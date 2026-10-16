منى عزيز لـ«الشرق الأوسط»: هاني شنودة مطوّر الموسيقى الكلاسيكية

كميات من الطاقة الإيجابية تنثرها الفنانة مادونا عرنيطة في كل مرة تطلّ فيها على محبيها. فصوتها الدافئ وأزياؤها اللافتة وابتسامتها العريضة، تؤلّف معاً شخصية فنية تنبض بالحيوية وتفيض بالفرح.

أخيراً، أصدرت صاحبة لقب «الليدي مادونا» أغنية جديدة بعنوان «لو غنّت»، وتحمل الأغنية رسالة فنية مباشرة إلى الجيل الغنائي الحديث، تذكّره بموقع مادونا على الساحة الفنية، وتردّد في مطلع الأغنية أسماء فنانات وهميات مثل كوكو ومومو ونونو، تؤكد مادونا أنه مهما تعدّدت الأسماء والألقاب، ستبقى مكانتها محفوظة على الساحة، مردّدةً: «بتشوفوا حالكن فيّ»، كما تقول كلمات الأغنية. وتندرج الأغنية ضمن اللون الإيقاعي والاستعراضي الذي اعتادت مادونا تقديمه منذ بداياتها.

وتعلّق مادونا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، معتبرةً أن الأغنية توجّه رسالة مباشرة إلى الجيل الجديد، تدعوه إلى احترام الجيل السابق من المغنين. وتتابع: «أمثّل نموذجاً لفنانين قدّموا الكثير للفن، لكن الجيل الحديث من الفنانين لا يتذكّرهم. أنا شخصياً أعطيت الفن 50 عاماً من عمري، ومثّلت بلدي كسفيرة للأغنية اللبنانية، وأحييت الحفلات على أهم مسارح العالم. وما أزال حتى اليوم أحافظ على مكانتي الفنية وأنثر الفرح أينما حللت. فهذه الصفات التصقت بي منذ بداية مشواري، ولا تزال تسكنني. وقد لمست هذا الأمر مباشرة خلال إطلاق أغنية (لو غنّت) مؤخراً على مسرح كازينو لبنان. فقد تفاعل الحضور مع الأغنية، وشعروا بالفرح وهم يستمعون إليها ويصفّقون إعجاباً».

وتشير مادونا إلى أن الأغنية وُلدت خلال جلسة عادية كانت تجمعها بالملحّنة والكاتبة مارينا جحا. وتقول: «كنا نتذكّر مادونا أيام لبنان الذهبي، في زمن صار فيه بإمكان أي شخص أن يصبح نجماً بسبب (السوشيال ميديا)». وتحدّثنا عن تأثيرها في الناس كلما أطلت على الشاشة أو المسرح. ومن هنا، ومن إيماننا بأهمية فناني الزمن الجميل وبأنهم لن يتكرروا، وُلدت أغنية «لو غنّت».

وتؤكد مادونا أن الأغنية تشبهها بإيقاعها المفرح وأجوائها المرحة، مشيرةً إلى أن الناس لن ينسوها مهما مرّت الأيام، شأنها في ذلك شأن فنانين عديدين من الزمن الماضي. وتحمل كلمات الأغنية طابعاً كاريكاتورياً، إذ توجّه رسالة بأسلوب ساخر.

وستتبع هذه الأغنية أعمال أخرى، كما تكشف مادونا لـ«الشرق الأوسط»، إذ تحضّر لإصدار أغانٍ منفردة، الواحدة تلو الأخرى. وتقول: «ليست لديّ شركة إنتاج تهتم بإصداراتي الجديدة، ولذلك أتريّث بين إصدار وآخر، لأن تكلفة الأغنية كاملة تقع على عاتقي».

وعن طبيعة مشاريعها الفنية المقبلة، توضح: «لا يمكنني تحديدها الآن، إذ قد أكرّر التجربة مع مارينا جحا، وربما أتعاون مع غيرها. فعندما تناديني أغنية ما، لا أتطلّع إلى ملحّنها وكاتبها. المهم أن تسرق انتباهي، فألحق بها من دون تردّد».

أما عن الأفكار التي تراودها اليوم وتسعى إلى تحقيقها، فتقول: «المسرح يبقى ملعبي الأول والأخير، وأتمنى أن أحيي الحفلات أو أقدّم عملاً استعراضياً عليه. فعندما أقف على الخشبة، أشعر وكأنني وُلدت من جديد. المسرح يمدّني بالحياة والحيوية، وعندما أسمع تصفيق الناس أكون في ذروة السعادة. فهذا النوع من اللقاءات يحييني ويشجّعني على تقديم الجديد».

وتصف مادونا نفسها بـ«وحشة المسرح»، موضحةً أن هذه التسمية لا تنبع من باب الغرور، بل من الثقة بالنفس والجدارة والتجارب المتراكمة. أما عمّا يستفزّها اليوم على الساحة، فتردّ: «ليس هناك ما يستفزّني، لأن الساحة تتّسع للجميع. وهي مليئة بمواهب جميلة وأخرى عكسها. ولكن ما ينقصها هو الفن الحقيقي المرتكز على النضج والخبرة. لقد مررت بمراحل مختلفة في حياتي، وشهدت نزلات وطلعات، لكنها جميعاً زوّدتني بالقوة. فدروس الحياة ضرورية كي نتطوّر ونستوعب الدنيا. وأحياناً تلعب الظروف دورها، ولا سيما أن بلدنا يرزح منذ سنوات طويلة تحت ثقل أزمات متتالية وحروب. ولكن على المرء عموماً، والفنان خصوصاً، ألا يستسلم لليأس، بل أن يواصل محاولاته للخروج من دوامة تسهم في تراجعه».

وعمّا إذا كانت قد أخطأت في محطات من مشوارها، تقول: «ليس هناك شخص معصوم من الخطأ، فجميعنا أخطأنا. لكن الأهم هو ألا نخطئ بحق أحد أو نؤذيه. أنا شخصياً وضعت ثقتي بأشخاص كثيرين، واكتشفت لاحقاً أنهم لا يستحقونها، وهذا أحد أخطائي. لقد عُرفت بصراحتي، فلا أراوغ ولا أتزيّف. حتى إنني لم أجرِ عمليات تجميل، متمسّكةً بشكلي كما هو. فأنا أرغب في الحفاظ على صورتي كما هي، فنياً وشكلياً. ومن يحبّني بالفعل لن يسأل عن هذه الأمور».

وتؤكد مادونا أنها لا تزال حتى اليوم تحبّ تلقّي الثناء من الناس، وتقول: «إنه بمثابة مكافأة على التعب والجهد اللذين بذلتهما. وأنا أدرك تماماً الفرق بين الثناء الحقيقي وذلك المزيّف. فالثناء الصادق لا يأتي من فراغ. ودائماً ما أتوجّه بالشكر إلى كل من دعمني وشجّعني، ولا يزال أميناً وفياً لمادونا. فبالشكر تدوم النعم».

وتتطرّق مادونا في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أغانٍ تحتفظ بها للملحّن الراحل فاروق سلامة، لم ترَ النور حتى اليوم، وتفكّر في إصدارها قريباً. وتقول إن الموسيقي الراحل قدّم لها أشهر أغنياتها. وبينها «وله يا صعيدي» و«قدها وقدود». كما تعبّر عن أمنيتها لو استطاعت تسجيل أغانٍ في حضور من ألّفها لها الراحل زياد الرحباني، مشيرةً إلى أنها قد تجد طريقها إلى النور إذا اجتمعت مع ريما الرحباني، التي تكنّ لها وللسيدة فيروز كل الحب والاحترام.

تصف المسرح بأنه ملعبها الأول والأخير (مادونا)

ومن ناحية أخرى، تشير مادونا إلى ضرورة مواكبة الفنان الإيقاع الحديث في خطواته الفنية، وتقول: «أتقبّل الجديد والحديث، ويمكنني التعاون مع أي موهبة موسيقية جديدة. فاهتمامي يبقى منصبّاً على الحفاظ على تاريخي، مع مواكبة عصر اليوم».

وعن سبب غيابها عن المهرجانات في موسم الصيف الفائت، تردّ: «القائمون على المهرجانات يهتمّون بالجديد الذي يقدّمه الفنان. فإذا لم يكن لديه جديد، لا يطلبونه. لكنني أتفاءل بالخير في المواسم المقبلة. كما أنني أحيي حفلات كثيرة لجمعيات ومؤسسات خاصة، واليوم، مع إصداري أغنية (لو غنّت)، قد أحظى بفرص جديدة».

في أحدث إطلالة لها في كازينو لبنان خلال حفل إطلاق أغنيتها «لو غنّت» (مادونا)

وتشير مادونا إلى أنها، رغم الزحمة التي تشهدها الساحة الفنية، لا تواجه أي منافسة. وتقول: «أعدّ نفسي صاحبة هوية فنية لا تشبه غيرها. وكنت وما أزال نموذجاً يُحتذى به في الأزياء والاستعراض المسرحي والأغاني الإيقاعية الجميلة». وعن طبيعة صوتها اليوم، تقول: «قد يتغيّر الصوت مع العمر. ولذلك تبرز فيه البحّة اليوم ولكن من يحبّ مادونا يتقبلّها كما هي».

أما عن الفنانين الشباب الذين يلفتونها اليوم، فتجيب: «في الحقيقة، لا أستمع إلى الجيل الشاب إلا بالمصادفة، فأنا منشغلة بأمور كثيرة عائلية ومهنية. وأخصّ أحفادي بوقت كبير، إذ أحبّ الاستفادة من وجودي معهم والالتقاء بهم باستمرار. لذلك لا أتابع الساحة عن قرب، لكن هناك أصواتاً فرضت نفسها مؤخراً، من دون شك، سواء بصوتها أو بأسلوبها الغنائي».