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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يرى «رغبة قوية» في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
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ترمب يرى «رغبة قوية» في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين إن واشنطن ترى «رغبة قوية جدا» في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وإن الطرفين «سئما من القتال».

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من محادثات ثلاثية بقيادة الولايات المتحدة والمقرر عقدها في أبوظبي «سنجري محادثات جيدة جدا حول الأمر في أبوظبي».

تعهد ترمب بإنهاء الصراع عندما تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025، لكن هدف إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا في أوائل عام 2022 ظل بعيد المنال.

وقال ترمب للصحفيين «نشهد أيضا رغبة قوية جدا في إنهاء (الحرب) بين روسيا وأوكرانيا. ونحن منخرطون في ذلك». وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس الاثنين إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدرا من المرونة بشأن احتمال تبادل أراض قبل محادثات أبوظبي.

وذكر المسؤول، خلال إفادة للصحفيين قبيل المحادثات التي تبدأ اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز محاور المناقشات، بما في ذلك احتمال منح كييف ترتيبات دفاعية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال مسألة الأراضي نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. فأوكرانيا تريد تراجع القوات الروسية إلى الحدود الأصلية بين البلدين، بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس.

لكن المسؤول قال إن الجانبين أظهرا استعدادهما إلى حد ما لتقديم تنازلات في أحاديث خاصة. وأضاف أن أي اتفاق بشأن الأراضي سيتم التوصل إليه على الأرجح في المراحل النهائية من المفاوضات بعد الاتفاق على ملفات أخرى، من بينها الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن الانتصارات الأوكرانية في ساحة المعركة والخسائر الروسية المتزايدة تعزز موقف كييف في المفاوضات. وستكون هذه المحادثات الأولى منذ فبراير (شباط) التي تهدف إلى تسريع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يقود المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهود الوساطة في محادثات أبوظبي المقررة على مدى يومين. وقال المسؤول إنه من المحتمل أن يتوجه المبعوثان إلى روسيا في مرحلة لاحقة بعد المحادثات للقاء بوتين. ورغم تأكيده أن المفاوضات ستستغرق وقتا، قال المسؤول إن الجانب الأميركي يبدي تفاؤلا حذرا بإمكانية إحراز تقدم.

ودأب ترمب على الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أوائل عام 2022. ودب الخلاف بين زيلينسكي وترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات اتخذها الرئيس الأميركي بشراء الديزل الروسي، وتعليق بعض العقوبات، ودعوة كييف إلى وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. ودعا ترمب إلى استبدال زيلينسكي.

وظلت خطوط الجبهة في الحرب، التي تمتد 1200 كيلومتر، ثابتة إلى حد بعيد منذ أشهر. وتسيطر القوات الروسية على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.

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ترمب يرى «رغبة قوية» في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
TT
TT

ترمب يرى «رغبة قوية» في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)
عناصر الإنقاذ في موقع مبنى متضرر من هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين إن واشنطن ترى «رغبة قوية جدا» في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وإن الطرفين «سئما من القتال».

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من محادثات ثلاثية بقيادة الولايات المتحدة والمقرر عقدها في أبوظبي «سنجري محادثات جيدة جدا حول الأمر في أبوظبي».

تعهد ترمب بإنهاء الصراع عندما تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025، لكن هدف إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا في أوائل عام 2022 ظل بعيد المنال.

وقال ترمب للصحفيين «نشهد أيضا رغبة قوية جدا في إنهاء (الحرب) بين روسيا وأوكرانيا. ونحن منخرطون في ذلك». وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس الاثنين إن روسيا وأوكرانيا تبديان في أحاديث خاصة قدرا من المرونة بشأن احتمال تبادل أراض قبل محادثات أبوظبي.

وذكر المسؤول، خلال إفادة للصحفيين قبيل المحادثات التي تبدأ اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز محاور المناقشات، بما في ذلك احتمال منح كييف ترتيبات دفاعية على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال مسألة الأراضي نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. فأوكرانيا تريد تراجع القوات الروسية إلى الحدود الأصلية بين البلدين، بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس.

لكن المسؤول قال إن الجانبين أظهرا استعدادهما إلى حد ما لتقديم تنازلات في أحاديث خاصة. وأضاف أن أي اتفاق بشأن الأراضي سيتم التوصل إليه على الأرجح في المراحل النهائية من المفاوضات بعد الاتفاق على ملفات أخرى، من بينها الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن الانتصارات الأوكرانية في ساحة المعركة والخسائر الروسية المتزايدة تعزز موقف كييف في المفاوضات. وستكون هذه المحادثات الأولى منذ فبراير (شباط) التي تهدف إلى تسريع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يقود المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهود الوساطة في محادثات أبوظبي المقررة على مدى يومين. وقال المسؤول إنه من المحتمل أن يتوجه المبعوثان إلى روسيا في مرحلة لاحقة بعد المحادثات للقاء بوتين. ورغم تأكيده أن المفاوضات ستستغرق وقتا، قال المسؤول إن الجانب الأميركي يبدي تفاؤلا حذرا بإمكانية إحراز تقدم.

ودأب ترمب على الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أوائل عام 2022. ودب الخلاف بين زيلينسكي وترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات اتخذها الرئيس الأميركي بشراء الديزل الروسي، وتعليق بعض العقوبات، ودعوة كييف إلى وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. ودعا ترمب إلى استبدال زيلينسكي.

وظلت خطوط الجبهة في الحرب، التي تمتد 1200 كيلومتر، ثابتة إلى حد بعيد منذ أشهر. وتسيطر القوات الروسية على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.

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دونالد ترمب حرب روسيا وأوكرانيا أميركا روسيا أوكرانيا الإمارات
العالم الولايات المتحدة​

فضيحة رئيس «إنفيديا» تهز واشنطن

صورة أرشيفية لرئيس إنفيديا جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس إنفيديا جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
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فضيحة رئيس «إنفيديا» تهز واشنطن

صورة أرشيفية لرئيس إنفيديا جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس إنفيديا جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

تحوّلت الفضيحة الشخصية التي تحاصر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، جنسن هوانغ، إلى اختبار سياسي وأمني في واشنطن بعد تكشف معلومات عن علاقة جمعته بسيدة أعمال يُشتبه بعملها لصالح الاستخبارات الصينية، وتحرك 3 لجان نافذة في الكونغرس للتحقيق في احتمال تعرض أسرار التكنولوجيا الأميركية للاختراق، بينما اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدفاع عن هوانغ.

وزادت الأزمة تعقيداً مع تعرض أسهم «إنفيديا» لضغوط بيع حادة، أمس (الاثنين)، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان رئيس الشركة قد تعرض لمحاولة استهداف استخباراتية أجنبية.

وأقر هوانغ (63 عاماً) في رسالة للموظفين في الشركة، بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته وزملائه والمساهمين، لكنه لم يقر بتسريب معلومات سرية أو المشاركة في نشاط استخباراتي.

ونفت بكين بدورها الاتهامات المتعلقة بمحاولة استهداف رئيس «إنفيديا» استخباراتياً.

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«فضيحة إنفيديا» تهز واشنطن

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العالم الولايات المتحدة​

استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
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استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، واكتمل يوم (الاثنين)، أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يحظى أداء ترمب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32 في المائة من الأميركيين، دون تغيير عن استطلاعي «رويترز/إبسوس» السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 في المائة التي سجلها في استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي. ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المائة فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترمب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب التي شنها على إيران في فبراير (شباط) إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل الأسر. كما أضر تقييم ترمب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترمب في ملف سياسة الهجرة 38 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 في المائة التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.

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