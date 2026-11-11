حين تصبح العلاقات العاطفية سلاحاً للتجسس... «مصائد العسل» في وادي السيليكون

لم تكن قصة العلاقة العاطفية المزعومة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأليس هوانغ، المرأة التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، مجرد فضيحة شخصية في عالم التكنولوجيا. فالقضية أعادت تسليط الضوء على أساليب قديمة تستخدمها أجهزة الاستخبارات لاختراق وادي السيليكون، والحصول على أسرار الشركات الأميركية، خصوصاً في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس بين واشنطن وبكين.

واللافت أن التجسس في وادي السيليكون لم يبدأ مع سباق الذكاء الاصطناعي، بل يعود إلى عقود، وتكشف بعض وقائعه عن مفارقات يصعب تخيلها.

فوفقاً لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، في أواخر ثمانينات القرن الماضي، رصد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) موظفاً في شركة تكنولوجية بوادي السيليكون، يُشتبه في عمله لمصلحة الصين. وكانت الشركة تجري أبحاثاً متقدمة ذات استخدامات عسكرية، بعضها مصنف سرياً.

وبعد مراقبته والتنصت على هاتفه، ألقى المكتب القبض عليه في أثناء محاولته السفر جواً من سان فرانسيسكو إلى بكين، وبحوزته قرص كمبيوتر هرّبه بصورة غير قانونية.

لكن المفاجأة جاءت بعد القبض عليه، إذ رفضت الشركة التعاون مع السلطات في إجراءات الملاحقة القضائية، خشية التعرض لتغطية إعلامية سلبية والإضرار بأسهمها. وانتهى الأمر بالتخلي عن القضية، رغم ما وصفته عميلة سابقة في المكتب بأنه اختراق واضح لأسرار التكنولوجيا الأميركية.

وتقول لاراي كوي، التي شاركت في التحقيق، إن الشركات كانت تفضّل أحياناً خسارة التكنولوجيا على المخاطرة بسمعتها التجارية.

شعار شركة البرمجيات Oracle في المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا في وادي السيليكون (د.ب.أ)

العلاقات العاطفية... مدخل إلى أسرار الدولة

ومن بين الأساليب الأكثر إثارة في عالم التجسس ما يُعرف باسم «مصائد العسل»، أي استخدام العلاقات العاطفية أو الجنسية لاستدراج الأشخاص والحصول على معلومات منهم أو التأثير في قراراتهم.

وفي وادي السيليكون، رصد عملاء أميركيون عاملات جنس في أماكن فاخرة، بينها فندق «روزوود ساند هيل» في مينلو بارك، وصالة «ريد وود روم» في فندق «كليفت» بسان فرانسيسكو، كنّ ينقلن معلومات عن زبائنهن إلى مسؤولين في الاستخبارات الروسية.

ولم تكن الصين بعيدة عن هذا الأسلوب. ففي الفترة بين 2011 و2015، نجحت الطالبة الصينية كريستين فانغ في بناء شبكة علاقات مع سياسيين ديمقراطيين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، من بينهم عضو الكونغرس السابق إريك سوالويل، الذي أقامت معه علاقة عاطفية.

ولم تكتفِ فانغ بذلك، بل ساعدت في جمع تبرعات لحملاته الانتخابية، وتمكنت من إدخال متدرب إلى مكتبه. ويعتقد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها كانت تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، الجهاز الرئيسي للاستخبارات الخارجية في بكين.

وغادرت فانغ الولايات المتحدة عام 2015، بعدما أقامت علاقات شخصية مع عدد من السياسيين ورؤساء البلديات الأميركيين، وفقاً لمسؤولين سابقين.

والأكثر غرابة أن أساليب الاستدراج لم تقتصر على الديمقراطيين. ففي عام 2003، أُلقي القبض على كاترينا ليونغ، وهي مستشارة في لوس أنجليس وجامعة تبرعات للحزب الجمهوري، للاشتباه في نقلها معلومات سرية إلى الصين.

وكانت ليونغ قد أقامت علاقات عاطفية مع عميلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانا يشرفان على قضيتها، بينما أوهمت المكتب بأنها تعمل لمصلحته، في حين كانت تنقل المعلومات إلى بكين.

الوصول إلى الشخص أهم من سرقة الملفات

وتكتسب هذه القصص أهمية خاصة في ضوء الاتهامات المتعلقة بأليس هوانغ، التي كانت تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتري رقائق متطورة من «إنفيديا».

وبحسب تقارير صحافية، اشتبهت أجهزة استخبارات أميركية في أنها تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها سعت إلى التقرب من هوانغ، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتخضع «ميغاسبيد» لتدقيق السلطات السنغافورية وسط شبهات بشأن تحويل رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين عبر دول جنوب شرقي آسيا.

ويشرح دينيس وايلدر، المحلل السابق لشؤون الصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أن الشخص الذي ينجح في الوصول إلى مسؤول رفيع لا يحتاج بالضرورة إلى سرقة وثائق أو نقل معلومات بصورة مباشرة. فقد يكون مجرد الوصول إلى هاتفه أو تحركاته كافياً للحصول على معلومات حساسة.

ويضرب مثالاً باحتمال زرع أجهزة تنصت في هاتف شخص قريب من مسؤول كبير، ثم انتقال الهاتف معه إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بما قد يتيح الاستماع إلى محادثات تجري داخله.

الذكاء الاصطناعي... الهدف الجديد

ومع اشتداد المنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت أسرار الشركات الأميركية أكثر أهمية بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

ففي يناير (كانون الثاني)، أُدين المهندس السابق في «غوغل» لينوي دينغ بسرقة أكثر من ألفي صفحة من المعلومات السرية المتعلقة بالبنية التقنية للحواسيب العملاقة التي تستخدمها الشركة في تطوير الذكاء الاصطناعي، في قضية تضمنت اتهامات بالتجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية.

كما كشفت السلطات الأميركية عن شبكات يُشتبه في محاولتها تهريب رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين، إحداها بلغت قيمة عملياتها نحو 160 مليون دولار، واستخدمت مستندات شحن مزورة للالتفاف على قيود التصدير.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تتزايد فيه أهمية الرقائق المتقدمة بالنسبة إلى بكين، التي تعتبر الذكاء الاصطناعي ساحة أساسية للمنافسة التكنولوجية العالمية.

أما قضية هوانغ، فلا تزال تحيط بها أسئلة كثيرة، أبرزها ما إذا كان يعلم بشكوك أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن أليس هوانغ، وما إذا كانت العلاقة قد أتاحت الوصول إلى معلومات حساسة داخل «إنفيديا».

وقد أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل، فيما نفى الجانب الصيني الاتهامات، ووصفها بأنها ادعاءات لا تستند إلى أدلة.

وبين العلاقات العاطفية والملفات السرية والرقائق التي تساوي مليارات الدولارات، تكشف القضية أن أخطر اختراقات عالم التكنولوجيا قد لا تبدأ دائماً من ثغرة في نظام إلكتروني، بل أحياناً من علاقة شخصية تبدو، في ظاهرها، بعيدة تماماً عن عالم التجسس.