في جنوب إسرائيل، وتل نوف في وسط البلاد، وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية.

كما أعلن «الحرس الثوري» استهداف مجمع بتروكيميائي في إسرائيل، رداً على مهاجمة الدولة العبرية مصنعاً مشابهاً. وأورد «الحرس»، في بيان، أنه «شنّ ضربات على منشآت صناعية مُشابهة في حيفا»، محذّراً من أن مهاجمة مواقع الطاقة هي «لعبة خطرة» تُهدد بتوسيع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت مبكر اليوم، ضرب مصنع بتروكيميائي في مدينة بندر ماهشهر بغرب إيران، وهو ما أوردته كذلك وسائل إعلام إيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في غرب ووسط إيران، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وكتب الجيش الإسرائيلي، على «تلغرام»، أنه «رصد صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد».

جاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، مساء أمس، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين، رداً على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى.