عملاء بعض أكبر البنوك الأميركية يبلغون عن مشاكل في الوصول لحساباتهم

عملاء بعض أكبر البنوك الأميركية يبلغون عن مشاكل في الوصول لحساباتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5342080-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84
لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.
علي زين الدين (بيروت)
عملاء بعض أكبر البنوك الأميركية يبلغون عن مشاكل في الوصول لحساباتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5342080-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84
تراجع مقلق لعدد الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5342020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
تراجع مقلق لعدد الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية
طلاب أمام مبنى مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
تراجع عدد الطلاب الدوليين الجدد لدى الجامعات الأميركية هذا الخريف بنسبة 15 في المائة، للعام الثاني على التوالي، في ظل حالة عدم اليقين من قيود التأشيرات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب وآفاق فرص العمل بعد التخرج.
ويزيد ذلك قلق مسؤولي التعليم العالي من أن الولايات المتحدة لم تعد وجهة مرحبة بالطلاب الأجانب.
وأجرى معهد التعليم الدولي هذا الخريف استطلاعاً أولياً شمل 809 جامعات، بالتعاون مع 10 جمعيات للتعليم العالي، فتبين أن إجمالي عدد الطلاب الدوليين انخفض بنسبة 9 في المائة، بعد تراجع بلغ 3 في المائة العام الماضي. أما الطلاب الجدد فانخفض عددهم بنسبة 15 في المائة، بعد انخفاض حاد بلغ نحو 18 في المائة العام السابق.
وتزامن الاستطلاع مع صدور تقرير «الأبواب المفتوحة» السنوي، الذي يعده المعهد بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية. وأظهر التقرير أن الجامعات الأميركية استضافت نحو 1.1 مليون طالب دولي في العام الدراسي 2025 - 2026، بانخفاض سنوي قدره 2.7 في المائة. ويعود التراجع أساساً إلى انخفاض عدد طلاب الماجستير بنسبة 22.4 في المائة إلى 237655 طالباً. في المقابل، بقي عدد طلاب البكالوريوس مستقراً تقريباً عند 356165 طالباً، وارتفع عدد طلاب الدكتوراه بنسبة 3.1 في المائة إلى 158152 طالباً.
ورغم هذا التراجع، بقيت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للطلاب الدوليين في العالم.
وكشف التقرير أن الهند والصين، وهما المصدران الرئيسيان للطلاب الأجانب منذ سنوات، ترسلان أعداداً أقل. واحتفظت الهند بالصدارة بـ339435 طالباً، لكن بانخفاض نسبته 6.5 في المائة. وأرسلت الصين 254458 طالباً، بتراجع 4.3 في المائة.
قضية التأشيرات
أفاد نحو 9 من كل 10 جامعات شملها الاستطلاع، بأن إجراءات الحصول على التأشيرة أثرت سلباً في تسجيل الطلاب الأجانب. وعزت 70 في المائة منها التراجع إلى قيود السفر، وأشارت 60 في المائة إلى المنافسة المتزايدة من دول أخرى.
ويخشى مسؤولو التعليم العالي من أن الولايات المتحدة لم تعد وجهة مرحبة، بسبب حملة الرئيس ترمب على المهاجرين التي طالت أحياناً الطلاب الأجانب، وسياسات التأشيرات المربكة، والحرب التجارية مع الصين. ووصف رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، الانخفاض المتواصل منذ عامين، بأنه «تاريخي على الأرجح»، معبراً عن قلقه من مغادرة طلاب كانوا بدأوا دراستهم.
وقالت رئيسة تحالف رؤساء الجامعات المعني بالتعليم العالي والهجرة ميريام فيلدبلوم، إن سياسات الإدارة «تثير حالة من عدم اليقين في كل مرحلة من مراحل رحلة الطالب الدولي». ورأت أن تأثيرها التراكمي يجعل الولايات المتحدة «وجهة أقل قابلية للتنبؤ».
وارتفع عدد المشاركين في برنامج التدريب العملي الاختياري بنسبة 14.1 في المائة إلى 335785 طالباً. ويتيح البرنامج للطلاب العمل في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد التخرج. لكن بيانات أولية تشير إلى تراجع المشاركة فيه بنسبة 6 في المائة هذا العام. ويأتي ذلك بعدما اقترحت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي، فرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار على كل طالب توصي به الجامعة للبرنامج. وأبلغت جامعات عدة إدارة ترمب بأنها لا تستطيع تحمل هذه الرسوم.
ودفع تراجع الإيرادات جامعات عدة إلى خفض ميزانياتها وإغلاق برامج وتسريح موظفين. وأعلنت جامعة شمال تكساس أنها ستلغي أو تدمج نحو 70 برنامجاً أكاديمياً. وعزت جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة بوسطن جزءاً من ضغوطهما المالية إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب.
وفي جامعة ولاية أوهايو، انخفض عدد الطلاب الدوليين بنسبة 13 في المائة، وانخفض عدد الطلاب الصينيين وحدهم بنسبة 20 في المائة. وقال رئيس الجامعة رافي بيلامكوندا، الذي جاء إلى الولايات المتحدة طالباً من الهند، إن هناك «تأثيراً في الاقتصاد والبلاد جراء فقدان هؤلاء الطلاب المتميزين، الذين قد يفضلون البقاء في أوروبا أو أستراليا».
وقدرت الرابطة الوطنية لمستشاري الطلاب الدوليين أن تراجع أعداد الطلاب هذا الخريف سيكلف الاقتصاد الأميركي 31 ألف وظيفة و2.4 مليار دولار من الإيرادات.
قمة ترمب مع بوتين وشي توقظ «هواجس يالطا» أوروبياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5342014-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
أفراد من جماعة «آرت ليفت» الفنية يرفعون لوحات تصور الرؤساء ترمب وشي وبوتين بجوار نصب «الثلاثة الكبار» التذكاري الذي يضم قادة مؤتمر يالطا لعام 1945 روزفلت وستالين وتشرشل في حديقة ليفاديا بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم (رويترز)
أفراد من جماعة «آرت ليفت» الفنية يرفعون لوحات تصور الرؤساء ترمب وشي وبوتين بجوار نصب «الثلاثة الكبار» التذكاري الذي يضم قادة مؤتمر يالطا لعام 1945 روزفلت وستالين وتشرشل في حديقة ليفاديا بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم (رويترز)
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة آسيوية ذات أبعاد عالمية، توصله أولاً إلى مانيلا في الفلبين، حيث يشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، ثم إلى مدينة شنغن في الصين، للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وفي قمة ثلاثية غير مسبوقة مع نظيريه؛ الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، أيقظت هواجس أوروبية من أشباح مؤتمر يالطا التاريخي.
وهذه الجولة الخارجية الأولى لترمب منذ الهزيمة المدوية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس، وفي خضم فضيحة صديقه المقرب الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، الذي كان يرافقه عادة في رحلات كهذه. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذه الرحلة تحديداً أثارت قلقاً واسعاً بسبب تجاوب ترمب مع اقتراح بوتين عقد قمة ثلاثية بمشاركة شي كفرصة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، علماً بأن الرئيس الصيني كان متردداً في البداية، خشية أن يطغى الاجتماع على قمة «أبيك».
ودفع تجاوب ترمب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى التحذير من تكرار مؤتمر يالطا لعام 1945، حين تجاوب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، مع ضغوط الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لفرض هيمنة الاتحاد السوفياتي على أوروبا الشرقية.
غير أن مسؤولين في البيت الأبيض حاولوا حصر الأمر بأن الرئيس ترمب يسعى إلى دحض فكرة تراجع نفوذه داخلياً بالإعلان عن صفقات تجارية جديدة في منطقة عانت لعقود إهمال الولايات المتحدة، فضلاً عن الحفاظ على الهدنة التجارية مع بكين، وربما توسيعها، وفتح ملف الحد من التسلح النووي مع الصين وروسيا.
وعلى رغم التطمينات من إدارة ترمب، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن يتحول اجتماع شنغن إلى «إعادة توزيع لمناطق النفوذ»، على غرار «يالطا». ورأى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن اللقاء «لن يؤدي إلا إلى تشجيع بوتين على مواصلة هذه الحرب». وكشف الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أن شي أبدى «انزعاجاً» عندما طُرحت فكرة إدراج أوكرانيا في المحادثات. وقال إنه أشار إلى أنه «صراع أوروبي، يجب أن يكون الأوروبيون حاضرين فيه أيضاً».
حتى في واشنطن، كتب السيناتور الديمقراطي كريس كونز على منصة «إكس» أنه «لا يمكن إجراء أي محادثات حول مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا، ولا يمكن إجراء مفاوضات حقيقية طالما يُظهر ترمب ضعفه وخضوعه لشي وبوتين في كل فرصة».
على خطى الأسلاف
وأوردت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس ترمب يسير على خطى أسلافه، الذين اعتادوا السفر إلى الخارج للهروب من الأزمات الداخلية. ونسبت هذه الاستراتيجية إلى مايكل ديفر، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق رونالد ريغان، الذي رتّب جولة في أميركا اللاتينية عام 1982 بعد فوز الديمقراطيين بـ26 مقعداً إضافياً في الكونغرس. وفي حالات مماثلة، زار الرئيس الأسبق بيل كلينتون الفلبين عام 1994، والرئيس الأسبق جورج بوش الابن فيتنام عام 2006، والرئيس الأسبق باراك أوباما آسيا عامي 2010 و2014. كما قام ترمب نفسه في ولايته الأولى بزيارة خاطفة إلى فرنسا بعد خسارة حزبه الأكثرية في مجلس النواب.
ومع ذلك، تتجه الأنظار إلى القمة الثلاثية المقررة الخميس في شنغن، على هامش «أبيك». وأعلنت بكين، الاثنين، أن القادة الثلاثة سيجرون «مباحثات معمقة حول صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى». وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن القمة «ستكون ذات أهمية تاريخية».
ويؤكد مساعدو ترمب أن أوكرانيا لن تكون على جدول الأعمال، وأن الرئيس يأمل في فتح نقاش حول الأسلحة النووية، بعدما انتهت في فبراير (شباط) الماضي صلاحية معاهدة «ستارت الجديدة»، وهي آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي المقابل، تسرع الصين بناء ترسانتها. وتتوقع وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» أن تمتلك بكين أكثر من ألف رأس حربي جاهز للعمل بحلول عام 2030. لكن بكين تشترط أن تقلص واشنطن وموسكو ترسانتيهما الضخمتين أولاً.
وفي مؤشر إلى انفراج محتمل، اتفق كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، على «أهمية إجراء محادثات جادة على مستوى القادة لتحقيق أهداف، مثل السلام ونزع السلاح النووي». غير أن مسؤولاً أميركياً أقرّ بأن التوقعات بتحقيق اختراق كبير منخفضة.
ويرى محللون أن للرئيس الصيني نفوذاً هائلاً على بوتين، فالصين أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسيين والمورد الرئيسي للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تعتمد عليها صناعة الأسلحة الروسية.
إيران على الطاولة
ولن تغيب الحرب الأميركية المستمرة مع إيران عن المحادثات. وقال ترمب للصحافيين، الأحد: «سنتحدث عن أمور كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي... نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران». وعطلت الحرب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، ورفعت أسعار النفط عالمياً. وبينما تستفيد روسيا، المصدّر الرئيسي للطاقة، من ارتفاع الأسعار، تملك الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مصلحة في إنهاء النزاع، وتعتبر تجنب العودة إلى الأعمال العدائية «أولوية قصوى».
وتلقي فضيحة «إنفيديا» بظلال ثقيلة على محطة شنغن، إذ استقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن علاقته مع المديرة التنفيذية لشركة «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أنها عميلة لبكين. ويُشتبه في أن شركتها ساعدت الصين على التحايل على ضوابط التصدير الأميركية للحصول على أحدث الرقائق.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن روبيو أطلع ترمب في مايو (أيار) على معلومات استخبارية بشأن هذه العلاقة، لكن الرئيس تجاهل التحذيرات.
ويُتوقع أن يثير ترمب مع شي ملف القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة، في إطار مساعي تمديد الهدنة التجارية التي تنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويزيد ترمب الضغط على نفسه برغبته في الإعلان عن اتفاقات الشهر المقبل، حين يستضيف قمة مجموعة العشرين للدول الغنية في ناديه للغولف، في دورال قرب ميامي.