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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: سأنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين

ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
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ترمب: سأنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين

ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن إدارته ستنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترمب لصحافيين في البيت الأبيض: «ستشهدون الكثير من الأمور خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. نجهز لتنفيذ الكثير من الأمور».

وتابع ترمب بشأن إيران: «يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً بخطوات إضافية أو المصادقة على الاتفاق. ‌إيران ​لا ‌يمكنها ⁠القيام ​بأي شيء يتعلق ⁠ببرنامجها النووي دون الحصول ⁠على ‌موافقة ‌الولايات المتحدة.»
وأضاف، ردا على ‌سؤال عن مقترحات قدمها وسطاء ⁠لإيران ⁠بشأن مستقبل برنامجها النووي «إنهم لا يفعلون شيئا دون ​موافقتنا».

المكتب البيضاوي

كما قال ترمب إنه سوف يمنع إجراء تغييرات في المستقبل بالمكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء بعد أن أعاد تصميمهما.
وأضاف ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «سنجعل منهما نصبًا تذكاريًا وطنيًا، ولن يُسمح لأي شخص بلمسهما».
ويأتي توقيع ترمب على الإعلان بعد يومين من قيام الناخبين، غير الراضين عن سياساته الاقتصادية، بإقصاء عشرات الجمهوريين من مناصبهم، وتسليمهم السيطرة على الكونغرس للديمقراطيين.
وهو أيضًا اليوم الثالث على التوالي الذي يدلي فيه الرئيس، وهو قطب عقاري، بتصريحات تركز على مشاريعه المفضلة في واشنطن العاصمة، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض والنافورة العاكسة الشهيرة أمام نصب لينكولن التذكاري.

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: سأنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين

ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT
TT

ترمب: سأنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين

ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن إدارته ستنفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترمب لصحافيين في البيت الأبيض: «ستشهدون الكثير من الأمور خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. نجهز لتنفيذ الكثير من الأمور».

وتابع ترمب بشأن إيران: «يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً بخطوات إضافية أو المصادقة على الاتفاق. ‌إيران ​لا ‌يمكنها ⁠القيام ​بأي شيء يتعلق ⁠ببرنامجها النووي دون الحصول ⁠على ‌موافقة ‌الولايات المتحدة.»
وأضاف، ردا على ‌سؤال عن مقترحات قدمها وسطاء ⁠لإيران ⁠بشأن مستقبل برنامجها النووي «إنهم لا يفعلون شيئا دون ​موافقتنا».

المكتب البيضاوي

كما قال ترمب إنه سوف يمنع إجراء تغييرات في المستقبل بالمكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء بعد أن أعاد تصميمهما.
وأضاف ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «سنجعل منهما نصبًا تذكاريًا وطنيًا، ولن يُسمح لأي شخص بلمسهما».
ويأتي توقيع ترمب على الإعلان بعد يومين من قيام الناخبين، غير الراضين عن سياساته الاقتصادية، بإقصاء عشرات الجمهوريين من مناصبهم، وتسليمهم السيطرة على الكونغرس للديمقراطيين.
وهو أيضًا اليوم الثالث على التوالي الذي يدلي فيه الرئيس، وهو قطب عقاري، بتصريحات تركز على مشاريعه المفضلة في واشنطن العاصمة، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض والنافورة العاكسة الشهيرة أمام نصب لينكولن التذكاري.

مواضيع
دونالد ترمب أميركا إيران
العالم الولايات المتحدة​

حاكم كاليفورنيا يعلن تخفيف كل أحكام الإعدام في الولاية

حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم يتحدث خلال فعالية في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)
حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم يتحدث خلال فعالية في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)
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حاكم كاليفورنيا يعلن تخفيف كل أحكام الإعدام في الولاية

حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم يتحدث خلال فعالية في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)
حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم يتحدث خلال فعالية في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

أعلن حاكم كاليفورنيا الأميركية غافين نيوسوم، الخميس، أنه قرّر تخفيف جميع أحكام الإعدام في الولاية إلى السجن المؤبّد، في خطوة تشمل 548 شخصاً.

وكتب نيوسوم في رسالة وجّهها «إلى جميع سكان كاليفورنيا» أن «قراري هو استخدام صلاحياتي الدستورية في مجال العفو لتخفيف جميع أحكام الإعدام في كاليفورنيا للسجن المؤبّد من دون إمكان الإفراج المشروط».

ولم تنفّذ كاليفورنيا، أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان، أيّ حكم بالإعدام منذ عقدين، فيما لا تزال محاكمها تفرض هذه العقوبة على مدانين بجرائم قتل أو بجرائم خطيرة أخرى.

وقال نيوسوم الذي يغادر منصبه بعد أشهر ويُتوقّع على نطاق واسع أن يخوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2028: «يأتي قراري اليوم بعد نحو ثلاثة عقود جاهرت خلالها، بصفتي مسؤولاً منتخباً، بمعارضتي لعمليات الإعدام».

وأضاف: «أعمل اليوم بما تمليه عليّ قناعتي الراسخة منذ زمن طويل بأننا نكون أقوى، أفراداً ومجتمعاً، حين نرفض القتل الذي تجيزه الدولة».

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أخبار أميركا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

أميركا تحذر من «تهديد إلكتروني مستمر» يستهدف أنظمة التبريد

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)
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أميركا تحذر من «تهديد إلكتروني مستمر» يستهدف أنظمة التبريد

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)

حذرت الولايات المتحدة في بيان صدر اليوم الخميس من «تهديد إلكتروني مستمر» لأنظمة التبريد بقطاعات مختلفة، قائلة إنه يتعين على كل مؤسسة تعتمد على التخزين المبرد افتراض أنها قد تكون عرضة للاستهداف من متسللين إلكترونيين.

وأشار البيان، الذي جاء عقب مجموعة من الهجمات الإلكترونية استهدفت أجهزة تبريد بالولايات المتحدة وأوروبا، إلى أن «جهات إلكترونية خبيثة» مجهولة الهوية تستهدف نقاط الضعف في الأجهزة الإلكترونية للتحكم في درجة الحرارة والتبريد المتصلة بالإنترنت في متاجر البقالة ومرافق التخزين المبرد.

ورغم قلة التفاصيل حول المتسللين المشار إليهم، ذكر البيان أن التهديد الذي يستهدف أجهزة التبريد بالشركات مستمر.

وأضاف البيان، الذي صدر بشكل مشترك عن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ووزارات الصحة والنقل والزراعة الأميركية، «في حال نجاحهم في استغلال هذه الثغرات، يمكن للجهات الفاعلة تغيير درجة الحرارة وربما التسبب في آثار مادية مثل مخاطر الحريق وخسارة المخزون وتغييرات في العمر الافتراضي لنظام (التبريد)».

وقال كريس بوتيرا، المدير التنفيذي المساعد بالإنابة للأمن السيبراني في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية: «يتعين على كل مؤسسة تعتمد على أنظمة التبريد والمراقبة أن تفترض كونها هدفاً محتملاً».

ودعت الحكومة مشغلي أنظمة التحكم في التبريد بمختلف القطاعات إلى فصل أجهزتهم عن الاتصال بشبكة الإنترنت العامة، وعزلها عن شبكات شركاتهم، وتطبيق تحديثات البرامج على الفور.

وتعرضت ثلاجات ومبردات شركات لثلاث موجات على الأقل من الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوردت «رويترز» الأسبوع الماضي أن محققي وزارة الحرب (البنتاغون) يتعاملون مع سلسلة من الأعطال الغامضة، التي استهدفت وحدات تبريد بمتاجر مواد غذائية في قواعد عسكرية أميركية في أغسطس (آب)، على أنها هجوم إلكتروني محتمل.

وتسببت هجمات إلكترونية واسعة النطاق على أنظمة تبريد فرنسية الشهر الماضي في أضرار تقدر بعشرات الملايين من اليورو في حين أثرت موجة ثانية من الهجمات الإلكترونية على أكثر من 100 متجر في أنحاء أوروبا يوم الاثنين.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن قدرة متسللين إلكترونيين على التلاعب عن بُعد بأجهزة التبريد وغيرها من الأجهزة الحيوية.

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