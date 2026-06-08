«إنستغرام» تطلق اشتراك «Instagram Plus» بمزايا حصرية مقابل رسوم شهرية
«إنستغرام» تكشف عن Plus.. مزايا مدفوعة للمستخدمين الأكثر نشاطاً
في خطوة تعكس التحول المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي نحو نماذج الاشتراكات المدفوعة، أعلنت «إنستغرام» إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم «Instagram Plus»، وهي خدمة اختيارية تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية، والأدوات الإضافية مقابل اشتراك شهري يبلغ 3.99 دولار.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الشركة المالكة «ميتا» لتوسيع مصادر الإيرادات، وتنويعها بعيداً عن الإعلانات التقليدية، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المستخدمين عبر مزايا مدفوعة توفر تجارب أكثر تخصيصاً، وخصائص غير متاحة في النسخة المجانية.
وأكدت «إنستغرام» أن إطلاق «Instagram Plus» لن يؤثر على المستخدمين الحاليين للتطبيق، إذ ستبقى جميع المزايا الأساسية متاحة مجاناً، بينما يقتصر الاشتراك الجديد على تقديم خصائص إضافية تستهدف المستخدمين الأكثر نشاطاً، وصناع المحتوى الراغبين في أدوات أوسع لإدارة حساباتهم، والتفاعل مع جمهورهم.
مزايا جديدة للقصص
ومن أبرز الإضافات التي تقدمها الخدمة إمكانية معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة القصص (Stories)، وهي ميزة طال انتظارها من قبل كثير من المستخدمين، حيث تتيح لصاحب الحساب الاطلاع على حجم التفاعل الحقيقي مع المحتوى المنشور، بدلاً من الاكتفاء بعدد المشاهدات التقليدي.
كما أصبح بإمكان المشتركين البحث عن أسماء محددة داخل قائمة مشاهدي القصة، وهي خاصية قد توفر الوقت للحسابات التي تمتلك أعداداً كبيرة من المتابعين، أو التي تعتمد على القصص بشكل مكثف للتواصل مع جمهورها.
وفي إطار تطوير تجربة القصص أيضاً، تسمح الخدمة بتمديد مدة ظهور القصة إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، ما يمنح المستخدمين فترة أطول لعرض محتواهم دون الحاجة إلى إعادة النشر.
أدوات لتخصيص الجمهور
تركز «إنستغرام» في خدمتها الجديدة على منح المستخدمين مزيداً من التحكم في طريقة مشاركة المحتوى، إذ تتيح إمكانية إنشاء عدة قوائم مخصصة للجمهور لمشاركة القصص مع مجموعات مختلفة من الأشخاص.
ويعد هذا التطوير امتداداً لفكرة «الأصدقاء المقربين»، لكنه يمنح المستخدم مرونة أكبر في تحديد من يشاهد أنواعاً معينة من المحتوى، سواء للأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو زملاء العمل، أو غيرهم.
دعم إضافي للوصول والتفاعل
ومن بين الخصائص التي لفتت الانتباه ميزة «Story Spotlight»، التي تمنح القصص المنشورة من المشتركين أولوية أكبر في الظهور لدى الأصدقاء، والمتابعين، وهو ما قد يساعد على زيادة معدلات الوصول، والمشاهدة.
كما تقدم الخدمة تفاعلات خاصة تحمل اسم «Super Hearts»، وهي عبارة عن رموز تفاعلية متحركة تتيح للمستخدمين التعبير عن إعجابهم بالمحتوى بطرق أكثر تميزاً مقارنة بالتفاعلات التقليدية.
وتعكس هذه الإضافات تركيز «إنستغرام» على تعزيز التفاعل داخل المنصة، خصوصاً مع المنافسة الشديدة التي تواجهها من تطبيقات أخرى تستقطب المستخدمين عبر أدوات مبتكرة، ومزايا حصرية.
تخصيص أكبر للملف الشخصي
توفر «Instagram Plus» كذلك مجموعة من خيارات التخصيص التي تمنح المستخدمين حرية أكبر في إبراز هويتهم الرقمية، من بينها تغيير أيقونة التطبيق، واختيار أنماط مختلفة للخطوط المستخدمة في السيرة الذاتية للحساب.
كما تتيح الخدمة تثبيت عدد أكبر من المنشورات داخل الملف الشخصي، الأمر الذي يساعد المستخدمين على إبراز المحتوى الأكثر أهمية، أو المنشورات التي يرغبون في إبقائها ظاهرة للزوار بشكل دائم.
وتشير هذه المزايا إلى أن «إنستغرام» تسعى إلى جعل الحسابات الشخصية أكثر قابلية للتخصيص، بما يشبه ما تقدمه بعض المنصات المنافسة التي تسمح للمستخدمين بإجراء تعديلات أوسع على صفحاتهم الشخصية.
خيارات نشر أكثر مرونة
من الخصائص الجديدة أيضاً إمكانية إضافة محتوى إلى الملف الشخصي، أو إلى قسم «Highlights» دون ظهوره مباشرة في خلاصات الأصدقاء، أو المتابعين، وهو ما يمنح المستخدمين مرونة إضافية في إدارة المحتوى المنشور داخل حساباتهم. وقد تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لصناع المحتوى، والعلامات التجارية، والأشخاص الذين يرغبون في تنظيم صفحاتهم الشخصية، أو أرشفة بعض المنشورات دون الحاجة إلى إعادة نشرها أمام جميع المتابعين.
اتجاه متزايد نحو الاشتراكات
ويأتي إطلاق «Instagram Plus» في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا بشكل متسارع نحو تقديم خدمات مدفوعة إلى جانب النسخ المجانية من تطبيقاتها.
وخلال السنوات الأخيرة أطلقت العديد من المنصات خدمات اشتراك توفر مزايا إضافية للمستخدمين، في محاولة لتعزيز الإيرادات، وتقليل الاعتماد الكامل على الإعلانات الرقمية التي تواجه تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية. فمع بدء طرح الخدمة تدريجياً في عدد من الأسواق، ستتجه الأنظار إلى مدى إقبال المستخدمين على الاشتراك، وما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع منصات أخرى إلى توسيع خدماتها المدفوعة، أو إطلاق مزايا مشابهة خلال الفترة المقبلة.
الصين تتفوق على إيلون ماسك بإطلاق أول شريحة دماغ تجارية في العالمhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5281737-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الصين تتفوق على إيلون ماسك بإطلاق أول شريحة دماغ تجارية في العالم
(شاترستوك)
في تطورٍ بارز داخل سباق التكنولوجيا العصبية، أعلنت الصين الموافقة على أول شريحة دماغ حاسوب مخصصة للاستخدام التجاري، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عالمياً، وتضعها في موقع متقدم أمام مشاريع مشابهة تقودها شركات أميركية، أبرزها شركة «نيورالينك» التابعة لإيلون ماسك. وفقاً لموقع «نيويورك بوست».
الجهاز الجديد، المعروف باسم «NEO»، هو أول زرع جراحي يجتاز التجارب السريرية بنجاح؛ ما يفتح الباب أمام تسويقه في المرحلة المقبلة، وسط توقعات بأن يدخل الاستخدام الواسع ضمن النظام الصحي الصيني، خاصة لعلاج الحالات العصبية، مثل الشلل وإصابات الحبل الشوكي.
وتشير البيانات الأولية إلى أن التقنية تهدف إلى تحسين وظائف الجهاز العصبي لدى المرضى، عبر تحويل الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية، بما يسمح باستعادة بعض القدرات الحركية أو تحسينها.
ورغم الطابع العلاجي المعلن، يرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل بداية تحول أوسع نحو دمج الإنسان بالآلة، في إطار ما يُعرف بتقنيات تعزيز القدرات البشرية.
في المقابل، يواصل إيلون ماسك الدفع بمشروع «نيورالينك»، الذي يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم بالأجهزة الرقمية عبر التفكير، مع وعود مستقبلية بعلاج حالات فقدان البصر والشلل، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين الدماغ والتكنولوجيا.
لكن هذا التقدم يرافقه جدل واسع حول المخاطر المحتملة، خصوصاً ما يتعلق بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات العصبية؛ إذ يحذر مختصون من إمكانية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية مثل الأفكار والذكريات، بل وحتى التأثير على الإشارات العصبية.
ويقول خبراء إن أي اختراق محتمل لهذه الأنظمة قد لا يهدد البيانات فقط، بل قد يؤثر على القدرات الإدراكية والحركية للمستخدمين؛ ما يجعل القضية أكثر تعقيداً من أي تقنية رقمية سابقة.
من جهة أخرى، يشير مستثمرون في قطاع التكنولوجيا إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالدماغ البشري، مع توقعات بنمو سوق واجهات الدماغ الحاسوب من نحو 490 مليون دولار حالياً إلى 1.7 مليار دولار بحلول عام 2035.
وتُظهر التجارب السريرية الأولية نتائج مشجعة، حيث تم اختبار الجهاز على عشرات المرضى الذين سجل بعضهم تحسناً تدريجياً في القدرة على التحكم بالأجهزة عبر الإشارات العصبية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى التحديات التقنية والأخلاقية كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة الدماغ وحقوق الملكية الفكرية للبيانات العصبية، إضافة إلى مخاطر الاستخدام غير المشروع.
وبينما تتسارع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في هذا المجال، يبدو أن العالم يقترب من مرحلة جديدة، يصبح فيها الدمج بين الإنسان والتكنولوجيا واقعاً ملموساً، يفتح آفاقاً علاجية واسعة، لكنه في الوقت ذاته يطرح أسئلة عميقة حول حدود هذا الاندماج ومستقبل الوعي الإنساني ذاته.
«غوغل» تدفع لماسك 920 مليون دولار شهرياً لتأجير قدرة حاسوبيةhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5281076-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-920-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
سان فرانسيسكو:«الشرق الأوسط»
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سان فرانسيسكو:«الشرق الأوسط»
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«غوغل» تدفع لماسك 920 مليون دولار شهرياً لتأجير قدرة حاسوبية
مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
سوف تحصل شركة «سبيس إكس» للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهرياً من «غوغل» في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس.
وتحتاج «غوغل» إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ويستمر الاتفاق من أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2029.
وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة «أنثروبيك» قدرة حاسوبية من «سبيس إكس» مقابل 1.25 مليار دولار في الشهر بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.
ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» في شركة «سبيس إكس»، وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة. وبعد الإعلان عن الاتفاق مع «أنثروبيك» قبل أسابيع قليلة قال إن أحد مراكز البيانات سوف يكون كافياً لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«سبيس إكس».
وبتأجير القدرة الحاسوبية المطلوبة بشدة لـ«أنثروبيك» و«غوغل»، يساعد ماسك أيضاً الشركتين في منافستهما مع شركة «أوبن إيه آي» المنافسة. ويتنازع ماسك، وهو أحد المؤسسين السابقين لـ«أوبن إيه آي»، مع الشركة منذ سنوات.
يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة. وأشارت «غوغل» وحدها إلى نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الحالي سوف تخصص في الأساس لمراكز البيانات.
«أبل» تتطلع لنسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي في «مؤتمر المطورين»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5281065-%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
«أبل» تتطلع لنسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي في «مؤتمر المطورين»
شعار مؤتمر «أبل» للمطورين الذي سيُعقَد يوم الاثنين تحت شعار «كل الأنظمة تتألق» (الشرق الأوسط)
تتَّجه أنظار قطاع التقنية العالمي إلى مؤتمر المطورين العالمي لشركة «أبل» (WWDC 2026)، الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل، وسط ترقُّب واسع لما يمكن أن تكشف عنه الشركة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة يراها مراقبون حاسمةً لتعزيز موقعها في مواجهة المنافسة المتصاعدة مع شركات مثل «غوغل»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك».
ويأتي المؤتمر بعد عام شهد تسارعاً غير مسبوق في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي دفع «أبل» إلى إعادة صياغة استراتيجيتها التقنية لتقديم تجربة أكثر تكاملاً داخل منظومتها الرقمية، مستفيدة من قاعدة مستخدمين تتجاوز مليارَي جهاز نشط حول العالم.
وتشير المعلومات المتداولة قبل المؤتمر إلى أنَّ «أبل» تستعد للكشف عن نسخة جديدة كلياً من مساعدها الرقمي «سيري»، الذي يُتوقع أن يتحوَّل من مساعد صوتي تقليدي إلى منصة ذكاء اصطناعي متقدِّمة قادرة على إجراء محادثات طبيعية، وفهم السياق الشخصي للمستخدم، وتنفيذ مهام معقدة عبر التطبيقات المختلفة.
تحولات «سيري»
ومن أبرز التحولات المنتظرة أن يصبح «سيري» أكثر ارتباطاً بالبيانات الشخصية الموجودة على أجهزة المستخدم، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية، والمحادثات، والصور، والملاحظات، والملفات، ما يتيح له تقديم إجابات أكثر دقة وتنفيذ أوامر تعتمد على المحتوى الشخصي للمستخدم. فعلى سبيل المثال، سيكون بإمكان المستخدم البحث عن ملف تلقاه من شخص معين، أو العثور على رسالة تتضمَّن معلومةً محددةً باستخدام أوامر صوتية بسيطة.
كما يتوقع أن يتمتع المساعد الجديد بقدرات أوسع للتفاعل مع التطبيقات، حيث سيتمكَّن من تنفيذ سلسلة من الإجراءات المتتابعة دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بين البرامج المختلفة. وتشمل هذه القدرات تحرير الصور ومشاركتها، وإرسال الرسائل والبريد الإلكتروني، ونقل الملفات بين التطبيقات، إضافة إلى تنفيذ أوامر تعتمد على ما يظهر أمام المستخدم على شاشة الجهاز.
ويرى محللون أنَّ هذا التوجُّه يمثِّل محاولةً من «أبل» للحاق بالتحوُّل الذي أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العامين الماضيين، مع سعي الشركة إلى الاستفادة من نقطة قوة رئيسية تتمثَّل في التكامل العميق بين البرمجيات والأجهزة داخل منظومتها المغلقة.
وفي خطوة قد تعكس تحولاً مهماً في فلسفة الشركة، تشير التسريبات إلى أنَّ «أبل» تعتزم توسيع تعاونها مع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجيين، بحيث يتمكَّن المستخدم من اختيار خدمات مثل «شات جي بي تي» أو «جيميني» أو «كلود» من داخل نظام التشغيل نفسه، بدلاً من الاعتماد حصرياً على تقنيات «أبل» الداخلية.
الخصوصية
وتراهن الشركة في الوقت ذاته على الخصوصية بوصفها نقطة التمايز الرئيسية في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، إذ تشير المعلومات إلى استمرار الاعتماد على معالجة جزء كبير من البيانات محلياً على الأجهزة أو عبر بنية «الحوسبة السحابية الخاصة» التي طورتها «أبل»؛ بهدف تقليل حجم البيانات التي تغادر أجهزة المستخدمين.
ولا تقتصر التحديثات المتوقعة على «سيري» فقط، بل تمتد إلى معظم التطبيقات الرئيسية في أنظمة «أبل». فمن المنتظر أن يحصل تطبيق الصور على أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح بتوسيع الصور وتعديلها باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، في حين سيتضمن تطبيق «الاختصارات» إمكانات لإنشاء عمليات آلية معقدة بمجرد وصف المهمة المطلوبة بالكلمات.
كما تستعد الشركة لإضافة تحسينات واسعة إلى أدوات الكتابة داخل النظام، تشمل إعادة صياغة النصوص، والتدقيق اللغوي الذكي، وتوليد المحتوى، وهي مزايا أصبحت جزءاً أساسياً من المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
تحديثات التطبيقات
ومن المتوقع كذلك أن تشهد تطبيقات الكاميرا والصحة والمحفظة الرقمية تحديثات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل الصور والمستندات، والتعرف على المعلومات الظاهرة أمام الكاميرا، وإدارة بعض المهام المالية اليومية بصورة أكثر تلقائية.
وبالتوازي مع هذه التطورات، تشير التوقعات إلى أن «أبل» ستولي اهتماماً كبيراً لتحسين أداء أنظمة التشغيل واستقرارها وكفاءة استهلاك الطاقة، في إطار استعدادات أوسع لإطلاق جيل جديد من الأجهزة، يتصدرها أول هاتف «آيفون» قابل للطي، المتوقع طرحه خلال الأشهر المقبلة.
ويحمل مؤتمر هذا العام أهميةً استثنائيةً بالنسبة إلى «أبل»، إذ يتطلع المستثمرون والمطورون إلى رؤية أكثر وضوحاً حول كيفية منافسة الشركة لعمالقة الذكاء الاصطناعي. وبينما نجحت «أبل» تاريخياً في تحويل التقنيات الناشئة إلى منتجات واسعة الانتشار، فإنَّ التحدي هذه المرة يتمثَّل في إثبات قدرتها على تقديم تجربة ذكاء اصطناعي مختلفة تجمع بين القوة التقنية والخصوصية وسهولة الاستخدام، وهي العناصر التي بنت عليها الشركة مكانتها طوال العقدين الماضيين.
«آي أو إس IOS27»
وإلى جانب التركيز على الذكاء الاصطناعي، يُتوقَّع أن تكشف «أبل» عن تحديثات واسعة لأنظمة التشغيل المقبلة، وفي مقدمتها «آي أو إس 27»، الذي تشير التسريبات إلى أنَّه سيكون من أكبر التحديثات منذ إطلاق واجهة «ليكويد غلاس»، مع التركيز على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف النظام والتطبيقات اليومية.
ووفق المعلومات المتداولة، سيحصل نظام «آي أو إس 27» على تصميمات أكثر مرونة داخل عدد من التطبيقات الأساسية، إلى جانب تطوير تطبيق الكاميرا وإضافة أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والمَشاهد المحيطة، فضلاً عن تحسينات في تطبيق الصور تسمح بتعديل المحتوى وتوسيعه باستخدام الأوامر النصية الطبيعية. كما سيتضمَّن النظام قدرات متقدِّمة لإنشاء الاختصارات والأوامر الآلية دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو برمجية.
ويبدو أن «آي أو إس 27» سيكون أكثر من مجرد تحديث سنوي تقليدي، إذ تشير التسريبات إلى أنَّه يمثِّل بداية مرحلة جديدة تعتمد فيها «أبل» على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق داخل النظام نفسه، بدلاً من الاكتفاء بإضافة أدوات مستقلة. فالنظام الجديد سيجعل «سيري» جزءاً أساسياً من تجربة الاستخدام اليومية، مع قدرته على فهم ما يظهر على الشاشة، وتحليل المحتوى المفتوح أمام المستخدم، وتنفيذ الأوامر عبر التطبيقات المختلفة دون الحاجة إلى التنقل بينها يدوياً.
ومن المتوقع أن يشهد النظام تحولاً في طريقة البحث والتفاعل مع الجهاز، حيث تعمل «أبل» على تطوير واجهة جديدة تحمل مفهوم «ابحث أو اسأل»، تتيح للمستخدم الوصول إلى التطبيقات والملفات والمعلومات الشخصية والويب من خلال واجهة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على القوائم التقليدية وجعل التفاعل مع الهاتف أقرب إلى الحوار الطبيعي مع المساعد الذكي.
كما يتوقع أن يقدم «آي أو إس 27» قدرات متقدمة في مجال «الذكاء البصري»، بحيث تتحوَّل الكاميرا إلى أداة لفهم العالم المحيط بالمستخدم. فإلى جانب التعرُّف على الأشياء والمعالم، سيتمكَّن النظام من تحليل الملصقات الغذائية، وتتبع السعرات الحرارية، والتعرُّف على أرقام الهواتف والعناوين المطبوعة وإضافتها مباشرة إلى جهات الاتصال، فضلاً عن تقديم معلومات فورية حول ما تلتقطه عدسة الكاميرا.
وفي مجال الإنتاجية، تعمل «أبل» على تعزيز أدوات الكتابة والتحرير داخل النظام، مع توفير إمكانات متقدِّمة لإعادة صياغة النصوص والتدقيق اللغوي واقتراح التعديلات بشكل لحظي داخل تطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل والملاحظات. كما سيتمكَّن المستخدم من إنشاء أوامر واختصارات مُعقَّدة باستخدام اللغة الطبيعية فقط، دون الحاجة إلى إعدادات أو خطوات برمجية معقدة.
ومن الناحية التقنية، يُنتظر أن يركز «آي أو إس 27» على رفع كفاءة الأداء وتحسين عمر البطارية بالتوازي مع إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل «أبل» على إعادة هيكلة أجزاء من النظام وتنقية الشيفرات البرمجية القديمة لتقليل استهلاك الموارد وتحسين سرعة الاستجابة. ويرى محللون أنَّ هذه الخطوة ضرورية لضمان تشغيل المزايا الجديدة بسلاسة على مئات الملايين من أجهزة «آيفون» حول العالم.
كذلك يُنظَر إلى «آي أو إس 27» بوصفه النظام الذي سيمهِّد لإطلاق أول هاتف «آيفون» قابل للطي، مع تطوير واجهات استخدام جديدة تدعم الشاشات الأكبر حجماً، والعمل المتزامن بين أكثر من تطبيق، بما يقرِّب تجربة الهاتف من أجهزة «آيباد» والحواسيب اللوحية. ويعكس هذا التوجه استعداد «أبل» لمرحلة جديدة من الابتكار تجمع بين تصميمات الأجهزة الجديدة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منصة واحدة.
وتعمل «أبل» على تطوير واجهات جديدة تدعم الشاشات الأكبر حجماً وتعدد المهام، بما يسمح بتشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب وتقديم تجربة أقرب إلى أجهزة «آيباد» عند فتح الجهاز بالكامل. ويرى محللون أنَّ هذه التغييرات تعكس استعداد الشركة لمرحلة جديدة من تصميم الأجهزة والبرمجيات في آن واحد.
أنظمة التشغيل الأخرى
وتمتد هذه التحسينات إلى أنظمة «آيباد أو إس 27» و«ماك أو إس 27»، حيث تتوقع أوساط المطورين أن تستفيد أجهزة «آيباد» و«ماك» من النسخة الجديدة من «سيري» ومن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسها، بما يشمل فهم المحتوى الشخصي، وإدارة الملفات، وتحسين تجربة الكتابة والإنتاجية. كما يُنتظَر أن يحصل نظام «ماك أو إس 27» على تعديلات تصميمية محدودة، وتحسينات للأداء، وكفاءة استهلاك الطاقة، بالتزامن مع اقتراب «أبل» من إنهاء دعم أجهزة «ماك» العاملة بمعالجات «إنتل».
تحسين استقرار الأنظمة
وفي الوقت نفسه، تشير المعلومات إلى أنَّ «أبل» تولي أهميةً كبيرةً لتحسين استقرار الأنظمة وسرعة الأداء وعمر البطارية، إذ وُصفت النسخ المقبلة بأنَّها تركز على تنقية الشيفرات البرمجية وإزالة المكونات القديمة وتحسين كفاءة تشغيل التطبيقات، في محاولة لتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين بالتوازي مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.