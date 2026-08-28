محكمة هولندية تقضي بالسجن المؤبد على متهم بارتكاب جرائم إبادة في روانداhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5312107-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
محكمة هولندية تقضي بالسجن المؤبد على متهم بارتكاب جرائم إبادة في رواندا
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
أصدرت محكمة هولندية، الجمعة، حكماً بالسجن المؤبد بحق رجل يبلغ من العمر 67 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في رواندا عام 1994، مشيرة إلى أنه شارك في قتل نحو ثلاثة آلاف من عرقية التوتسي الذين لاذوا بأحد الملاعب هرباً من هجمات شنتها جماعات من عرقية الهوتو.
وفر المتهم، الذي لم يكشف عن هويته سوى باسم يوجين إن، إلى هولندا عام 1998 وحصل لاحقاً على الجنسية الهولندية. وفتح ممثلو ادعاء هولنديون تحقيقاً بشأنه عام 2020 أفضى إلى اعتقاله في هولندا عام 2024، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت المحكمة إن الرجل كان موجوداً في الملعب في بييزا في أبريل (نيسان) 1994 وأصدر «تعليمات» إلى عرقية الهوتو الموجودين هناك «بألا يسمحوا لأي أحد من عرقية التوتسي بالهروب من الملعب».
وأضافت: «في فترة ما بعد الظهر، تعرض أفراد من عرقية التوتسي لإطلاق النار ورُجموا بالحجارة وألقيت قنابل يدوية على أرض الملعب. ألقى المتهم قنبلة. قتل الناجون من الهجوم الذي وقع بعد الظهر بالهراوات والسواطير».
ونفى محامو المتهم اضطلاع موكلهم بأي دور في هذه المذابح. بل قالوا إنه حاول منع حدوث الإبادة الجماعية.
وقُتل أكثر من 800 ألف من عرقية التوتسي والهوتو المعتدلين في غضون 100 يوم خلال الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994، والتي دبرتها الأغلبية الحاكمة من الهوتو ونفذها بدقة مسؤولون محليون ومواطنون عاديون.
وقالت المحكمة إن الرجل شارك أيضاً في مداهمات على مجمعات سكنية يقطنها في الغالب سكان من التوتسي في بلدية مبازي، التي كان يُعد فيها «شخصاً ذا سلطة».
وتعرضت منازل للنهب والإحراق خلال هذه الهجمات، وبعد ذلك فر الناس إلى الملعب، حيث اعتقدوا أنهم سيكونون في مأمن، لكنهم قُتلوا في نهاية المطاف.
وسبق لهولندا أن حاكمت وأدانت مشتبها بهم آخرين في الإبادة الجماعية في رواندا بموجب الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للمحاكم بالنظر في بعض الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها، كما سلّمت في السابق مشتبهاً بهم في الإبادة الجماعية إلى البلد الأفريقي.
صدر حكم قضائي بحق الأمير هاري و6 آخرين، من بينهم المغني إلتون جون، بسداد 13 مليون دولار للشركة القائمة على نشر صحيفة «ديلي ميل» بعد خسارة قضيتهم ضدها.
«الشرق الأوسط» (لندن)
اتهام 7 أشخاص بـ«صلة إرهابية» بعد تخريب ملعب ترمب للغولف في اسكوتلنداhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5312091-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-7-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%80%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
اتهام 7 أشخاص بـ«صلة إرهابية» بعد تخريب ملعب ترمب للغولف في اسكوتلندا
ترمب خلال ممارسة لعبة الغولف المفضّلة لديه (أ.ف.ب)
وُجّهت إلى 7 أشخاص في اسكوتلندا اتهامات بالتخريب العمدي لملعب الغولف التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع «ترنبيري» الفاخر، بعدما تحوّلت أجزاء من أرض الملعب ومبنى النادي إلى مساحة لكتابات وشعارات مؤيدة لغزة، في حادثة وصفتها لائحة الاتهام بأنها تنطوي على «صلة إرهابية».
وتعود الواقعة إلى 8 مارس (آذار) من العام الماضي، عندما تعرض منتجع «ترمب ترنبيري»، الواقع على الساحل الغربي لاسكوتلندا، لأعمال تخريب طالت مبنى النادي وأرضية ملعب الغولف الشهير. واقتُلعت أجزاء من العشب، وحُفرت الأرض، وظهرت عليها عبارة «غزة ليست للبيع»، بينما غُطيت أجزاء من المبنى بالطلاء.
ووجهت السلطات الاتهامات إلى كيران روبسون، 35 عاماً، وعظمة بشير، 56 عاماً، وريكي ساوثال، 34 عاماً، وأوتمن تايلور وارد، 22 عاماً، وريبيكا سيان ديفيز، 29 عاماً، وجون موكسلي، 58 عاماً، وديلان كياراميلو، 24 عاماً. ومن المقرر أن يمثل المتهمون السبعة أمام المحكمة في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وبحسب لائحة الاتهام، أقدم المتهمون عمداً على إلحاق أضرار بالممتلكات، شملت اقتلاع أجزاء من العشب في الملعب، ورشّ مادة «الغليفوسات»، أو مادة مشابهة من مبيدات الأعشاب، على الممرات والمساحات الخضراء.
كما تتضمن الاتهامات رش الطلاء على مبنى ولافتة، ورسم شعارات سياسية وعبارات مسيئة على العشب، وحفر شعار سياسي في أرض الملعب، فضلاً عن كتابة شعارات سياسية ومسيئة على مبانٍ وجدران وأعمدة.
وتتهم اللائحة المجموعة أيضاً بإتلاف نظام للرشاشات المائية؛ ما تسبب في حدوث فيضانات، وإلحاق أضرار بأحد المصابيح في المنتجع.
لكن اللافت في القضية هو ما ورد في لائحة الاتهام من أن «الجريمة المذكورة أعلاه قد تفاقمت بسبب وجود صلة إرهابية»، وهي العبارة التي أضفت بعداً أمنياً على حادثة التخريب التي ارتبطت شعاراتها بالقضية الفلسطينية.
وكانت مذكرة لاجتماع عقد في 13 مارس من العام الماضي بين رئيس الوزراء الاسكوتلندي جون سويني وإريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي، قد أشارت إلى «القلق» بشأن الحادثة التي شهدها منتجع «ترمب ترنبيري». وأدانت المذكرة الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب، مؤكدة أن السلطات المعنية ستواصل التعامل مع الواقعة «بجدية».
ملعب بمكانة خاصة
ويُعد ملعب «أيلسا» في منتجع «ترنبيري» واحداً من أشهر ملاعب الغولف في اسكوتلندا، واستضاف بطولة «ذا أوبن» أربع مرات؛ ما منحه مكانة خاصة بين ملاعب اللعبة التاريخية في البلاد.
وتبلغ رسوم اللعب للزوار غير المقيمين في المنتجع نحو 1000 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وفق أسعار مواعيد الانطلاق المدرجة في المنتجع الواقع في مقاطعة أيرشاير.
ما أكثر الانهيارات الجليدية حصداً للأرواح في العالم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311795-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
ما أكثر الانهيارات الجليدية حصداً للأرواح في العالم؟
صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر الطين وهو يغطي الممتلكات عقب فيضان مفاجئ في تريشولي بمنطقة نُواكوت في نيبال (رويترز)
تسبب انهيار جليدي، أمس الأربعاء، في فيضان هائل بالمناطق الحدودية في منطقة الهيمالايا بين نيبال والتبت، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 270 شخصاً، وتخشى السلطات وقوع المزيد من الضحايا.
وفيما يلي بعض أكثر الانهيارات الجليدية إزهاقاً للأرواح في التاريخ، وفقاً لوكالة «رويترز».
1941 - (واراث - بيرو)
دمر فيضان ناجم عن انهيار بحيرة جليدية ثلث مدينة واراث في مرتفعات جبال الإنديز شمال بيرو، مما أودى بحياة نحو 5 آلاف شخص. ولا يزال هذا أحد أكثر حوادث انهيار البحيرات الجليدية حصداً للأرواح في التاريخ.
1962 - (رانراهيركا - بيرو)
انفصلت كتلة جليدية ضخمة عن هواسكاران، أعلى جبل في بيرو، مما تسبب في انزلاق 10 ملايين متر مكعب من الصخور والجليد والثلج إلى سفح الجبل في غضون سبع دقائق فقط. وطُمرت قرية رانراهيركا وعدد من التجمعات السكنية المجاورة تحت 12 متراً من الطين والحطام، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 4 آلاف شخص.
1970 - (يونجاي - بيرو)
هز زلزال قوته 7.9 درجة الجدار الشمالي لجبل هواسكاران، مما تسبب في أكثر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية إزهاقاً للأرواح في التاريخ. واندفعت كتلة الجليد والصخور الجليدية باتجاه بلدتي يونجاي ورانراهيركا بسرعة وصلت إلى 335 كيلومتراً في الساعة وطمرتهما تحت الطين.
وأودى الانهيار الجليدي بحياة ما يقدر بنحو 25 ألف شخص، مما أسهم في رفع عدد وفيات الزلزال إلى ما يزيد على 50 ألفاً.
1981 - (بحيرة سيرينما - التبت)
انهارت كتلة جليدية ضخمة في بحيرة سيرينما الجليدية على بُعد 14 كيلومتراً من الحدود الصينية النيبالية، مما أدى إلى اندفاع موجة ضخمة فوق السد الجليدي. وأدى هذا الاندفاع إلى تدفق ما يقرب من 20 مليون متر مكعب من المياه والجليد والحطام إلى نيبال.
وأودى ذلك بحياة ما يقدر بنحو 200 شخص في نيبال، وتسبب في أضرار في الجسور والطرق ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية تقدر بأربعة ملايين دولار.
2021 - (تشامولي - الهند)
انفصلت كتلة كبيرة من الجليد عن قمة رونتي بالقرب من ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند، مما أدى إلى اندفاع سيل مدمر من الصخور والغبار والجليد لمسافة 1500 متر أسفل الوادي.
وأدى ذلك إلى حدوث فيضان مفاجئ ضخم في ولاية أوتاراخاند بشمال الهند أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قرى وجرف مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
2026 - (الحدود بين نيبال والتبت)
فقد أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من نيبال والتبت بعد انهيار الجزء السفلي من أحد الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا والسقوط إلى قاع الوادي، مما أدى إلى انهيار جليدي وصخري عبر نهر ليندي خولا على امتداد الحدود الجبلية.
واندفع الانهيار الطيني بقوة نحو ميناء جيرونغ في التبت ثم اتجه نحو نيبال، مما تسبب في سيول عالية السرعة جرفت طرقاً بأكملها ومشروعات طاقة وأغرقت قرى. تتوقع الشرطة أن يرتفع عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 270 شخصاً.
تقرير: ذخائر أميركا بين إيران والصين... «نافذة هشاشة» تقلق الحلفاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5311754-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
تقرير: ذخائر أميركا بين إيران والصين... «نافذة هشاشة» تقلق الحلفاء
طائرة من طراز «إف - 16» مزوَّدة بذخائر أميركية (أ.ف.ب)
يثير الاستهلاك الكبير للذخائر الأميركية خلال الحرب مع إيران قلقاً متزايداً لدى حلفاء واشنطن في آسيا، في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.
ويخشى مسؤولون أميركيون وآسيويون أن يؤدي استمرار الحرب إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على خوض مواجهة طويلة مع الصين إذا اندلعت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ووفقاُ لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذه المخاوف تأتي في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة مناورة إنزال برمائي مشتركة مع كوريا الجنوبية كانت مقررة في سبتمبر (أيلول)، في خطوة عزتها واشنطن إلى الضغوط التي تفرضها الحرب على القوات الأميركية. كما جرى تحويل أكثر من 30 سفينة كان يفترض أن تكون في المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، من بينها حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن»؛ لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن».
ولا يقتصر القلق على القوات الأميركية. فاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة للحصول على منظومات الأسلحة المتطورة، في حين تواجه هذه الدول أصلاً تأخيرات في طلبيات تمتد لسنوات.
وقال مسؤول تايواني إن بلاده تتوقع «تأخيرات كبيرة» في تسلم صواريخ «باتريوت» PAC-3، بعدما استُهلك جزء كبير من المخزون الأميركي في الشرق الأوسط. وتنتظر تايوان أسلحة أميركية وافقت واشنطن على بيعها بقيمة تقارب 30 مليار دولار، بينها صواريخ «باتريوت» بقيمة 882 مليون دولار. كما تلقت اليابان تحذيرات من احتمال تأخر شحنات دفاعية، بينها صواريخ «توماهوك»، في حين أفادت تقارير بأن تسليم 400 صاروخ من هذا النوع قد يتأخر حتى عامين.
ويزيد الوضع حساسية في ظل تصاعد النشاط العسكري الصيني. فقد أجرت بكين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان، في حين وسَّعت وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي وزادت تدريبات خفر السواحل قرب الجزيرة. ويقول محللون إن هذه التحركات تجعل أي نقص في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الأميركية أكثر إثارة للقلق.
وتعترف وزارة الدفاع الأميركية بأن مواردها العسكرية تتحرك دورياً بين القيادات المختلفة، لكنها تؤكد أن القوات المنتشرة في المحيطين الهندي والهادئ «مستعدة وقادرة» على ردع أي عدوان.
غير أن خبراء يرون أن المشكلة أعمق من مجرد إعادة توزيع القوات. فقد أظهرت ألعاب حربية أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الدفاع عن تايوان في مواجهة هجوم صيني قد يستنزف مخزونات أميركية مهمة خلال أسابيع.
ويقول مارك كانسيان، العقيد السابق في مشاة البحرية والمستشار في المركز، إن الحرب مع إيران تختلف عن الحرب في أوكرانيا؛ لأن هناك قدراً أكبر من التداخل بين نوعية الأسلحة المطلوبة في الشرق الأوسط وتلك التي ستحتاج إليها الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ.
وتبرز صواريخ الدفاع الجوي والصاروخي بوصفها الحلقة الأكثر حساسية. فقد استُهلكت كميات كبيرة من صواريخ «باتريوت» و«ثاد» في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين لا توجد بدائل سهلة لها. ويقدّر محللون أن الولايات المتحدة لم يتبقَّ لها سوى نحو ألف صاروخ اعتراض من هذين النوعين، بعد استنزاف معظم مخزونها السابق على الحرب مع إيران.
أما الصواريخ الهجومية بعيدة المدى، فقد تعرضت بدورها لضغط كبير. وأطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ «توماهوك» خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، قبل أن يتجاوز العدد ألف صاروخ لاحقاً، في وقت كان المخزون الأميركي قبل الحرب يقدر بما بين 3100 و4500 صاروخ.
ويفيد التقرير بأن واشنطن تحاول معالجة النقص عبر الضغط على شركات الصناعات الدفاعية لزيادة الإنتاج. وحصلت شركة «لوكهيد مارتن» على عقد بقيمة 58.6 مليار دولار بهدف مضاعفة إنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية ثلاث مرات بحلول عام 2030.
لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت، في حين تتحرك الصين بسرعة لبناء ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية وفوق الصوتية والمضادة للسفن. ووفق محاكاة عسكرية أميركية، قد تستهلك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف صاروخ بعيد المدى خلال أربعة أسابيع فقط من حرب محتملة مع الصين.
ويحذر خبراء من أن استمرار الحرب مع إيران قد يفتح أمام بكين نافذة مؤقتة من الضعف الأميركي. وتزداد المخاوف مع استمرار الضغوط الصينية على تايوان، في وقت يدفع فيه مسؤولون أميركيون حلفاء واشنطن إلى تحمل قدر أكبر من أعباء الدفاع عن أنفسهم.
ويقول مسؤول تايواني: «الوضع صعب للغاية». أما جنيفر كافاناه، مديرة التحليل العسكري في مركز «ديفنس بريوريتز»، فترى أن احتمال حصول تايوان على كامل صواريخ «باتريوت» التي طلبتها أصبح منخفضاً، مرجحة أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية لإعادة بناء مخزوناتها الخاصة، ثم الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها في الخليج.
وهكذا يجد الحلفاء الآسيويون أنفسهم أمام مفارقة واضحة: واشنطن تطالبهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي والاعتماد أكثر على قدراتهم الذاتية، في حين تكافح في الوقت نفسه لتلبية طلباتهم من الأسلحة التي تحتاج إليها المنطقة لردع الصين وكوريا الشمالية.