روبيو يرفض التعليق على اتهامات متعلّقة بسفيرة أميركا لدى اليونانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5327514-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
روبيو يرفض التعليق على اتهامات متعلّقة بسفيرة أميركا لدى اليونان
ماركو روبيو برفقة السفيرة الأميركية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل في مطار أثينا الدولي قبيل مغادرته إلى البرتغال يوم 8 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، بشكل قاطع التعليق على تقرير جديد يفيد بأن السفيرة الأميركية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل تورطت في سلوك غير لائق، وربما غير قانوني، قبل توليها منصبها.
وقال روبيو للصحافيين إنه لن يناقش الادعاءات الواردة في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن غيلفويل طلبت من أحد المتبرعين والداعمين للرئيس الأميركي دونالد ترمب سداد فاتورة بطاقة ائتمانية بقيمة 100 ألف دولار، مباشرة قبيل جلسة الاستماع الخاصة بالمصادقة على تعيينها، ووعدته في المقابل بتسهيل وصوله إلى مسؤولين في الإدارة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وجاءت تصريحات روبيو قبل مغادرته اليونان، حيث ألقى كلمة دعا فيها الدول الأوروبية إلى العودة إلى جذورها الحضارية على حد وصفه.
وأوضح روبيو أنه علم بتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، الذي نُشر مساء الأربعاء، لكنه لا يعرف ما إذا كان صحيحاً، ولن يتطرق إليه.
وأضاف وهو يقف عند سلّم طائرته، بينما كانت غيلفويل، التي حضرت لتوديعه عند مغادرته اليونان، تراقب الموقف: «أنتم تتصرفون وكأن ما يخبركم به أحد المصادر هو الحقيقة المطلقة، ثم تنشرونه. لكنه ليس كذلك. ليس كذلك بالنسبة لي. وهذه ليست الطريقة التي نعمل بها».
وشدد روبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني الأربعاء، على أنه لن يتطرق إلى هذه الادعاءات أثناء زيارته دولة أجنبية، لكنه أضاف: «يكفي القول إن سفارتنا هنا تؤدي عملاً رائعاً، وإن سفيرتنا تؤدي عملاً قوياً هنا».
حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، من أن «الجمود» في الحرب بين روسيا وأوكرانيا «خطير جداً» مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا تفرض عقوبات على 17 سفينة من «أسطول الظل» الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5327506-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-17-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
أميركا تفرض عقوبات على 17 سفينة من «أسطول الظل» الإيراني
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات تستهدف «ما تبقى من أسطول الظل» الإيراني المكوّن من ناقلات تُستخدم لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية. وتُعد هذه الخطوة الأحدث في إطار تكثيف الضغوط ضمن الحرب الدائرة ضد طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن «إجراء اليوم يُحيّد فعلياً الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيراني المتبقية».
وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال اللازمة لـ«شن حرب في المنطقة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتستهدف خطوة الخميس 17 سفينة يُقال إنها نقلت ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، إلى جانب منتجات بترولية وبتروكيماوية، إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا.
وقد صنّفت وزارة الخزانة الشركات المالكة لهذه السفن، متهمة إياها بالعمل في قطاعي البترول أو البتروكيماويات ضمن الاقتصاد الإيراني.
وكان بيسنت قد تعهد سابقاً بشن «يوم إنزال اقتصادي» (Economic D - Day) ضد طهران.
وبدأت الحرب مع الضربات الأميركية - الإسرائيلية التي استهدفت إيران منذ أواخر فبراير (شباط)، والتي أسفرت عن مقتل مرشدها علي خامنئي.
وجاء الإعلان عن العقوبات بُعيد استبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، شن المزيد من الهجمات العسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيراً إلى أن واشنطن تجري «محادثات مثمرة» مع طهران.
ترمب: نجري محادثات بنّاءة مع إيران ولن نهاجمها قبل الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5327499-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%91%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ترمب: نجري محادثات بنّاءة مع إيران ولن نهاجمها قبل الانتخابات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح للصحافيين أثناء سيره في الحديقة الجنوبية عند وصوله إلى البيت الأبيض يوم 8 أكتوبر 2026 (أ.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة تُجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوماً عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وذكر أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية لا يزال سارياً، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.
وأردف قائلاً: «لن نهاجم إيران في أي وقت سابق لانتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر».
وأثناء قيامه بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين هذا الأسبوع، ألمح ترمب إلى ثقته في إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الأيام التي تسبق الانتخابات أو تليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال منفتحاً على خيار استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يتطلب من طهران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم «جوهرياً» واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن تدفقات النفط عبر الممر الحيوي عادت لتقترب من مستويات ما قبل الحرب.
وأشار روبيو إلى أن الاقتصاد الإيراني «يشهد انهياراً حراً تاماً وشاملاً».
يأتي ذلك وسط تواصل المساعي الإقليمية لدفع الحوار بين واشنطن وطهران وخفض التصعيد، في وقت شدّدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، ملوحةً بالرد على أي هجوم جديد، بينما أبقت في الوقت نفسه استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي مع تأكيدها أنها لن تتنازل عن حقوقها «تحت أي ظرف».
ترمب يروّج للجمهوريين في تكساس رغم المآخذ على باكستونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5327490-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A2%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
ترمب يروّج للجمهوريين في تكساس رغم المآخذ على باكستون
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية في سان أنطونيو بولاية تكساس مساء 7 أكتوبر 2026 (رويترز)
في مواجهة أجواء سياسية متوترة ناجمة عن احتمال فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى تكساس لحشد ناخبيها وراء مرشحه المدعي العام للولاية، كين باكستون، لمقعد في مجلس الشيوخ، عن واحدة من كبرى الولايات شهرة بتأييدها الحزب الجمهوري.
وحضر ترمب تجمعاً انتخابياً في مدينة سان أنطونيو، مساء الأربعاء، لدعم باكستون، الذي تراجعت حظوظه في السباق الانتخابي قبل 25 يوماً فقط من الانتخابات النصفية للكونغرس.
وألقى الرئيس خطاباً حماسياً، مذكراً إياهم بأسباب تصويتهم له في عام 2024. غير أن محتجين قاطعوه نحو 12 مرة، فاقتادت الشرطة عدداً منهم مكبلين بالأصفاد. لكن الرئيس ترمب لم يذكر باكستون، المتورط في فضائح، إلا قليلاً. وحين فعل، وصفه بأنه من أفضل المدعين العامين في البلاد، ودعاه إلى المنصة لفترة وجيزة.
في المقابل، خصّص ترمب جزءاً وفيراً من جهده على المنصة لغير باكستون. وتحدث عن لاعب البيسبول المتقاعد روجر كليمنز، معلناً منحه «وسام الحرية الرئاسي». وأعاد تأكيد دعمه عقوبة الإعدام لتجار المخدرات. وخلال كلمته، عرض المنظمون لقطات لمهاجرين غير قانونيين يتدفقون عبر الحدود. وردّد ترمب تصريحاً أدلى به الاثنين الماضي عن احتمال تدمير إيران لوس أنجليس أو سان دييغو، قائلاً: «نحن نحمي مدننا، ونحمي بلدنا». ثم انتقل إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو المنافس لباكستون، مضيفاً أن «التصويت لتالاريكو هو لتحويل تكساس مكبَّ نفايات قذراً، فاشلاً، مليئاً بالجريمة، أشبهَ بدول العالم الثالث، بينما التصويت لكين باكستون هو تصويت لإنقاذ تكساس والدفاع عن كل ما يجعل تكساس عظيمة ويجعل أميركا عظيمة».
ساحة معركة مفاجئة
أشار الرئيس إلى مآخذ الناخبين على باكستون، قائلاً: «قد لا يُعجب البعض بملابسه، وأنا منهم... قد لا يعجبهم أسلوبه في الكلام، وأنا أتفهم ذلك... قد لا يعجبكم مظهره... قد يكون مزعجاً في بعض الأحيان؛ لأكون صريحاً»... ومع ذلك، زاد: «انظروا: نحن سنصوت له. دعونا نقولها بهذه الطريقة».
ولم يُشر ترمب إلى التسجيل المسرب أخيراً لباكستون الذي أسف للحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود، مشتكياً في الوقت نفسه من أن حملته الانتخابية تدار من موظفين في واشنطن العاصمة.
وقاطع متظاهرون خطاب الرئيس مراراً، بينهم شخص بدا أنه قريب من المنصة. فابتعد ترمب عن الميكروفون فترة وجيزة بعد مقاطعة واحدة، ثم عاد ليقول إنه «عائد إلى منزل والدته. لكن ما لا يعرفه هو أن والدته صوتت لترمب».
وأصبحت تكساس ساحة معركة غير متوقعة للجمهوريين. إذ لم يكن الحزب الجمهوري يخطط لتخصيص أكثر من 300 مليون دولار لهذه الولاية في الانتخابات النصفية.
وفي مؤشر على تراجع شعبية ترمب، لم يحضر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت هذا التجمع، بعدما وجد نفسه متأثراً بالتيارات الوطنية المضطربة. ويخوض أبوت منافسة شرسة لإعادة انتخابه ضد النائبة الديمقراطية جينا هينوجوسا. وبدلاً من الظهور مع ترمب، كان من المقرر أن يحضر أبوت حفل افتتاح مستشفى يبعد نحو 330 ميلاً.
وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي في تكساس، جاكوب لونغ: «لطالما كان غريغ أبوت داعماً لدونالد ترمب، واصفاً إياه بأنه صديق عظيم، ومؤيداً لبرنامجه في كل خطوة. لكن الآن، ومع معاناة عائلات تكساس من ارتفاع الأسعار القياسي نتيجة تعريفات ترمب وحربه مع إيران، أصبح لدى غريغ أبوت فجأة مكان آخر يوجد فيه».
وفي حين استقطبت انتخابات حاكم الولاية تدفقاً مفاجئاً للأموال من الديمقراطيين، فقد حظيت انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي في الولاية بأكبر قدر من الاهتمام، حيث يسعى الديمقراطيون جاهدين للفوز بالأكثرية. ولم تنتخب تكساس ديمقراطياً لمجلس الشيوخ منذ عام 1988، إلا إن حملة جمع التبرعات التي قام بها المرشح جيمس تالاريكو، وانخفاض شعبية ترمب، والمخاوف المستمرة بشأن شخصية باكستون، جعلت المنافسة على أشدها.
وانتقد ترمب تالاريكو مراراً، بما في ذلك موقفه من عقوبة الإعدام، وهي نقطة تثير اهتمام كثير من المحافظين في الولاية التي تتصدر الولايات المتحدة في عدد الإعدامات.
«الأحمر الخفي»
ويسود اعتقاد في واشنطن بأن المكاسب التي يمكن أن يحققها الديمقراطيون في الانتخابات، يمكن أن تأتي؛ لا بسبب شعبيتهم المتنامية، بل من الجمهوريين الذين سئموا السياسات الحالية وقاطعوا الانتخابات.
وفي حين بدأت تظهر بوادر فجوة في الحماس بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد طرح المحلل السياسي تشارلي كوك فكرة «التيار الأحمر الخفي» الشهر الماضي، مجادلاً بأن شعبية الحزب الديمقراطي لا تزال في تراجع، وأن هذه الانتخابات لا تتعلق بموجة ديمقراطية صاعدة، بل بتراجع شعبية ترمب. وكتب كوك أن هذا «التيار الخفي» سيجرف معه كثيراً من الجمهوريين.
وأظهر استطلاع أجرته «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا الشهر الماضي أن الديمقراطيين أكبر ترجيحاً للقول إنهم سيصوتون بشكل قاطع من الجمهوريين، بنسبة 61 مقابل 56 في المائة. وبينما تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين على المستوى الوطني بـ7 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 9 نقاط بين الناخبين المحتملين. لكن في السباقات الانتخابية المتقاربة، قد يكون لهذا الفارق البسيط تأثير كبير.