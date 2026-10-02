فرح الموجي: أركز دائماً على غناء كلمات لها معنى وقيمة

لا ينسى الجمهور فرح الموجي، طفلة «ذا فويس كيدز» التي لفتت الأنظار إليها عندما قدمت أداءً مميزاً لأغنية «من حبي فيك يا جاري» من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي وغناء حورية حسن، وقد نالت فرح تصفيق وإعجاب الجمهور وثناء المدربين كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني.

بعد مرور 10 سنوات على هذا الظهور استطاعت فرح الموجي شق طريقها بنجاح كمطربة نشأت منذ طفولتها بالأوبرا، فتعلمت أصول الغناء ضمن فريق «أطفال الأوبرا» مع المايسترو سليم سحاب، كما منحها اسم الموجي مسؤولية كبيرة، فالموسيقار المصري الكبير الراحل هو عم والدها المايسترو الدكتور محمد الموجي رئيس فرقة التراث بالأوبرا المصرية، ورغم حضورها بالغناء في فرق الأوبرا، فقد بدأت في طرح أغنيات جديدة خاصة بها تخاطب بها جيلها، فقدمت أغنيتين «مالي عيني» و«أول يوم في بيتنا»، وهما من ألحان زوجها المطرب الشاب أحمد جمال.

فرح الموجي على ملصق أغنيتها «مالي عيني» (الشرق الأوسط)

تستعيد فرح لحظة وقوفها على مسرح «ذا فويس كيدز»، قائلة: «كان عمري وقتها 12 عاماً فمنذ صغري وأنا أرى نفسي مطربة وكان شغفي كله مرتبطاً بالغناء، وقد غنيت في البرنامج أغنية (من حبي فيك يا جاري) رغم أنها لم تكن متداولة وقتها، لكن والدي قال لي إنها أغنية تبدو سهلة لكنها صعبة في تفاصيلها وليس أي صوت قادر على أدائها، فمطربتها حورية حسن تقول (عُرب)، وأكد لي أبي أنني أؤدي العُرب بأسلوب قريب منها، وبعدما غنيتها بالبرنامج وجدت صدىً كبيراً من المدربين والجمهور، كما أن مطربات كثيرات صرن يقدمنها، وكلما جاءتني فرصة لأغني من ألحان الموجي أختارها، فهي أغنية قريبة لقلبي ولها ذكريات من طفولتي، وأشعر أن صوتي ينتمي للمطربات الكبار نجاة وصباح وفايزة أحمد وأن أغنياتهن تناسبني.

وفي الحفل الذي شاركت به أخيراً بالأوبرا المصرية تحت عنوان «روائع الموسيقار محمد الموجي» قدمت فرح أغنية «اوعى تكون ناوي تلعب بيا» لصباح، و«هو الحب لعبة» لعزيزة جلال، وتقول إن «اختيار الأغنيات يكون بالمشاركة مع المايسترو قائد الحفل لاختيار الأغنيات التي تناسب كل صوت»، لافتة إلى أنها «تشعر بمسؤولية أكبر حين تغني من ألحان جدها محمد الموجي فيكون الأمر أصعب من غناء أي مطرب آخر، رغم انتمائها لجيل مختلف لديه أدواته المختلفة»، حسبما تقول.

وبدأت فرح الغناء منذ طفولتها، عندما اكتشف والداها موهبتها: «والدتي الدكتورة لمياء عبد السلام كانت تقوم بتدريس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية، ووالدي يُدَرس الكمان بالمعهد نفسه، وقد لمسا بي موهبة لافتة، وأنني أُغني بأسلوب صحيح منذ كان عمري خمس سنوات وأن هذا الاكتشاف المبكر وضعني على أول الطريق، فتدربت مع المايسترو سليم سحاب بـ(كورال أطفال الأوبرا)».

تقول إن بينها وبين زوجها الفنان أحمد جمال تعاوناً على مستوى الحياة والفن (الشرق الأوسط)

وفي مطلع هذا العام أطلقت فرح أغنيتها الأولى «مالي عيني» مؤكدة أنها تتطلع لتقديم أغنيات خاصة بها إلى جانب أغاني التراث التي تقدمها بحفلات الأوبرا، وتقول عن هذه الخطوة: «منذ سنوات وأنا أفكر في ذلك، فرغم أن الأوبرا مكان مهم جداً وأنا محظوظة بالغناء فيها وهي تعطي للمطرب امتيازاً للغناء، لكنني أتطلع لتقديم أغنيات خاصة بي تليق بشخصيتي كمطربة، وهو طموح يتطلع كل مطرب إليه، لكن المشكلة تكمن في أن موضوع الإنتاج بات أصعب راهناً».

لا تنفي فرح شعورها بالقلق مع طرح أولى أغنياتها: «كنت أشعر بقلق وتوتر لكنني وجدت تفاعلاً كبيراً مع الأغنية على (تيك توك)، ومواقع (السوشيال ميديا) وأعطتني دافعاً لتقديم أغنيتي الثانية (أول يوم في بيتنا) والأغنيتان للشاعر مصطفى ناصر».

كما وضع ألحانهما زوجها المطرب أحمد جمال وتقول عن ذلك: «بيني وبين أحمد تعاون على مستوى الحياة والفن، فهو يساندني ويقف إلى جانبي، وله دور مهم في اختياراتي لأنه يريدني أن أكون في مكانة جيدة، وأن أحافظ على الشكل المناسب في اختيار أغاني تواكب العصر وتكون في الوقت نفسه لها معنى وقيمة وتتناسب مع صوتي وشخصيتي الفنية، ومع ذلك سأقدم أعمالاً لملحنين آخرين».

وتطمح فرح في أن «تكون مطربة عصرية تحافظ على الشكل الكلاسيكي وتغني كلاماً له معنى وقيمة، لذا فإن اختيار الكلمات يأخذ منها وقتاً أكبر».

وشاركت فرح في حفل بالأوبرا المصرية عن «شارات المسلسلات» وكانت قد خاضت تجربة مماثلة حين غنت شارة مسلسل «تيته زوزو»، من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وقدمت أغنية «العيلة أمان»، وترى أن غناء الشارات يُسهم في انتشار صوت المطرب، لأن «التيتر» قد يُسمع أكثر من الأغنية العادية مع تكرار عرض المسلسل.

وتؤكد فرح أن التمثيل أحد طموحاتها وفكرة مطروحة لديها، لكنها ترى ضرورة التركيز في الفترة الحالية على الغناء، وتقول إن شادية وصباح من أكثر المطربات نجاحاً في التمثيل، كما أن تامر حسني أكثر المطربين الحاليين نجاحاً في الجمع بين الغناء والتمثيل.