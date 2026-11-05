ترمب: سأنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن إدارته ستنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترمب لصحافيين في البيت الأبيض: «ستشهدون الكثير من الأمور خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. نجهز لتنفيذ الكثير من الأمور».

وتابع ترمب بشأن إيران: «يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً بخطوات إضافية أو المصادقة على الاتفاق. ‌إيران ​لا ‌يمكنها ⁠القيام ​بأي شيء يتعلق ⁠ببرنامجها النووي دون الحصول ⁠على ‌موافقة ‌الولايات المتحدة.»

وأضاف، ردا على ‌سؤال عن مقترحات قدمها وسطاء ⁠لإيران ⁠بشأن مستقبل برنامجها النووي «إنهم لا يفعلون شيئا دون ​موافقتنا».

المكتب البيضاوي

كما قال ترمب إنه سوف يمنع إجراء تغييرات في المستقبل بالمكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء بعد أن أعاد تصميمهما.

وأضاف ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «سنجعل منهما نصبًا تذكاريًا وطنيًا، ولن يُسمح لأي شخص بلمسهما».

ويأتي توقيع ترمب على الإعلان بعد يومين من قيام الناخبين، غير الراضين عن سياساته الاقتصادية، بإقصاء عشرات الجمهوريين من مناصبهم، وتسليمهم السيطرة على الكونغرس للديمقراطيين.

وهو أيضًا اليوم الثالث على التوالي الذي يدلي فيه الرئيس، وهو قطب عقاري، بتصريحات تركز على مشاريعه المفضلة في واشنطن العاصمة، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض والنافورة العاكسة الشهيرة أمام نصب لينكولن التذكاري.