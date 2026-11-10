واشنطن تختبر رهانها على بوتين... وأوروبا تخشى ثمن السلام

تدخل واشنطن محادثات أبوظبي بتفاؤل حذر يتجاوز الرهان على استئناف التفاوض إلى اختبار سياسة التقارب مع موسكو؛ فهي تراهن على إمكانية أن تنجح الحوافز الأميركية في دفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو تسوية، وليس فقط منحه مكاسب من دون تغيير شروطه؟ وبينما يسعى البيت الأبيض إلى تحويل العودة إلى الطاولة إلى تقدم سياسي، يخشى الأوروبيون أن تتسع المفاوضات من إنهاء الحرب إلى إعادة ترتيب أمن القارة، وهم خارج قاعة الحوار الرئيسية.

زيلينسكي في اليوم الثاني من القمة الأوروبية مع أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)

أعلن ممثلو الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في بيان مشترك، الثلاثاء، عن التزامهم ببنية أمنية أوروبية قوية بعد الحرب، مشددين على أن أي اتفاق ينبغي أن يضمن وحدة أراضي أوكرانيا. وجاء في البيان الصادر عن ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا والأطراف الأوروبيين: «أكد المشاركون التزامهم المشترك ببنية وترتيبات أمنية أوروبية قوية بعد الحرب، وكانوا واضحين في أن ناتو (حلف شمال الأطلسي) قوياً، سيبقى أساسياً للدفاع الأوروبي الأطلسي المشترك».

موقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنهم يرون فرصة لتقليص الخلافات، بعد اتصالات مكثفة أجراها المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الطرفين، لكن التفاؤل يصطدم باستمرار الهجمات الروسية، ورفض بوتين وقف إطلاق النار، فضلاً عن فجوة لم تُردم بشأن الأراضي؛ ما يجعل اختبار النيات أقرب أهداف الجولة قبل الحديث عن اختراق.

مسؤولون أميركيون بقيادة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وأعضاء من الوفد الروسي بقيادة فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات سلام ثلاثية تقودها الولايات المتحدة مع الوفد الأوكراني بأبوظبي (رويترز)

وقال ‌مسؤول أميركي ‌في وقت سابق، الاثنين، إن روسيا ​وأوكرانيا تبديان ‌في ⁠أحاديث ​خاصة قدراً ⁠من المرونة بشأن احتمال تبادل أراضٍ قبل محادثات أبوظبي.

من جانبه، استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجولة بتأكيد أن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً. وقال ترمب: «أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء». وأضاف أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي «الكراهية الشديدة» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزاد: «أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريباً. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا». دعا كوشنر إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام. وقال كوشنر: «آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب، بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد، وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب»، لضمان «عقود، إن لم يكن قروناً، من السلام».



أعلن رئيس الوفد الأوكراني ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، أن الهدف من هذه الجولة الجديدة من المحادثات هو التوصل إلى سلام دائم.

وأوضح أوميروف أن «أولوياتنا الرئيسية تتمثل في وقف الأعمال القتالية، وتوفير ضمانات أمنية موثوق بها لمرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية في أوكرانيا، واتخاذ تدابير إنسانية»، مشيراً إلى أن الهدف هو إحراز تقدم في هذه الملفات، وتقريب فرص التوصل إلى سلام.

حوافز تحت الاختبار

تستند المقاربة الأميركية إلى افتراض أن تحسين العلاقة مع الكرملين يفتح باباً عجزت الضغوط وحدها عن فتحه. وينقل الموقع أن ترمب وفريقه يأملون في استعداد روسي أكبر للتنازل، بعدما رفعت واشنطن العقوبات عن مبيعات الديزل الروسي، واتخذت خطوات أخرى رحبت بها موسكو. وقال مسؤول أميركي للموقع إن العلاقات التي بُنيت مع بوتين ستكون عاملاً أساسياً في المفاوضات.

قال وزير ‌الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتفاق الذي تورد موسكو بموجبه الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية بدأ بالفعل يؤتي ثماره، ​وأدى إلى انخفاض الأسعار. وأضاف لافروف في مقال نُشر، الثلاثاء، بصحيفة «كوميرسانت» الروسية أن موسكو تختلف عن الغرب في أنها لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعدها خصوماً أو منافسين.

من اليمين: رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب (إ.ب.أ)

غير أن استئناف الحوار لا يثبت في حد ذاته صحة هذا الرهان؛ فالفارق كبير بين إقناع موسكو بالمشاركة، وإقناعها بالتخلي عن مطالب تعدّها أساساً للتسوية. ومن هنا تصبح الجولة اختباراً لقدرة واشنطن على تحويل التقارب إلى تنازلات قابلة للقياس، بعدما قدمت حوافز اقتصادية وسياسية قبل التوصل إلى اتفاق.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرى ويتكوف وكوشنر اتصالات يومية، وأحياناً متكررة في اليوم نفسه، مع مسؤولين روس وأوكرانيين، وفق الموقع. ويقول مسؤولون أميركيون إن الطرفين أظهرا سراً بعض المرونة بشأن الأراضي، خلافاً لتصلبهما العلني، لكنهم لم يكشفوا مضمونها؛ ما يبقيها تقديراً أميركياً يحتاج إلى اختبار تفاوضي.

والهدف المباشر للمبعوثين هو تحديد القرارات الصعبة التي يتعين على بوتين وفولوديمير زيلينسكي اتخاذها. وقد يتوجهان بعد أبوظبي إلى موسكو وكييف، بما يوحي بأن الجولة تستهدف إعداد خيارات للقيادتين، أكثر مما تَعِد بإنتاج تسوية نهائية فوراً. وهذا يفسر أيضاً حرص المسؤولين على الجمع بين لغة الفرصة والتحفظ على حجم النتائج الممكنة.

بوتين مستقبلاً مبعوثَي ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين بموسكو يوم 5 سبتمبر (رويترز)

الأمن قبل الأرض

في صلب الحسابات الأميركية ترابط بين الضمانات الأمنية والتنازلات الإقليمية. وبحسب «أكسيوس»، لا يتوقع المسؤولون اتفاقاً على الأراضي قبل التوصل إلى ضمانات أمنية، بينما تتمسك موسكو بكامل دونباس، وتريد كييف الاستناد إلى خطوط الجبهة الحالية.

وتعكس هذه المقاربة معضلة أوكرانية أساسية، وتطرح تحدياً في كيفية القبول بتسوية إقليمية من دون ضمان ألا تتحول الهدنة إلى فرصة لروسيا لإعادة بناء قواتها واستئناف الحرب؟ لذلك لا يكفي رسم خط للفصل، بل يتعين تحديد من يراقبه، وكيف تُرصد الخروقات، وما الذي يحدث إذا انهار الاتفاق.

وتراهن واشنطن على البناء على التقدم الذي أحرزه المسار العسكري في جولة فبراير (شباط) بشأن مراقبة وقف النار والترتيبات الأمنية، في مقابل جمود المسار السياسي آنذاك. لكن التقدم التقني لا يحسم الخلاف على الالتزامات، فآلية المراقبة تستطيع توثيق الانتهاك، بينما يحتاج ردعه إلى إرادة وقدرات وضمانات يثق بها الطرف الأوكراني.

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)

وقد توفر أولويات كييف مجالاً لنتائج أضيق: تهدئة البحر الأسود، وتيسير صادرات الحبوب، ووقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية والمصافي الروسية قبل الشتاء. وتتيح تفاهمات كهذه، إذا تحققت ونُفذت، اختبار الالتزام المتبادل، من دون عدِّها بديلاً عن معالجة جوهر النزاع، كما قد تمنح المفاوضين أساساً عملياً لتبرير استمرار الحوار إذا بقي الخلاف الإقليمي مستعصياً.

أوروبا وقلق الصفقة

من جهة أخرى، تريد إدارة ترمب ما هو أبعد من أوكرانيا، عبر فتح مسار ثالث بين أوروبا وروسيا لتخفيف التوتر، ومنع النزاعات، غير أن قراءة واشنطن تتباين مع حلفائها، إذ بينما تريد تقديمها عنصراً يساعد على إنهاء الحرب، تخشى دول أوروبية أن يكرس الرواية الروسية التي تصور القارة تهديداً لأمن موسكو، ويفضي إلى إضعاف حلف «الناتو». ويؤكد المسؤولون الأميركيون، وفق «أكسيوس»، أن المبادرة لن تستبدل «الناتو» أو تنتقص من دوره، غير أن هذا التطمين لا يجيب وحده عن سؤال الأوروبيين: هل سيشاركون في صياغة الترتيبات التي تمس أمنهم، أم يُطلب منهم دعم تفاهمات تبلورت قبل انضمامهم؟

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاثنين: «لا يمكن إجراء أي نقاشات جادة حول الهيكل الأمني ​​لأوروبا إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا». وأضافت: «يجب أن تتم هذه النقاشات في إطار مناسب، وبمشاركة حلفاء (الناتو) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص».

صورة نشرها رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية رستم أوميروف للاجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق المحادثات مع روسيا بوساطة واشنطن (أ.ف.ب)

ومع أن دعوة مسؤولين أوروبيين وأطلسيين إلى مشاورات جانبية في أبوظبي تخفف فجوة التنسيق، لكنها لا تساوي المشاركة في التفاوض. ويأمل المبعوثان الأميركيان موافقة موسكو على حضور أوروبي في الجولة التالية، وهو أمل يكشف أن مسألة التمثيل نفسها ما زالت غير محسومة.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، ‌إن ​الأوروبيين سيحضرون ‌محادثات ⁠أوكرانيا ​وروسيا في ⁠أبوظبي، وإنه لا يمكن إجراء ⁠أي مناقشات مع ‌روسيا ‌حول ​أمن ‌أوروبا ‌قبل التوصل إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار وإحلال السلام. وذكر بارو لإذاعة «⁠فرانس ⁠إنفو»: «ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالفعل في قاعة الاجتماعات».

وقال أوميروف، عبر تطبيق «تلغرام»: «عقد الاجتماع الأول بحضور ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف (الناتو) والمفوضية الأوروبية». وأضاف أوميروف أن الاجتماع شهد أيضاً حضور ويتكوف وكوشنر.