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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يشيد بجهود نيجيريا في مكافحة العنف ضد المسيحيين

ضباط إنفاذ القانون يقومون بتفتيش موقع يُزعم أن مشتبهين مكسيكيين ونيجيريين استخدموه كمختبر سري لتصنيع الميثامفيتامين في ولاية أوجون نيجيريا (رويترز)
ضباط إنفاذ القانون يقومون بتفتيش موقع يُزعم أن مشتبهين مكسيكيين ونيجيريين استخدموه كمختبر سري لتصنيع الميثامفيتامين في ولاية أوجون نيجيريا (رويترز)
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ترمب يشيد بجهود نيجيريا في مكافحة العنف ضد المسيحيين

ضباط إنفاذ القانون يقومون بتفتيش موقع يُزعم أن مشتبهين مكسيكيين ونيجيريين استخدموه كمختبر سري لتصنيع الميثامفيتامين في ولاية أوجون نيجيريا (رويترز)
ضباط إنفاذ القانون يقومون بتفتيش موقع يُزعم أن مشتبهين مكسيكيين ونيجيريين استخدموه كمختبر سري لتصنيع الميثامفيتامين في ولاية أوجون نيجيريا (رويترز)

أشاد دونالد ترمب بالرئيس النيجيري بولا تينوبو على الإجراءات التي اتخذها لمكافحة العنف، وفقا لرسالة نشرتها الرئاسة النيجيرية أمس الأربعاء، وذلك على عكس التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي في أواخر العام الماضي بشأن معاملة المسيحيين هناك.

وجاء في الرسالة بتاريخ السادس من يوليو (تموز) أن ترمب قال إنه يقدر «القيادة الحاسمة التي أبداها تينوبو نيابة عن الشعب النيجيري»، وأشاد بجهوده الرامية إلى التصدي «للعنف الذي يؤثر على السكان المسيحيين». وكتب ترمب «إنه لشرف حقيقي أن أقف إلى جانبكم في الحرب ضد الإرهابيين ولجعل جمهورية نيجيريا الاتحادية أكثر قوة وازدهارا».

وتشير الرسالة إلى تحسن العلاقات بين أبوجا وواشنطن منذ أن اتهم ترمب الحكومة الأفريقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتقاعس عن حماية المسيحيين من عنف المتطرفين، وهدد بقطع المساعدات عن نيجيريا واتخاذ إجراءات عسكرية.

ورفضت نيجيريا هذه الاتهامات وقالت إن انعدام الأمن يؤثر على المواطنين من جميع الأديان.

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دونالد ترمب نيجيريا أميركا

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