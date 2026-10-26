«أبل» تكشف عن أكبر تحديث لجهاز «آيباد ميني»

كشفت شركة «أبل» الأميركية، الاثنين، عن جيل جديد كلياً من جهازها اللوحي «آيباد ميني» (iPad mini)، في أكبر تحديث يشهده الجهاز منذ إطلاقه، مع الانتقال إلى شاشة من نوع «أولد OLED» للمرة الأولى، واعتماد شريحة «A20 Pro» المصممة بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب تحسينات واسعة في قدرات الذكاء الاصطناعي والاتصال اللاسلكي والكاميرات، ضمن تصميم أنحف وأخف وزناً.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر من مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة قياسها 8.5 بوصة، وسطوع أقصى يبلغ ضعف الجيل السابق، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار «IP67»، في خطوة تستهدف توسيع استخداماته لتشمل الأعمال المهنية والإبداعية والترفيهية.

وقال ديف باكولا، نائب رئيس هندسة الأجهزة في «أبل»، إن الجهاز اكتسب شعبية واسعة بين المستخدمين بفضل سهولة حمله وأدائه، مشيراً إلى أن قاعدة مستخدميه تمتد من المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى الأطباء والعاملين في الخدمات الميدانية واللاعبين.

وأضاف أن الجمع بين التصميم الأنحف والشاشة الجديدة والشريحة المتطورة ومقاومة الماء والغبار يمثل نقلة نوعية للمستخدمين الباحثين عن إمكانات أجهزة «آيباد» ضمن جهاز صغير الحجم يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.

شاشة «سوبر ريتنا إكس دي آر» بتقنية «OLED» توفر ألواناً أكثر دقة وتبايناً أعلى ودرجات أعمق (الشرق الأوسط)

شاشة أكبر وتصميم أنحف

يبلغ سمك «آيباد ميني» الجديد 5.4 ملليمتر فقط، مع انخفاض ملحوظ في الوزن مقارنة بالجيل السابق، فيما حافظت الشركة على الأبعاد الخارجية للجهاز تقريباً رغم زيادة مساحة الشاشة، مستفيدة من تقليص حوافها بنسبة 24 في المائة.

ويتوفر الجهاز بلونَي «سماء الليل» و«ضوء النجوم»، مع هيكل مصنوع من الألمنيوم، وحماية من الماء والغبار وفق تصنيف «IP67»، ما يتيح استخدامه في ظروف أكثر تنوعاً، بما في ذلك البيئات الخارجية والأماكن المعرضة للرطوبة.

ويعتمد الجهاز شاشة «سوبر ريتنا إكس دي آر» (Super Retina XDR) بتقنية « أولد OLED»، التي تتيح التحكم بإضاءة كل بكسل بصورة مستقلة، ما يعزز دقة الألوان وعمق اللون الأسود والتباين.

وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1200 شمعة لكل متر مربع، بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالجيل السابق، مع نسبة تباين تبلغ مليوني درجة إلى واحدة، وسطوع يصل إلى 600 شمعة عند عرض المحتوى القياسي وعالي النطاق الديناميكي.

كما تدعم الشاشة خفض السطوع إلى شمعة واحدة، بما يناسب الاستخدام في البيئات منخفضة الإضاءة، فيما توفر الشركة خيار الزجاج المعالج بتقنية النانو للحد من الانعكاسات والوهج، خصوصاً للعاملين في المجالات الإبداعية والمهنية خارج المكاتب.

معالج جديد لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي

ويمثل الانتقال إلى شريحة «A20 Pro» أحد أبرز التغييرات في الجيل الجديد، إذ تعتمد الشريحة تقنية تصنيع بدقة نانومترين، مع بنية تستفيد من بعض تقنيات المعالجات المستخدمة في أجهزة «ماك».

ووفقاً للشركة، ترتفع سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 4.5 مرة مقارنة بالجيل السابق، بفضل معالج رسوميات يضم سبع أنوية ومسرّعات عصبية مدمجة في كل نواة، ما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإبداعية مباشرة على الجهاز.

وتشير بيانات «أبل» إلى تحسن أداء الرسوميات بما يصل إلى 2.7 مرة، مع دعم تقنيات تتبع الأشعة المسرّعة بالأجهزة والتظليل الشبكي والتخزين المؤقت الديناميكي، وهي خصائص تستهدف تحسين تجربة الألعاب ومعالجة النماذج ثلاثية الأبعاد.

أما وحدة المعالجة المركزية، فتضم ما يصل إلى ست أنوية، وتقدم أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 60 في المائة في المهام المعقدة، بما يشمل تحرير الصور والعمل على تطبيقات متعددة.

وتتضمن نسخة الجهاز بسعة 512 غيغابايت محركاً عصبياً مزدوجاً يضم 16 نواة، ويوفر ضعف قدرة المعالجة مقارنة بالجيل السابق، فيما يرتفع النطاق الترددي للذاكرة الموحدة بأكثر من الضعف، لدعم التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد.

وتعكس هذه التحسينات توجه «أبل» نحو توسيع تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً على الأجهزة، بما يقلل الحاجة إلى الاعتماد المستمر على المعالجة السحابية في بعض المهام.

يبلغ سمك «آيباد ميني» الجديد 5.4 ملليمتر فقط مع انخفاض ملحوظ في الوزن مقارنة بالجيل السابق (الشرق الأوسط)

تحسينات في الكاميرات والصوت

وشملت التحديثات منظومة الصوت والكاميرات، إذ قدمت «أبل» تقنية جديدة تحمل اسم «أكوستيك ديسبلاي» (Acoustic Display)، تعتمد على مكبرات صوت مصممة خصيصاً لتعزيز الترددات المنخفضة ورفع مستوى الصوت، إلى جانب مكونات مدمجة بين الزجاج وإطار الألمنيوم لتحسين وضوح الترددات العالية.

ويساعد التصميم المحكم للمنظومة الصوتية أيضاً في تحقيق متطلبات مقاومة الماء والغبار.

ونقلت الشركة الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل إلى الحافة الأفقية للجهاز، مع دعم خاصية «سنتر ستيج» (Center Stage)، التي تحافظ على ظهور المستخدم ضمن إطار الصورة أثناء مكالمات الفيديو.

أما الكاميرا الخلفية، فتأتي بدقة 12 ميغابكسل، وتدعم تقنية «سمارت إتش دي آر 4» (Smart HDR 4)، وتصوير الفيديو بدقة «4K» بمعدل يصل إلى 60 إطاراً في الثانية، إلى جانب فلاش متكيف لتحسين التصوير ومسح المستندات ضوئياً.

اتصال لاسلكي وخلوي أسرع

على صعيد الاتصال، زودت «أبل» جهازها الجديد بشريحة «N1» التي تدعم شبكات «واي فاي 7» وتقنية «بلوتوث 6» وبروتوكول «ثريد» (Thread)، بما يعزز سرعة الاتصال واستقراره، ويحسن أداء خدمات نقل الملفات والبث بين أجهزة الشركة.

وتتضمن النسخ الداعمة للشبكات الخلوية شريحة مودم «C2» الجديدة، التي توفر سرعات اتصال أعلى بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالجيل السابق، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما يدعم الجهاز تقنية الشريحة الإلكترونية «eSIM»، التي تتيح للمستخدمين إضافة باقات الاتصال أو نقلها رقمياً، دون الحاجة إلى شريحة تقليدية.

وتقول الشركة إن نظام التشغيل الجديد يحسن الانتقال بين الشبكات اللاسلكية والخلوية، بما يساعد على استمرار مكالمات الفيديو والاتصال أثناء التنقل.

نظام تشغيل بقدرات إنتاجية موسعة

يعمل الجهاز بنظام «آيباد أو إس 27» (iPadOS 27)، الذي يقدم تحسينات في سرعة الاستجابة وإدارة التطبيقات، إلى جانب تحديثات لواجهة «ليكويد غلاس» (Liquid Glass)، مع خيارات أوسع لتخصيص مستوى الشفافية في عناصر النظام.

ومن المقرر أن يدعم الجهاز، مع تحديث «آيباد أو إس 27.2»، وضع العرض الممتد عند توصيله بشاشة خارجية، بما يسمح باستخدام التطبيقات ضمن نوافذ متعددة، ويعزز قدراته في إنجاز الأعمال المكتبية والمهام المتزامنة.

كما أضافت «أبل» أدوات للرقابة الأبوية تتيح التحكم في المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه، وإدارة جهات الاتصال وأوقات استخدام التطبيقات، ضمن مساعيها لتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للمستخدمين الأصغر سناً.

ويدعم الجهاز قلم «أبل برو» (Apple Pencil Pro) وقلم «أبل» بمنفذ «USB-C»، مع ميزات للرسم وتدوين الملاحظات والتحكم الدقيق، فضلاً عن إمكانية تحديد موقع القلم الاحترافي عند فقدانه عبر تطبيق «تحديد الموقع».

معالج مركزي بست أنوية يوفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 60 % في المهام المعقدة وتعدد التطبيقات (الشرق الأوسط)

وكشفت الشركة أيضاً عن غطاء ذكي جديد مصنوع من نسيج «تك ووفن»، يتوفر باللونين الكحلي والبني الناعم، ويتميز بتصميم مغناطيسي قابل للتعديل لتوفير زوايا مشاهدة متعددة.

الأسعار

وحددت «أبل» الأسعار في السوق السعودية بداية من 3299 ريالاً (880 دولاراً) لنسخة «واي فاي»، و3999 ريالاً (1066 دولاراً) لنسخة الاتصال الخلوي، فيما يبدأ السعر المخصص للتعليم من 3059 ريالاً (816 دولاراً).

ويبلغ سعر الغطاء الذكي الجديد 379 ريالاً (101 دولار)، بينما يتوفر قلم «أبل برو» بسعر 592 ريالاً (158 دولاراً)، وقلم «أبل» بمنفذ «USB-C» بسعر 349 ريالاً (93 دولاراً)، مع خصومات إضافية للمؤسسات التعليمية والمستفيدين المؤهلين.

وستبدأ الشركة استقبال الطلبات المسبقة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق متاجرها في 36 دولة ومنطقة، على أن يبدأ تسليم الأجهزة وتوفرها لدى المتاجر والموزعين المعتمدين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.