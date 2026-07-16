3 أفلام هوليوودية جديدة تجمع بين المغامرة والتاريخ والرعب

«موانا» (وولت ديزني)

Moana

إخراج: توماس كايل

الولايات المتحدة (2026)

(وسط)

دواين جونسون يرتدي وشوماًهناك أكثر من طريقة لحلب بقرة في هوليوود، وشركة «والت ديزني» تُجيد معظمها. ففي السنوات العشر الأخيرة، أعادت إنتاج نحو عشرين فيلماً، إمّا بتحويل أفلام الرسوم المتحركة إلى أفلام حيّة (بممثلين حقيقيين)، أو العكس. وهكذا تمنح الحياة لكل فيلم مرتين، إلى جانب إنتاج أجزاء ومسلسلات مستوحاة منه.

معظم نقاد الولايات المتحدة أشادوا بفيلم «موانا» الكرتوني (2016)، كما رحّبوا بالنسخة الحالية المقتبسة منه. كان الفيلم الأول يستحق الإعجاب، إلى حدٍّ ما، في حين أن النسخة الجديدة عملٌ مليءٌ بالثغرات التي تنفذ منها رياح ساخنة.

الحكاية لا تزال كما هي، مع توسيع دور والد موانا (كاثرين لاغايا)، التي تخوض مغامرة لإنقاذ قبيلتها، المقيمة في جزيرة معزولة عن العالم. تحلّ كارثة مفاجئة، فتجد موانا نفسها مضطرة إلى استعادة حجر سحري اختفى منذ ألف عام، لتنقذ به قومها.

أما مالك الحجر، فهو ماوي (دواين جونسون)، الذي يظهر مرتدياً باروكة شعر غير مقنعة، وجسده مغطى بالوشوم. يحاول مساعدتها، لكنه يبتسم على الدوام، بينما يوحي أداؤه بأنه لم يعش الشخصية بقدر ما اكتفى بترديد حواره.

ومن الحسنات القليلة التي تُحسب للفيلم أن دواين جونسون لا يحاول استعراض قدراته الغنائية، بل يترك هذه المهمة للممثلة الشابة كاثرين. وفي جميع الأحوال، يستخدم الفيلم الأغنيات نفسها الواردة في النسخة الأصلية، كما يعيد سرد الحكاية من دون تغييرات تُذكر. لكن بينما منحت النسخة الكرتونية شخصياتها المرسومة تعابير نابضة تعكس دواخلها، تبدو الشخصيات في النسخة الحية أقل حيوية وقدرة على التعبير.

من «واشنطن الشاب» (أنجل برودكشنز)

YOUNG WASHINGTON

إخراج: جون إروين

الولايات المتحدة (2026)

(وسط)

سيرة حياة ومعارك أول رئيس أميركي

على ما يبدو أن المناسبة التي استدعت إنتاج هذا الفيلم هي الاحتفال بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، الذي يصادف هذا الشهر. وكان ذلك، ولو من باب الافتراض، يستدعي فيلماً أفضل من النتيجة التي خرج بها العمل.

ولتحقيق ذلك، كان لا بد من مخرج أكثر دراية بكيفية إنجاز فيلم يوازن بين الحقيقة التاريخية وما يُضاف إليها من معالجات خيالية تفرضها ضرورات السرد. وهنا تكمن معضلة كثير من الأفلام التاريخية: إلى أي حد يمكن الجمع بين الحقيقة والخيال من دون تشويه الأولى، ومن دون الاكتفاء أيضاً بعرض جاف للوقائع؟

يبدأ الفيلم عام 1755، عندما كان جورج واشنطن (ويؤديه ويليام فرانكلين-ميلر) في الثانية والعشرين من عمره. شاب طموح حاول الانضمام إلى الجيش البريطاني وفشل، لكنه نجح لاحقاً في قيادة مجموعة من المقاتلين في ولاية فرجينيا. يخوض مع رجاله مواجهة ضد القوات الفرنسية ويُهزم، غير أن تلك الهزيمة لا تهز ثقته بنفسه، بل تُمهِّد الطريق أمام سلسلة من الانتصارات العسكرية، قبل أن يُنتخب لاحقاً أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية.

تبقى مشاهد المعارك أفضل ما في الفيلم، إلى جانب تصميم الإنتاج والمناظر، اللذين يتركان أثراً إيجابياً على المستوى البصري. أما الشخصيات، فجاءت كتابتها سطحية، بينما بدا أداء الممثلين أقرب إلى قطع شطرنج تتحرك على الرقعة من دون روح أو ملامح إنسانية مميزة.

EVIL DEAD BURN

إخراج: سيباستيان فانيتشيك

الولايات المتحدة (2026)

(وسط)

جزء سادس من رعب لا ينتهي

يحاول هذا الفيلم، وهو السادس في السلسلة التي ابتدعها سام رايمي عام 1981، أن يضخ حياة جديدة في أحد أكثر أنواع أفلام الرعب ازدحاماً بالأعمال المتشابهة. الفيلم الجديد، من إخراج الفرنسي سيباستيان فانيتشيك، يعود إلى روح الجزأين الأول والثاني (1981 و1987)، لكنه يقدم مشاهد أكثر توتراً ورعباً، من دون اللمسة الساخرة التي ميّزت أفلام رايمي.

تؤدي سهيلة يعقوب، التي تشق طريقها بثبات في السينما الفرنسية والأميركية، وكان من أحدث أعمالها «ديون: الجزء الثاني» (Dune: Part Two)، دور أرملة تنضم إلى عائلة زوجها الراحل للمشاركة في مراسم تأبينه. تكنّ والدة الزوج الراحل (تاندي رايت) مشاعر عداء لها، في حين يفقد والده (إيرول شاند) أعصابه خلال اللقاء ويقتل كلب العائلة.

تشكل هذه الأحداث تمهيداً لدخول الرعب الفعلي، مع وصول والد الأرملة، الذي سبق أن قرأ كتاباً كان من الأفضل ألا يقرأه، هو «كتاب الموتى». ومنذ ذلك الحين، تستولي عليه روح شيطانية، قبل أن تمتد إلى شخصيات أخرى، ليغدو الباقون مجرد ضحايا في سلسلة من المشاهد العنيفة والدامية التي يعتمد عليها المخرج.