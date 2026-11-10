مانحون دوليون يتعهدون بتقديم 303 ملايين يورو لإصلاح غلاف مفاعل تشيرنوبل

قالت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 303 ملايين يورو (338 مليون دولار) لإصلاح الغلاف الواقي الذي يغطي مفاعل تشيرنوبل النووي المدمر في أوكرانيا، والذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيّرة في أوائل عام 2025. وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتم الإعلان عن التمويل خلال مؤتمر دولي للمانحين في باريس، تم عقده بالتزامن مع اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إن 14 دولة ومنظمة قدّمت تعهدات، من بينها مساهمات كبيرة من ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تقدّم الوزارة تفاصيل عن قيمة مساهمة كل جهة مانحة.

ومن المتوقع تقديم مزيد من التعهدات خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من اليونان وهولندا.

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر مؤخراً إن برلين تعتزم تقديم 50 مليون يورو لأعمال الإصلاح.

ويحتاج الغلاف، المصمم لاحتواء الإشعاع وضمان سلامة الموقع، إلى إصلاحات واسعة النطاق عقب الهجوم بالطائرة المسيّرة. وتقدّر إدارة المحطة تكلفة هذه الإصلاحات بنحو 500 مليون يورو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الطائرة المسيّرة كانت روسية.

يُذكر أنه في 26 أبريل (نيسان) 1986، خرج اختبار للسلامة في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في أوكرانيا التي كانت آنذاك جزءاً من الاتحاد السوفياتي، عن السيطرة، ما تسبب في حادث كارثي بالمفاعل.

وانتشرت سحب مشعة فوق أجزاء من شمال أوروبا وغربها، وتراجع تركيزها كلما قطعت مسافات أبعد.