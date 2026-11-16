قمة ترمب مع بوتين وشي توقظ «هواجس يالطا» أوروبياً

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة آسيوية ذات أبعاد عالمية، توصله أولاً إلى مانيلا في الفلبين، حيث يشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، ثم إلى مدينة شنغن في الصين، للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وفي قمة ثلاثية غير مسبوقة مع نظيريه؛ الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، أيقظت هواجس أوروبية من أشباح مؤتمر يالطا التاريخي.

وهذه الجولة الخارجية الأولى لترمب منذ الهزيمة المدوية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس، وفي خضم فضيحة صديقه المقرب الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، الذي كان يرافقه عادة في رحلات كهذه. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذه الرحلة تحديداً أثارت قلقاً واسعاً بسبب تجاوب ترمب مع اقتراح بوتين عقد قمة ثلاثية بمشاركة شي كفرصة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، علماً بأن الرئيس الصيني كان متردداً في البداية، خشية أن يطغى الاجتماع على قمة «أبيك».

ودفع تجاوب ترمب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى التحذير من تكرار مؤتمر يالطا لعام 1945، حين تجاوب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، مع ضغوط الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لفرض هيمنة الاتحاد السوفياتي على أوروبا الشرقية.

غير أن مسؤولين في البيت الأبيض حاولوا حصر الأمر بأن الرئيس ترمب يسعى إلى دحض فكرة تراجع نفوذه داخلياً بالإعلان عن صفقات تجارية جديدة في منطقة عانت لعقود إهمال الولايات المتحدة، فضلاً عن الحفاظ على الهدنة التجارية مع بكين، وربما توسيعها، وفتح ملف الحد من التسلح النووي مع الصين وروسيا.

وعلى رغم التطمينات من إدارة ترمب، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن يتحول اجتماع شنغن إلى «إعادة توزيع لمناطق النفوذ»، على غرار «يالطا». ورأى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن اللقاء «لن يؤدي إلا إلى تشجيع بوتين على مواصلة هذه الحرب». وكشف الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أن شي أبدى «انزعاجاً» عندما طُرحت فكرة إدراج أوكرانيا في المحادثات. وقال إنه أشار إلى أنه «صراع أوروبي، يجب أن يكون الأوروبيون حاضرين فيه أيضاً».

حتى في واشنطن، كتب السيناتور الديمقراطي كريس كونز على منصة «إكس» أنه «لا يمكن إجراء أي محادثات حول مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا، ولا يمكن إجراء مفاوضات حقيقية طالما يُظهر ترمب ضعفه وخضوعه لشي وبوتين في كل فرصة».

على خطى الأسلاف

وأوردت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس ترمب يسير على خطى أسلافه، الذين اعتادوا السفر إلى الخارج للهروب من الأزمات الداخلية. ونسبت هذه الاستراتيجية إلى مايكل ديفر، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق رونالد ريغان، الذي رتّب جولة في أميركا اللاتينية عام 1982 بعد فوز الديمقراطيين بـ26 مقعداً إضافياً في الكونغرس. وفي حالات مماثلة، زار الرئيس الأسبق بيل كلينتون الفلبين عام 1994، والرئيس الأسبق جورج بوش الابن فيتنام عام 2006، والرئيس الأسبق باراك أوباما آسيا عامي 2010 و2014. كما قام ترمب نفسه في ولايته الأولى بزيارة خاطفة إلى فرنسا بعد خسارة حزبه الأكثرية في مجلس النواب.

ومع ذلك، تتجه الأنظار إلى القمة الثلاثية المقررة الخميس في شنغن، على هامش «أبيك». وأعلنت بكين، الاثنين، أن القادة الثلاثة سيجرون «مباحثات معمقة حول صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى». وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن القمة «ستكون ذات أهمية تاريخية».

ويؤكد مساعدو ترمب أن أوكرانيا لن تكون على جدول الأعمال، وأن الرئيس يأمل في فتح نقاش حول الأسلحة النووية، بعدما انتهت في فبراير (شباط) الماضي صلاحية معاهدة «ستارت الجديدة»، وهي آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي المقابل، تسرع الصين بناء ترسانتها. وتتوقع وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» أن تمتلك بكين أكثر من ألف رأس حربي جاهز للعمل بحلول عام 2030. لكن بكين تشترط أن تقلص واشنطن وموسكو ترسانتيهما الضخمتين أولاً.

وفي مؤشر إلى انفراج محتمل، اتفق كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، على «أهمية إجراء محادثات جادة على مستوى القادة لتحقيق أهداف، مثل السلام ونزع السلاح النووي». غير أن مسؤولاً أميركياً أقرّ بأن التوقعات بتحقيق اختراق كبير منخفضة.

ويرى محللون أن للرئيس الصيني نفوذاً هائلاً على بوتين، فالصين أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسيين والمورد الرئيسي للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تعتمد عليها صناعة الأسلحة الروسية.

إيران على الطاولة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مناسبة في واشنطن العاصمة (رويترز)

ولن تغيب الحرب الأميركية المستمرة مع إيران عن المحادثات. وقال ترمب للصحافيين، الأحد: «سنتحدث عن أمور كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي... نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران». وعطلت الحرب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، ورفعت أسعار النفط عالمياً. وبينما تستفيد روسيا، المصدّر الرئيسي للطاقة، من ارتفاع الأسعار، تملك الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مصلحة في إنهاء النزاع، وتعتبر تجنب العودة إلى الأعمال العدائية «أولوية قصوى».

وتلقي فضيحة «إنفيديا» بظلال ثقيلة على محطة شنغن، إذ استقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن علاقته مع المديرة التنفيذية لشركة «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أنها عميلة لبكين. ويُشتبه في أن شركتها ساعدت الصين على التحايل على ضوابط التصدير الأميركية للحصول على أحدث الرقائق.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن روبيو أطلع ترمب في مايو (أيار) على معلومات استخبارية بشأن هذه العلاقة، لكن الرئيس تجاهل التحذيرات.

ويُتوقع أن يثير ترمب مع شي ملف القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة، في إطار مساعي تمديد الهدنة التجارية التي تنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويزيد ترمب الضغط على نفسه برغبته في الإعلان عن اتفاقات الشهر المقبل، حين يستضيف قمة مجموعة العشرين للدول الغنية في ناديه للغولف، في دورال قرب ميامي.