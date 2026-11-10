انطلاق جولة مفاوضات ثلاثية للتسوية في أوكرانيا

انطلقت في أبو ظبي، الثلاثاء، جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية، وضغط مباشر من الرئيس دونالد ترمب لإحراز تقدم ملموس. وتجري المحادثات خلف أبواب مغلقة، وسط معطيات عن تركيز البحث على ملفي الأراضي والضمانات الأوروبية للأطراف المختلفة. ومع الرفض الروسي لمشاركة البلدان الأوروبية في المناقشات، فإن حضور ممثلين عن أوروبا خارج قاعة المفاوضات عكس حرصاً على مواصلة تنسيق المواقف مع كييف ودعم المفاوضين الأوكرانيين خلال هذه الجولة.

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي الثلاثاء (رويترز)

وبدا أن الضغط الأميركي على الطرفين الروسي والأوكراني توّج بانعقاد جولة المفاوضات من دون التوصل إلى توافقات حول هدنة مؤقتة لتسهيل تحقيق تقدم سياسي وفقا للشرط الأوكراني – الأوروبي في وقت سابق.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية الروسية، أنه في بداية المحادثات، أعرب رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، عن أمله في أن تُفضي الجولة إلى تقدم نحو تسوية سلمية.

بينما أعرب المبعوث الرئاسي الأميركي جاريد كوشنر عن أمل في أن تناقش الأطراف ليس فقط إنهاء النزاع، بل أيضاً بنية الأمن المستقبلية في أوروبا.

وبالإضافة إلى ميدينسكي، يُمثل روسيا نائبا وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، وميخائيل غالوزين، ورئيس دائرة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفيدرالي أليكسي كومكوف، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

ويرأس الوفد الأوكراني رئيس جهاز المخابرات الخارجية رستم أوميروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة كيريل بودانوف، ونائبه سيرغي كيسليتسيا، ورئيس كتلة «خادم الشعب» في البرلمان ديفيد أراخاميا، ونائب رئيس المديرية العامة للمخابرات في وزارة الدفاع فاديم سكيبتسكي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه غناتوف.

ويشارك من الجانب الأميركي إلى جانب كوشنر المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب، دونالد ستيف ويتكوف، والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، أليكسوس غرينكيفيتش.

وكانت الأطراف عقدت آخر جولة ثلاثية بهذا الشكل في أوائل فبراير (شباط) الماضي، وضغطت واشنطن بقوة على الطرفين الروسي والأوكراني لاستئناف جولات الحوار بعد تفاقم التصعيد الميداني المتبادل خلال الأشهر الماضية.

واستبق الكرملين الجولة بتأكيد موقفه بشأن رفض مشاركة الأوروبيين، وأكد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف أن بلاده تفضّل مناقشة القضايا المطروحة خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن النقاشات العلنية في وسائل الإعلام.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء حضوره اليوم الثاني والأخير من القمة الإيبيرية - الأمريكية الـ30 لرؤساء الدول والحكومات في مدريد بإسبانيا 5 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وقال بيسكوف، الاثنين، إن المحادثات ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، من دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية.

وأوضح في بيان للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية فقط».

لكن التأثير الأوروبي رغم ذلك بدا واضحاً على مسار المفاوضات من خلال إرسال عدد من البلدان الأوروبية ممثلين إلى أبو ظبي؛ لمواصلة النقاشات مع الجانبين الأوكراني والأميركي من خارج قاعة المفاوضات.

وفي مضمون البحث، أوضح الكرملين استعداده لمناقشة ملفَي الأراضي والضمانات الأمنية، وقال بيسكوف إن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

لكنه أضاف: «فيما يتعلق بشكل أوكرانيا، فهي دولة مختلفة جغرافياً. الحقائق على أرض الواقع واضحة، ومن غير المرجح أن ينكرها أحد».

في السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ترحب بنهج واشنطن تجاه مناقشة الضمانات الأمنية خلال المحادثات الثلاثية المرتقبة التي تشمل كييف.

وقال لافروف: «لقد سمعت تصريحاً من ماركو روبيو يشير فيه إلى أن القضايا الأمنية تكتسب أهمية جوهرية في محادثات أبوظبي، بل وفي سياق الوضع برمته المحيط بالنزاع الأوكراني. علاوة على ذلك، فإن جدول أعمال محادثات أبوظبي يضع المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا والمنطقة ككل على رأس قائمة الأولويات. ونحن، بلا شك، نرحب بهذا النهج».

في المقابل، استبق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجولة بتأكيد مواصلة التنسيق مع الأوروبيين في كل التفاصيل المعروضة. وأعلن أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل المحادثات مع روسيا بوساطة أميركية.

وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف، وتجنب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.

زيلينسكي في اليوم الثاني من القمة الأوروبية مع أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لايين (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس»: «نسّقت وأورسولا (فون دير لايين) أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج».

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة أن «الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا» في محادثات أبوظبي المقررة الثلاثاء والأربعاء، مرددة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مسؤولين عن الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة سيكونون موجودين في أبوظبي، رغم أن طبيعة مشاركتهم لم تتضح بعد.

وكان الرئيس الأميركي أثار مخاوف أوروبية من تقارب أميركي مع الكرملين بعدما أبرم الطرفان صفقة الديزل قبل أسبوعين. وتحدثت أوساط أوروبية عن التوصل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا، لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها».

وزادت تصريحات مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر من قلق الأوروبيين، بعدما قال إن واشنطن تعمل على «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم» في أوكرانيا.

لقاء بين ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو 22 يناير الماضي (رويترز)

وشارك كوشنر عبر الفيديو الأسبوع الماضي في اجتماع ببروكسل ضم مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين ومن حلف شمال الأطلسي، وقال إن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين «على هامش» محادثات أبوظبي. ويرفض الحلفاء الأوروبيون منذ فترة طويلة مساعي موسكو لإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.

وقبل شن الحرب على أوكرانيا عام 2022، وجّه الكرملين إنذاراً إلى حلف شمال الأطلسي تضمَّن مطالبة بسحب قوات الحلف من المناطق المحيطة بروسيا.