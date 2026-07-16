إيران تستهدف الكويت والبحرين وقطر بعد غارات أميركية استهدفت مطاراً وجسرين

استهدفت غارات جوية أميركية، ليل الخميس إلى الجمعة، مطارا وجسرين في جنوب إيران، على مقربة من مضيق هرمز، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن مطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران أصيب «بقذيفة واحدة على الأقل من العدو الأميركي»، وأورد تقرير آخر عن غارات استهدفت جسرين بالقرب من قرية كهورستان ونهر شور في مقاطعة بندر خمير.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن... pic.twitter.com/sW2lYW89L6 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 16, 2026

وردت إيران باستهداف مواقع في الكويت والبحرين وقطر، حيث واجهت البحرين والكويت، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، نيرانا جديدة قادمة من إيران، فيما

حذرت قطر المقيمين من تعرض البلاد لوابل من الصواريخ الإيرانية مع تصدي الدفاعات الجوية للهجوم، وقالت وزارة الداخلية القطرية أن «مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة».

تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 16, 2026

وواجهت كل من الكويت والمنامة والدوحة جولات متتالية من إطلاق النار في الأيام الأخيرة مع انهيار اتفاق مؤقت لمحاولة إنهاء الحرب الإيرانية بسبب القتال الذي أثارته الأنشطة في مضيق هرمز.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن الجيش ​الأميركي أنه أكمل أحدث ‌موجة من ‌الهجمات ​على ‌إيران، لتكون بذلك الليلة السادسة ⁠على التوالي ‌التي ‌تشهد ​غارات ‌أميركية، مشيراً إلى أن الهجمات ⁠نفذت ​بناء على ⁠توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت القيادة ‌المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان: «أطلقت القوات الأمريكية، باستخدام المقاتلات ‌والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر ⁠دقيقة أصابت ⁠عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، ​والقدرات ​البحرية».

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to... pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أن قواته صعدت الخميس، على متن سفينة في خليج عُمان في إطار الحصار الذي فُرض مجددا على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»، أن عناصر من مشاة البحرية الأميركية صعدوا على متن الناقلة «وين ياو» لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأميركي المستمر.

وفي اليوم السابق، أطلقت طائرة أميركية النار على ناقلة نفط فارغة كانت تحاول اختراق الحصار، ما أدى إلى تعطيلها.

كما أعلنت «سنتكوم» الخميس، أنها قامت «بتحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت خرق الحصار» منذ بدء سريانه في الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وكانت القوات الأميركية قد فرضت حصارا سابقا على الموانئ الإيرانية من 13 أبريل (نيسان) إلى 18 حزيران/يونيو، حيث قامت بتعطيل تسع سفن وتحويل مسار أكثر من 140 سفينة أخرى، وذلك وفقا لبيانات «سنتكوم».