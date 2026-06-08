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شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يعلن استهداف قاعدتين جويتين ومجمع بتروكيميائي في إسرائيل

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ أُطلقت من إيران فوق وسط إسرائيل اليوم (أ.ب)
منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ أُطلقت من إيران فوق وسط إسرائيل اليوم (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«الحرس الثوري» يعلن استهداف قاعدتين جويتين ومجمع بتروكيميائي في إسرائيل

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ أُطلقت من إيران فوق وسط إسرائيل اليوم (أ.ب)
منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ أُطلقت من إيران فوق وسط إسرائيل اليوم (أ.ب)

قال «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، إنه استهدف قاعدتَي نيفاتيم وتل نوف العسكريتين في إسرائيل، في ظل تبادل للقصف هو الأول من حجمه منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان لـ«الحرس الثوري»: «نُفذت العملية رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّه النظام الصهيوني ضد مواقع رادار في ثلاثة أماكن مختلفة داخل إيران».

وأضاف البيان أن الهجوم استهدف قاعدتي نيفاتيم في جنوب إسرائيل، وتل نوف في وسط البلاد، وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية.

كما أعلن «الحرس الثوري» استهداف مجمع بتروكيميائي في إسرائيل، رداً على مهاجمة الدولة العبرية مصنعاً مشابهاً. وأورد «الحرس»، في بيان، أنه «شنّ ضربات على منشآت صناعية مُشابهة في حيفا»، محذّراً من أن مهاجمة مواقع الطاقة هي «لعبة خطرة» تُهدد بتوسيع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت مبكر اليوم، ضرب مصنع بتروكيميائي في مدينة بندر ماهشهر بغرب إيران، وهو ما أوردته كذلك وسائل إعلام إيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في غرب ووسط إيران، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وكتب الجيش الإسرائيلي، على «تلغرام»، أنه «رصد صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد».

جاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، مساء أمس، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين، رداً على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى.

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني إيران إسرائيل

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شؤون إقليمية

إيران تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تجدد العمليات العسكرية مع إسرائيل

جانب من الدمار جراء غارات إسرائيلية على طهران مارس الماضي (رويترز)
جانب من الدمار جراء غارات إسرائيلية على طهران مارس الماضي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إيران تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تجدد العمليات العسكرية مع إسرائيل

جانب من الدمار جراء غارات إسرائيلية على طهران مارس الماضي (رويترز)
جانب من الدمار جراء غارات إسرائيلية على طهران مارس الماضي (رويترز)

حمّلت إيران، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مع تبادل إيران وإسرائيل الضربات، منذ ليل الأحد، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «لا أحد يصدّق أن النظام الصهيوني سيقْدم على أي عمل دون تنسيق وتعاون مسبقيْن مع الولايات المتحدة». وأضاف: «لا يمكن فصل أفعال النظام الصهيوني في المنطقة عن السياسات الأميركية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في غرب ووسط إيران، في وقت مبكر من اليوم.

وكتب الجيش الإسرائيلي، على «تلغرام»، أنه «رصد صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد».

جاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، مساء أمس، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين، رداً على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى.

مواضيع
حرب إيران إيران إسرائيل أميركا
شؤون إقليمية

​تضرر مصنع للبتروكيماويات في إيران جراء ضربة إسرائيلية

دخان يتصاعد في السماء بعد اعتراض منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية صاروخاً إيرانياً اليوم (رويترز)
دخان يتصاعد في السماء بعد اعتراض منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية صاروخاً إيرانياً اليوم (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

​تضرر مصنع للبتروكيماويات في إيران جراء ضربة إسرائيلية

دخان يتصاعد في السماء بعد اعتراض منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية صاروخاً إيرانياً اليوم (رويترز)
دخان يتصاعد في السماء بعد اعتراض منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية صاروخاً إيرانياً اليوم (رويترز)

نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، عن نائب ‌الحاكم المحلي ‌لشؤون ​الأمن ‌في ⁠محافظة الأحواز جنوب غرب البلاد ⁠أن مصنع ⁠كارون ‌للبتروكيماويات القريب ‌من ​ميناء معشور(ماهشهر) في جنوب غرب ‌البلاد تعرض للقصف. وأضاف أن ⁠أجزاء ⁠من المصنع تضررت جراء الهجوم بمقذوف إسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اعترض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في غرب ووسط إيران في وقت مبكر من اليوم.

وكتب الجيش الإسرائيلي على «تلغرام» أنه «رصد صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد».

وجاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين، رداً على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى.

مواضيع
الحرس الثوري الإيراني حرب إيران إيران إسرائيل
شؤون إقليمية

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في إيران ويرصد صاروخاً أُطلق من اليمن

ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس الأحد (رويترز)
ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس الأحد (رويترز)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في إيران ويرصد صاروخاً أُطلق من اليمن

ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس الأحد (رويترز)
ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء أمس الأحد (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يعمل على اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في غرب ووسط إيران في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وكتب الجيش الإسرائيلي على «تلغرام» أنه «رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد».

وجاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل مساء الأحد، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين، رداً على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى.

مواضيع
حرب إيران إيران إسرائيل اليمن