انطلاقة «بنّاءة» لمحادثات السلام الأوكراني

أفاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس (الثلاثاء)، بأن اليوم الأول من المباحثات التي انطلقت بين روسيا وأوكرانيا، برعاية أميركية في أبوظبي، كان بنّاءً.

وقال روبيو في ختام اجتماع وزاري لدول «مجموعة السبع» في باريس إن اليوم الأول كان «مثمراً للغاية»، مع تبقي «كثير من العمل». وأضاف: «هدفنا أن يتم توسيع هذه الصيغة الثلاثية، وألا تتعلق فقط بالولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، لكن أيضاً بالأوروبيين ... لأنهم جزء من حل هذه المشكلة على المدى البعيد».

ورفض الجانب الروسي مشاركة البلدان الأوروبية في المناقشات المباشرة، إلا أن حضور ممثلين عن أوروبا خارج قاعة المفاوضات عكس حرصاً على مواصلة تنسيق المواقف مع كييف.

من جانبه، استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الجولة من المباحثات بتأكيد أن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً. وقال: «أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء».

وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في بيان مشترك، أمس، أن أي اتفاق ينبغي أن يضمن وحدة أراضي أوكرانيا.