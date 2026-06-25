الادعاء العام الأميركي سيُسقط تهمة اغتصاب ضد المنتج السينمائي وينستين

أعلن مدّعو نيويورك، الخميس، أنه سيُسقِط تهمة الاغتصاب الموجهة ضد المنتج السينمائي هارفي وينستين، بدلاً من محاكمته للمرة الرابعة في قضية حركة «مي تو» MeToo#، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وMeToo# هي حركة اجتماعية عالمية مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي، تهدف إلى كسر حاجز الصمت وتشجيع ضحايا العنف الجنسي على مشاركة قصصهن علناً لإظهار مدى انتشار هذه الظاهرة ومحاسبة الجناة.

ولا يزال وينستين مداناً بجناية جنسية أخرى في نيويورك، وجرائم أخرى في كاليفورنيا، ولا يزال يقبع خلف القضبان. إلا أن تهمة الاغتصاب في نيويورك ظلت عالقة بعد نقض إدانة سابقة، ثم عدم التوصل إلى قرار من هيئتي محلفين.

وينفي المنتج الحائز جائزة الأوسكار جميع الاتهامات.

وتتعلق تهمة الاغتصاب بادعاء اغتصابه مصففة الشعر والممثلة جيسيكا مان في فندق بمانهاتن بنيويورك عام 2013.

وأدلت مان بشهادتها بأنها كانت على علاقة بالتراضي مع وينستين، الذي كان متزوجاً آنذاك.

الممثلة جيسيكا مان (يمين) تصل إلى المحكمة في قضية هيرفي وينستين بنيويورك 27 أبريل 2026 (أ.ب)

لكنها أخبرت هيئة المحلفين أنها حاولت مراراً وتكراراً المغادرة ورفضت أي نشاط جنسي عندما حاصرها في غرفة الفندق. وقالت إنه أصرّ، مطالباً إياها بخلع ملابسها، وممسكاً بذراعيها، حتى خافت من مواصلة الاحتجاج.

كتبت مان في رسالة قرأها المدعي العام أمام المحكمة: «بعد تفكير عميق وتأمل طويل، قررتُ عدم المضي قدماً في محاكمة رابعة ضد هارفي وينستين. لقد كان واضحاً لي في المحاكمة الأخيرة أنني لم أعد أحتمل هذا الوضع».

تركت المحاكمة الأخيرة أثراً واضحاً على مان، البالغة من العمر 40 عاماً، والتي أدلت بشهادتها لمدة خمسة أيام، وخضعت للاستجواب لأول مرة بشأن مذكرة شخصية كتبتها بعد يومين من حادثة الاغتصاب المزعومة، والتي لم تذكرها المذكرة. وفي إحدى مراحل شهادتها، قالت مان إنها تجد صعوبة في التركيز؛ ما دفع المحكمة إلى إنهاء الجلسة مبكراً.

في الوقت نفسه، أبلغ وينستين، البالغ من العمر 74 عاماً، عن آلام في الصدر أثناء المداولات؛ ما أدى إلى إنهاء الجلسة مبكراً مرة أخرى.

وقالت المدعية العامة نيكول بلومبرغ، الخميس، إن النيابة العامة تصدّق مان وتشيد بـ«شجاعتها وقوتها وإقدامها وإلهامها» للناجيات الأخريات، ولكن نظراً لمشاعرها تجاه المضي قدماً، «فإن إسقاط الدعوى هو القرار المناسب».

كان وينستين أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ومنتجاً أفلاماً حققت نجاحاً باهراً وذات تأثير كبير، مثل «شكسبير عاشقاً» و«بالب فيكشن» و«شوكولاته».

ثم ظهرت سلسلة من مزاعم التحرش الجنسي ضده في عام 2017؛ ما أشعل فتيل حملة MeToo# للمطالبة بالمساءلة، وأدى في النهاية إلى توجيه اتهامات جنائية إليه.

أُدين وينستين في عام 2020 بتهمة اغتصاب مان. ثم نقضت محكمة الاستئناف الحكم لأسباب لا علاقة لها بشهادتها. وتعثرت مداولات هيئة المحلفين في إعادة المحاكمة عام 2025، ثم وصل المحلفون إلى طريق مسدود مجدداً في إعادة محاكمة أخرى هذا الربيع.

تُصنف تهمة الاغتصاب في هذه القضية جنايةً بسيطة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وهي مدة أقل مما قضاه وينستين بالفعل بالسجن، علماً أنه يواجه أحكاماً أطول بكثير في قضايا جرائم جنسية منفصلة أدين بموجبها في نيويورك ولوس أنجليس.

لم يُدلِ وينستين بشهادته في أيٍّ من المحاكمات، رغم أنه اشتكى أثناء وبعد إعادة محاكمته في نيويورك عام 2025 من أنها كانت غير عادلة؛ إلا أن القاضي رفض ذلك.

وأكد محاموه أن جميع المُدّعيات، اللواتي كنّ يسعين للنجاح في عالم الفن، كنّ على علاقة جنسية بالتراضي التام مع رئيس استوديو سينمائي كان بإمكانه مساعدتهن. وقد صرّح وينستين نفسه بأنه «تصرّف بشكل خاطئ، لكنني لم أعتدِ على أحد قط».